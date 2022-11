Kommunalposse „Deine Stimme für die Gelbe Tonne“

22. November 2022

Ein wegweisender Ansatz für Wahlen und Abstimmungen

von Christian Paulwitz

Ende August oder Anfang September hingen sie auf einmal da, die Plakate. Völlig unerwartet fielen sie mir erstmals am Morgen vom Auto aus neben der Straße auf: im Bild eine gelbe Mülltonne und der Werbespruch „Deine Stimme für die Gelbe Tonne“. „Großartig“, dachte ich mir. Endlich bringt die FDP mal einen treffenden Spruch in einen Wahlkampf ein. Passt.

Aber irgendetwas stimmte nicht. Es waren doch in absehbarer Zeit weit und breit keine Wahlen in Sicht? Merkwürdig. Also musste ich mir bei Gelegenheit so ein Plakat etwas genauer ansehen. Da stand was von Bürgerentscheid und unten auch noch was von CSU. Spontan hatte ich der FDP doch glatt zu viel Authentizität unterstellt. Na, soll nicht wieder vorkommen.

Tatsächlich ging es um der Deutschen liebste Berufung – von den neumodischeren Virus- und Klimaängsten einmal abgesehen: die Mülltrennung. Während in der Stadt Regensburg sich im Abstand von einigen Wochen gelbe Säcke mit Plastikmüll an bestimmten Plätzen in der Nähe der Straßenränder häufen, pflegt man im Landkreis die wunderbare Einrichtung der Wertstoffhöfe, die zwei wesentliche deutsche Grundbedürfnisse befriedigen. Da sind die einen, die es als gute Bürger lieben, den behördlichen Anordnungen der Mülltrennung in der Öffentlichkeit vor aller Augen akribisch nachkommen zu dürfen. Fein säuberlich wird darauf geachtet, dass Verpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET) nicht etwa im Container mit Mischkunststoffen oder in dem mit Joghurtbechern landen. Beim Sortieren und Einwerfen werden die Kinder eingebunden, sorgfältig eingewiesen, korrigiert und gelobt, um ihnen wichtige Kenntnisse für das Leben mitzugeben. Und da sind die anderen, die als kommunale Angestellte, meist als Zubrot zur Rente, das Treiben der abfalltrennenden Bürger kritisch beaufsichtigen und korrigierend eingreifen. Ein distanziert mürrisches Gesicht gehört dazu, und wenn die entscheidende Situation zur rechtzeitigen Zurechtweisung eines unkundigen oder wurstigen Regelbrechers verpasst worden ist, wird die Arbeit des Herausfischens einer falsch entsorgten Verpackung aus dem nicht für diese vorgesehenen Kunststoffcontainer unter lautem Fluchen und Schimpfen über die Unfähigkeit und Verderbtheit der Mitmenschen einem möglichst großen Umfeld aus erzieherischen Gründen zur Kenntnis gegeben. Mitunter kommt es aber auch vor, dass der von dem Treiben eher genervte Gelegenheitsnutzer, der notgedrungen hier das eine oder andere überflüssige Stück loszuwerden trachtet, zufällig einen Bekannten zu einem kurzen Ratsch und einer späteren Verabredung trifft. Gewisse dezentrale Vorzüge des Systems sind unbestreitbar und ermöglichen einen sozialen Gewinn. Außerdem gibt es noch die kleinen Glücksmomente, zu denen ein passendes Kleinod aus dem Altmetall- oder Bauschuttcontainer, der auch der Entsorgung allerlei Porzellans dient, als zur weiteren Nutzung für gut und des Wegwerfens zu schade befunden wird und an der Aufsicht vorbei gesichert werden kann. Denn manch Aufseher sieht das nicht so gerne; vielleicht werden ja die nützlicheren Stücke im Allgemeinen einer parallel laufenden Handelsverbindung zu Flohmärkten zugeführt.

So findet vor allem an den Samstagen stets ein reges Treiben auf den Kulturzentren des Landkreises statt, und entsprechend wird mit kaltem Motor für kurze Entfernungen Sprit verfahren und das Klima ruiniert, da die wenigsten sich für diesen Weg ein Elektromobil anmieten können oder wollen. Die Sternstunden der Wertstoffhöfe erlebte man jedoch in den Zeiten der „Pandemie“, als das Betreten derselben, ob bei Sonnenschein oder Schneeregen, nur mit Maske gestattet war und sorgfältig darauf geachtet wurde, dass stets nur die maximal zulässige Anzahl von Fahrzeugen und Personen auf den Hof gelangten, damit auch ja kein Sicherheitsabstand unterschritten wurde. Die Fahrzeuge warteten im Rückstau bis auf die Bundesstraße, behinderten dort den Verkehr, und ich war froh, dass unsere Restmülltonne ausreichend Platz bot. Zur Not kann man auf dem Weg zur Arbeit auch mal einen gelben Sack in der Stadt Regensburg loswerden.

