Folgen der Pandemiemaßnahmen Die Corona-Verbrecher fangen an zu schlottern

14. November 2022

Ein Artikel in einem US-Leitmedium offenbart wachsende Nervosität

von Robert Grözinger

Noch können sie sich hinter der Mauer des Schweigens verstecken, die Corona-Verbrecher. Etwa, wenn die Medien skandalös verdecken, dass Pfizer im Oktober vor dem Europaparlament zugab, nicht getestet zu haben, ob sein „Impf“-Mittel vor Ansteckung schützt oder die Übertragung des Virus verhindert. Oder wenn dieselben Medien das wachsende Bewusstsein über die „Impf“-Schäden – der wahre Grund hinter dem zunehmenden Widerwillen, sich den Piks geben zu lassen – krampfhaft vor der Öffentlichkeit zu verbergen trachten.

Doch wie lange noch? In den USA gibt es Zeichen, dass sich gewisse Leute vor einer bevorstehenden Abrechnung fürchten. Ich meine nicht die eben abgelaufene Wahl. Ich meine einen hochinteressanten Leitartikel im anspruchsvollen, zehnmal jährlich erscheinenden „The Atlantic“, der am 31. Oktober auf der Website des Periodikums erschien – siehe Link unten. Dort plädiert die Autorin Emily Oster – mehr über sie weiter unten – umständlich und nach vielen verbalen Verrenkungen für „Vergebung“ all jener und eine „Amnestie“ für all jene, die Corona-Maßnahmen, die sich jetzt als falsch und schädlich herausgestellt haben, unterstützten.

„The Atlantic“ ist in den USA ein gewichtiges, einflussreiches Periodikum. Die 1857 in Boston gegründete Zeitschrift hatte laut deutscher Wikipedia im vergangenen Jahr 830.000 Abonnenten. Laut englischer Wikipedia bezeichnete der „Chicago Tribune“ 2006 das Magazin als „Kulturbarometer“ und als „eine der zehn wichtigsten englischsprachigen Zeitschriften“. Die Mehrheitseigentümerin ist seit 2017 die Milliardärin Laurene Powell Jobs, Witwe des verstorbenen Apple-Mitbegründers und -Vorsitzenden Steve Jobs – eine Person also mit besten Verbindungen zur Hightech-Sphäre und den oberen Zehntausend der USA.

In US-Alternativmedien wird der Artikel Osters heiß diskutiert. Die Reaktionen, von denen viele auf der Seite lewrockwell.com verlinkt wurden, sind allesamt ablehnend. Ich bringe nur wenige Beispiele.

Karen Kwiatkowski ist sich sicher, dass Oster „weiß, was wir alle wissen: Es wurden Verbrechen begangen, und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Regierungsinstitutionen und in die ihnen nahestehenden Universitäten, Medien und Unternehmen ist erschüttert und wird sich nicht so leicht wiederherstellen lassen“. Die Lewrockwell.com-Autorin erinnert uns daran, welche Wirkung die Manipulationen dieser Institutionen auf die große Masse hatte und warum Vergebung so schnell nicht kommen wird: „Mit Covid demonstrierte diese Gruppe von fast hundert Millionen Amerikanern tausend Tage lang den Zusammenbruch des kritischen Denkens, tausend Tage lang den Unwillen, Autoritäten in Frage zu stellen, und tausend Tage lang animalische Wut und Aggression gegenüber denjenigen, die ein gesundes Misstrauen gegenüber großen, intransparenten und nicht rechenschaftspflichtigen Organisationen und Institutionen an den Tag legten.“ Es sind diese anderen, vor denen die Herrscher in den USA jetzt Angst haben.

Oster gibt zu, dass die Vorsichtsmaßnahmen „völlig fehlgeleitet“ waren, aber dass „wir“ das „nicht wussten“. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Das sei lediglich, so Howard Kunstler, ebenfalls auf lewrockwell.com, „ein Beweis für die kürzlich erworbene Allergie der denkenden Klasse gegen die Wahrheit. Der Teil, den [Oster] in ihrer Petition für eine Pandemie-Amnestie ausgelassen hat, lautet: Wir haben nur Befehle befolgt.“ Wie viele andere Kommentatoren, die auf den Artikel Osters reagieren, fordert Kunstler nichts weniger als ein zweites Nürnberger Kriegsverbrechertribunal: „Eine ganze Reihe von Menschen verdient es, für die Tötung und Verletzung von Millionen von Menschen angeklagt zu werden.“

Auf off-guardian.org vermutet Kit Knightly gar, dass es sich beim „Atlantic“-Leitartikel um einen geschickten Versuch handele, Vergebung anzubieten (!) statt zu erbitten. Und zwar gegenüber jenen, die zwar skeptisch gewesen seien, aber immer noch „dazugehören“ und die gesellschaftliche Ausgrenzung nicht länger ertragen wollten. Der Metatext sei folgender: „Wenn Sie so tun, als hätten wir es nicht böse gemeint, werden wir Ihnen verzeihen, dass Sie die (Teil-) Wahrheit über uns gesagt haben.“ Als Beweis führt er diesen Satz Osters auf: „Wir können die vorsätzlichen Verbreiter von Falschinformationen außen vor lassen“. An dieser Aussage fällt auf, dass Oster es vermeidet, auch nur ein Beispiel zu nennen, geschweige denn, wie solche angeblichen „Falschinformationen“ für irgendeinen Schaden in der ganzen Affäre um Corona verantwortlich zu machen seien.

