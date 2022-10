Geopolitik Wie die Geographie eine unipolare Welt verhindert

31. Oktober 2022

Ein bald 120 Jahre alter Aufsatz enthält Erhellendes über Geschichte, Gegenwart und Zukunft

von Robert Grözinger

Das Gleichgewicht unter den Großmächten ist bis auf Weiteres das Einzige, was zwischen der Menschheit und ihrem Untergang steht. Das bestätigt ein Blick in den Aufsatz mit dem Titel „The Geographical Pivot of History“ aus dem Jahr 1904.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges liest und hört man des Öfteren über diesen Aufsatz, den ein britischer Geograph namens Halford Mackinder vor bald 120 Jahren im „Geographic Journal“ veröffentlichte. Ich beschloss daher, mir den Originaltext – siehe Link unten – durchzulesen. Neben der inzwischen einigermaßen bekannten Schlussfolgerung daraus, dass aus US-britischer Sicht eine Allianz zwischen Deutschland und Russland verhindert werden müsse, fand ich noch einige weitere faszinierende Einblicke, die ich heute in meiner Kolumne vorbringe und kommentiere.

Die Geographie der Erdoberfläche, so Mackinder, beeinflusse seit Menschengedenken Politik, Kriege und somit den Verlauf der Geschichte. Das Kernland der größten Landmasse, nämlich Eurasien, ist ein neun Millionen Quadratmeilen großes Gebiet ohne leichten Zugang zu den Meeren und somit zum Rest der Welt. Im Norden ist es durch das Eismeer der Arktis eingehegt, im Westen durch Gebirge und – bis vor wenigen Jahrhunderten jedenfalls – undurchdringliche Wälder, im Süden ebenfalls durch Wüsten und Gebirge, im Osten wieder durch Wälder und Gebirge.

Dieses von den Ozeanen getrennte Gebiet nannte der Geograph Herzland oder Achsengebiet – „heartland“ oder „pivot area“. Denn seit Jahrtausenden drehe sich die Geschichte der Menschheit um diese Achse. Seit Äonen lebten dort nomadische Reitervölker, deren Pferde und Kamele sie im hier vorherrschenden Steppenland ungeheuer mobil machten. Immer wieder, etwa wenn sich diese Völker in guten Jahren vermehrten, drangen sie in die angrenzenden Regionen vor und verbreiteten als Hunnen, Tataren, Mongolen und so weiter nicht nur Angst und Schrecken in diesen Gebieten, sondern versuchten auch, sie zu erobern.

Mackinder betont, dass der Druck der Reitervölker ausreiche, die Völker der Randgebiete – Europa, den Nahen Osten, den indischen Subkontinent und Ostasien – stark zu beeinflussen. Er sei aber nie ausreichend gewesen, um sie langfristig vollständig zu beherrschen. Ihr Mobilitätsvorteil als Reitervölker sei in für sie ungünstigeren Topographien zum Erliegen gekommen. Andererseits habe sie eben dieser Mobilitätsvorteil vor Eroberungsversuchen aus den Randgebieten geschützt – sie hätten sich in die Weiten des Steppenlandes zurückziehen können und seien für andere unerreichbar geblieben.

An dieser Stelle in der Erzählung kommt die für mich erste neue Erkenntnis: Der Dauerdruck der Reitervölker formte die Kulturen und Zivilisationen in den anderen Regionen etwa so – das sind jetzt meine Worte, nicht Mackinders –, wie Viren und sonstige Fremdstoffe ein Immunsystem aufbauen. Mackinder deutet eher beiläufig, aber mit Bedacht an, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem Druck und den Kulturen an der Peripherie dahingehend bestehen könnte, dass die vier genannten Randregionen geographisch mit den Kerngebieten der vier großen Weltreligionen übereinstimmen: Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Der Geograph hebt das Beispiel des – westlichen – Christentums hervor: Es sei während der Phase der Kreuzzüge entscheidend zu einer sich selbst bewussten kulturellen Einheit geformt worden.

