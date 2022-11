Filmkritik Der neue „Im Westen nichts Neues“ – ein Propagandamachwerk zugunsten der Herrscherklasse

07. November 2022

Eine technisch brillante, erzählerisch jedoch erbärmliche und entlarvende Verhunzung des Originals

von Robert Grözinger

Die neue Verfilmung des Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ entkernt die Vorlage von wesentlichen Elementen und stülpt ihr das simplifizierende Weltbild des Regisseurs Edward Berger über, der sich als Sprachrohr einer Herrscherklasse entlarvt, deren Angehörige sich für eine Ansammlung gütiger, das Stimm- und Schlachtvieh verwaltende Herrenmenschen halten.

Fangen wir mit den positiven Aspekten des Streifens an: Die Hauptdarsteller verstehen ihr Handwerk und die Regie nutzt ihre Stärken gut aus. Die Maskenbildner, Kostümhersteller, Kulissenbauer, Kameraleute und die Spezialeffektemannschaft haben ebenfalls tadellos gearbeitet. Die Bilder wirken sehr realistisch – fast so, als sei man mittendrin im Geschehen. Technisch ist der Film ausgezeichnet.

Erzählerisch gefiel mir sehr gut die Idee gleich am Anfang, die „Maschinerie des Krieges“ hervorzuheben. Die Szene verdeutlicht, dass im Hintergrund der Kampfhandlung eine ganze Industrie nötig ist, um die Tötungsorgie am Laufen zu halten. Die Uniform eines an der Front gefallenen Soldaten wird, nachdem er in einem Massengrab beigesetzt ist, in einer speziell dazu eingerichteten Fabrik geflickt. Diese Uniform wird dem neuen Rekruten, der Hauptfigur Paul Bäumer, ausgehändigt. Später sieht man Bäumer in einer ganz ähnlichen Situation wie seinen „Vorgänger“ im Niemandsland kämpfen. Das Wort „Teufelskreis“ kommt einem in den Sinn. Von solchen originellen Ideen, die der Geschichte einen eigenen Dreh geben, gibt es noch mehrere. Anders als die Anfangsidee schmälern oder verfälschen diese aber das Original.

Nun also zum Negativen. Dem oben beschriebenen „grausamen Realismus“ fehlen zur Vervollständigung Dinge wie Floh- und Rattenplagen und ihre quälende Bekämpfung. Das Ausharren im Bunker bei Trommelfeuer fällt zu kurz aus. Das hätte noch viel bedrückender wirken können und müssen.

Zum Vergleich ziehe ich besonders den amerikanischen Film von 1930 heran, den ich zweimal gesehen habe. Den zweiten amerikanischen Film von 1979 habe ich nur einmal gesehen, war weniger beeindruckt davon und kann mich nur noch an wenige Einzelheiten erinnern. Die 1928 verfasste Romanvorlage habe ich nicht gelesen und verlasse mich, wenn ich mich hier darauf beziehe, auf Wikipedia – siehe Link unten.

Der auffälligste Kontrast zum älteren Film und dem Roman ist der Umgang mit Autoritäten. Das besondere an dem Werk von Erich Maria Remarque ist neben dem „Schlachtfest“ der traumatisierende Wandel in den gesellschaftlichen Hierarchien und der Kultur. Der 1930er-Film bleibt diesen Themen treu. Im neuen Film fehlen sie gänzlich.

Nehmen wir die Figur des Lehrers. In beiden Filmen – sowohl in dem von 1930 als auch in dem von 2022 – sehen wir, wie ein Lehrer die kurz vor dem Abitur stehenden Schüler mit flammender Rede auffordert, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden. Im alten Film findet dies in einem Klassenzimmer statt. Später im gleichen Film sehen wir Bäumer auf Heimaturlaub, der die Schule und den gleichen Klassenraum besucht, wo derselbe Lehrer einen jüngeren Jahrgang ebenfalls zum Dienst an der Waffe zu überreden versucht. Bäumer verweigert sich der Aufforderung des Lehrers, ein paar heroische Geschichten von der Front zu erzählen, und vermittelt den Schülern stattdessen ein sehr tristes Bild vom dortigen Leben „mit dem Tod“. Zudem weist er vor der Klasse den Lehrer zurecht, weil dieser ihm und seinen Kameraden ein falsches Bild vom Krieg vermittelt habe.