Die These Knightlys mag in den USA eine gewisse Plausibilität haben, wo der Widerstand gegen die Corona-Tyrannei größer war als in Europa. Es wird dort daher möglicherweise einen messbareren Anteil an Wankelmütigen unter den Vernunftbegabten geben. In manchen Bundesstaaten, etwa in Kalifornien und New York, ist der Druck noch immer recht hoch: Dort müssen Staatsbedienstete entweder „vollständig“ geimpft sein oder sich einem regelmäßigen PCR-Test unterziehen. In Westeuropa, wo die Widerständler aufgrund ihrer insgesamt geringeren relativen Zahl aus härterem Stoff sein mussten, um dem irren gesellschaftlichen Druck – beziehungsweise dem gesellschaftlichen Druck der Irren – standzuhalten, gibt es vermutlich weniger Fransen am Rand.

Wer ist Emily Oster? Laut Wikipedia lehrt die 1980 geborene Ökonomin und Professorin an der privaten „Ivy League“ Brown University in Rhode Island. Ihre Forschungsgebiete seien insbesondere Entwicklungs- und Gesundheitsökonomie. Im Oktober 2020 plädierte sie – wiederum in „The Atlantic“ – für die Aufhebung des Lockdowns für Schulen. Ein Anfangsverständnis für gemachte Fehler scheint bei ihr also tatsächlich vorhanden zu sein. Warum sie sich vehement gegen Verständigung mit „vorsätzlichen Verbreitern von Falschinformationen“ ausspricht, ist daher etwas rätselhaft und vielleicht nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen.

Auffällig ist auch, dass Oster das Thema Corona-„Impfung“ nur mit extremer, gar peinlicher Vorsicht anspricht und dass sie dabei die wesentlichen Punkte völlig ignoriert. Ihr zufolge sei das Hauptproblem hier gewesen, dass man anfangs nicht gewusst habe, welche Mittel – Johnson & Johnson oder die mRNA-Brühe von Pfizer und Moderna – „effektiver“ seien. Nun wüssten wir, dass die mRNA-Mittel in dieser Hinsicht „gewonnen“ hätten – aber zuvor habe es leider „Unsicherheiten“ gegeben. Bitte was?

Was kann der europäische, insbesondere mitteleuropäische Leser aus diesem seltsamen „Angebot“ lernen? Zwei Dinge. Erstens: In den USA ist die Bewegung gegen den Corona-Wahnsinn deutlich stärker als diesseits des Atlantiks. Ansonsten hätte sich ein führendes „Kulturbarometer“-Magazin nicht zu diesem Versuchsballon veranlasst gefühlt, dem eine Entsprechung in Europa bisher fehlt. Mit Oster fand die Seite der Corona-Verbrecher jemanden, von der sie hoffen, dass sie ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit auf der anderen Seite besitzt, da sie sich gegen Schulschließungen ausgesprochen hatte. Wenn sie sich aufgrund dieses Artikels etwas Verständnis erhofft haben, dann sind sie enttäuscht worden. Wenn sie nur die Stimmung testen wollten, dann war es ein Erfolg, aber einer, der ihnen nicht gefallen wird.

Zweitens: Die europäischen Corona-Verbrecher und ihre dummen, gewissenlosen, feigen, lügnerischen oder durchtriebenen – oder alles zusammen – Helfershelfer im Gesundheitswesen, in der „Wissenschaft“ und Medien werden von dieser Veröffentlichung und von den vielen, teils heftigen, ablehnenden Reaktionen Notiz genommen haben. Noch fühlen sie sich sicher, weil ihr Sieg über gesunde Skepsis und Vernunft – über echten wissenschaftlichen Diskurs, über das Einbeziehen komplexer Interdependenzen und echter Kosten-Nutzen-Analysen, allgemein über ethisches Handeln – hier vollständiger ist als in den USA. Aber dieses wissen sie auch: Vollständiger ist nicht vollständig. Daher dürfen ihre Knochen angesichts der heftigen Zurückweisung der „Oster-Offensive“ ein wenig ins Schlottern geraten sein und ihre Myokarditis-gefährdeten Herzen jetzt etwas lauter und schneller pochen als zuvor.

Die Widerständler dagegen dürfen sich einerseits gestärkt fühlen. Andererseits sollten sie sich auf eine entsprechend heftigere und panikgetriebenere Steigerung der Tyrannei einstellen, wenn die Corona-Verbrecher die nächste Gelegenheit dazu wittern und wahrnehmen.

„The Atlantic“: Emily Oster: Let’s Declare a Pandemic Amnesty