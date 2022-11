Momentaufnahme des Politmilieus Detailstreit um die Wandlung von Erpressungs- in Bestechungsgeld

08. November 2022

Klamauk um das sogenannte Bürgergeld – nur Ablenkung?

von Christian Paulwitz

Wenn Politiker sich auf der Bühne darüber streiten, Teilausschüttungen der von ihnen geraubten Beute unters Volk zu bringen, dann fallen manchmal in hoher Dichte Sätze, bei denen man unwillkürlich an einen Ausspruch von Karl Kraus denken muss: so falsch, dass noch nicht einmal das Gegenteil richtig ist. Käme man unversehens in die Verlegenheit, ernsthaft über den Schwachsinn in eine Diskussion und in die Verlegenheit einer argumentativen Stellungnahme verwickelt zu werden, also quasi selbst teilzunehmen an dem, was uns medial vorgespielt wird – man wüsste gar nicht, was man sagen und vor allem wo man anfangen sollte. Eigentlich könnte man nur lachend den Kopf schütteln.

Fangen wir mit dem Begriff an, der über den Kern der Angelegenheit, die hinter ihm steht, hinweglügen soll: „Bürgergeld“. Das waren noch Zeiten, als der Begriff des Bürgers auf die Burg zurückzuführen war und der Bürger für Wehrhaftigkeit stand. Der Bürger verteidigte die Burg, die befestigte Wehr, die die Stadt und das Eigentum seiner Bewohner barg, vor dem Zugriff durch Räuber, vielleicht auch mancher Raubritter, die unter ihre Gewalt bringen wollten, was sich ihrer nicht erwehren konnte. Der Begriff des Bürgers war mit Freiheit und Trutz verbunden; er stand niemals für Abhängigkeit, sei es als passives Objekt gegenüber dem räuberischen Zugriff einer Obrigkeit noch als Empfänger von Almosen und Schweigegeld aus erpresstem Diebesgut. Während der Bürger sich gerade durch seine Eigenständigkeit auszeichnet und auch in harten Zeiten um seine Unabhängigkeit bemüht und darauf bedacht ist, auf eigenen Füßen zu stehen, wird er nicht nur vom Staat dabei behindert, gerupft und nach Strich und Faden ausgenommen, sondern auch noch mit dem Begriff des „Bürgergelds“ verhöhnt, das denjenigen mit abnehmender Erwartungshaltung an sie gewährt werden soll, die aufgeben und sich lieber vom Staat versorgen lassen, der ihnen das freimütig auf anderer Leute Kosten anbietet. Während diejenigen Bürger, die bereits vor der Energieverknappungspolitik zur Genüge bedrängt durch staatliche Zwänge gerade noch so über die Runden kamen, mit Appellen zur Einhaltung maximaler Zimmertemperaturen und Reduzierung der Körperhygiene verspottet werden, sollen die Empfänger des „Bürgergelds“ auf deren Kosten unter anderem die Heizkosten bezahlt bekommen.

Nachdem nun alle daran gearbeitet und ihren Teil dazu beigetragen haben, die Not zu schaffen, befinden sich die Hardcore-Sozialisten in der Regierung gerade in einem hemmungslosen Verteilungsrausch, der dann die derzeit ausnahmsweise formal mit der Oppositionsrolle bedachten sozialistischen Bruderparteien CDU und CSU doch zu ein paar vorsichtig kritischen Tönen verleitete. Keine Angst, sie sind natürlich nicht ernst gemeint, was man sicher auch in der SPD weiß. Umso erstaunlicher dann die heftige Reaktion darauf durch den SPD-Hauptmann Lars Klingbeil, die Union schlage den „Weg von Donald Trump“ ein. Man muss vielleicht diese infantilisierte Sprache der politischen Auseinandersetzung, deren höchstes Ziel die Vermeidung konkreter Inhalte ist, in ihrer emotionalen Einbettung verdeutlichen: der Weg von Donald Trump, das ist vielleicht noch ein bisschen Abstand zu Satan, aber schon so etwa auf einer Stufe mit der AfD. Und das an die Adresse der CDU – harter Tobak! Je härter der emotionalisierte Angriff, umso nötiger wohl die Ablenkung vom Wesen des politischen Begehrens. Ach ja, auch der Begriff „Fake News“ fiel – ganz heißes Eisen in der Auseinandersetzung der „demokratischen“ Parteien untereinander. Eine sozialistische Bruderorganisation (DGB) habe den Vorwurf übrigens widerlegt, „nicht arbeitende ‚Bürgergeld‘-Empfänger hätten künftig mehr Geld zur Verfügung als Vollzeitarbeitnehmer mit geringen Einkommen“. Na also.