Auf diese Konfrontation mit dem Lehrer verzichtet der neue Film völlig. Im Roman selbst findet sie so ebenfalls nicht statt – sondern noch viel drastischer. Wikipedia schreibt: „Er [Bäumer] besucht den ehemaligen Klassenkameraden Mittelstaedt, der in der Kaserne ihren inzwischen eingezogenen Lehrer Kantorek, welcher sie schikaniert und zum freiwilligen Dienst an der Front bewegt hatte, schleift und lächerlich macht.“

In beiden Fällen sind in der Konfrontation zwei Ebenen zu beleuchten. Erstens wird mancher Leser/Filmbetrachter diese Szene als ausgleichende Gerechtigkeit empfinden. Zweitens aber und viel tiefgründiger findet eine komplette Umkehrung der Autorität statt. Als Remarque den Roman schrieb, wird es noch viele Menschen gegeben haben, die die Unerhörtheit dieser Behandlung einer bis 1914 quasi gottgleichen Autoritätsperson sehr wohl verstanden und mitempfunden haben werden. Auch heute würde das noch schockierend wirken.

Schon der amerikanische Film von 1930 hat diese Umkehrung abgemildert. Im neuen Film fehlt sie ganz. Warum wohl? Der neue Film ist lang genug und eine Unterbrechung der vielen Splatter-Szenen hätte ihm gutgetan. Ich vermute, dass sowohl 1930 als auch heute unserer Herrscherschicht die propagandistische Funktion des Lehrers immer noch so wichtig ist, dass sich Regisseure ein Niedermachen dieser Autorität wie in der Romanvorlage nicht trau(t)en. Vielleicht war/ist es „nur“ eine persönlich-psychologische Barriere. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Bemerkenswert ist es auf jeden Fall.

Auffällig in diesem Zusammenhang ist auch, dass im neuen Film die flammende Rede des Lehrers nicht im Klassenzimmer, sondern vor der versammelten Schülerschaft der ganzen Schule stattfindet – nicht aber in der Aula, sondern merkwürdigerweise im Treppenhaus. Es spricht nicht irgendein Lehrer, sondern der Rektor, hinter dem sich das ganze Kollegium aufgestellt hat. Wollte der Regisseur hier etwa auch bildlich eine Distanz zum direkten, persönlicheren Lehrer-Schüler-Verhältnis schaffen? Sollen junge Zuschauer etwa vom Gedanken weggelenkt werden, dass ihr eigener Lehrer (m/w/d), dem sie in der Klasse ausgeliefert sind, der pausenlos über Rassismus und Klimawandel und die bösen Rechten daherleiert, vielleicht irgendwie unrecht haben oder gar Böses im Schilde führen könnte?

Eine weitere wichtige Autoritätsumkehrung fehlt im neuen Film ganz: nämlich die im Zusammenhang mit dem Briefträger Himmelstoß. Als Bäumer und seine Klassenkameraden als Rekruten in die Kaserne kommen, ist Himmelstoß Unteroffizier und ihr Ausbilder. Die ehemaligen Gymnasiumschüler, die wohl alle aus der oberen Mittelschicht stammen, kannten ihn bisher als freundlichen Dienstboten aus der Nachbarschaft. Nun ist er ihr Vorgesetzter und lässt sie das sofort spüren. Wikipedia schreibt in der Zusammenfassung des Romans: „Unter dem Drill ihres Ausbilders Unteroffizier Himmelstoß lernen sie bereits in der Grundausbildung, dass alle ihnen bislang in der Schule vermittelten Werte auf dem Kasernenhof ihre Gültigkeit verlieren.“

Auch der Wegfall dieser Umkehrung im neuen Film ist bemerkenswert. Sie beleuchtete den Klassenkonflikt und wie der Krieg die gesellschaftlichen Hierarchien und Werte durcheinanderwirbelte. Hatte der Regisseur vielleicht kein Interesse daran, zu zeigen, dass erstens ein grausamer Krieg für diese „Erhebung“ der Arbeiterklasse nötig war und dass diese Erhebung zweitens sehr kritisch zu sehende Aspekte enthält?

