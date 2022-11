Nach den US-„Midterms“ Selbstbetrug ist das Problem, nicht Wahlbetrug

21. November 2022

Um der woken Revolution zu entkommen, wird eine Sezession immer unausweichlicher

von Robert Grözinger

Man hätte annehmen können, nach der US-Präsidentschaftswahl von 2020 würden die damals unterlegenen Republikaner ihre Wahlbeobachtung besser organisieren. Offenbar eine Fehlannahme. Sie beruhte auf der nicht ganz unsinnigen Vermutung, dass die Führung der damals unterlegenen Partei Interesse daran hätte, einen Verdacht von Wahlfälschung von vornherein auszuschließen. Oder gar die Wahl zu gewinnen.

Die Umfrageergebnisse deuteten eine „rote Welle“ zugunsten der Republikaner an. So schien es logisch, sich nicht noch einmal übers Ohr hauen lassen zu wollen. Falsch gedacht. Es scheint, dass die Republikaner keine wirksame Wahlüberwachung organisieren könnten. Vielleicht liegt es mancherorts am mangelnden Willen sogenannter „Never Trumper“. An manchen Stellen aber mit Sicherheit an der mangelnden technischen Möglichkeit – aufgrund des Einsatzes elektronischer papierloser Wahlmaschinen.

Das wird sich so schnell nicht ändern. Donald Trump hat in der vergangenen Woche angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder anzutreten. Er nannte auch einige Programmpunkte. Einer davon war: „Wahlbetrug verhindern“. Da fragt man sich: Was träumt der Mann nachts – außer vom Weißen Haus? Die Regulierung der Wahl liegt in der Hand der Bundesstaaten, die Durchführung in der Hand der Kommunen. Viele Bundesstaaten und die großen Städte sind in der Hand der Demokraten. Und diese Partei wiederum ist seit einigen Jahren schon fest in der Hand einer revolutionären Clique.

„Es gibt einen großen Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern, und er ist ganz anders, als die Leute denken“, schrieb kürzlich Paul Craig Roberts, ein ehemaliges Mitglied im Kabinett der Regierung Ronald Reagans. „Die Demokraten sind zu einer Partei mit einer revolutionären Agenda geworden, während die Republikaner immer noch in der alten Ordnung operieren, die die Demokraten gerade umstürzen wollen. Für diejenigen mit revolutionärem Eifer ist Macht viel wichtiger als Demokratie oder eine faire Abstimmung. Dadurch sind die Republikaner stark benachteiligt, da sie aufgrund des Fehlens einer revolutionären Agenda nicht entschlossen sind, die Macht um jeden Preis zu ergreifen. Ja, sie wollen die Macht, aber nicht zu revolutionären Zwecken. Für Revolutionäre gibt es keine Beschränkungen beim Griff nach der Macht.“

Das trifft den Kern der Lage in den USA. Die Revolutionäre haben alle wesentlichen Institutionen der USA besetzt: Behörden, Medien, Bildungseinrichtungen, Polizei, Militär und so weiter. Nur so lässt sich der lasche Umgang mit den Black-Lives-Matter-Protesten von vor zwei Jahren erklären. Nur so lässt sich das pausenlose, haltlose mediale Trommelfeuer über angebliche „russische Wahlmanipulation“ während der gesamten vier Jahre der Präsidentschaft Trumps erklären. Nur so lässt sich die von den gleichen Medien heraustrompetete totale Negierung der Möglichkeit einer Wahlfälschung gleich nach der Präsidentschaftswahl von 2020 erklären. Und vieles andere mehr, zum Beispiel die weit verbreitete Indoktrination Minderjähriger mit Gender-Gaga und ahistorischem Neorassismus – Schwarze gut, Weiße böse.

Wahlbetrug ist nicht der Kern des Problems in den USA. Der Unwille, möglichen Wahlbetrug aufzuklären oder zu verhindern, kommt der Sache schon näher. Wenn man es in einem Wort zusammenfassen wollte, wären „Kopfbetrug“, „Selbstbetrug“ oder „Denkbetrug“ vielleicht die passenden Begriffe.