Zur erzieherischen Sicherheit lässt der bayerische Staatsfunk noch den „Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge“ von seiner Beobachtung des „wachsenden Sozialneids nach unten“ (sic!) berichten. Was zum Geier ist eigentlich ein Armutsforscher? Jemand, der unter anderem im monatelangen Selbstversuch und im Milieu Leben und Lebensläufe zur Armut studiert? Wohl eher nicht. Sollten Sie dagegen spontan vermuten: irgend so ein Kommunist, der auf Staatskosten und für den Staat an den theoretischen Begründungen für die Ausweitung seines vorgeblichen Forschungsgebiets entsprechend seiner Ideologie arbeitet, dann würden Sie damit den Nagel wohl ziemlich auf den Kopf treffen. Aus dem Professorenruhestand kandidierte er 2017 für die SED für das Amt des Bundespräsidenten. Aber er ist noch publizistisch tätig, bei Wikipedia heißt es: „Seit Mai 2013 schreibt Butterwegge Gastkolumnen für ‚Focus Online‘. Neben Artikeln für die ‚Zeit‘, die ‚taz‘, (…) war er als Autor unter anderem für ‚spw – Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft‘, ‚Ossietzky‘ und ‚Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung‘ und die Bundeszentrale für politische Bildung tätig.“

Man beachte die erlesene Kombination der Publikationen gerade zum Schluss hin. Vielen Dank an den Bayerischen Rundfunk für die souveräne Expertenauswahl mit inhaltsfreien Aussagen und der fast unerwarteten Forderung, „Reiche“ höher zu besteuern. Ich weiß ja nicht, wo der Butterwegge seine Beobachtungen macht, aber nach eingehender Prüfung stelle ich fest, dass ich gänzlich frei von Sozialneid gegenüber seinesgleichen bin.

Doch kommen wir zurück zum Klamauk auf der Politshowbühne. Einmal mehr ist Christian Lindner wieder für die lustigsten Sprüche zuständig: „Ich bedauere den populistischen Impuls der Union, die nicht erkennt, dass es hier um Lebensleistung geht.“ Dabei hat doch die Union über mindestens 16 Jahre nicht nur bewiesen, dass sie der jetzigen Regierung in der Vernichtung von Lebensleistung ebenbürtig ist – sie hat ja erst die Grundlagen dafür gelegt, dass diese mit der neuen Regierung auch beschleunigt fortgesetzt werden kann. Nein, es ist schlicht und einfach nicht glaubwürdig, dass diese oder jene nicht erkennen, um was es geht. Aber Lindner setzt noch einen drauf: Er rate der Union davon ab, bezüglich der Höhe des geplanten „Schonvermögens“, so wird er zitiert, „in einen Schäbigkeitswettbewerb zu treten“. Es ist diese Art von Sprüchen, die mich bei der Beobachtung der Tagespolitik regelmäßig in Heiterkeitsausbrüche versetzen. Man muss sich diese Szenerie mal vor Augen führen: Da warnt also der Hauptmann einer von drei Räuberbanden die Hauptleute anderer Räuberbanden, mit denen die Claims zu gegenseitigem Vorteil sehr wohl abgesteckt sind und deren Grenzen auch respektiert werden, gegenseitig nicht etwa in einen „Schäbigkeitswettbewerb“ einzutreten. Das wird nur noch getoppt durch den Umstand, dass da irgendwo sogenannte Journalisten etwas derart Skurriles und Lächerliches mit einer Ernsthaftigkeit berichten, als habe da jemand etwas von rhetorischer oder ethischer Bedeutung von sich gegeben. Und eben, wenn man sich vom schüttelnden Lachanfall gerade zu erholen beginnt, wird einem bewusst, dass dieser Vorwurf als Begründung dafür herhalten soll, lieber mehr als weniger Beute zu machen und umzuverteilen.

Ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten geht, wenn sie so etwas hören, aber wie kann man da noch ernst bleiben?

Eigentlich zeigen die verbalen Granaten ja etwas anderes: Es wird eine Show geboten, die die Aufmerksamkeit an sich ziehen soll. Es ist in dieser Sache nicht glaubhaft, dass die einen es mit der Empörung über die anderen ernst meinen. Natürlich wird das Vorhaben nicht von der Union zum Scheitern gebracht – allenfalls verzögert und mit einem zusätzlichen Verteilungswunsch der Union erkauft. So sind die Spielregeln. Alle wissen, dass das, was letztlich beschlossen werden wird, Unsinn ist, nicht erfüllt, was man verspricht, und neue Probleme schafft. Und allen ist klar, dass solches Wissen die Politik noch nie daran gehindert hat, etwas trotzdem zu beschließen. Es könnte sein, dass die verbalen Ausfälle unter Brüdern im Geiste ein Zeichen der Gereiztheit im Wissen um den Unsinn ist, von dem man aufgrund seiner Rolle im Apparat aber auch nicht Abstand nehmen kann. Möglicherweise spielt die Positionierung für die erkennbaren Folgeprobleme eine gewisse Rolle – die einen können behaupten, sie seien durch die ursprünglichen Pläne vermieden, die anderen, sie seien noch schlimmer geworden, und niemand kommt auf die Idee, dass die Politik selbst das Problem sei. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass hier die Protagonisten über etwas reden, was sie selbst gar nicht so ernst nehmen, aber unbedingt zur Ablenkung der Aufmerksamkeit wichtig erscheinen lassen wollen. Bei all dem verteilungspolitischen Unfug der letzten Jahre, wie Milliarden-Sonderschulden, aber eben auch Energieverknappung, Inflation, Zerstörung der deutschen Unternehmenslandschaft und drohender weiterer Eskalation im Ukraine-Krieg vor der Haustür – wer glaubt daran, dass das „Bürgergeld“, wenn es auch seinen Teil zur Fehlanreizsetzung beitragen wird, die Gemüter ernsthaft erhitzen und ihnen schlaflose Nächte bescheren könnte?