Die Eliminierung der Figur Himmelstoß verhindert zudem die Hervorhebung einer spiegelbildlichen, aber diesmal positiv zu sehenden Umkehrung von oben und unten. Der ehemalige Briefträger weiß zwar, wie man Rekruten das Marschieren, Hinlegen und langsame Vorarbeiten beibringt. Aber wie man an der Front überlebt, konnte er ihnen nicht vermitteln. Das tut der einfache Soldat und Arbeiter Stanislaus Katczinsky.

Unvergessen bleibt für mich der Augenblick im älteren Film, in dem „Kat“ die total verängstigten und verstörten Frischlinge an der Front sofort unter die Fittiche nimmt und erstmal erklärt, bei welchen Geschossgeräuschen sie in Deckung gehen müssen und bei welchen nicht. Er bleibt im ganzen 1930er-Film für Bäumer und seine Klassenkameraden der Fels in der Brandung, was sein Ableben kurz vor Ende des Krieges umso tragischer macht. Im Vergleich dazu erscheint „Kat“ im neuen Film blass, fast nur eine Nebenfigur. Von einer Umkehrung der Autorität ist kaum eine Spur zu erkennen.

Zwischenfazit: Berger fühlt sich offenbar unbehaglich beim Thema Autoritätsumkehrung und vermeidet es daher, so gut es geht, obwohl es im Roman eine zentrale Rolle spielt.

Neben der Autoritätsumkehrung thematisiert der Roman und auch der 1930-Film den durch den Krieg ausgelösten Verlust der Kultur. Da im neuen Film der oben erwähnte Heimaturlaub fehlt, entfällt auch die Gelegenheit, das Leben und Sterben an der Front mit dem Dasein in der Heimat zu kontrastieren, wo verzweifelt versucht wird, an der Vorkriegsnormalität festzuhalten. Im 1930er-Film bittet Bäumers kranke Mutter ihn, sich vor „den Frauen“ an der Front in Acht zu nehmen. Bäumer weicht aus: An der Front gebe es keine Frauen. Dabei wissen die Zuschauer bereits, dass er sich vom Feldrekrutendepot im Hinterland aus mit ein paar Kameraden, ausgestattet mit ein paar Laiben Brot, zu hungernden französischen Frauen in der Nachbarschaft geschlichen hat, bei denen sie Trost suchten und fanden. Nach der Rückkehr aus der Heimat quält ihn der Gedanke, seine Mutter darüber und über die wahren Verhältnisse an der Front belogen zu haben.

Der vom Krieg ausgelöste Zusammenbruch von Werten ist im neuen Film kein Thema. Warum auch? In unserer Zeit angeblicher Werterelativität kann es so etwas wie einen Wertezusammenbruch nicht geben, nie gegeben haben. Ironischerweise behandelt Berger die Szene mit den Frauen seltsam verschämt, ja prüde und distanziert. Da wird wohl die neue woke Sittenpolizei eine Schere im Kopf Bergers betätigt haben.