Da ist zum einen der Denkbetrug bei den Demokraten, die einer Ideologie anhängen, die in zunehmendem Maß die Realität der Natur hinter sich lässt: Klimatologie-, Immunologie- und Biologie-„Leugner“ könnte man sie nennen. Sie haben nicht nur kein Interesse an der Feststellung objektiver Wahrheit. Sogar der Gedanke, dass es so etwas wie objektive Wahrheit geben könnte, ist für die neuen Revolutionären ein Affront. Denn das würde den Gedanken zulassen, dass es Dinge gibt, die der Mensch nicht ändern – oder nur zu seinem eigenen Schaden zu ändern versuchen – kann. Es wäre in ihren Augen „blasphemisch“, denn es würde zum Schluss führen, dass der Mensch im Prinzip nicht gottgleich ist.

Natürlich ist das nicht bei allen Demokraten so. Viele Menschen wählen diese Partei aus in Generationen gewachsener Gewohnheit und werden das weiterhin tun, solange ihr eigener Lebensstandard nicht ernsthaft gefährdet ist. Auch das ist natürlich ein Denkbetrug.

Dieser oder ein sehr ähnlicher Denkbetrug ist bei den Republikanern zu finden. Er ist die von P. C. Roberts festgestellte Weigerung, die Realität eines revolutionären Angriffs auf die gesellschaftlichen Säulen, die die USA überhaupt erst zu einem der angenehmsten Gemeinwesen der Welt machten, wahrzunehmen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht, die diesjährigen „Midterms“ mit denen des Jahres 2010 zu vergleichen. Damals, zwei Jahre nach dem Beginn der Präsidentschaft Barack Obamas, gewannen die Republikaner netto 63 Sitze im Repräsentantenhaus hinzu – diesmal waren es sieben. Im Senat erlangten sie auch damals nicht die Mehrheit, gewannen aber sechs Sitze hinzu. Diesmal: null – bisher; was sich nach der Stichwahl in Georgia im Dezember voraussichtlich nicht ändern wird.

Ron Paul, dessen libertäres Programm bei den Präsidentschaftswahlen 2008 zu einem überraschenden Achtungserfolg führte und eine neue Freiheitsbewegung mobilisierte, erinnerte in der vergangenen Woche an die daraus entstandene „Tea-Party-Bewegung“ – der Begriff kam von der „Boston Tea Party“ während der amerikanischen Revolution.

2010, so der Veteran vergangener Wahlkämpfe, versprachen viele republikanische Kandidaten nicht nur Einzelheiten wie die Abschaffung der „Obamacare“ genannten Krankenpflichtversicherung: „Sie versprachen auch, sich für die Wiederherstellung einer begrenzten, verfassungsmäßigen und fiskalisch verantwortlich handelnden Regierung in allen Bereichen einzusetzen.“ Das habe 2022 gefehlt, wo „der durchschnittliche republikanische Kandidat kaum ein inhaltliches Programm zu bieten“ hatte. „Tatsächlich forderten nur wenige Republikaner, die massiven Ausgabenerhöhungen Präsident Bidens rückgängig zu machen, geschweige denn, die Regierung wieder in ihre verfassungsmäßigen Grenzen zu verweisen.“ Und: „Trotz der Kontroverse über die neue ‚critical race theory‘ und die Transgender-Politik an staatlichen Schulen gab es keinen erneuten Vorstoß zur Schließung des Bildungsministeriums.“

Letzterer Punkt ist in der Tat erstaunlich, denn aufgrund des Fernunterrichts während der Lockdowns entlarvten die Schulen unbeabsichtigt den Eltern gegenüber die Indoktrination, die in den Bildungseinrichtungen stattfindet. Sie löste vielfach eine gewaltige „Mama Bär“-Reaktion aus. Diese wurde von den Republikanern nicht ausgenutzt. Bloß nicht das System in Frage stellen. Bloß keine Wellen machen. Kein Wunder, dass es keine „rote Welle“ gab.

