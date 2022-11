Doppelmoral „Women – Life – Freedom“

05. November 2022

Über das Verhältnis des Deutschen Alpenvereins zur Freiheit

von Dörthe Lütjohann-Guzzoni

In der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins, in der ich regelmäßig trainiere, hängt seit Kurzem an verschiedenen Wänden ein Poster, auf dem man die iranische Kletterin Elnaz Rekabi sehen kann, die Mitte Oktober in Seoul bei den Asienmeisterschaften im Sportklettern ohne Kopftuch antrat. Den Hintergrund des Posters bildet die iranische Flagge mit den in den Nationalfarben eingetragenen Worten „Women – Life – Freedom“. Es handelt sich hierbei ganz offensichtlich um eine Solidarisierung mit den iranischen Frauen in ihrem Freiheitskampf gegen das mutmaßlich von ihnen als Unterdrückungssymbol empfundene Kopftuch. Ich sage mutmaßlich, denn ich weiß nicht, ob sich alle Frauen durch das Kopftuch unterdrückt fühlen. Es haben auch 1968 nicht alle Frauen ihre Büstenhalter verbrannt, als dieser zum Symbol männlicher Unterdrückung erklärt wurde. Es wird damals wie heute eine ganze Menge Frauen geben, die aus verschiedenen Gründen sehr froh über diese Erfindung sind und niemals freiwillig das Haus ohne BH verlassen würden. Ich frage mich auch, warum eigentlich Stilettos nie verbrannt oder zum Symbol männlicher Unterdrückung erklärt wurden, denn immer, wenn ich Frauen in Stilettos herumstelzen sehe, denke ich: Wie kann man sich selbst dermaßen in seiner Freiheit beschneiden. Da ist einem doch jeder Fluchtweg versperrt, weil man ihn nicht einmal einschlagen kann. Offensichtlich möchte sich so manche Frau gerne selbst in ihrer Freiheit beschränken, aber nicht durch Männer eingeschränkt werden. Das ist ein Unterschied, auch wenn es auf den ersten Blick etwas heuchlerisch wirkt. Bondage ist ja auch keine Freiheitsberaubung. Das Stichwort ist „Consent“.

Zwang wird allerdings immer als Einschränkung empfunden und dies umso mehr, je geringer die Plausibilität seiner Rechtfertigung ausfällt, und vor allem dann, wenn sich der Zwang nicht gleichermaßen auf alle erstreckt. In diesem Fall muss er als Unterdrückungsmaßnahme begriffen werden. Jedenfalls habe ich großes Verständnis für die Iranerinnen, ging es mir in den letzten beiden Jahren doch ganz ähnlich.

Es bestehen ja deutliche Parallelen zwischen dem Kopftuch als Unterdrückungssymbol und dem Mund- und Nasenschutz, der genauso sinnvoll beziehungsweise sinnlos ist wie die iranische Kopfbedeckung. Jetzt, wo der Maskenzwang im Allgemeinen aufgehoben wurde, kann man die Menschen erkennen, die diese Lust an „Bondage“ besitzen; diejenigen, die den Mundschutz so liebgewonnen haben, dass er zuweilen in den absurdesten Situationen getragen wird: beim Wandern alleine im Wald oder im Restaurant beim Gang auf die Toilette, jedoch nicht, während man mit anderen am Tisch sitzt. Man weiß ja, dass mangelnde Sauerstoffzufuhr erregungssteigernd wirkt …

Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe Menschen, die sich vehement gegen das Tragen des Mund- und Nasenschutzes zur Wehr setzen und gesetzt haben, da sie die Maske als eindeutiges Unterdrückungssymbol deuten. Wo im Iran das Kopftuch zum Symbol der Herrschaft der Männer über die Frauen verstanden wird, kann bei uns die Maske als Unterscheidungsmerkmal zwischen herrschender Kaste und Unterworfenen betrachtet werden. Sahen wir nicht die gesamte SPD-Fraktion im Oktober 2021 ohne Mundschutz dicht an dicht zum Gruppen-Siegerfoto vereint, als für den Untertan saftige Bußgelder bei der Weigerung, dieses Unterwerfungssymbol zu tragen, fällig geworden wären? Wurde uns im August nicht gezeigt, dass Regierungsflieger maskenfreie Zonen sind, während für den Untertan Maskenzwang in den öffentlichen Verkehrsmitteln galt? Wurden nicht in unserem angeblich freien Land im letzten Herbst und Winter Maskenverweigerer unter den Demonstranten von der Polizei herausgefischt und kam es dabei nicht auch bei uns zur Gewaltanwendung durch die Staatsmacht und zum Verhängen von Bußgeldern? Wurden bei uns nicht sogar Demonstrationen verboten und starb nicht im August 2021 in Berlin ein 49-jähriger Demonstrant während einer polizeilichen Maßnahme, weil er an einer Demonstration teilnahm, die eigentlich verboten war?

