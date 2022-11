LGBT-Symbolik Was die Regenbogenflagge wirklich darstellt

28. November 2022

Statt „One Love“: Ignorierung objektiver Realität und unveränderlicher Maßstäbe

von Robert Grözinger

Vor einigen Monaten, frisch aus meinem diesjährigen Sommerurlaub in Island zurückgekehrt, sprach ich mit einem guten Bekannten, der regelmäßiger Kirchgänger ist, über meine Eindrücke. Ich erwähnte die penetrante Allgegenwart der „Regenbogenflagge“ auf der Nordatlantikinsel. Ich schrieb damals über dieses Phänomen in einer ef-Online-Kolumne (siehe Link unten). Mein Freund belehrte mich, dass die erwähnte Fahne streng genommen gar keine „Regenbogen“-Flagge sei. Der echte Regenbogen habe sieben Farben, sagte er, die Flagge nur sechs.

Ich beschloss, der Sache nachzugehen. Es stimmt, dass bildliche Darstellungen des natürlichen Regenbogens seit Langem normalerweise sieben Farben beinhalten. Was ich danach über die Regenbogenflagge herausfand, ist bezeichnend für die Grundannahmen der Bewegung, die sich diese Farbkombination zu eigen gemacht hat – und ein Hinweis darauf, weshalb diese Bewegung, die sich für individualistisch und freiheitlich hält, in Wirklichkeit in die entgegengesetzte Richtung marschiert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass eine deutsche Ministerin, die zu Hause für Freiheitseinschränkungen eintritt, in einem fremden Land, wo sie Diplomatenschutz genießt, die bleiche Haut ihrer Arme mit einer mit Regenbogenfarben versehenen Binde schmückt, um in diesem muslimischen Land gegen Freiheitseinschränkungen „Haltung“ zu zeigen.

Zunächst aber fand ich heraus, dass ein echter Regenbogen weder sechs noch sieben unterschiedliche Farben aufweist. Das menschliche Auge sei in der Lage, etwa 100 Farben zu unterscheiden, erinnerte mich Wikipedia. Das Lichtspektrum in einige wenige Farben einzuteilen, egal, ob sechs oder sieben, ist also reichlich willkürlich.

Natürlich sind die in einem echten Regenbogen zu sehenden Spektralfarben kaum in 100 einzelne zu unterscheiden. Zu nebulös und geisterhaft ist das Naturphänomen, zu flüchtig außerdem. Anzunehmen ist aber, dass man, wenn man ein hochauflösendes Foto eines Regenbogens vor einheitlichem, möglichst weißem Hintergrund schösse, auf diesem Foto mit viel Geduld mehrere Dutzend Farben unterscheiden könnte. Auf 100 käme man wohl nicht, es würden zumindest die Braun- und Grautöne fehlen.

Als Isaac Newton 1672 die Ursache der in natura auftretenden Spektralfarben in der Brechung des weißen Lichts entdeckte, zählte er zunächst fünf verschiedene Farben. Jahre später korrigierte er sich und ergänzte um zwei weitere. Die lange Zeit übliche Einteilung des Regenbogens in sieben Farben geht vermutlich darauf zurück, dass diese Zahl in Einklang mit den sieben unterschiedlichen Ganztönen einer Oktave übereinstimmt, den sieben in berechenbarer Regelmäßigkeit sich bewegenden, ohne Hilfsmittel sichtbaren Himmelskörpern und den sieben Wochentagen.

Letztere, so sagen Erkenntnisse der jungen Wissenschaft namens Chronobiologie, gehen auf biologische Sieben-Tage-Rhythmen zurück, die laut Alain E. Reinberg „auf verschiedenen Organisationsebenen bei verschiedenen Arten“ auftreten, und zwar, so dieser Autor in der Zeitschrift „Chronobiology International“, „von den einzelligen Meeresalgen Acetabularia und Goniaulax bis hin zu Pflanzen, Insekten, Fischen, Vögeln und Säugetieren, einschließlich des Menschen“. Und dies „sowohl unter natürlichen als auch unter künstlichen, das heißt konstanten Umweltbedingungen“. Das Zitat ist auf einer Seite von adefenceofthebible.com zu finden (siehe Link unten).

