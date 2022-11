Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

27. November 2022

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Amtliche Wahrheit

Fast im Monatstakt diktiert die Europäische Union in dieser denkwürden Zeit Regeln, die die Meinungs- und Pressefreiheit untergraben können, um nicht zu sagen: sollen. Und hat von der Bundesregierung in Deutschland dabei wenig Widerstand zu befürchten – im Gegenteil. Die Leser dieser Kolumne wissen davon ein – je nach Temperament – trauriges oder zorniges Lied zu singen. Der jüngste Fall betrifft einen EU-Beschluss zur Strafbarkeit bestimmter Ausdrucksformen von Fremdenfeindlichkeit, mit dem Brüssel einmal mehr tief ins nationale Strafrecht eingreift. Dabei geht es unter anderem um die Einordnung tatsächlicher oder vermeintlicher Völkerrechtsverbrechen. Immerhin räumt die EU ihren Mitgliedstaaten hier ein, die Strafbarkeit auf das Leugnen oder das grobe Verharmlosen solcher Fälle zu beschränken, die ein internationales Gericht „endgültig festgestellt“ hat. Schon das ist ein gewaltiger Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit: Denn diese bedeuten, dass man auch Unsinn und sogar Lügen aussprechen und publizieren darf. Dass eins plus eins drei ergebe, dass die Erde eine Scheibe sei und dass am Ersten Weltkrieg Außerirdische die Schuld trügen – man darf es sagen. Auch aktuelles Geschehen und historische Gewissheiten darf man in Deutschland (mit einer bekannten Ausnahme) ungestraft leugnen. Und das ist gut so, denn eine Meinungsfreiheit, deren Geltungsraum Politiker oder Gerichte definieren, ist keine. (Die wachsenden Widernisse bei der Verbreitung sogar strittiger Inhalte sind ein anderes Thema, das in dieser Kolumne schon oft behandelt wurde; nun geht es allein um die Strafbarkeit.)

Das darf doch nicht wahr sein!

Doch die Bundesregierung macht von der Möglichkeit, die Bestrafung von Zweifeln auf vom Internationalen Strafgerichtshof aufwendig untersuchte Fälle einzugrenzen, keinen Gebrauch. Sondern ließ den Bundestag in einer Nacht- und Nebelaktion (gegen 23 Uhr, ohne öffentliche Anhörungen) eine Neufassung des „Volksverhetzungs“-Strafgesetzbuch-Paragraphen 130 beschließen. Nun gilt: Auch wer sich „falsch“ zu Konflikten der Gegenwart äußert, über die noch nicht alles bekannt, geschweige denn untersucht ist, muss mit Gefängnis rechnen. Und über das, was wahr ist oder falsch an Aussagen über historische oder aktuelle mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen etwa in der Ukraine oder in Uganda – darüber entscheidet zum Beispiel das Amtsgericht in Unna. Rückblick: Die Story über irakische Soldaten, die bei ihrer Invasion in Kuwait 1990 angeblich Frühgeborene getötet hätten, nahm damals Einfluss auf die Debatte zugunsten eines militärischen Eingreifens – und stellte sich später als Kampagne der kuwaitischen Exilregierung heraus. Doch zuvor galt diese „Brutkastenlüge“ eine längere Zeit als Tatsache. Journalisten, die das in jener Phase kritisch hinterfragt hatten, wären unter dem neuen Paragraphen 130 ein Fall für den Staatsanwalt gewesen – und für das örtlich zuständige Amtsgericht: zur Sachprüfung, was denn da los war in Kuweit. Somit gefährdet dieses neue Gesetz die kritische gesellschaftliche Diskussion und die Pressefreiheit, nicht nur in Kriegszeiten, in denen alle Seiten noch mehr lügen als sonst.

Waren und Wahlen

Wahrheit versus Lüge – das ist auch ein Thema für die Werbung. Kommt die Wurst wirklich von dem Bauernhof, der auf die Packung gezeichnet ist? Wäscht das Pulver wirklich so weiß wie im TV-Spot? Und halten Wahl- und Regierungswerbung, was sie versprechen? Während die Politik Wirtschaftsreklame immer mehr ins Justiziable zerrt, lässt sie ihre eigene Werbung meist außen vor. Stattdessen kritisiert sie lieber die Verbreitungswege und beruft sich gerne auf passende Studien. Mal sehen, was auf diese hier folgt: Laut der Nichtregierungsorganisation Global Witness und der New York University schlampten die Social-Media-Plattformen vor der US-Kongresswahl beim Umgang mit falschen Wahlinformationen in politischen Anzeigen – auch gemessen an ihren eigenen Richtlinien. Das ist natürlich immer eine Studie wert. Die spannendere Frage lautet jedoch, inwieweit Plattformen gehalten sein sollten, über Werbeinhalte zu richten und diese zu sperren (abgesehen von Strafbarem). Besonders dann, wenn es einmal nicht mehr nur um Aussagen zum Wahlprozedere geht, sondern generell. Und irgendwann auch etwa um TV-Sender. Wenn diese vor der nächsten Wahl die Parteiwerbespots gemäß dem Unwahrheitsgehalt canceln müssten, würden wohl kaum mehr welche gesendet.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 228.