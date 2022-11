1:1 gegen Spanien – alles wieder offen Siegt am Ende der Fußball über die Politik?

29. November 2022

Nicht Kommerzialisierung, sondern mangelnde Professionalität bedroht den Sport

von Christian Paulwitz

Fußball ist ein unterhaltsamer Sport. Er lebt von der der mannschaftlichen Kooperation individueller Könner. Ohne die richtige Strategie und taktische Einstellung kommt eine Mannschaft nicht weit. Wenn alles zusammenpasst und auch der Gegner Qualität hat, kann man sich auf 90 oder mehr unterhaltsame Minuten freuen. Ich hatte nie einen Lieblingsverein, dessen Spiele ich Woche für Woche verfolgt hätte – das wäre mir zu viel Raum gewesen, doch kann ich die Leidenschaft gut nachvollziehen. Aber die Welt- und Europameisterschaften als besondere Ereignisse hatte ich früher gerne verfolgt. Mit Kollegen fand damals regelmäßig ein Tipp-Wettbewerb zu den Spielen der deutschen Mannschaft statt, und zumindest diese hatte ich, sofern es die Zeit erlaubte, auch regelmäßig angeschaut, darüber hinaus gerne auch das eine oder andere ohne deutsche Beteiligung dazu. Der letzte Wettbewerb, den ich intensiv verfolgt habe, dürfte 2006 gewesen sein. Auch 2014 war ich noch dran – Brasilien, da waren tolle Spiele dabei – , aber schon weniger intensiv. Zur WM 2018 fällt mir spontan nicht einmal mehr das Austragungsland ein. Die aktuelle WM habe ich nicht „boykottiert“ – ich habe einfach das Interesse verloren und deshalb noch kein Spiel gesehen. Die Politisierung des Sports geht mir schon lange auf die Nerven – sie hat ihn kaputtgemacht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?

Fußballspieler sind Angestellte eines Vereins. Ein professioneller Tennisspieler ist hingegen Unternehmer. Er ist seine eigene Marke, bezahlt einen Coach, vielleicht auch einen Manager, der ihn vermarktet; aber er hat die Letztentscheidung über Werbepartner und Verträge sowie die Außendarstellung seiner Marke. Ein Fußballspieler wird dagegen zunächst von seinem Verein bezahlt, auch wenn sich die erfolgreicheren unter ihnen auch darüber hinaus vermarkten können. Sein Gehalt, das er von seinem Verein bekommt, hängt von dessen wirtschaftlichem Erfolg ab und nicht nur von der Leistung des Spielers. Der Verein darf daher Loyalität seiner Spieler zu den unternehmerischen Tätigkeiten des Vereins erwarten, die deren Gehalt sichern. Nach außen am offenkundigsten wird dies durch die auf den Trikots sichtbare Sponsoren-Werbung sichtbar. Dazu mag es öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen mit Sponsoren geben, an denen die Spieler als Angestellte ihres Vereins teilzunehmen haben. Das wird vertraglich mit dem Sponsor geregelt – die Grenzen sind den Parteien bekannt. Niemand erwartet von einem Spieler, dass er privat ein Fahrzeug des Hauptsponsors fährt und dazu in den sozialen Medien seine Begeisterung kundtut. Kein Reporter will in einem Interview das Loblied des Torschützen auf die Fußballschuhe der Sponsorenmarke hören. Der Arbeitsvertrag eines Spielers bringt zwar Verpflichtungen gegenüber Sponsoren mit sich, die jedoch fest abgegrenzt sind. Seine eigentliche Profession ist der Sport und das, wofür sich der Fußballbegeisterte interessiert. Dessen Interesse zu befriedigen, ist ebenso wichtig für den finanziellen Erfolg des Vereins, zumal ohne dieses Interesse der Verein auch keinen Wert für Sponsoren hat. Das kommerzielle Sponsoring ist mit dem sportlichen Bereich grundsätzlich gut verträglich, weil beide vom sportlichen Erfolg profitieren. Werbebotschaften muss nicht jeder Adressat mögen, aber niemandem werden Produkte aufgenötigt.