Diese in den Menschen und in die Natur eingebauten Sieben-Tage-Rhythmen spürte man wohl schon vor Jahrtausenden und sah sie als Teil eines göttlichen, also übermenschlichen Schöpfungsakts. Da der Regenbogen ebenfalls als göttliches Zeichen wahrgenommen wurde, verpasste man ihm in der traditionellen Rezeption sieben Farben.

Für das Glaubenssystem des Wokismus, das sich die Regenbogenflagge zu eigen gemacht hat, ist aber der Gedanke der Existenz „göttlicher“ Schöpfung mit „unveränderlichen“ Aspekten der Natur, insbesondere der menschlichen Natur, Blasphemie. Sein Credo ist, dass der Mensch sich seine Realität selber schaffen kann. Und wenn nicht, dann ist nicht etwa die Natur schuld. Sondern da lauern irgendwo bösartige Unterdrücker, die ihn daran hindern, sich selbst zu verwirklichen.

Genau diese, eine objektive Realität negierende und deshalb in ihrer Auflehnung gegen die Wirklichkeit zur Tyrannei gegen die Gesellschaft mutierende. im wahrsten Sinne des Wortes „Un-zu-Friedenheit“ mit sich selbst findet seinen Ausdruck in der sich ständig verändernden Erscheinungsform der LGBT+-Flagge mit den derzeit sechs „Regenbogen“-Farben.

Das heißt nicht, dass die heutige Zahl der Farben auf der Fahne unter bewusster Ablehnung der „göttlichen“ Sieben gewählt wurde. Oder gar unter bewusster Anlehnung an das „Zeichen des Tieres“ in der biblischen Offenbarung. Es heißt jedoch auf jeden Fall, dass man kein gesteigertes Interesse daran hatte und hat, an einer auf einer Verankerung in der Wirklichkeit beruhenden Farbenzahl festzuhalten.

Hier ist die Geschichte der Flagge laut Wikipedia – siehe Link unten – in Kurzform: „Die erste LGBT-Flagge wurde bei der „Gay Pride Parade“ in San Francisco 1978 mitgeführt. Sie hatte nicht sechs, nicht sieben, sondern acht Farben. Die sieben traditionellen Farben sollten folgende Dinge symbolisieren: Rot – Leben, Orange – Heilen, Gelb – Sonnenlicht, Grün – Natur, Türkis – Magie, Indigo – Gelassenheit, Violett – Geist. Über diese mit für jene Stadt angemessen hippymäßige Interpretation versehenen Farben thronte die achte Farbe, „Hot Pink“, die nicht etwa Liebe symbolisierte, sondern Sex. Liebe kam in diesem Interpretationsspektrum interessanterweise nicht vor.“

Von wegen, „One Love“.

Weiter heißt es bei Wikipedia: „Nach der Ermordung des schwulen San Francisco-Stadtrats Harvey Milk am 27. November 1978 stieg die Nachfrage nach der Regenbogenflagge stark an.“ Es gab ein Problem: Stoff in der Farbe Rosa war „nicht ohne weiteres erhältlich“. Daher wurden siebenfarbige Flaggen angeboten – und angenommen.

Ein Jahr später wurde die Flagge erneut geändert. Wikipedia: „Um die Straßenlaternen entlang der [San Francisco Gay Pride] Parade mit Hunderten von Regenbogenfahnen zu schmücken, beschloss [Gilbert] Baker [einer der Hersteller der ersten Regenbogenflaggen], das Motiv in zwei Hälften zu teilen.“ Baker wollte „jeden Laternenmast mit einer geraden Anzahl von Streifen flankieren“. Um diesen Effekt zu erzielen, „ließ er den türkisfarbenen Streifen weg, der in der siebenstreifigen Flagge verwendet worden war. Das Ergebnis war die sechsstreifige Version der Flagge, die zum Standard für die künftige Produktion werden sollte: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett.“

