DeutschlandBrief Der Euro in der Schuldenfalle

20. November 2022

Es ist längst gefährlicher als in den 70er Jahren

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Der EZB droht die technische Insolvenz

„Der Pleitegeier über dem Euro-System“, betitelte Professor Thomas Mayer am 16. September einen Kommentar, der auf der Seite des von ihm gegründeten Flossbach von Storch Research Institute erschien. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, hilft ein Blick auf die Aktivseite der Bilanz des Euro-Systems. Dieses besteht bekanntlich aus der EZB und den nationalen Zentralbanken. Meistens ist das Euro-System gemeint, wenn von der EZB die Rede ist. Die Bilanz des Systems wurde zuletzt mit gut 8.700 Milliarden Euro ausgewiesen, wovon Gold und Goldforderungen lediglich 604 Milliarden ausmachten. Der größte Posten sind Wertpapiere im Volumen von über 5.000 Milliarden, darunter Unternehmens-Anleihen und vor allem Staatsanleihen, mit deren Ankauf die EZB die Zinsen niedrig gehalten, die hochverschuldeten Regierungen entlastet und zugleich Geld gedruckt hat.

Der zweitgrößte Posten sind längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (LTRO), die sich zuletzt auf 2.100 Milliarden beliefen. Dabei handelt es sich um Kredite, die die Geschäftsbanken bei der EZB aufgenommen haben. Der größte Teil davon wird 2023 fällig, die letzte Tranche erst Ende 2024.

Das Problem beginnt damit, dass auf einen Teil der Refinanzierungsgeschäfte nicht etwa die Banken, sondern die EZB selbst Zinsen zahlen muss – und dass andererseits die EZB seit der Zinswende 2022 den Banken Zinsen auf die Einlagen überweisen muss, die sie bei ihr halten. Unter dem Strich also ein schlechtes Geschäft für die EZB und ein profitables für die Banken.

Dramatisch sind die durch den Bond-Crash in diesem Jahr verursachten Verluste für Privatanleger, ebenso wie für die Zentralbanken. Schon bei einem weiteren Anstieg der Zinsen auf Anleihen und auf die Einlagen bei der EZB um nur zwei Prozentpunkte, so kalkulierte Thomas Mayer im September, wären die Verluste größer als die Rücklagen und das Eigenkapital des Euro-Systems. Dann gliche das System einem Hedgefonds, der sich mit einem kreditfinanzierten gigantischen Anleiheportfolio verzockt hat. Technisch stünde dann das Euro-System insgesamt oder einzelne Zentralbanken vor dem Konkurs.

Abgewickelt wie ein normales Unternehmen wird die EZB dann aber nicht, denn Zentralbanken können auch im Fall der Insolvenz im Geschäft bleiben. Die EZB braucht nur die Anleihen, die sie hält, statt zum Marktkurs zum weitaus höheren Anschaffungskurs zu bewerten. Dann verschwindet das Minus wieder, allerdings nur bis zu dem Tag, an dem die Anleihen auslaufen. Dann muss abgerechnet werden. Allein schon eine technische Insolvenz hängt wie ein Damoklesschwert über der EZB. Sie muss den damit verbundenen Reputationsverlust fürchten. Und der kann gefährlich werden, sobald der Euro in den kommenden Monaten am Devisenmarkt wieder unter Druck gerät und sobald publik wird, dass die europäischen Zentralbanken erstmals seit den 30er Jahren massive Verluste erleiden. Die Nederlandsche Bank steckt bereits in Schwierigkeiten.

Die Notlage, die Mario Draghi und Christine Lagarde zu verantworten haben, ist so oder so nicht ausgestanden. Während das Federal Reserve System fällig werdende Anleihen seit Kurzem nicht durch neue ersetzt und damit die aufgeblähte Bilanz verkürzt, wagt die EZB diesen Schritt noch nicht. Sie kauft neue Papiere, wenn die alten getilgt werden. Sie lässt ihre Bilanz auf hohem Niveau lediglich stagnieren. Sie will keinen Mega-Crash

der italienischen oder französischen Staatsanleihen riskieren, weil dann die Zinsen der Schuldnerländer auf unerträgliche Höhen getrieben würden. Sie weiß, wie fragil das Euro-System ist. Deswegen kann sie sich auch keinen Leitzins in der Nähe der Inflationsrate leisten. Also bleibt sie mit ihren Zinsanhebungen hinter den USA zurück und nimmt eine fortdauernde Geldentwertung in Kauf, in der Hoffnung, dass sich auf diese Weise die Schulden entwerten. Bei acht Prozent Inflation halbieren sich Schulden real innerhalb von acht Jahren um die Hälfte. Das gilt für private Portfolios ebenso wie für staatliche Schuldenberge. Die kalte Enteignung kennt Gewinner und Verlierer.

