Vom Gemeinwohl Der Hühnerstaat

25. Oktober 2022

Zum Wohle des Kollektivs müssen eben Opfer gebracht werden

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Es ist früh am Morgen, eine gute Zeit. Es ist noch dunkel und im Hühnerstall noch still. Ich suche mit der Taschenlampe einen der jungen Hähne und nehme ihn mit. Verschlafen, wie er noch ist, kann ich zügig und dezent den Hühnerstall wieder verlassen. Später hole ich noch den anderen.

Um die Ecke, ein paar Meter weiter, habe ich am Vortag schon alles vorbereitet: einen Tisch mit dem Werkzeug, zwei Eimer am Boden und einen Hackklotz mit einem Küchenbeil. Den Hahn halte ich mit einer Hand fest an den Ständern, mit der anderen bekommt er mittels eines stumpfen Gegenstands – ich nehme dazu den Griff eines Stemmeisens, das hat sich bewährt – einen kräftigen Schlag auf den Kopf, der ihn betäubt. Unmittelbar danach lege ich ihn auf den Hackklotz und schlage ihm zügig den Kopf ab. Das geht ganz schnell, ohne dass er mitbekommen kann, was passiert. Anschließend halte ich das tote Tier über den einen der Eimer zum Ausbluten, vielleicht ein bis zwei Minuten lang. Mit dem zweiten Hahn verfahre ich ein paar Minuten später ebenso. Alles geht zügig vonstatten, und noch bevor es richtig dämmert, bin ich mit dem unangenehmsten Teil der Arbeit fertig. Dann gibt es erst einmal Kaffee und Frühstück, bevor es weitergeht mit dem Ausnehmen und der küchenfertigen Vorbereitung.

Wir halten unsere Hühner aus Liebhaberei und wegen der Eier. Unter den Hühnerrassen gibt es auf Legeleistung gezüchtete Rassen und Fleischrassen, je nach Nutzungszweck, ferner einige nach anderen Gesichtspunkten, weniger zu ökonomischen Zwecken gezüchtete Rassen. Wir halten eine der letzteren Rassen, leicht zu halten, die relativ kleine, aber ausgezeichnete Eier hervorbringt. Kurze Zeit, nachdem wir das angefangen haben, haben sie einen festen Platz in den Gartenprozessen bekommen. Das Unkraut vom Gemüsebeet und andere Gartenabfälle landen bei ihnen im Hühnergehege auf einem großen Haufen, wo sie sich begeistert und mit Gegacker draufstürzen. Wenn man ihnen dabei einige Minuten zuschaut, hat das eine ungemein entspannende Wirkung und lässt einen den täglichen Irrsinn komplett vergessen. So können wir uns den regelmäßigen Besuch beim Psychiater in der Praxis sparen; das rechnet sich langfristig. Sie zerlegen und verkoten die Abfälle, die später auf den Kompost zur weiteren Zersetzung kommen. Im Frühjahr vor der Bestellung des Gartens landet die fertige Komposterde dann wieder auf dem Gemüsebeet. Im Hühnerkollektiv haben jedoch überzählige Hähne keinen Nutzen und müssen entnommen werden. Wir warten damit relativ lange, zumal ja immer wieder andere Dinge mehr drängen, bis die Hähne nicht nur als solche auch für den Laien klar erkennbar sind, sondern bereits ziemlich nerven. Die Auswahl fällt dann auch leichter. Kommerzielle Legehuhnzüchter werden wohl die Hähne so früh wie möglich aussortieren wollen, um Futter- und Haltungskosten zu sparen. Verbietet man ihnen das, leben die Hähne halt ein paar Wochen länger, bevor sie leidlich kostendeckend zu Katzenfutter verarbeitet werden können. Dann können Eierkäufer mit einem guten Gefühl Eier kaufen, auf deren Verpackung steht, dass der Betrieb keine Küken tötet. Anschließend nehmen sie vielleicht aus dem Tierfutterregal noch ein paar Dosen von dem Zeugs „mit leckerem Huhn“ für die Mauzi mit.

Ein Hahn sorgt für eine gewisse Ordnung in der sozialen Struktur, ein zweiter Hahn – je nach Rasse und Zahl der Hühner – kann noch verträglich sein. Was darüber hinausgeht, schafft Stress und Probleme, aber keinen Nutzen. Die jungen Hähne stacheln sich gegenseitig im Krähwettbewerb an, und die Hühner finden keine Ruhe. Letztes Jahr konnte ich mir das Schlachten der Hähne sparen; wir hatten Glück und bis auf eines nur weibliche Küken. Das Jahr zuvor gab es jedoch einen deutlichen Überschuss und vier überzählige Hähne. Die Schlachtarbeit ist als solche nicht schön und macht keine Freude – sie ist eben notwendig und muss getan werden. Nach dem Ausnehmen, Entfernen der Federn und Säubern hat man jedoch ein küchenfertiges Lebensmittel geschaffen, und das ist ein schönes Gefühl. Blickt man dann nach dieser Arbeit auf das Hühnerkollektiv, sieht man, wie gut ihm die Entnahme getan hat. Alles ist viel friedlicher und ruhiger geworden, keiner vermisst die Hähne, höchstens der alte Hahn lauscht ab und zu seinem Rufen hinterher und testet erst einmal, ob auch wirklich kein Widerspruch mehr kommt. Ganz offensichtlich war das Schlachten der Hähne eine Tat für das Allgemeinwohl. Jetzt habe ich endlich verstanden, was sie meinen, wenn Politiker etwas für das Allgemeinwohl zu tun versprechen. Aber da gibt es noch kleine Unterschiede, vor allem, was den Blick von Politikern auf Menschen betrifft, über die sie bestimmen wollen, im Gegensatz zu meinem Blick auf die Hühner, um die wir uns kümmern. Auf diese Unterschiede lege ich dann doch wert – nicht, dass mir noch jemand eine Politikermentalität unterstellen könnte.