Bei diesen sechs ist es seither weitgehend geblieben. Erst vor wenigen Jahren kamen zwei bedeutende Neuerungen hinzu: Die Ergänzung von Braun und Schwarz, um auch die empfundene Diskriminierung dunkelhäutiger Menschen zum Ausdruck zu bringen, sowie Weiß, Hellrosa und Hellblau für die Transmenschen. Diese fünf neuen Farben werden üblicherweise nicht als weitere horizontale Balken hinzugefügt, sondern als Pfeil oder 90-Grad-Haken, der, an der linken Seite der Flagge beginnend, nach rechts weist. Im vergangenen Jahr gab es eine weitere Neuerung – ganz links wurde ein gelber Winkel mit einem lila Kreis hinzugefügt –, die für „Intersexualität“ stehen soll. All diese jüngeren Neuerungen, heißt es im Online-Lexikon, seien in den Kreisen Betroffener sowohl mit Lob angenommen als auch mit heftiger Kritik abgelehnt worden. Sie sind also „umstritten“.

Viele Schwule und insbesondere Lesben halten nicht viel von der „Inklusion“ von Transmenschen in ihre Bewegung. Ihnen zufolge hat diese Gruppe zwar Probleme in der Gesellschaft. Aber diese seien ganz andere Probleme als die ihren. In Großbritannien hat sich deswegen bereits eine „LGB“-Gruppe gebildet, die explizit auf das „T“ verzichtet – und entsprechend angefeindet wird.

Eine andere Gruppe, die sich in der Vergangenheit Rechte erstritt und in deren Kielwasser sich die LGBT-Bewegung Freiheiten erkämpfte, ist die der Feministinnen. Viele von ihnen empfinden das „T“ in LGBT inzwischen als handfeste Bedrohung. Denn: Transmänner – oder „Frauen mit Penissen“ – fühlen sich berechtigt, speziell für Frauen und Mädchen reservierte Toiletten und Umkleidekabinen, auch Frauenhäuser und ähnliche Rückzugsräume zu benutzen. Oder dass sie das Recht haben, nach einem entsprechenden Urteil in ein Frauengefängnis geschickt zu werden. Besonders ihre „Inklusion“ im Frauensport löst weitverbreiteten Zorn aus. Nicht wenige Feministinnen, die sich normalerweise mit LGBT auf der „revolutionären“ „linken“ Seite des politischen Spektrums befinden, sind darüber in heller Aufregung.

Statt „One Love“ symbolisiert die Regenbogenflagge offenbar „One Confusion“. Wie die Geschichte ausgeht? Ähnlich wie die des Turmbaus zu Babel, vermute ich. Mit der Ergänzung von Rosa wurde Sex symbolisch zum Gott erhoben. Nach dem von der Wirklichkeit erzwungenen Verzicht auf Rosa kam der beliebige Verzicht auf eine weitere Farbe, um bei der „praktischen“, geraden Zahl sechs zu landen. Dieser Schritt reflektiert den in dieser Bewegung vorherrschenden fließenden Pragmatismus, also die Leugnung einer objektiven Wahrheit und objektiver Maßstäbe. Er symbolisiert den Glauben an deren endlose Veränderbarkeit. Dann kamen immer mehr Farben und Symbole hinzu. Jetzt, da die Bewegung echte Macht zu erlangen beginnt, fängt der interne Zerfleischungsprozess an.

Die Linke ist bekannt dafür, Grenzen überwinden zu wollen. Während die Rechte, die bewahren will, im Extremfall in ungesunde Erstarrung verfällt, ist die Linke ständig in Gefahr, den Schritt in die völlige „Entgrenzung“ zu unternehmen. Also in ihrer Nichtverankerung, in ihrem Glauben an die unbegrenzte Umgestaltbarkeit der Welt und des Menschen an der Wirklichkeit zu zerschellen. So auch jetzt.

Robert Grözinger: Eindrücke aus Island: Kunterbunt bis zur Selbstaufgabe

adefenceofthebible.com: The Seven-Day-Week (Englisch)

Wikipedia: Rainbow Flag (LGBT) (Englisch)