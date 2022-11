Polizeischikane gegen Opposition Hausdurchsuchung bei der bayerischen AfD-Fraktion

15. November 2022

Der bayerische Geheimdienst darf die AfD zwar nicht offiziell beobachten, aber sie durch den Staatsfunk ausschnüffeln lassen

von Christian Paulwitz

„An die Wahrheitspflicht dürfen im Fall der Vermengung von Tatsachenbehauptung und Werturteil im Interesse der Meinungsfreiheit keine Anforderungen gestellt werden.“ Dieser Satz, verehrte Leser, entstammt einem Gerichtsurteil des Landgerichts Ellwangen, das rein gar nichts mit der AfD zu tun hat, was sie vielleicht angesichts des Titels des Beitrags verwundern wird. Das Gerichtsurteil befasst sich mit einer Anzeige des Rechtsanwalts Markus Haintz gegen den Gesundheitsminister Karl Lauterbach wegen der Verbreitung von Fake News. Hintergrund ist dessen wiederholte Behauptung von der „nebenwirkungsfreien Impfung“ in Bezug auf die mRNA-Injektionen. „Es stimme zwar, dass es sich um Tatsachenbehauptungen handle, wenn Karl Lauterbach von einer nebenwirkungsfreien Impfung sowie davon spreche, dass diese das Leben anderer retten könne. Indes habe dieser Satz lediglich der Begründung eines Werturteils gedient“, so heißt es in einem Bericht über das Urteil, und bei einer Vermengung von Tatsachenbehauptung und politischem Werturteil dürften im Interesse der Meinungsfreiheit an die Wahrheitspflicht keine Anforderungen gestellt werden. Vielleicht sehen Sie das etwas enger, wenn das im Zusammenhang damit steht, dass ein Regierungsmitglied herzumzieht und mit solchen Behauptungen und der Staatsgewalt im Rücken die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten drängen will. Aber das Gericht hat schon recht, denn wer glaubt, dass ein Politiker – und noch dazu ein Minister! – nicht lügt, der hat ohnehin die Kontrolle über sein Leben abgegeben und ist daran selbst schuld. Behalten Sie bitte die Urteilsbegründung für das Folgende im Hinterkopf.

„München – Fake News von der AfD? Dieser Verdacht führte am Donnerstag zur Razzia in der Landtagsfraktion!“ So lautete die Schlagzeile bei der „Bild“-Zeitung am vergangenen Donnerstag. Ein von der AfD-Fraktion veröffentlichtes Video in sozialen Netzwerken soll Aussagen von anderen Abgeordneten aus dem Zusammenhang gerissen und dadurch verfälscht haben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet auch von Urheberrechtsverletzung. Nun mögen Sie sich fragen, wozu es einer Hausdurchsuchung bedarf, denn offensichtlich gibt es ein öffentlich zugängliches Video, das beanstandet wurde, sodass es demzufolge ohne Weiteres dahingehend überprüfbar wäre, ob dieser Vorwurf zutrifft oder nicht. Wer die Beschuldigung erhebt, dem obliegt die Beweispflicht, und sind die Anhaltspunkte entsprechend erhärtet, dann wird der Beschuldigte um eine Stellungnahme gebeten. Kann man sich nicht einigen, wird irgendwann ein gerichtlicher Weg beschritten und so weiter. Ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dies in einem zivilisierten Land so ablaufen könnte, aber in Bayern liebt man schon lange Hausdurchsuchungen gegen oppositionelle Kräfte, gerne auch schon mal wegen Facebook-Posts. Man kann da praktischerweise IT zur weiteren Untersuchung über Wochen und länger mitnehmen, was nicht nur für den Betreffenden lästig ist und ihn erst einmal arbeitsunfähig macht, sondern auch Möglichkeiten eröffnet, ganz andere nützliche Dinge zu finden, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Oder möglicherweise auch etwas zu hinterlassen, was sich später einmal als nützlich erweisen könnte – wie auch immer. Das ist natürlich rein spekulativ. Auch gab es früher einmal die Regel der „Abgeordnetenimmunität“, die erst aufgehoben werden müsste, bevor Justiz und Behörden tätig werden könnten – das war entstanden, als man fürchtete, Abgeordnete könnten durch Willkürmaßnahmen schikaniert werden, um so gegen ihre Unabhängigkeit einzuwirken. Früher, als die Gangs, die die Staatsgewalt abwechselnd unter ihrer Kontrolle hatten, sich gegenseitig noch besser in Schach hielten, galt eine solche Unabhängigkeit zumindest offiziell als erstrebenswertes Ideal. Für Fraktionsräume bestehen offenbar derartige Bedenken nicht – es ist wohl nicht anzunehmen, dass eine Razzia dort die Immunität von Abgeordneten berühren könnte. Und so stürmten „knapp zwei Dutzend Polizisten“ sowie drei (!) Staatsanwälte die Räume, wie berichtet wird. Wozu braucht man so viele Leute in Zeiten, wo es bei der Sicherstellung von Unterlagen nicht mehr um Aktenschränke, sondern um Festplatten geht? Das hat durchaus seinen Sinn abseits des martialischen Eindrucks: Man braucht die vielen Leute, damit sie sich gegenseitig überwachen können, nicht dass es wieder zu peinlichen Gesten des Bedauerns und der Entschuldigung kommt zwischen Polizisten, denen ihren befohlenen Bullshit-Handlungen irgendwie unangenehm sind, und ihren Zielpersonen. Und wer weiß, ob sich der Apparat auf seine Staatsanwälte noch so recht verlassen kann – ist schon besser, sie haben mal gegenseitig lieber ein Auge auf sich, finden Sie nicht? Zwei, die aufeinander aufpassen, und der Dritte, der darauf aufpasst, dass die zwei aufeinander aufpassen. Sicher ist sicher.

