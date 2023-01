Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

15. Januar 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Abgesprochen

Nach den Skandalen der vergangenen Monate, die auch den Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems dessen Dysfunktionalität aufzeigen, werden nunmehr fast im Wochentakt Anregungen, Aufforderungen und Ideen zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks publik (ef 226) – jetzt auch aus dem System selbst heraus. So hat zuletzt sogar der amtierende ARD-Vorsitzende Tom Buhrow für Establishment-Verhältnisse sehr klare Kritik am Status quo geübt und radikale Veränderungen vorgeschlagen. Etwa, die Programme von ARD und ZDF zu einem überregionalen Sender zusammenzulegen. Seine Einschränkung, er sei nur als WDR-Intendant zum Gastvortrag angereist und vermittele dabei seine Gedanken bloß als Privatmann, ist eher als ARD-binnendiplomatisches und formales Feigenblatt zu werten, denn die Public-Relations-Leute vom WDR haben seinen Auftritt sichtlich professionell begleitet, inklusive parallelem Buhrow-Gastbeitrag in der „FAZ“. Ärger gab’s natürlich trotzdem, von seinen ARD- und ZDF-Kollegen sowie von Medienpolitikern der Bundesländer, die sich übergangen fühlen und um ihren Einflussbereich bangen. Allein gemessen an deren Reaktionen gehen die Buhrow-Vorschläge also schon mal in die richtige Richtung!

Abgewählt

Aber klar, zur ebenso radikalen wie einzig richtigen Reform – Ende des Gebührenzwangs und dann mal schauen, was sich im Markt durchsetzt – wird es nicht kommen. Zuviel Interessen, Politik und Pfründe hängen am öffentlich-rechtlichen Mediengeflecht mit Selbstausdehnung. Wobei die Stimmung im Land sich dreht: Laut einer im November veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts Ipsos will ein gutes Drittel (35 Prozent) der Menschen in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen; weitere 35 Prozent votieren für eine Fusion von ARD und ZDF. Und nur 30 Prozent möchten alles so lassen. Eine weitere Umfrage liefert die Forschungsfirma Civey im Auftrag der „Zeit“ im September: Für 43 Prozent der Bürger ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Vergleich zu anderen Medien wenig oder gar nicht wichtig; neun Prozent sind unentschieden. Das heißt, für nur 48 Prozent sind ARD, ZDF, Deutschlandfunk, Deutsche Welle und ihre unzähligen Gemeinschafts- und Spartenkanäle eher oder sehr wichtig. Nun, in einer Demokratie bedeutet so etwas: knapp abgewählt.

Abgebrüht

Julian Reichelt, der frühere Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, geht voran. Seit dem Frühjahr betreibt er seinen – bis Redaktionsschluss dieser ef-Ausgabe noch nicht gesperrten – Youtube-Kanal „Achtung, Reichelt!“ mit schnell versammelten fast 250.000 Abonnenten. Einzelne Videos erreichen beinahe siebenstellige Abrufe (Stand: Anfang Dezember). Auf Twitter hat er knapp 200.000 Follower. Dort kündigte er Ende November an: „Ich werde mich ab 2023 weigern, Rundfunkgebühren zu zahlen. Wir alle sollten das tun, egal, ob Vollstreckungshaft droht.“ Ein paar Tage später legte Reichelt nach: „ARD und ZDF haben ihre Legitimierung längst verloren. Es kann nicht rechtens sein, dass wir gezwungen werden, dafür zu bezahlen. Schafft! Sie! Ab! Egal, was man mir androht: Ab 2023 zahle ich keinen Cent mehr.“ Das wird richtig spannend: Wird es die Gebühreneinzugsbürokratie wagen, den Medienprofi Reichelt in ihre Mühlen zu zerren, bis hin zur Beugehaft? Um ihn damit vor den Augen eines großen Publikums zum Märtyrer zu machen – oder sonst, wenn man ihn gewähren lässt, allen zu zeigen, dass eigentlich nichts passiert beim Nichtzahlen? Werden Youtube und Twitter ihn sperren und ihm die Bühne nehmen? Selbst auf dem Boden der neuen zensurartigen Gesetze wird das kaum zu begründen sein – die Plattformen müssten sich also auf ihr Hausrecht berufen, das solche Sperren nicht hergibt. Da würden einige Masken fallen. Bei Twitter scheint das nach der Übernahme durch Elon Musk eher unwahrscheinlich. Zumal in Europa ähnliche Pläne sogar offiziell sind: In England steht die Gebührenfinanzierung der BBC vor dem Aus, in der Schweiz läuft ein Volksbegehren zur deutlichen Senkung der Gebühren. In beiden Fällen sollen die Sendeanstalten sparen und schrumpfen. Zwei Nicht-EU-Länder – wohl kein Zufall. Im EU-Kernland Frankreich dagegen wird die Rundfunkgebühr zwar abgeschafft – aber bis Ende 2024 durch Geld aus der Mehrwertsteuer ersetzt. Und danach? Offen, wie in Deutschland. Dabei könnte es so einfach und gerecht sein: Vive le marché!

