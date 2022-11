§ 130 Strafgesetzbuch Der Paragraph gegen staatsgefährdende Hetze

01. November 2022

Korreliert sein Umfang mit der Angst der Obrigkeit vor Herrschaftsverlust?

von Christian Paulwitz

Die letzte Ergänzung des § 130 Strafgesetzbuch („Volksverhetzung“) fand sogar im Hauptstrom kritische Würdigung, namentlich in der „Welt“, die tatsächlich – sieh an – eine „Gefahr für die kritische Diskussion“ konstatierte. Inhaltlich hat Sascha Koll vergangene Woche schon das Wichtigste gesagt – ich will hier noch eine systemische Betrachtung ergänzen. Ohne öffentliche Anhörung wurde am Abend des 20. Oktobers um 23 Uhr, sachfremd verpackt in einem Änderungsantrag zum „Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes“, die Strafbarkeit nach § 130 StGB um „Billigung, Leugnung und Verharmlosung“ von Völkermorden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen erweitert. Leider fehlt bislang eine verbindliche und vollständige Liste des Wahrheitsministeriums, welche in Ausmaß und Umfang anerkannte Vorgänge unter dieses Gesetz fallen und fortan nicht mehr unterhalb der festgestellten Norm diskutiert werden dürfen. Es gibt sicher einfache Fälle wie die Bombardements deutscher Städte durch die alliierten Flieger im Zweiten Weltkrieg oder die US-Bombardements im Irak-Krieg der neueren Zeit, die gar nicht genug verharmlost werden können. Insbesondere für politisch weniger gefestigte Charaktere und auch im Falle wechselnder politischer Interessenlagen (wie sieht es zum Beispiel mit einem Völkermord an Armeniern aus, wenn die Türkei mal als wichtiger Bündnispartner und mal als Gefahr für fundamentale europäische Werte wie die Geschlechtervielfalt gesehen wird?) wäre im Sinne der Rechtssicherheit eine genaue Anleitung zur Handhabung des Paragraphen wünschenswert. Doch das ist nur die einfältige Sicht der potenziellen Anwendungsobjekte des Gesetzes und nicht im Sinne der Erfinder.

Heute kennt man den § 130 unter dem Stichwort „Volksverhetzung“. Der Titel hat schon manch naiven Menschen im Glauben an den Staat, der mit seinen Gesetzen doch irgendwie neutral wirken müsse, irregeleitet und annehmen lassen, was der einen Seite als Hetze ausgelegt wird, müsse, wenn es in gleicher Qualität von der anderen Seite komme, ebenfalls als Hetze gelten und staatlich verfolgt werden. Der Trugschluss ist jedoch leicht aufzuklären. Es ging ja nie um Hetze als solche gegen Bevölkerungsgruppen im Allgemeinen, sondern nur um eine solche, die gleichzeitig zur Hetze gegen den staatlichen Orientierungsrahmen und damit zur Hetze gegen den Staat und seine Deutungskompetenz wird, der sich die Staatsbürger gefälligst zu fügen haben. Was damit gemeint ist? Nun, es wird vielleicht klarer, wenn man sich die Geschichte des § 130 ansieht.

Sie beginnt nicht ganz mit der deutschen Reichsgründung 1871, da das Strafgesetzbuch bereits vom Norddeutschen Bund übernommen wurde, aber zum 15. Mai 1871 war der Paragraph noch recht übersichtlich: „Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.“ (gerade einmal 210 Zeichen). Es versteht sich von selbst, dass es nicht um den Schutz der einen „Klasse“ vor der anderen ging, sondern um die Sicherung der staatlichen Ordnung, die auf dem Gewaltmonopol gründet. Ein anderer als der Staat hat nun einmal kein Recht, zu Gewalttätigkeiten anzureizen; tut er dies dennoch, wendet er sich gegen den Staat. Das muss sanktioniert werden, wie leicht einzusehen ist. Empfindlich ist der Staat bei denen, die er am ehesten in einer Konkurrenzsituation sieht, die sein Monopol infrage stellen könnte. So ist wohl zu erklären, dass noch im Dezember 1871 ein ergänzender § 130a hinzugefügt wurde: „Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung seines Berufes öffentlich vor einer Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche, oder an einem anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte vor Mehreren Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstand einer Verkündigung oder Erörterung macht, wird mit Gefängniß oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft.“ (schon weitere 400 Zeichen).