Nun sind die Vereine korporativ in Dachverbänden organisiert. Die Deutsche Fußballliga (DFL) vermarktet die Bundesliga-Wettbewerbe, und dabei geht es um die Übertragungsrechte für Funk und Fernsehen. Der Deutsche Fußballbund (DFB) richtet Wettbewerbe aus, unter anderem die Deutsche Meisterschaft zusammen mit der DFL. Die Übertragungsrechte sind wichtige Einnahmequellen, und die Lizenzen für die Übertragung werden zumindest zum Teil über Werbungs- und Sponsorengelder finanziert. Dabei ist in Deutschland der zwangsfinanzierte öffentlich-rechtliche Staatsfunk ein dominanter Spieler im Geschäft mit dem politischen Anspruch im Rücken, über die Bundesliga müsse im unverschlüsselt empfangbaren Fernsehen zumindest in Ausschnitten berichtet und die Spiele der Nationalmannschaft in voller Länge übertragen werden. Mit seiner finanziellen Kraft treibt er die Preise für die Übertragungsrechte in die Höhe. Das ist aus finanzieller Sicht für die Verbände und dann auch für die Vereine attraktiv. Hinter dem Staatsfunk steht letztlich die Politik als großer einflussreicher Sponsor, und nichts ist logischer, als dass sie entsprechend auch ihre Werbebotschaften platziert haben will. Angefangen hat das – gefühlt vielleicht vor 20 Jahren oder noch früher – mit den eingespielten Anti-Rassismus-Botschaften vor dem Spiel und zur Pause. Ich wüsste nicht, dass einmal eine Partei als Sponsor auf Vereinstrikots zu sehen gewesen wäre – das ist nicht der Stil: Parteien lassen sich selbst Sponsoren- und Steuergelder geben, bezahlen aber keine – sie lassen zahlen. Sie teilen sich ja die Aufsicht über den Staatsfunk wie auch die Kontrolle über die Ausschüttung von Fördergeldern aus fremder Tasche und können dabei dafür sorgen, dass Politik an sich beworben wird im Sinne der Aufsichtsparteien.

Der Unterschied zwischen dem kommerziellen und dem politischen Sponsoring ist offenkundig. Das eine hat einen klar umrissenen Rahmen und will sich zwar mit dem Sport ideell verbunden wissen, bleibt aber in einem getrennten Bereich; das andere ist entgrenzt und ergreift von allem Besitz. Niemand kommt auf die Idee, dass einem Akteur für die von ihm getragene kommerzielle Werbebotschaft öffentlich auf die Schulter geklopft werden müsse. Bei politischen Werbebotschaften ist das die Erwartungshaltung nicht nur des Sponsoringbetriebs, sondern auch der Akteure. Ein Verband, der es wagt, auf Grenzen zu beharren, wird vom politisierten medialen Betrieb heftig kritisiert. Die Trikots der Nationalmannschaften dürfen seit jeher keine Werbebotschaften tragen, nie wurde dies infrage gestellt – die Politik will diese Regel durch die Hintertüre über die Spielführerbinde brechen und dadurch in einem ersten Schritt neuen Raum erobern. Politik gibt sich auch nicht zufrieden mit der Präsentation eines Angebots, das man annehmen oder ablehnen kann. Es geht nicht um ein Angebot; Politik macht keine Angebote, sondern stellt Ansprüche; sie will Besitz ergreifen vom Individuum und von dem, was es antreibt, und es zu ihrem Werkzeug machen. Das gilt auch für beteiligte Organisatoren – ist erst einmal die Politik als Sponsor im Boot, redet sie auch über genehme kommerzielle Sponsoren mit. Das alles ist eine zwangsläufige Entwicklung.

