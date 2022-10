Dauerkrise im Vereinigten Königreich Eine Konterrevolution auf leisen Sohlen

24. Oktober 2022

Nach ihrer Demütigung durch den Brexit riskieren Technokraten jetzt die Kernschmelze der Konservativen Partei

von Robert Grözinger

Liz Truss’ unrühmlicher Abgang als Regierungschefin eines G7-Landes nach weniger als zwei Monaten ist Symptom eines die ganze westliche Welt erschütternden Grundsatzstreits. Speziell in Großbritannien geht es noch immer um den Brexit. Allgemeiner aber: um Populismus gegen Technokratie; um Lokalismus gegen die Vision einer zumindest oligopolistischen Weltregierung; um freien Markt gegen Interventionismus; um Freiheit überhaupt gegen Paternalismus. Dieser Streit zerreißt aktuell die britische Konservative Partei. Darüber hinaus ist der präzedenzlose Vorgang ein Symptom dafür, dass die Welt, zumindest die westliche, mit ihrem geld- und finanzpolitischen betrügerischen Latein am Ende ist.

Die dritte Frau im Amt des Regierungschefs des Vereinigten Königreichs machte von Anfang an nicht gerade einen Zuversicht verströmenden Eindruck: hölzerne Auftritte, wenig Inhalt in den Reden. Dann kam der Wirtschaftsankurbelungsplan. Truss und ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng verkündigten ihren „Mini-Haushalt“. Ohne, so wird gesagt, das Office for Budget Responsibility (OBR) – die britische Entsprechung des Bundesrechnungshofes – oder die Bank of England zu Rate zu ziehen. Warum auch? Diese beiden Institutionen haben sich in der jüngsten Vergangenheit als unfähig erwiesen, oder zumindest als unwillig, der Öffentlichkeit reinen Wein über den Zustand der Wirtschaft und Finanzen einzuschenken. Vor einem Jahr sagte beispielsweise die Bank of England, der Anstieg der Inflationsrate sei „vorübergehend“. Dass er die Folge einer selbst nach der Finanzkrise präzedenzlosen Gelddruckorgie war, verschwieg die Zentralbank. Interessant in diesem Zusammenhang ist die erste Amtshandlung Kwartengs: Er entließ den verbeamteten Staatssekretär im Finanzministerium.

Das Wirtschaftsprogramm von Truss war an sich gar nicht mal so schlecht: Einkommensteuersenkung am oberen und unteren Ende der Progression, Rücknahme der von der Vorgängerregierung geplanten Erhöhungen der Körperschaftssteuer und des Pflichtversicherungsbeitrags, Streichung der Mehrwertsteuer für Touristen, Senkung der Grunderwerbsteuer, insbesondere für Erstkäufer. Es gab aber auch interventionistische Punkte. Am bedeutsamsten davon war eine Zweijahresgarantie einer Deckelung der Energiepreise für Haushalte.

Der wesentliche Schwachpunkt war, dass auch dieser Haushaltsplan praktisch ohne Ausgabenkürzungen daherkam. Das OBR soll eine Finanzierungslücke von 60 Milliarden Pfund berechnet haben. Damit würde das Haushaltsdefizit innerhalb von sechs Monaten auf 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anwachsen und den dritthöchsten Wert seit der Finanzkrise und dem Lockdown annehmen.

Ob das OBR sich hier mal wieder verkalkuliert, ist unwesentlich. Die Größenordnung wird schon stimmen. Jeder weiß, dass ein durch einen Steuersenkungsimpuls ausgelöstes Plus an Steuereinnahmen bis zur Realisierung länger braucht und dass ein solches Programm zunächst defizitär wirkt. Wenn Defizit und Schuldenstand niedrig sind, ist das kein großes Problem. Davon ist die britische Regierung jedoch weit entfernt. So ist das nun mal, wenn man jahrzehntelang Stimmen mit aus dem Nichts gezauberten, vom Zauberer geliehenen Geld kauft, das Ganze mit zwei grandiosen Geldsuperschöpfungen – während der Finanzkrise 2008/9 und der Lockdowns – krönt und selbst dann noch glaubt, sich die Versenkung von Milliarden in die Taschen eines korrupten Regimes wie das der Ukraine leisten zu können, anstatt im Konflikt mit Russland Frieden zu stiften. Dann wird der finanzpolitische Spielraum irgendwann sehr eng.