Na, das klingt ja schon fast so formuliert, wie man das heute tun würde: hinreichend unbestimmt, aber doch so, dass jeder weiß, wo der Hammer hängt. Statt „in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise“ würde man heute einfach meinen: „rechts“. Ist ja heutzutage inhaltlich praktisch synonym. Aber jedem ist doch klar, was gemeint ist. Die Regierung und ihre Paradigmen inklusive ihrer Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit und zum Schutze des Klimas zu loben ist natürlich jederzeit, vor jeder öffentlichen Versammlung, von jeder Kanzel oder wo auch sonst immer, ohne dass es der expliziten Erwähnung bedarf, erlaubt, gerne gesehen und nicht zu beanstanden. Das Gegenteil gefährdet den öffentlichen Frieden. Man versteht das bis heute ganz gut und bedient sich dieser codierten Formulierung.

Der eigentliche § 130 selbst blieb mit seinem Umfang von circa 210 Zeichen offenbar von 1871 an so über zwei Weltkriege, die Weimarer Republik und das Dritte Reich hinweg bis 1960 (!) in der Bundesrepublik Deutschland erhalten – nur 1876 wurde das Strafmaß von 200 Thalern in 600 Mark umgewandelt. 1960 wurde er inhaltlich neu gefasst und in nun rund 350 Zeichen ausgeführt: „[1] Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er 1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt, 2. zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder 3. sie beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. [2] Daneben kann auf Geldstrafe erkannt werden.“

Der Klassenkampf war offensichtlich im wachsenden Wohlstand der alten Bundesrepublik kein passendes Kriterium mehr; nun kam die Menschenwürde ins Spiel. Noch immer war der Umfang des Paragraphen recht maßvoll – was genau nun der Bestrafung unterlag, war jedoch weiterhin hinreichend ungenau, um bei Bedarf den jeweiligen Moden politischer Vorlieben Genüge tun zu können. Ohne das untersucht zu haben, kann ich mir allerdings angesichts der politischen Stabilität dieser Zeit – trotz RAF und Kalten Kriegs – gut vorstellen, dass er nur geringe praktische Relevanz hatte. 1975 kam das Stichwort „Volksverhetzung“ dazu und Satz [2] fiel weg, sonst blieb er im Wesentlichen unverändert, sage und schreibe bis 1994. Dann ging es los mit der Inflationierung, noch vor der Euro-Einführung – ab jetzt im Rahmen dieser Kolumne aus Platzgründen nicht mehr zitierfähig. 1994 wurde der § 130 in 1.700 Zeichen abgefasst (ungefähr eine Verfünffachung des Umfangs), bis 2011 wurden es 2.300 Zeichen, 2015 dann 2.900 Zeichen. 2021 gab es zwischenzeitlich eine kleine Straffung des Textes.

In der Abstimmung vom 20. Oktober 2022 kam nun dieser Text hinzu (470 Zeichen): „(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Handlung der in den §§ 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art gegen eine der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Personenmehrheiten oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer dieser Personenmehrheiten öffentlich oder in einer Versammlung in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören.“

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich bei der neuerlichen Ergänzung des Paragraphen nicht unbedingt um einen Bruch handelt, wie es der eingangs zitierte Artikel der „Welt“ in den Raum stellt, sondern sie der in seiner Geschichte über 250 Jahre gepflegten Qualität einer hinreichenden Ungenauigkeit entspricht, um staatstragenden Gerichten genügend Spielraum zu geben, Entscheidungen im Sinne des „öffentlichen Friedens“ zu treffen und damit den Staat zu schützen. Nach wie vor kommt es allein auf den Willen zur Willkür an. Wenn der § 130 damit auch in der Tradition einer über diverse Staaten deutscher Geschichte hinweg fortgesetzten Gesetzestextliteratur steht, ist es andererseits viel interessanter, die Tatsache der Inflationierung des Textumfangs ab 1994 zu betrachten, mit der ja eine Absicht verfolgt wird. Für die Konservativen unter Ihnen: Das war mitten in der Zeit der Regierungen Kohls und nicht etwa Merkels – und das Justizministerium wurde übrigens von der FDP besetzt. Was das mit der Regierung zu tun hat? Nun, als eine der Merkwürdigkeiten der deutschen Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative werden die Gesetzestexte, mit denen die Regierung zu regieren gedenkt, ja im Allgemeinen in den Ministerien erstellt und anschließend von der Regierungsmehrheit im Parlament durchgewunken.

Doch das Anwachsen des Textumfangs des § 130 ist sicher auf die Bedürfnisse des auch in Bezug auf Fläche und Bevölkerung größer gewordenen Staates nach der Wiedervereinigung zurückzuführen und nicht etwa auf die wachsende Sorge der staatlichen Organe vor allzu freier Meinungsäußerung, nicht wahr? Das erklärt zwar nicht das Verhältnis zum Umfang in der kaiserlichen Monarchie, aber mit Gesetzestexten ist es vielleicht auch wie mit Steuern. Einmal eingeführt, kennen sie nur eine Richtung: Sie wachsen.