Auch die Reichsbank ging 1923 nicht bankrott, sie druckte einfach Geld bis zum bitteren Ende. Gestoppt wurde die damalige Hyperinflation nicht von ihr, sondern von einem anderen Institut, der neu gegründeten Rentenbank. Ihre Anleihen und Geldscheine waren gedeckt durch eine Grundschuld, mit der fast alle steuerpflichtigen Grundstücke in Deutschland belastet wurden. Die Rentenmark wurde, obwohl kein gesetzliches Zahlungsmittel, von Anfang an akzeptiert. Sie galt als wertbeständig und war es auch. Erst im August 1924 folgte die eigentliche Währungsreform mit der Reichsmark, die die Mark des Kaiserreichs ersetzte.

Gefährlicher als in den 70er Jahren

Bisher wurde im DeutschlandBrief die Auffassung vertreten, die 20er Jahre dieses Jahrhunderts würden zu einer Neuauflage der inflationären 70er des vorherigen Jahrhunderts.

Das ist nicht mehr so sicher. Ein Unterschied liegt darin, dass damals die Deutsche Bundesbank unter Otmar Emminger und die Schweizerische Nationalbank unter Fritz Leutwiler die Zinsen über die Inflationsrate hinaus erhöhten. Ihre Geldpolitik war restriktiver als die der Amerikaner mit dem Resultat, dass die Inflation hierzulande mäßiger ausfiel als in den USA und dass der Dollar abstürzte. Heute sind die Rollen vertauscht. Erst als Paul A. Volcker mit Rückendeckung des neu gewählten Präsidenten Ronald Reagan den Leitzins zweimal auf 20 Prozent anhob, war die Inflation gebrochen – und es folgte die Renaissance des Dollars. Die USA entschieden sich mit großer Verspätung für eine Geldpolitik, die die Bundesbank zusammen mit den Schweizern vorexerziert hatte.

Ein anderer Unterschied besteht in der Höhe der Staatsverschuldung. Diese war damals niedrig genug, um den Handlungsspielraum der Notenbanken nicht einzuengen. Nach den zuletzt verfügbaren Zahlen vom ersten Quartal 2022 war Frankreich mit 2.901 Milliarden Euro der größte Schuldner des Euro-Raums, gefolgt von Italien mit 2.755 und Deutschland mit 2.482 Milliarden. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt sieht die Reihenfolge anders aus. Griechenland lag mit 189 Prozent an der Spitze, gefolgt von Italien mit 152 Prozent, Portugal mit 127 Prozent, Spanien mit 117 Prozent und Frankreich mit 114 Prozent. Deutschland meldete 68 Prozent, die Niederlande nur 50 Prozent. Die Schuldenquoten der Staaten, die nicht der Euro-Zone angehören, lagen durchweg weit unter dem Durchschnitt des Euro-Raums.

Damit ist der Euro für die Mitteleuropäer, die Skandinavier und die Niederländer keine attraktive Option mehr. Sie müssten auf lange Zeit diejenigen mitschleppen, deren Schuldenstand den „point of no return“ überschritten hat. Die deutschen Eliten werden die letzten sein, die rausgehen. Noch übernehmen sie gerne die Rolle des Geldgebers der letzten Instanz. Der sogenannte Wiederaufbaufonds, der unter dem Vorwand Corona aufgelegt wurde, hat das Tor zur Schulden- und Haftungsunion aufgestoßen. Die Bedingungen, zu denen die Corona-Bonds emittiert werden, profitieren von der immer noch respektablen deutschen Bonität. Auch die wird sich verschlechtern, denn seit 2020 wird die inflationäre Geldpolitik der EZB flankiert von einer sich wieder beschleunigenden Aufschuldung der Staaten.

Mit dem Wiederaufbaufonds können alle hochzufrieden sein. Die Brüsseler Kommission darf sich erstmals in ihrer Geschichte richtig groß verschulden: offiziell mit 750 Milliarden Euro, in Wirklichkeit mit 4.000 Milliarden gemäß Kreditermächtigung. Verteilt werden sowohl Kredite als auch verlorene Zuschüsse. Die klammen nationalen Regierungen sind auch zufrieden, weil sie schmerzlos noch mehr Schulden machen können und weil diese auf den nationalen Schuldenstand nicht angerechnet werden. Dass die Kredite später getilgt werden müssen, stört auch niemanden – dafür ist der Zeitraum 2028 bis 2058 vorgesehen. Wer weiß, was bis dahin passiert.

Schon fordern Italien und Frankreich eine weitere Gemeinschaftsfinanzierung, diesmal einen Topf zur Bewältigung der hohen Energiekosten. Und Anfang Juli war von der ukrainischen Regierung zu hören, der Wiederaufbau des Landes werde 750 Milliarden kosten – nicht mehr und nicht weniger als der Wiederaufbaufonds der EU nach Corona. „Rebuild Ukraine“ nennt die umtriebige Kommissionspräsidentin das geplante Programm. Sie stellt es sich so vor, dass die EU und damit die Kommission die Hilfe koordiniert und verteilt. Washington sieht das anders: Die EU soll zwar den Löwenanteil der Gelder stellen, verteilen aber wollen die USA selbst. Es lebe die transatlantische Freundschaft!