Das Beispiel ist gut gewählt. Denn die Kreuzzüge wurden ausgelöst, als Pilger auf dem Weg nach Jerusalem in der Levante schwer misshandelt und am Erreichen ihres Ziels gehindert wurden. Es gab noch andere Gründe, aber das war der nicht zu vernachlässigende propagandistische Startschuss. Dies geschah am Ende des elften Jahrhunderts. Doch Muslime hatten Jerusalem und Umgebung schon im siebten Jahrhundert erobert. Warum gab es erst 400 Jahre später die erwähnten Probleme?

Die Antwort lautet: aufgrund des Drucks eines Steppenvolks. Im elften Jahrhundert waren aus der kasachischen Steppe die Seldschuken in den Nahen und Mittleren Osten eingedrungen. Sie waren bereits islamisiert, zogen aber ganz andere Saiten als ihre ansässigen toleranteren Glaubensbrüder auf. Den Seldschuken haben wir also indirekt das christliche Europa des Mittelalters zu verdanken, aus dem ein vitaler, in die Welt getragener Bekehrungs- und Verbesserungsimpuls hervorging, der – einzigartig in der Welt – entscheidend zur Entwicklung moderner Wissenschaft und Technik beitrug. Was zum nächsten Punkt führt.

Weiter im Aufsatz von 1904: Einer von Mackinders wesentlichen Punkte war, dass technischer Fortschritt das Gleichgewicht zwischen Herzland und Randgebiet änderte. Er nennt zwei Beispiele. Erstmals sei dies geschehen, als Europa hochseetüchtige Schiffe baute und mit ihrer unverzichtbaren Hilfe dem „inneren“ Randgebiet ein vom Okzident beherrschtes „äußeres“ Randgebiet hinzufügte: Nord- und Südamerika, Afrika südlich der Sahara – hier insbesondere das strategisch bedeutsame Südafrika – sowie Australien und dessen Umgebungsinseln. Dies habe den Randgebieten einen 400 Jahre währenden Vorteil über das Herzland verschafft. Sie hätten einen stärkeren Gegendruck aufgebaut.

Mackinder meinte, dass die Welt nun am Ende dieser, wie er sie nannte, „kolumbischen“ Phase der Geschichte stehe und eine neue Ära beginne. Ein Grund dafür – zum anderen Grund komme ich weiter unten – sei das zweite von ihm genannte Beispiel einer geostrategisch bedeutsamen technischen Entwicklung: die Eisenbahn. Mit ihr könne das Herzland die Mobilitätsbarrieren an der Grenze zu den Randgebieten überwinden. Damit ändere sich das geostrategische Gleichgewicht wieder zugunsten des Herzlandes.

Genau daraus leitet Mackinder die neuerdings wieder Verbreitung findende oben erwähnte Befürchtung ab, dass, sollte Deutschland sich mit Russland verbünden, das Riesenland „Zugang zu den Ressourcen für den Bau einer Flotte“ hätte. Dann, so fürchtet der Brite, wäre ein „Weltreich“, er meint eine Weltregierung, „in Reichweite“.

Weniger bekannt hierzulande ist, dass Mackinder durch die Eisenbahn nicht nur im Westen, sondern auch am östlichen Rand des Herzlandes eine Gefahr für die „Freiheit der Welt“ aufkommen sah: Wenn nämlich die Chinesen, „geführt zum Beispiel von den Japanern“, das Russische Reich überwinden und erobern würden, dann wären die Ressourcen des großen Kontinents mit einem „Ozeanufer“ verknüpft. In dem Zusammenhang ist es interessant, dass im Zweiten Weltkrieg die USA nicht nur Deutschland, sondern auch ein regional hegemoniales Japan in die Knie zwang.

Auch während des Kalten Krieges und danach scheinen die Mächte Mackinders These von „Landmacht gegen Seemacht“ sowie die von ihm genannten neuralgischen Punkte im Bewusstsein bewahrt zu haben. Das zeigt die strategische Bedeutung, die sowohl die USA als auch die Sowjetunion dem unzugänglichen und armen Land Afghanistan beimaßen. Das zeigen ebenso die jahrelangen Versuche der östlichen Supermacht, den schwächsten Punkt des „äußeren“ Randgebietes, nämlich das Land am Kap der Guten Hoffnung, für sich zu gewinnen.