Wie bei jedem Wettbewerb auf Spitzenniveau trennen nur Kleinigkeiten die Spitzenakteure der Weltklasse. Die Mannschaften haben alle individuelle Klasse, die von den Spielern aus ihren Vereinen, die in den großen Wettbewerben der Vereinsmannschaften vertreten sind, Woche für Woche gefordert wird. Erfahrene und erfolgreiche Trainer führen die Spieler zusammen und stellen die Mannschaft taktisch ein. Dazu unterstützt sie ein ganzer Beraterstab, der Gegner beobachtet, den individuellen Gesundheits- und Fitnessstand beständig überwacht und die Mannschaft auch psychisch einstellt. Alles kommt darauf an, dass sie so perfekt wie möglich auf die bevorstehende Aufgabe optimiert wird, um ihr maximales Potenzial abzurufen. Die Fokussierung auf die Leistung im Wettbewerb ist die professionelle Grundlage für den Erfolg – Ablenkungen müssen von der Mannschaft ferngehalten werden. Aus diesem Grund gehörte ein Politoffizier bisher nicht zum Kader. Politische Botschaften sind Narrative, die sich nicht wie ein Fototermin abhaken lassen, sondern die Köpfe besitzen wollen. Sie führen zu Konflikten, gerade dann, wenn sie umfassende Geltung für sich beanspruchen.

Die deutsche Nationalmannschaft gilt seit Jahrzehnten und über Fußballergenerationen hinweg als Turniermannschaft, die oft das erste Spiel versemmelt und dann erst ins Turnier findet. Nach der peinlichen Auftaktniederlage mit dem vorangegangenen woken Regenbogenklamauk scheint sie nun zur sportlichen Professionalität gefunden zu haben. Schon das Gruppenfoto der Startaufstellung vor dem Spiel gegen Spanien spricht eine andere Sprache als das Gekaspere mit Hand vor dem Mund zuvor. Das Unentschieden gegen die grandios gestartete spanische Spitzenmannschaft setzt ein unpolitisches sportliches Ausrufezeichen, und mit der gleichzeitigen Niederlage Japans gegen Costa Rica hat die Truppe das nötige Glück, um doch das Achtelfinale erreichen zu können. Ein klarer Sieg gegen Costa Rica, während Spanien nicht gleichzeitig gegen Japan verliert – durchaus realistisch. Und dann werden wir sehen, ob es weitergeht mit Fußball – Lektion gelernt – oder doch mit Politgekasper.

Nach dem unrühmlichen Desaster des Ausscheidens bei der Europameisterschaft des Jahres 2000 hat die Politik in Deutschland viel Geld in die Förderung des Fußballs gesteckt, nicht nur über den Staatsfunk als Vermarktungspartner der etwa in dieser Zeit gegründeten DFL. Es wurden hohe Mittel in die Jugendarbeit gesteckt und in die Infrastruktur – auch zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Nach und nach stellte sich der Erfolg nach der Aufbauarbeit ein, auch wenn zu bezweifeln ist, dass in dem polit-korporatistischen Verbandssystem das Geld immer effizient eingesetzt wurde. Selbst korrupte Verbandsfunktionäre sind ja kein Problem, solange die Verbände die richtigen politischen Lieder singen. Aber die Politik fordert irgendwann die Bezahlung der Rechnung ein – ob für das Individuum oder für eine Idee: Es geht ihr um die Seele. Im laufenden Turnier hat der Sport der Politik vorübergehend eine Grenze gesetzt und zu sich zurückgefunden. Vielleicht schaue ich doch mal wieder ein Spiel an? Sollte er dabei bleiben und die Nationalmannschaft im Turnier weit kommen, steht der härteste Konflikt an, nämlich der um die weitere Emanzipation des Sports zur Politik und zu ihren Narrativen. Denn natürlich will sich die Politik im Erfolg sonnen und die Bezahlung der Rechnung weiter einfordern. Es spricht noch wenig dafür, dass man ihr das nach dem Turnier verwehren wird.