Doch jetzt gibt es einen großen moralischen Aufschrei ob der Frauen im Iran. Der Alpenverein solidarisiert sich mit einer iranischen Kletterin, die sich scheinbar geweigert hat, während eines Kletterwettkampfs das Kopftuch zu tragen. Ob sie es wirklich absichtlich und mit politischer Intention tat, wird nur vermutet. Sie behauptet, das Kopftuch beim Klettern verloren zu haben, doch die Propaganda, die den Iran als freiheitseinschränkenden Schurkenstaat deklariert, hat es längst als Geste des Widerstands gegen ein autoritäres Regime gedeutet.

Ich frage mich, wer diese Poster in meiner Kletterhalle aufgehängt hat. War es vielleicht diese andere Kletterin, die mich im letzten Herbst in der Halle darauf aufmerksam machte, dass ich meine Maske nicht richtig trage, dass ich sie auch über die Nase zu ziehen habe? War es diejenige, die, als ich nicht auf ihre Anweisung reagierte, zur Hallenaufsicht ging, um sich über mich zu beschweren? Man muss sich das einmal klarmachen: Wir durften die Maske nur absetzen, während wir uns in der Wand befanden. Sobald wir wieder Boden unter den Füßen hatten, galt: „Maske auf – aber richtig, nicht irgendwie!“ Auch dann, wenn man vor Anstrengung noch außer Atem war. Zum Durchsetzen dieser Maßnahme brauchten wir keine Revolutionswächter und keine Sittenpolizei. Die Leute haben sich gegenseitig „diszipliniert“, und dies ist noch eine euphemistische Wortwahl.

Schade, dass mein politisierter und für die Freiheit kämpfender Alpenverein diesen freiheitskämpferischen Zug im letzten Winter noch nicht an sich entdeckt hatte. Sonst hätte er sich wohl auch mit mir solidarisiert. Ich durfte mehrere Monate, in denen die 2G-Regel galt, die Kletterhalle nicht betreten, da ich weder geimpft war noch als genesen galt.

Meine Kletterpartner fanden es alle sehr schade, dass ich nicht kommen konnte, aber niemand hat ein Poster aufgehängt, niemand im Verein hat sich für meine Freiheit eingesetzt. Ich musste sogar die monatliche Gebühr des Abonnements weiterhin bezahlen, denn ich war ja nicht krank, nur unsolidarisch. Ich litt an einem frei erfundenem und gegen jede Evidenz sprechenden moralischen Defekt, der es möglich machte, mir die Ausübung meines Sportes zu verbieten und einen Vertrag nicht zu erfüllen …

Ich würde als Kletterin das iranische Regime fast vorziehen, denn offensichtlich darf Elnaz Rekabi ohne wirklich nennenswerte Einschränkung ihren Sport ausüben. Sie bekommt Luft, kann trainieren, an Wettkämpfen teilnehmen.

Mich würde diese Heuchelei und Doppelmoral meines Deutschen Alpenvereins extrem anwidern, wüsste ich nicht, dass es ihm weder um Moral noch um Freiheit und schon gar nicht um Elnaz Rekabi geht, die natürlich die Möglichkeit haben sollte, ohne Kopftuch zu klettern. Es wird hier weder gedacht noch moralisch empfunden. Man fängt dumpf eine Stimmung auf und sieht zu, dass man auf der „richtigen“ Seite ist. Auf der anderen Seite befinden sich die üblichen Verdächtigen oder vielmehr die, die kurzerhand dazu erklärt werden: zu Schurkenstaaten, Autokraten und Verschwörungstheoretikern.

