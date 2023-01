Demokratismus deutscher Prägung Todestrieb

06. Januar 2023

Der Wunsch nach Vernichtung

von Kurt Kowalsky

Der medial orchestrierte SEK-Zirkus gegen 27 Rentner, ein paar Verwirrte und zwei Geschäftemacher zur Verhinderung eines Staatsstreiches wurde einerseits mit dem Hinweis auf den Hitler-Putsch 1923 und andererseits mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington, D. C, gerechtfertigt.

Die rot-grün verklebte Schmierenpresse, von der man nicht weiß, ob sie im Auftrag der regierenden Clique von Ungelernten, Berufsversagern und Debilen handelt oder ob sie für diese Verwirrten den Pferdeflüsterer abgibt, hat dabei unterschlagen, dass hinter dem ehemaligen US-Präsidenten Trump etwa die Hälfte der amerikanischen Wählerschaft steht, also 74 Millionen Stimmen – wohingegen keine Partei in Deutschland behaupten kann, nur annährend eine Mehrheit der Wahlberechtigten zu repräsentieren.

Der Vergleich mit dem Hitler-Putsch 1923 ist da schon naheliegender. Damals versuchten die Schergen mit den Armbinden die Regierung zu stürzen – jetzt tragen die Figuren der Regierung selbst die Armbinden.

Typen also, die das oberste „Menschenrecht“, in Ruhe gelassen zu werden (Bader), täglich mit Füßen treten, spielen sich zu Anwälten von Menschen einer sexuellen Orientierung, die nicht „common“ ist, auf. Dabei hatte der deutsche (West-) Staat bis 1973 die von den Nationalsozialisten verschärfte Strafverfolgung Homosexueller noch gehegt und gepflegt. Und die WHO, als Anführer des grassierenden Gesundheitswahns, hatte Homosexualität erst 1990 aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen.

Noch kann ich mir trotz Teuerungsrate die erheblichen Mehrmengen an Nahrungsmittel leisten, um meinem Bedürfnis, ausreichend kotzen zu können, nachkommen zu können. Doch die Mehrheit der im öffentlichen Leben stehenden Menschen hat sich bereits dem anhaltenden Druck der Gesinnungsschnüffelei, der Zensur und der drohenden existenziellen Vernichtung durch politisch unkorrektes Verhalten gebeugt. In Katar oder Russland kann dies nicht schlimmer sein.

Zurück zum inszenierten Hochverratsspektakel. Nach Ansicht vieler Juristen waren bereits die Vorabinformation an die Presse, die Zurschaustellung der Beschuldigten sowie die Vorverurteilung dieser selbsternannten „Reichsbürger“ gleich mehrfach rechtswidrig. Aber eine exekutiv abhängige Richterschaft und die Drohung an die Vollzugsbeamten, man würde sie ohne Beweise liquidieren, wenn den politischen Gaunern ihre Gesinnung nicht passte, tat ihr übriges.

Die Anwesenheit von Fernsehkameras hatte natürlich auch ihr Gutes. Ohne Presse wird bei Missliebigen die an den Wohnungstüren angebrachte Klingel schnell mal „übersehen“. Ist dem zur existenziellen Vernichtung Preisgegebenen erst einmal seine eigene Wohnungstür in handtellergroßen Stücken um die Ohren geflogen, weiß er, wo vorne ist. Auch diesbezüglich gibt es viele Parallelen zu Russland.

Aber natürlich ist die Bedrohung real. Zumindest für einen Kanzler, dessen Fähigkeiten sich darin erschöpfen, in den Konkurs getriebene Bäcker auszulachen. Und eine Außenministerin, die an Peinlichkeit wohl nicht mehr zu überbieten ist, würde sich wohl auch von einer Putzfrau bedroht fühlen, wenn sie von dieser erführe, dass Bismarck wenig mit dem besagten Hering zu tun hat, sondern der Kanzler war, der den Sozialstaat gegründet hat. Also genau dieses Konstrukt von Herrschaftsapparat, das es den politischen Gaunern bis heute ermöglicht, die Bevölkerung nach Belieben gegeneinander aufzuhetzen, Leistungsträger zu entmündigen und zu enteignen.

Weitere geschichtliche Parallelen zu heute verbieten sich. Die Summe aller Wahnvorstellungen wird wohl zu allen Zeiten gleich gewesen sein, doch muss man den Nationalsozialisten wenigstens anrechnen, dass sie die durch den Krieg zerbombten Städte wiederaufbauen wollten.

Die planmäßige Zerstörung volkswirtschaftlicher Ressourcen, die inszenierte Verteuerung von Grundnahrungsmitteln, die Sabotage des öffentlichen Verkehrs und der Appell an die Bevölkerung, sich nicht mehr zu waschen, finden auch in den Kategorien psychopathologischer Erkrankungen keine Entsprechung mehr. Denn auch Psychopathen besitzen ein in sich geschlossenes stimmiges Weltbild.

Der Demokratismus deutscher Prägung hatte bereits 1933 bewiesen, dass Entartung in seinem Wesen liegt. Auch ohne empirische Experimente wäre dies a priori begründbar, wenn sich eine Gemeinschaft darauf einigt, stets von den größten Lügnern und Volksverhetzern angeführt zu werden.

Was heute regiert, ist jedoch nur noch mit der Triebtheorie Freuds zu erklären: Während der Lebenstrieb die Selbst- und Arterhaltung sichert, geht Freud davon aus, dass Menschen aufgrund des Todestriebs danach streben, sich aufzulösen und in den „uranfänglichen, anorganischen Zustand zurückzuführen“.