Die Probleme im Sozialgefüge durch die überschüssigen Hähne haben natürlich etwas damit zu tun, dass dieses nicht natürlich gewachsen ist, sondern unter menschlicher Kontrolle steht. Zuchthühner sind an die freie Wildbahn nicht angepasst und als Population nicht überlebensfähig, aber bei wild lebenden Hühnerarten werden überschüssige Hähne leichter Beute von Prädatoren als die weniger auffällig gezeichneten und in ihrem Verhalten weniger Aufmerksamkeit erregenden Hennen. Trotz aller Sicherungsmaßnahmen schlägt auch bei uns ab und zu einmal der Habicht zu. Leider nimmt er sich aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit schon aus statistischen Gründen meist eine Henne mit. Die Sicherungsmaßnahmen führen zur Freiheitseinschränkung der Hennen – zu ihrem Wohl liegt mir auch etwas daran, dass sie gesund sind und es ihnen gut geht, zumal wir gerne ihre Eier nehmen möchten. Ganz so schlimm wie der Staat verhalten wir uns allerdings nicht, denn das Futter und die Umgebung, die wir zur Verfügung stellen, beschaffen wir auf eigene Kosten und nehmen wir auch keinen anderen weg. Auch keinen anderen Hühnern. Erleichtert wird die Haltung dadurch, dass die Hühner sich keine großen Gedanken machen und das alles mehr oder weniger hinnehmen. Es hätte für sie auch keinen Sinn, sich zusammenzurotten, auszubrechen und ein freies, auf Kooperation basierendes Leben in freier Wildbahn anzustreben, denn dazu wären sie nicht überlebensfähig. Menschen und Hühner stehen nicht auf derselben Stufe. Hühner sind daher gute Staatsbürger. Für ein zufriedenes Hühnerleben ist es viel schlüssiger, sich über das bereitgestellte Futter zu freuen, die Umgebung und ein sorgenfreies Leben zu genießen, auch wenn es manchmal nervt, wenn ein Zweibeiner daherkommt und die Eier mitnimmt.

Das ist der Traum von ambitionierten Menschenhaltern, die sich als Staaten zu organisieren verstehen. Ihr Problem ist, dass Menschen sehr wohl imstande sind, sich in freiwilliger Kooperation in mehr oder weniger „freier Wildbahn“ zu organisieren, aus der sie selbst eine für ihre Zwecke angepasste Umgebung machen. Der Mensch, das einzige Geschöpf, dessen Verstand und freier Wille ihn zum Gestalter seiner Umwelt machen und über diese erheben, ist mit diesen Instrumenten nicht nur in der Lage, sich mit seinesgleichen auf Augenhöhe zu organisieren, sondern kann dies friedlich und dauerhaft auch nur auf diese Weise. Wer sich nervig wie ein junger Hahn oder eine zickige Henne verhält, wird sein Sozialverhalten um des kooperativen Erfolgs willen entsprechend anpassen müssen und ansonsten auf entsprechender Distanz gehalten werden. Ein Herrscher über alle ist dazu nicht nur nicht notwendig, sondern bricht den Frieden und verhindert die Sozialisisierung. Doch viele haben sich wie die Hühner daran gewöhnt und sind mit einem eingeschränkten Leben und täglichem Diebstahl zufrieden. Ein guter Staatsbürger kommt gar nicht auf die Idee, dass er zu einem Leben ohne Herrschaft fähig wäre, daher hat es für ihn auch gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob diese durch etwas anderes als sein Wohl – beziehungsweise das des Kollektivs – motiviert sein könnte. Mit Verschwörungstheorien hat er nichts am Hut. Wen kann es da verwundern, wenn Herrscher auf diejenigen, über die sie herrschen, wie auf Hühner herabschauen? Allerdings schauen sie auf ihre Untertanen nicht als Individuen herab, sondern als Kollektiv. Wenn sie etwas mit ihnen vorhaben – stets im Sinne des Gemeinwohls, versteht sich (siehe oben) –, dann lassen sie es andere ausführen, die nicht aus persönlicher Verantwortung handeln, sondern um zu gehorchen. Die Vermeidung unnötigen Leids spielt beim reinen Blick auf das Kollektiv und beim Handeln aus Gehorsam natürlich keine Rolle, das müssen Sie schon verstehen. Zum Wohle des Kollektivs müssen eben Opfer gebracht werden. Doch die Krönung der feuchten Herrschaftsträume ist die Idee, niemand könne sich noch ein selbstbestimmtes Leben vorstellen, und dazu müsste der Mensch als solcher verändert werden. Namentlich die sozialistischen Ideologien haben sich in verschiedenen Versionen an der Erschaffung eines „neuen Menschen“, der ganz im Kollektiv aufgeht, geübt. In ihrer Tradition steht diesmal die transhumanistische Idee mit ihren technokratischen Begleitideologien, die den Menschen als hinter technokratischen Maximen verborgenen anderen Menschen und ihren Weisungen untergeordnet formen sollen. Doch sie wird genauso scheitern, weil der Mensch nicht züchtbar ist wie eine Hühnerrasse. Am Ende wird sich die natürliche, auf Freiheit und Recht basierende Ordnung zumindest als bestimmendes Prinzip durchsetzen, weil sie als einzige stabil sein kann und zum Ausgleich führt. Notwendig dazu ist nur, dass sich der Mensch nicht selbst auf die Stufe eines Huhns stellt.