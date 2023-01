EinBlick Zentralbanken finanzieren den Great Reset

22. Januar 2023

Aber kommt es zur Hyperinflation?

von Thorsten Polleit

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Die Ausgabe von ungedecktem Geld erlaubt es dem Staat, eine „Inflationssteuer“ zu erheben: Die chronische Inflation der Güterpreise, für die die fortlaufende Vermehrung des ungedeckten Geldes sorgt, entzieht Bürgern und Unternehmern still und heimlich Ressourcen und befördert sie in die Hände des Staates. Nun ist aber der Staat (wie wir ihn heute kennen) unersättlich, er will immer mehr haben. Und daher schöpft er früher oder später die üblichen Möglichkeiten aus, sich zu finanzieren: durch Besteuerung und Kapitalmarktverschuldung. Spätestens danach greift er ungeniert zur ansonsten „verpönten“ Hochinflation: Der Staat lässt seine Zentralbank immer mehr Geld, das er für seine Ausgaben benötigt, neu drucken.

Damit der Staat seine Inflationssteuer ungestört eintreiben kann, muss der Öffentlichkeit verklickert werden, dass „etwas Inflation“, namentlich ein Güterpreisanstieg von zwei Prozent pro Jahr, gar keine Inflation sei. Zudem müssen die Menschen es der staatlichen Zentralbank auch abnehmen, dass sie es bei einer niedrigen Inflation bewenden lässt. Dazu dienen vor allem drei Regeln, die man den Zentralbanken auferlegt. Erstens: Das Entscheidungsgremium der Zentralbank soll „politisch unabhängig“ agieren. Zweitens: Feste Regeln haben dafür zu sorgen, dass die Staaten sich nicht in eine Überschuldungssituation hineinmanövrieren. Drittens: Die Zentralbank wird öffentlichkeitswirksam dazu verpflichtet, die Güterpreisinflation niedrig zu halten.

In den meisten Währungsräumen sind mittlerweile alle drei Regeln gebrochen beziehungsweise außer Kraft gesetzt. Das Tor zum ungehemmten Missbrauch mit der elektronischen Notenpresse steht damit sperrangelweit offen.

Die Zentralbankräte haben sich in den Dienst der Tagespolitik gestellt; sie sind nicht „politisch unabhängig“. Vielmehr finanzieren sie bereitwillig die immer weiter anschwellenden Staatsschulden, indem sie die Zinsen möglichst niedrig halten und die Kredit- und Geldmengen immer weiter ausdehnen. Dass nunmehr Hochinflation herrscht, ist dabei kein Zufall. Konkret gesprochen ist die Hochinflation das Ergebnis einer bewusst herbeigeführten gewaltigen Geldmengenvermehrung, für die die Zentralbanken gesorgt haben. Seit Ende 2019 bis heute hat die US-Zentralbank die Geldmenge M2 um 40 Prozent erhöht, die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um 25 Prozent.

Weil aber die Güterproduktion damit nicht Schritt gehalten hat, ist ein riesiger Geldmengenüberhang in US-Dollar und Euro entstanden. Er entlädt sich – beträchtlich verstärkt durch die Kostenschubeffekte, für die die „grüne Politik“ und die westlichen Sanktionen gegenüber Russland sorgen – in Hochinflation, also in einem starken, fortgesetzten Anstieg der Güterpreise auf breiter Front. Die Güterpreisinflation wird noch lange Zeit hoch bleiben, eine Rückkehr zur gewohnten Zwei-Prozent-Inflation ist sehr unwahrscheinlich. Vor allem auch, weil die Geldpolitik nunmehr eingebunden ist in die Finanzierung des „Great Reset“: dem Vorhaben also, das wenige, das von der freien Wirtschaft und Gesellschaft noch übrig ist, auch noch aus der Welt zu schaffen.

