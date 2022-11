Auf Reisen Nur für Rollstuhlfahrer

08. November 2022

Über die kleinen Absurditäten

von Jonathan Stumpf

Lissabon. Eingecheckt bin ich, aber das Gate erscheint noch nicht auf der Anzeigetafel. Einen Espresso und das obligatorische Blätterteigtörtchen mit der Bezeichnung Pastel de Nata habe ich schon in der Metro bestellt, also möchte ich die letzte Stunde vor dem Rückflug nur noch ein wenig lesen. Am liebsten im Sitzen. Doch es ist gar nicht so einfach, am Flughafen in Portugals Hauptstadt einen freien Sitzplatz zu ergattern. Nach einigem Hin- und Herlaufen entdecke ich plötzlich zwei Dutzend leere Stühle im Karree. Ich lasse mich nieder, werde aber sofort von einer Flughafenangestellten mit den Worten „Nur für Rollstuhlfahrer!“ zum Aufstehen aufgefordert. Dabei zeigt sie auf ein Schild, auf dem die schematische Abbildung eines solchen zu sehen ist. Mehr als ein ungläubiges „Echt jetzt?“ bringe ich nicht heraus, als ich im nächsten Augenblick vollkommen entgeistert davontrotte, um meine Suche nach einem freien Sitzplatz fortzusetzen. Natürlich habe ich zwei gesunde Beine, und ich lese notfalls auch im Stehen, aber mir erschließt sich die Logik der Flughafenbetreiber nicht, für Rollstuhlfahrer an die dreißig Sitzplätze auf einem Haufen bereitzuhalten, für das Fußvolk aber nur ganz sporadisch vier Stühle nebeneinander zu platzieren. Das Ganze erscheint mir umso absurder, als gerade Rollstuhlfahrer eigentlich gar keinen Sitzplatz benötigen, weil sie ihren Sitzplatz ständig dabeihaben. Es ist ja ihr mobiler Sitzplatz, der sie als Rollstuhlfahrer ausweist.

Es könnte natürlich sein, dass Rollstuhlfahrer ihren Wagen selbst einchecken und sich dann unter Verwendung anderer Hilfsmittel zum Gate bewegen müssen. Unter diesen Umständen wäre es durchaus sinnvoll, so viele leere Stühle für diese Klientel zu reservieren. Allerdings scheint es doch eher ein Beispiel dafür zu sein, dass gut gemeint oft das Gegenteil von gut gemacht ist, denn im Internet lese ich zu dem Prozedere: „Wenn du mit deinem Rollstuhl verreisen willst, kannst du ihn im Flughafen bis zu den Türen des Flugzeugs benutzen. Danach stellt dir das Unternehmen einen speziellen Rollstuhl für das Flugzeug zur Verfügung und bietet dir eine Hebeassistenz an, es sei denn, du kannst das Flugzeug alleine besteigen. Wenn du auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen bist, solltest du ihn spätestens jetzt für die Flugreise vorbereiten. Wenn du am Zielort angekommen bist, verlasse das Flugzeug nicht, bis dein Rollstuhl an der Tür bereitsteht. Das Personal bietet dir möglicherweise einen flughafeneigenen Rollstuhl als Ersatz an, aber es ist sicherer und einfacher, abzuwarten. Stühle werden häufig auf dem Weg zum Gepäckband beschädigt.“ Zudem bieten europäische Flughäfen seit 2008 Assistenz für Passagiere mit Behinderungen an: „Mitarbeiter begleiten und unterstützen den Passagier durch jede Phase, vom Check-in über die Sicherheitskontrolle bis hin zum Sitz im Flugzeug.“

Um nicht missverstanden zu werden: Ich finde es durchaus richtig, möglichst behindertengerecht zu bauen und Rollstuhlfahrern das Reisen zu erleichtern. Trotzdem halte ich die konkrete Aufteilung der Sitzplätze am Lissabonner Flughafen für fragwürdig. Um zu wissen, dass es mehr Fußgänger als Rollstuhlfahrer gibt, bedarf es nicht einmal eines Blickes auf die Statistik. Um wieder vergnügt zu sein, genügt dieses Mal allerdings ein Blick auf mein Smartphone. Amala Ekpunobi, eine 22-jährige Amerikanerin nigerianischer Herkunft, die seit einiger Zeit für Prager University Videos raushaut, twitterte hinsichtlich der Übernahme des Microblogging-Dienstes durch Elon Musk: „Repräsentation ist wichtig. Ich bin so glücklich, einen afroamerikanischen Mann als Eigentümer einer großen Firma wie Twitter zu sehen. Wir können wirklich alles schaffen!“ Musk wurde im südafrikanischen Pretoria geboren und gilt mit einem Gesamtvermögen von etwa 200 Milliarden Dollar als reichster Mann der Welt. Seine Mutter ist Kanadierin und sein Vater ein weißer Südafrikaner. Amala Ekpunobi hat Sinn für Humor, und sie wird hoffentlich noch öfter von sich reden machen.