Interessant ist, dass seither andere technische Neuerungen die geopolitische Formel nicht verändert haben. Weder Düsenflugzeuge noch Interkontinentalraketen noch Kern- und sonstige Massenvernichtungswaffen noch Überwachungssatelliten noch das Internet haben an der Bedeutung und Aktualität der These Mackinders wesentlich gerüttelt. Vor allem wohl deshalb, weil Russland als gegenwärtiger Besitzer des Herzlandes es schaffte, immer schnell technisch gleichzuziehen. Die These bleibt hochaktuell und trägt zum Beispiel zur Erklärung der Sprengung der Nord-Stream-Gasleitungen bei.

Mackinder hat offenbar aus seiner Sicht als Mitglied der Oberschicht des Führungslandes des britischen Empires gesprochen. Daher behauptete er, die „Freiheit der Welt“ sei gefährdet, wenn das Herzland uneingeschränkten Zugang zum Meer erhielte. Weil dann einer Weltregierung mit Machtzentrum im Herzland nichts mehr im Wege stünde. Man kann Mackinder hier durchaus recht geben. Aber: Auch umgekehrt wird ein Schuh daraus. Eine Frage, die Mackinder nicht stellt, die wir uns alle aber heute stellen müssen, ist diese: Was wäre, wenn das „Meer“, also das Randgebiet, uneingeschränkten Zugang zum Herzland erhielte? Selbstverständlich wäre die Freiheit dann ebenso gefährdet. Das ist keine rein theoretische Frage.

Damit bin ich bei einem weiteren und letzten Punkt, der für mich verhältnismäßig neu war – nicht völlig, aber zumindest der Blickwinkel. Es geht um den zuvor angedeuteten zweiten Grund für das „Ende der kolumbischen Ära“. Mackinder stellt fest, dass bei Niederschrift seines Aufsatzes die Menschheit praktisch jeden Punkt auf dem Globus erreicht habe oder kurz davorstehe, es zu tun – der Südpol wurde 1911, der Nordpol verifizierbar 1926 erobert. Da es keinen unbesetzten oder unzivilisierten Rückzugsraum mehr gebe, würde sich jede neue „Explosion gesellschaftlicher Kräfte“ nicht mehr wie bisher relativ harmlos verflüchtigen, etwa wie eine auf weichem Erdboden gesprengte Granate, sondern eher die Wirkung einer solchen, die inmitten „geschlossener Räume und rigider Strukturen eines großen Gebäudes“ gezündet würde, entfalten.

Zehn Jahre später wurde diese unheilvolle Vorhersage Realität. Die Explosion der „Granate“ von 1914 hallt im nun „geschlossenen Raum“ der das Erdenrund restlos bevölkernden Gesellschaften immer noch nach und schaukelt sich von Zeit zu Zeit zu einer Resonanzkatastrophe hoch.

Was ist also angesichts des von Mackinder hellsichtig erkannten Problems der „Granate im geschlossenen Raum rigider Strukturen“ zu tun? Es ist das Hauptproblem unserer Zeit und wird es bleiben, bis jeder von uns zum Preis einer Busfahrkarte in den Weltraum abdüsen und sich dort zu erschwinglichen Lebenshaltungskosten ansiedeln und gut entlohnt arbeiten kann. Dann erst würde sich der Resonanzraum der „Granate“ wieder in weichen Erdboden verwandeln.

Bis dahin liegt unsere beste Überlebenschance in einem Gleichgewicht zwischen drei bis etwa fünf Großmächten. Weltweit Tausende von Liechtensteins wie im Deutschen Reich des Mittelalters wären natürlich weit besser, und darauf hinzuarbeiten dient dem Wohl der Menschheit. Aber auf kurze Sicht realistischer als baldige Weltraumbusse ist diese Vorstellung auch nicht. Also müssen wir vorübergehend mit Großmächten vorliebnehmen. Solange das der Fall ist, ist es unsere vorrangige Aufgabe, zu verhindern, dass in einer dieser Großmächte eine Clique an die Schaltstellen gelangt, die von einer Weltregierung träumt und keine Hemmungen hat, zu diesem Zweck das empfindliche Machtgleichgewicht zu kippen – oder sie von dort zu entfernen, wenn sie schon da ist. Ansonsten ist nämlich langfristig nicht nur die Freiheit auf dieser Erde, sondern auch das menschliche Leben selbst gefährdet.

Halford Mackinder: The Geographical Pivot of History