Paul weiter: „Viele republikanische Kandidaten bei den Zwischenwahlen 2022 haben es auch versäumt, die Unterstützung ihrer demokratischen Gegner für Masken- und Impfvorschriften und andere Beispiele für die Corona-Tyrannei zu thematisieren. Diejenigen, die sich der Corona-Tyrannei entgegenstellten, wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und mein Sohn, der Senator von Kentucky, Rand Paul, haben erdrutschartige Siege errungen.“

Anderen Kandidaten fehlte es offenbar an inhaltlicher Stringenz. Viele wollen noch immer innerhalb des korporatistischen – das moderne verschleiernde Wort für „faschistisch“ – Systems Erfolge erringen, ungeachtet dessen, dass die Demokraten die „korporatistischere“ der beiden Parteien ist – und dies spätestens und ununterbrochen seit der Wahl F. D. Roosevelts im Jahr 1932. Wer sich als Republikaner für die Beibehaltung des gegenwärtigen Systems ausspricht, macht also gleichzeitig Werbung für die Demokraten.

Und dennoch: Man fragt sich, weshalb angesichts der erdrückenden Inflation, der massiv zugenommenen Gewaltkriminalität, der ungehemmten illegalen Einwanderung, des beschämend chaotisch verlaufenen Abzugs aus Afghanistan und des jetzt drohenden Dritten Weltkriegs die Wähler die regierende Partei nicht deutlicher abstraften. War es allein die Abtreibungsfrage, die seit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im vergangenen Juni, die diesbezügliche Regulierung den Bundesstaaten zu überlassen, insbesondere junge Frauen für die Demokraten stimmen ließ? War es doch massiver Wahlbetrug? Oder steckt noch mehr dahinter?

Es gibt noch einen weiteren Aspekt des „Kopfbetrugs“. Daniel McCarthy, Vizepräsident der konservativen Bildungsförderungseinrichtung Intercollegiate Studies Institute, gab in einem Interview mit dem libertären Podcaster Tom Woods vergangene Woche Folgendes zu bedenken: Er kenne einen Philosophieprofessor, dem aufgefallen sei, dass seine Studenten seit einiger Zeit vorzugsweise Aristoteles behandelten, sonst aber für keinen anderen Philosophen tieferes Interesse zeigten. Er fand den Grund: Nur bei diesem Denker sei es nicht notwendig, historischen Kontext zu kennen, um ihn zu verstehen.

Dies, so steht zu befürchten, ist ein weiteres Symptom der grassierenden „Verorwellisierung“ der westlichen Welt. Wenn sich selbst Philosophiestudenten in den USA scheuen, sich mit historischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, dann sieht es mit den Geschichtskenntnissen der Durchschnittsamerikaner rabenschwarz aus. Das ist zwar keine ganz neue Erkenntnis, diese Anekdote verdeutlicht jedoch, wie weit die diesbezügliche Fäulnis bereits vorgedrungen ist. Selbst die Geschichte des eigenen Landes werden viele Amis nicht einmal in Grundzügen kennen, geschweige denn die eines beliebigen anderen Landes oder die der Beziehungen mit diesen Ländern. Sie sind daher kaum in der Lage, zu erkennen, in welche Richtung ihre Heimat derzeit rutscht – und erst recht nicht, wie die Endstation aussieht.

In dieser Lage bringt es nichts, über Wahlbetrug hin oder her zu diskutieren. Oder ihn zu verhindern, selbst wenn das machtpolitisch möglich wäre. Die Aufgabe freiheitlich Denkender heute ist es, sich auf den unausweichlichen Zusammenbruch vorzubereiten. Und darüber hinaus zu denken und zu planen. Das Einzige, was den Realitätsverweigerern und ihrem revolutionären Eifer ein wirksames Hindernis in den Weg legen würde, wäre der Wille, sich räumlich und verfassungstechnisch von ihnen zu trennen. Da sie in jeder Hinsicht entgrenzt sind, muss man ihnen Grenzen setzen, die selbst sie nicht überwinden können. Daher ist es zu begrüßen, dass jenseits des Atlantiks das Thema Sezession, eine Abstimmung mit den Füßen also, immer mehr an Fahrt aufnimmt.