Doch nach dem Willen der CSU und der Jungen Union soll nun damit Schluss sein – jedenfalls in dieser Form. Jeder Haushalt sollte eine zusätzliche – nämlich gelbe – Tonne bekommen, in dem dann unterschiedslos jede Kunststoffvariante wild durcheinander gemischt zu sammeln sei, um wie der Rest- oder Papiermüll zu regelmäßigen Zeiten abgeholt zu werden. Dies versprach einen Gewinn für die Umwelt, da der Sprit nur noch bei der gesammelten Abholung verfahren wird, einen Gewinn an Bequemlichkeit und einen Verlust an Platz, der wohl für die künftige Tonne vorzusehen ist. Mehrkosten sollten trotz 14-tägiger Abholung und Weiterbestands der Wertstoffhöfe, zur weiteren Bauschutt- und Altmetallentsorgung sowie zur Rentenaufbesserung, natürlich keine entstehen – das ist ja auch nie der Fall, wenn der Staat etwas organisiert, wie jeder weiß. Die Fehlallokation von Wissen für die Kinder, die nun nichts mehr mit den erlernten Kenntnissen unterschiedlicher Kunststofftrennungsbedürfnisse bei Verpackungen anfangen konnten, wurde nicht thematisiert. Nun, jedenfalls sollte also ein Bürgerentscheid über die Frage der Ersetzung des einen Verpackungsentsorgungsplans durch einen anderen stattfinden; mich ging das Ganze folglich nichts an, und ich hatte das Thema auch nicht weiterverfolgt.

Mittlerweile haben sich jedoch ausreichend viele Personen in die Unterschriftenliste eingetragen, um den Bürgerentscheid in die Wege zu leiten – doch das Landratsamt Regensburg lehnt jetzt das Bürgerbegehren ab. Begründet wird die Ablehnung mit einem „Verstoß gegen das Täuschungs- und Irreführungsverbot“. Nach Ansicht des Amtes sei es für die Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens ausreichend, wenn eines der tragenden Begründungselemente eine falsche Tatsachenbehauptung enthalte. So war für das Begehren unter anderem mit der Begründung geworben worden, die „Müllgebühren bleiben, wie sie sind“. Ich denke, Sie verstehen langsam die Dimension dieser nur scheinbar harmlosen Kommunalposse?

Das Landratsamt Regensburg rüttelt an den Fundamenten unserer Demokratie! Nicht mehr und nicht weniger. Wie sollen künftig noch Wahlen und Abstimmungen durchgeführt werden, wenn sich das Irreführungsverbot durchsetzt? Wie soll man sich denn einen Wahlkampf ohne Lügen und manipulative Behauptungen vorstellen? Welch eine Grabesstille läge da über dem Land, wenn doch eigentlich Wahlkampf sein sollte! Nur ein einziges Parteiprogramm im Internet, ein Wahlkampfplakat, ein einziges Interview eines Kandidaten – und zack, würde das Ergebnis nicht anerkannt werden und müsste rückgängig gemacht werden. Dies kann die CSU als Trägerin des Bürgerbegehrens und Schwesterpartei des Rückgängig-machen-Prinzips (bisher allerdings demokratiegerecht nur willkürlich aus Opportunitätsgründen angewandt) natürlich nicht auf sich beruhen lassen: Wehret den Anfängen! Sollte es bei der Ablehnung bleiben, werde man dagegen klagen. Ob sich die CSU bewusst ist, welch gewagtes Spiel sie da spielt? Sollte sie verlieren und sich das „Täuschungs- und Irreführungsverbot“ auch noch vor Gericht durchsetzen, dann war’s das mit Wahlen von Regierungen in diesem Land. Die Partei hätte dann zum ersten Mal in ihrer Geschichte etwas wirklich Gutes erreicht.

„Regensburger Nachrichten“: Gelbe Tonne: Landratsamt hält Bürgerbegehren für rechtlich unzulässig

Bürgerentscheid „Ja zur Gelben Tonne“