Noch ein drittes Thema fällt im neuen Film aufgrund der Ausblendung des Heimaturlaubs unter den Tisch: die Wirkung von Propaganda. Die unheimliche Stille in der Stadt beim Urlaub Bäumers im 1930er-Film steht in krassem Kontrast zu der ausgelassenen bis hysterischen Stimmung vom Sommer 1914. Wie in unserer Zeit vor zwei Jahren mit Corona hatte die damalige Propaganda ihre Wirkung nicht verfehlt: Die erzeugte Stimmung half, eine geradezu satanische Maschine anzuwerfen. Zur Zeit des Heimaturlaubs Bäumers war diese Propaganda – so – nicht mehr nötig. Stattdessen ging es jetzt ums Durchhalten. Dazu war es nötig, Zweifel am kommenden Sieg gar nicht erst aufkommen zu lassen. Als Bäumer mit seinem Vater und anderen älteren Männern in der Kneipe sitzt, holt einer von ihnen eine Landkarte mit dem Frontverlauf heraus. Der Hobbystratege fährt mit der Hand über die Karte und erklärt dem Soldaten mit dem Brustton der Überzeugung, was zu tun sei, um endlich den Sieg zu erringen. Merkwürdigerweise ist die perfide Wirkung von Propaganda im neuen Film kein Thema. Warum wohl?

Statt sich dieser Themen anzunehmen, hat Berger sich entschieden, selber ein wenig Propaganda zu machen – und zwar, indem er die Waffenstillstandsverhandlung in die Erzählung einfädelt und das Ende des Romans auf unfassbare Weise umändert. Im neuen Film wird Bäumer am 11. November 1918 wörtlich in letzter Minute getötet und nicht, wie im Roman angegeben, im Oktober. Nicht an einem ansonsten stillen Tag. Nicht, wie im alten Film, mit einem mit ausgezeichneter Symbolik dargestellten Versuch, „nach dem Leben“ zu greifen, nach einem Schmetterling nämlich für seine Sammlung daheim – siehe Link unten. Im neuen Film ist am Frontabschnitt Bäumers der 11. November keinesfalls so ruhig, dass, wie es vom anonymen Erzähler im Roman am Ende geschrieben wird, der Heeresbericht sich auf den Satz beschränkt, dass „im Westen nichts Neues zu melden“ sei. Der neue Film hat den Titel beibehalten, ihn aber seiner wesentlichen schmerzhaften Ironie beraubt. Das ist peinlich und beschämend.

Stattdessen schickt bei Berger an jenem historischen Tag ein General die Truppe zur Erstürmung einer feindlichen Stellung noch einmal ins Gefecht, weil er mit den Waffenstillstandsbedingungen nicht einverstanden ist. Wahrscheinlich wollte der Regisseur hier das Aufkeimen der Dolchstoßlegende thematisieren und die Tatsache beleuchten, dass die deutsche Militärführung gegen Ende des Krieges der Zivilregierung den Schlammassel vor die Füße warf und sich aus der Verantwortung stahl.

Dabei begibt Berger sich aber selbst auf zu verurteilendes propagandistisches Niveau. Mindestens zweimal lässt er den General im Zusammenhang mit den Waffenstillstandsverhandlungen etwas Abfälliges über Sozialdemokraten sagen. Etwa: „Die Sozialdemokratie ist der Untergang der Menschheit.“ Eine überaus seltsame Einfügung. Der Führer der deutschen Verhandlungsdelegation war Matthias Erzberger. Was der Betrachter nicht erfährt: Er war ein Mann des Zentrums, der Vorgängerpartei der CDU – der übrigens 1921 einem politischen Attentat zum Opfer fiel. In Berlin aber regierte die SPD seit der Oktoberreform 1918 bereits mit. Am 9. November wurde ihr Vorsitzender Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten ernannt. Insofern kann man den Satz des Generals nachvollziehen. Seltsam bleibt das Ganze trotzdem.

Wollte der Regisseur Parteiwerbung für die SPD machen? Die SPD als „antimilitaristisch“ und daher „gut“ darstellen? Diese Partei im Zusammenhang mit den Waffenstillstandsverhandlungen ins Spiel zu bringen, verfälscht den Roman, in dem die politische Ebene überhaupt nicht vorkommt – zumindest nicht die parteipolitische. Bergers einseitige Bauchpinselung der „Sozialdemokraten“ in der Verfilmung des Werks Remarques ist mehr als unangebracht. Ein gewissenhafter Regisseur hätte das nicht gemacht. Und wenn es sich nicht hätte vermeiden lassen, dann hätte er zum Ausgleich die Zustimmung dieser Partei zu den Kriegskrediten 1914 erwähnt. Das tut Berger nicht.