AfD-Fraktionssprecher Ulrich Singer teilt in einer Stellungnahme zu dem Vorgang mit, dass „rechtswidrig auch die Räume der durch Immunität geschützten Landtagsabgeordneten betreten“ worden seien, was jedenfalls ein interessantes Nachspiel erwarten lässt. Des Weiteren weist er darauf hin: „Der Einsatz eines Großaufgebots der staatlichen Macht wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung in einem Landtagsvideo ist offensichtlich eine Ersatzhandlung nach der gerichtlich angeordneten Aufhebung der Beobachtung durch den Verfassungsschutz.“ Mit „Verfassungsschutz“ meint er den bayerischen Inlandsgeheimdienst, der unter diesem Decknamen operiert, und nicht etwa eine Institution zum Schutze der Verfassung. Jeder weiß, dass der Ausdruck „Beobachtung“ durch den „Verfassungsschutz“ vor allem die öffentliche Statuszuweisung als beobachtetes Objekt beschreibt, die es erleichtert, Mitglieder und Funktionäre Repressalien auszusetzen. Natürlich hat Singer mit seiner Vermutung nicht infrage gestellt, dass der Geheimdienst Zeitungsartikel über die AfD lesen oder Nachrichten dem Internet entnehmen dürfe, wie das dem SPD-Medienkonglomerat angehörende RND dessen Aussage zu interpretieren beliebt, bevor es feststellt, worum es bei der Gerichtsanordnung von Ende Oktober – also vor wenigen Wochen – eben gegangen sei. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Anordnung gilt nur bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Sie sei erfolgt, weil der Dienst es nicht einmal für nötig erachtet habe, seine Einschätzung zu begründen, so etwa beschreibt es zumindest der AfD-Landesverband auf seiner Seite. Und die Anordnung ist für den Geheimdienst tatsächlich unangenehm, da er bis zu ebendieser Entscheidung keine nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen darf, um weiter Material zu sammeln. Oder sagen wir besser: Wenn er es tut, dann kann er sie vor Gericht nicht verwenden. Singer dürfte also mit seiner Vermutung einer Ersatzhandlung. voll ins Schwarze getroffen haben

Nun ist es allerdings so, dass der von der Regierung kontrollierte Inlandsgeheimdienst gar nicht darauf angewiesen ist, selbst geheimdienstliche Mittel anzuwenden, um Material gegen eine unerwünschte Oppositionspartei zu sammeln – oder zuzugeben, sie gesammelt zu haben. Das Material, das er – freilich offenbar, ohne es zu einer Begründung zusammenzuführen zu können – bisher als belastend zusammengestellt hat, stammt zumindest zum Teil nämlich aus einem früheren parteinahen Telegram-Chat (darüber hatte ich schon einmal berichtet), dessen Inhalte sich zunächst der Bayerische Staatsfunk bemächtigt hat – Sie wissen ja: der Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen zur Grundversorgung und so –, bevor die Dokumente augenscheinlich irgendwie an den Bayerischen Geheimdienst gedealt wurden. Aber wer weiß, vielleicht war es auch umgekehrt und der Staatsfunk, der natürlich seine journalistischen Quellen nicht preisgibt, wurde sozusagen zur Reinwaschung von geheimdienstlich gesammeltem Material genützt, auf das dann ganz offiziell Bezug genommen werden kann – wer kann das schon so genau wissen?

