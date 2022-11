EinBlick Es geht nicht mehr

05. November 2022

Lieber Geldwertzerrüttung als ein Offenbarungseid

von Thorsten Polleit

Artikel aus ef 227, November 2022.

Am 28. September 2022 überraschte die Bank von England (BoE) die Märkte mit der Nachricht, sie werde ab sofort wieder Staatsanleihen kaufen. Damit reagierte sie auf die stark steigenden Kapitalmarktzinsen, die das Banken- und Finanzsystem gefährdeten und die Realwirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen drohten. Das kam einer 180-Grad-Wende gleich. Denn eigentlich wollte die Geldbehörde am darauffolgenden Montag beginnen, Staatsanleihen aus ihren Beständen zu verkaufen (und zwar jährlich zu einem Betrag von 80 Milliarden britische Pfund) und den Banken damit Liquidität zu entziehen. Doch der Beginn des Abverkaufs wurde verschoben – auf den 31. Oktober 2022. Auslöser der Turbulenzen im britischen Kreditmarkt war das „Mini Budget“ der neuen Regierung.

Es sieht „Entlastungen“ für Konsumenten und Firmen vor, die mit neuen Schulden finanziert werden sollen. Auf diese Nachricht hin wertete zunächst das britische Pfund gegenüber den anderen großen Währungen stark ab, vor allem gegenüber dem US-Dollar, der Weltleitwährung. Und dann setzte ein heftiger Abverkauf im Anleihemarkt ein. Die Rendite der britischen zehnjährigen Anleihen stieg so schnell an wie seit 1957 nicht mehr und erreichte gut 4,5 Prozent. Sie fiel auf vier Prozent zurück, als die Information sich verbreitete, die BoE sei nun wieder auf der Käuferseite. Was trieb die Zentralbankräte in Großbritannien dazu? Sie befürchteten buchtechnische Schieflagen bei britischen Pensionsfonds, die gewaltige Beträge ihrer Kunden in britischen Staatsanleihen investiert haben.

Der drastische Zinsanstieg bedeutete entsprechende Kursverluste bei den Anleihen. Und weil Pensionsfonds ihr Zinsrisiko in großem Umfang über den Derivatemarkt steuern, sahen sie sich einem riesigen „Margin Call“ gegenüber: Sie hätten Liquidität hinterlegen müssen, über die sie nicht verfügten; sie hätten Anleihen in großem Stil verkaufen müssen; und die Kurse der Anleihen wären daraufhin sehr wahrscheinlich abgestürzt. Zudem führte der Zinsanstieg zu einem Rückzug der Banken aus dem Hypothekargeschäft. Banken waren nicht mehr bereit, im Umfeld stark steigender Zinsen Darlehensangebote bereitzustellen. Ein Kollaps des Immobilienmarktes wurde (berechtigterweise) befürchtet.

Dieses Ereignis zeigt nun vor allem drei Dinge.

Erstens: Das britische Finanz- und Wirtschaftssystem verträgt ganz offensichtlich keine Zinssteigerungen mehr (obwohl die Inflation bei etwa zehn Prozent liegt, Tendenz steigend). Die BoE begründete zwar ihren Markteingriff mit dem Hinweis, die Kreditmärkte seien „dysfunktional“ geworden. Doch das kann natürlich nicht überzeugen. Die Wahrheit ist, dass das System es nicht mehr aushält, wenn die Marktkräfte die Preise für die Staatsanleihen in Richtung ihrer „fair values“ schieben. Die Verschuldung ist einfach zu groß geworden. Steigende Zinsen, vor allem schnell steigende Zinsen, offenbaren, dass die Kreditlasten untragbar geworden sind, dass die auf Pump finanzierte Wirtschaft bei steigenden Zinsen vor dem Aus steht.

Zweitens: Im Fall der Fälle ist es für die BoE wichtiger, das Finanz- und Wirtschaftssystem zu stützen, als die Inflation zu reduzieren. Das zeigt, dass die Inflationspolitik – und nichts anderes ist der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank – als die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels angesehen wird.

Und drittens: Die Reaktion der BoE lässt sich als „Frühindikator“ interpretieren. Andere Zentralbanken – wie die US-Zentralbank, vor allem aber auch die Europäische Zentralbank – werden sehr wahrscheinlich der BoE folgen. Denn auch in ihren Währungsräumen wird wohl recht bald die bedrückende Wahrheit ans Licht kommen.

Der erste Dominostein ist gefallen

Die allgemeine Verschuldungssituation, die Abhängigkeit der Konjunktur und der Finanzmärkte von niedrigen Zinsen, erlaubt keine dauerhaft höheren Zinsen, keine „Zinsnormalisierung“. Sie verbietet eine ernstzunehmende Anti-Inflationspolitik. Die fortgesetzte, sich beschleunigende Inflationspolitik wird vielmehr zu einem unterbewusst kollektiv herbeigesehnten Befreiungsschlag, um all den Verwerfungen, die das Jahrzehnte währende exzessive Verschulden heraufbeschworen hat, zu entkommen: lieber Geldwertzerrüttung als ein Offenbarungseid. Die Bank of England hat gewissermaßen bereits kapituliert, und alle anderen großen Zentralbanken werden ihrem Beispiel folgen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. Oktober erscheinenden November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 227.