Der Auflösung dieses Rätsels kommen wir näher, wenn wir Bergers Beweggründe zum Drehen dieses Films in Betracht ziehen. Wikipedia zitiert ihn aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 27. September 2022: „Aber der Film entstand vor allem, weil wir vor zweieinhalb Jahren das Gefühl hatten, dass eine gefährliche Stimmung von Nationalismus aufkommt: Die Europäische Union zerfällt, rechtsextreme Parteien kommen auf, Orbán in Ungarn, Trump in Amerika, Brexit – plötzlich werden Institutionen, die uns 70 Jahre Frieden beschert haben, durch Demagogie und Propaganda infrage gestellt. Wir fanden es relevant, zu zeigen, wohin eine solch aufgeladene nationalistische Stimmung und Sprache schnell führen kann.“

Mit anderen Worten: Dieser Film ist ein platter Propagandaversuch, von einem Mann, der verständnislos – im Sinne von begriffsstutzig – auf die populistischen Aufbrüche gegen den Trend in Richtung Weltregierung und technokratischer Tyrannei blickt. Der sich als erfolgreicher Absolvent des deutschen staatlichen Schulsystems nicht traut, das mehrfach ins Auge springende Thema Autoritätsumkehrung der Vorlage aufzugreifen, weil er die Infragestellung der gegenwärtigen Autoritäten nicht nur nicht gutheißt, sondern auch intellektuell nicht erfassen kann.

Mit diesem Zitat wird noch etwas anderes klar: warum wir im neuen Film fast gar nichts über das Innenleben der Frontsoldaten erfahren. Sie erscheinen lediglich als bewegliche Fleisch-, Blut- und Knochenklumpen in Menschenform, die außer dem Wunsch, nicht sterben zu wollen, keinen eigenen Antrieb, keine Wünsche, keine Träume haben. Ihr Leben ist vollständig von einer im Vergleich zu ihnen fast gottgleichen Herrscherklasse abhängig. Im schlichten Weltbild Bergers gibt es zwei Sorten von Herrscher: gute und böse. Die guten – bei Berger die Einheitspartei-Einheitsbrei-„Zentrum-Sozialdemokraten“ – wollen nur Gutes: Friede, Freude, Eierkuchen. Die bösen – Militaristen, Nationalisten und alle, die „Sozialdemokratie“ ablehnen, alle in einen Topf geworfen – sind egoistische, durchgedrehte, durchtriebene Wahnsinnige. Sofern sie Deutsche sind, versteht sich. Der französische Marschall Foch dagegen scheint nur sauer zu sein, dass die deutsche Verhandlungsdelegation ihn in seinem normalen Tagesablauf stört.

Interessant auch: Während wir etwas über die Motivation des Generals erfahren – sein Vater hat als Offizier an den drei Bismarck’schen Kriegen teilgenommen und er fürchtet, „zu spät“ geboren worden zu sein –, erfahren wir, außer dass es „schlimm“ sei, wie viele Menschen im Krieg bereits gestorben seien, nichts über die Motivation der Verhandlungsdelegation. Dass Krieg schlimm ist, wissen wir seit Kain und Abel. Nichts Neues also im neuen „Im Westen nichts Neues“.

Bergers Film soll lediglich dem Zweck dienen, den heutigen Fleisch- und Knochenklumpen, wie er sie sieht, einzupauken – Autoritätsumkehrung ist verboten –, welche Herrenmenschen die Guten und welche die Bösen sind. Aufgrund dieser Bauchpinselung der gegenwärtigen Herrscherklasse, gepaart mit einer ihr genehmen Propaganda für die Massen, ist Berger beziehungsweise seinem Film der Oscar so gut wie sicher. Es sind entsprechende Huldigungen zu erwarten.