Die Coronavirus-Krise, vor allem aber auch die grüne Politik sind dabei instrumental: Politisch diktierte Lockdowns und die mutwillig herbeigeführte Energiepreisverteuerung sorgen für Firmenpleiten und Arbeitslosigkeit, entwerten die Ersparnisse, machen immer mehr Menschen zu Bittstellern staatlicher Almosen. Um die wahren volkswirtschaftlichen Kosten dieser Umsturzpolitik vor den Augen der Öffentlichkeit bestmöglich zu verbergen, die Bevölkerung ruhigzustellen, geben die Staaten den Geschädigten viel Geld – Konsumgutscheine, Heizkostenzuschüsse et cetera –, das sie sich durch Ausgabe von Schuldpapieren beschaffen, die von den Zentralbanken gekauft und mit neu geschaffenem Geld bezahlt werden.

Die unablässige Geldmengenvermehrung gaukelt der breiten Öffentlichkeit ein Wohlstandsniveau vor, das es so gar nicht mehr gibt, das durch die anti-marktwirtschaftliche Great-Reset-Politik unerbittlich weiter abgebaut wird, ohne dass es die Menschen unmittelbar bemerken; die Geldmengeninflation verschleiert sozusagen die Kostenwahrheit. Folglich bleibt auch der notwendige Protest aus, der der Umwälzungsidee der Great-Reset-Agitatoren – bestehend aus hochrangigen Regierungsvertretern und Bürokraten, Repräsentanten von Großunternehmen und ausgewählten Wissenschaftlern (die berüchtigte „Elite von Davos“) – Einhalt gebieten könnte.

Wird die Hochinflation bei den Güterpreisen vielleicht doch noch zum Erweckungserlebnis? Politiker, Zentralbankräte und Hauptstromökonomen erklären den Menschen eifrig, die Ursache der Inflation sei nicht etwa bei den Zentralbanken und ihrer Geldpolitik zu verorten, sie sei vielmehr Ergebnis des Ukraine-Krieges, des „Energiepreisschocks“, werde durch Lohn-Preis-Spiralen bewirkt. Und weil das bei den meisten Menschen verfängt oder sie ohnehin keine Ahnung von grundlegenden ökonomischen Zusammenhängen haben, kann die Zentralbank nahezu ungestört weitermachen mit ihren inflationären Machenschaften. Ohne Inflation, ohne Hochinflation ließe sich der Great Reset nicht vorantreiben, wie es bisher geschieht. Für die Menschen würde nämlich die dicke Rechnung des Vorhabens sofort sichtbar.

Und wenn es kein ungedecktes Geld gäbe? All die kreditfinanzierten Riesenbeträge, die der Staat zur Durchführung von Lockdowns und grüner Politik ausgibt, könnten dann entweder nicht aufgebracht werden oder, wenn doch, dann nur im Zuge massiv steigender Zinsen. Damit verbunden wären ein tiefer, tiefer Absturz von Konjunktur und Finanzmärkten, Massenarbeitslosigkeit, Güterpreisdeflation, ein Kollaps des Kredit- und Bankensystems, sogar Hunger und Not. Kein Zweifel, der wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbau, der gerade in die Tat umgesetzt wird, wäre ohne beliebig vermehrbares Geld nur schwer durchsetzbar. Ungedecktes Geld ist also nicht nur inflationär, es wird vor aller Augen eingesetzt, um den Menschen ihre Freiheit zu rauben.

Schnappt die Falle endgültig zu, wenn erst einmal digitales Zentralbankgeld bei den Menschen auf Akzeptanz stößt? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber man sollte nicht übersehen, dass auch digitales Zentralbankgeld ungedecktes Geld ist. Es ist also genauso inflationär wie das heute handelsübliche nicht digitale Geld. Und es unterliegt auch den gleichen Missbrauchsanreizen: Inflationierung und Konfiskation. Werden die Inflation, die Sorge vor monetärer Enteignung zu hoch und meiden die Menschen den Geldgebrauch, ist auch das staatliche Geld erledigt, ob in nicht digitaler oder digitaler Form. Ohne ein allseits akzeptiertes Geld kommt es allerdings zum Zusammenbruch der modernen arbeitsteiligen Volkswirtschaft.

Durchaus denkbar also, dass der Great Reset letztlich quasi an sich selbst scheitert, bevor er zur Vollendung getrieben wird – und zwar an einer unerträglichen Hochinflation.

Viel besser wäre es aber, man würde ihn hier und jetzt schon beenden und rückabwickeln, damit es dazu nicht erst einer läuternden monetären, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Großkatastrophe bedarf.

