Die psychologische Spezialoperation Es ist ein Verbrechen

Was die Energieverknappung mit den Menschen macht

von Christian Paulwitz

Während Putin einen Wirtschaftskrieg gegen die EU – so der Tenor der Berichterstattung – und insbesondere gegen Deutschland führt, fährt die deutsche Regierung mit ihrer ökonomischen Spezialoperation gegen die Bevölkerung fort. Die laufende Gasverknappungspolitik war ja bisher mit einer Verfünffachung der Gaspreise für die Verbraucher bereits höchst erfolgreich im Sinne des Klimaministeriums. In den Medien werden „Experten“ nicht müde zu erklären, dass wir uns nun einmal langfristig auf hohe Energiepreise einstellen müssen, gerne auch verbunden mit einem Hinweis auf den „Klimaschutz“.

Nach alter kriegswirtschaftlicher Sitte hat der Klimaminister zuletzt die Ölraffinerie in Schwedt beschlagnahmen lassen, um auch beim Mineralöl den Preisanstieg zu beschleunigen. Anders ist es nicht zu erklären, warum nun Russland unter Druck gesetzt wird, die Öllieferungen früher einzustellen, denn wir erinnern uns, dass entsprechend den von der EU beschlossenen Sanktionen erst zum Jahresende Deutschland von den Lieferungen über die Druschba-Pipeline abgeschnitten werden sollte. Nett sind die Begründungen, die man nebenbei noch kommuniziert, wie der Erpressungsdruck der polnischen Regierung, kein über den Seeweg geliefertes Öl von Danzig aus nach Deutschland zu liefern, wenn eine russische Firma noch an der Weiterverarbeitung beteiligt sei. In der Not erkennt man eben die guten Freunde, auf die man sich verlassen kann.

So kann eine sozialistische Regierung ihren Neigungen zur Verstaatlichung nachgehen und ihre Hände dabei in Unschuld waschen. Doch selbst dieser scheint zu schwanen, dass auch für sie irgendwann die Luft eng werden könnte, wenn sie für eine für den Selbsterhalt möglicherweise notwendige zeitweise Lockerung ihrer Verknappungspolitik ausgerechnet auf Polen angewiesen wäre. So will Kanzler Scholz nun eine Pipeline von Rostock nach Schwedt bauen. Wir können zuversichtlich sein, dass diese sicher ebenso schnell und in Windeseile entstehen wird, wie das mit den Stromtrassen funktioniert hat, die einst den Windstrom aus dem Norden Deutschlands in den Süden transportieren sollten. Eine andere nette Anekdote, die zuletzt bekannt wurde, ist übrigens, dass die Russlandsanktionen der EU nicht die Uranlieferungen für die europäischen Atomkraftwerke betreffen. Die Lieferungen kommen in Niedersachsen an und werden von einem Werk, das der französischen Framatome gehört, an Kraftwerke einiger EU-Länder, der Schweiz und Großbritanniens weiterverteilt, so ähnlich wie das zuvor auch schon mit Erdgas gemacht wurde, als über die Pipeline noch etwas in Deutschland ankam. 18 Reaktoren der EU seien sogar vollständig von russischen Brennelementen abhängig, heißt es.

Nun, sie dürften nicht in Deutschland stehen – so rundet sich das Bild ab, gegen wen die Sanktionen gerichtet sind. Politik sollte man weniger nach ihren Absichtserklärungen zu verstehen versuchen als vielmehr stets nach ihren Auswirkungen. Man kann nicht oft genug wiederholen, dass die Energieverknappung und -verteuerung nicht vom Himmel fiel, sondern das Ergebnis politischer Handlungen ist, vornehmlich der Regierung des eigenen Landes.

Doch ich möchte nicht so sehr über die ökonomischen Schäden schreiben, die von den politischen Geisterfahrern dieses Landes hervorgerufen werden, sondern darüber, welche Auswirkungen sie, wie bereits zuvor die Corona-Politik, die ebenso als Teil einer groß angelegten psychologischen Spezialoperation verstanden werden kann, auf die Menschen haben, vor allem auf diejenigen, die bislang vielleicht noch ein einigermaßen unabhängiges, wenn auch materiell bescheidenes Leben führen konnten. Und ich bitte Sie, sich unbedingt zu vergegenwärtigen, dass es ein „Sozialstaat“ ist, in dem wir das erleben, mit Politikern, die von sich behaupten und darauf stolz sind, „soziale Politik“ zu betreiben. Vergegenwärtigen Sie sich, dass dies kein Widerspruch, sondern Konsequenz ist. Denn Politik – und „Sozialpolitik“ ganz besonders – besteht immer darin, einen großen Scheinwerfer auf etwas zu richten, möglicherweise mit dem einen oder anderen Farbfilter, und darauf das politische Handeln aus Plünderung und Gängelung auszurichten, während man das unendlich große Umfeld realen Lebens im Dunkeln lässt, ohne sich dafür zu interessieren, solange nicht ein anderer Scheinwerfer einen winzigen Teil davon bewusst erleuchtet und damit ins Licht zieht. Wieder mit einem Farbfilter.

Wir sind nun also in der Mangelwirtschaft angekommen oder stehen unmittelbar davor. Es ist Herbst, die Heizperiode beginnt. So manch einer – und es sind nicht nur die mit den allerknappsten Haushaltsbudgets – hat nun ein schlechtes Gewissen, die Heizung aufzudrehen auf die Temperatur, die ihm angenehm ist. Nicht wegen der Frechheit von Politikern, maximale Zimmertemperaturen vorzugeben, sondern weil er weiß, dass das Nachtanken von Öl oder Gas in der Zukunft Kosten bedeutet, die heute auch nicht annähernd abschätzbar sind. Stellen Sie sich eine alleinstehende Dame oder einen Herrn höheren Alters vor mit kleiner Rente; bisher konnten sie sich fit und selbständig genug halten, um eigenständig in einer kleinen Wohnung zu leben und sich zu versorgen, vielleicht mit einer gewissen Unterstützung durch einen Dienstleister oder einen nicht im Hause lebenden Familienangehörigen. Der Herbst bis zum Jahresende, wenn das Wetter unfreundlicher und die Tage kürzer werden, ist immer die psychisch schwierigste Zeit. Nun kann man es sich nicht einmal mehr in der Wohnung warm und gemütlich machen. Was tun die Leute, um sich zu arrangieren? Sie ändern ihre Routine, bleiben zunächst länger im Bett, später vielleicht den ganzen Tag und verlieren ihre Selbständigkeit, die sie sich bisher bis ins Alter bewahren konnten. Es ist ein Verbrechen – erfolgreiche Politik macht Leute abhängig, um sie zu beherrschen.

Bisher über Jahre oder gar Jahrzehnte funktionierende Arrangements von Hausgemeinschaften – Mehrparteienhäuser oder Hausbesitzer, die eine Einliegerwohnung im selben Haus vermietet haben – funktionieren nicht mehr. Es wird zur Streitfrage, ob die Heizanlage, die immer eine gewisse Grundlast hat, etwas früher oder später eingeschaltet, auf etwas höherer oder niedrigerer Temperatur gefahren wird. Bei dem einen steht die Sorge über die nicht mehr kalkulierbaren Kosten im Vordergrund, beim anderen vielleicht sein Rheuma, beim Dritten beides. Jeden Tag – es gibt Dauerstreit. Gerade die nicht mehr vorhandene Berechenbarkeit der Kosten macht den Dauerstreit aus. Ansonsten könnten vorhandene Arrangements möglicherweise geändert und angepasst werden, um die Parteien zu einem neuen Ausgleich zu bringen. Doch worauf kann man sich einstellen? Erfolgreiche Politik sorgt für Streit zwischen den Menschen, um sie besser zu beherrschen. Die fehlende Kalkulierbarkeit ist es, die die Lebensqualität beeinträchtigt und die ein Kennzeichen unterentwickelter Gesellschaften ist – oder eben von Gesellschaften im kriegsbedingten Ausnahmezustand. Die kriegführenden Regierungen der europäischen Staaten des letzten Jahrhunderts wussten um die Bedeutung der Versorgungssicherheit der eigenen Bevölkerung in Krisenzeiten, um der heute wieder beklagten Kriegsmüdigkeit vorzubeugen, und der Zerstörung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung des Kriegsgegners, um diese zu zermürben. Schwer vorstellbar, dass diese Erkenntnis gänzlich verlorengegangen ist.

Sie nehmen die Wärme, sie nehmen das Licht – die Städte werden verdunkelt, und bei manchem älteren Mitbürger ab Mitte 80 wird das noch ganz andere Assoziationen hervorrufen. Und sie nehmen den Verstand, indem sie weiterhin unsinnige und sich widersprechende Auflagen per Zwang durchzusetzen versuchen. Für die einen ist es ein neues Infektionsschutzgesetz – für die anderen ist es in Text gegossener, den gesunden Menschenverstand beleidigender Schwachsinn. Es ist ein Verbrechen. Es bricht den Menschen, wenn man ihn dazu zwingt, in täglicher Routine unsinnige Anordnungen zu befolgen und dabei so zu tun, als hätten sie einen Sinn. Eine groß angelegte psychologische Spezialoperation.

Doch wir sind nicht wehrlos: Die Konsequenzen zu erkennen ist der erste Schritt, sich ihnen entgegenzustellen. Wir sind selbst für die Wärme zuständig, die Politik niemals geben kann; zünden wir notfalls Kerzen an und stellen sie ins Fenster – für uns und für alle, denen Licht in der Dunkelheit guttut. Und vor allem: Lachen wir herzlich und ausgiebig über Politik(er) und missachten ihre asozialen Anordnungen – gerade für Menschen mit Lebenserfahrung gibt es dazu reichlich Anlass.