Den Märkten wurde es zu eng. „Irgendwann“ ist jetzt. Die Zinsen für Anleihen zogen an, das Pfund sackte ab. Vor allem die Deckelung der Energiepreise über zwei Jahre machte sie nervös. In den Medien spielte dieser Punkt interessanterweise kaum eine Rolle. Dafür stürzten sie sich auf die fiskalisch vergleichsweise unproblematische, aber „unsoziale“ Steuersenkung für „Besserverdienende“. Die Umfrageergebnisse rutschten in den Keller, die Abgeordneten der Regierungsfraktion wurden nervös. Erst wurde Kwarteng den Wölfen zum Fraß vorgeworfen; das beruhigte zwar die Märkte etwas, nicht aber die Medien. Schließlich kam es Anfang vergangener Woche zu chaotischen Szenen im Parlament, als über die Wiederzulassung von Fracking abgestimmt wurde. Die Einzelheiten sind unwesentlich. Das Ergebnis dieses Eindrucks war ein so großer Autoritätsverlust, dass Truss nur noch der Rücktritt blieb.

Ein kurzer Blick zurück: Boris Johnson, der auf der populistischen Brexit Platform an die Macht kam, wurde zum Rücktritt gezwungen, als er beim Flunkern über relative Belanglosigkeiten – eine Bürofeier während des Lockdowns, angebliche Vergesslichkeit über ein unanständiges Verhalten eines Fraktionsvorstandsmitglieds – erwischt wurde. Genauer: Er hatte dämlicherweise seine Unterstützer angewiesen, in den Medien die Unwahrheit über diese Vorgänge zu verbreiten. Sie fühlten sich vorgeführt und entzogen dem großen Zampano ihr Vertrauen. Die Frage, ob Johnson selbst das Parlament wissentlich angelogen hat, wird noch von einem Untersuchungsausschuss geprüft.

Um einen Nachfolger zu finden, wurde im Sommer ein mehrstufiger Wahlvorgang in der Fraktion durchgeführt, in dem jeweils der Kandidat mit den geringsten Stimmen aus dem Rennen fiel. Aus den zwei zuletzt übrig gebliebenen Kandidaten durfte die gesamte Parteimitgliedschaft den neuen Premierminister bestimmen. Die Fraktion hatte mehrheitlich den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak bevorzugt. Die Partei jedoch Liz Truss. Das ist verständlich: Sunak galt an der Basis als Verräter an dem dort noch immer populären Johnson. Außerdem ist der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Hedgefondsmanager mit einer superreichen Inderin verheiratet, die lange Zeit, auch in der Zeit Sunaks als Finanzminister, steuerrechtlich als nicht in Großbritannien ansässig galt und somit statt Einkommensteuer nur eine vergleichsweise geringe Gebühr zahlte. Truss war nicht Sunak. Das reichte – interessanterweise, obwohl Sunak sich für den Brexit ausgesprochen hatte, Truss dagegen. Sunaks technokratisch-globalistisches Image wog beim Parteivolk also schwerer auf der Negativseite.

Truss hatte auf ihrer Plusseite eine ansatzweise libertäre Politik, die bei nicht wenigen in der Partei populär ist. Diese Politik scheiterte am Widerstand mehrerer Interessen: an der Ministerialbürokratie, die einen starken Staat will; an Abgeordneten, die sich von der von den Medien aufgepeitschten Stimmung bedroht sahen; an einer Zentralbank, die massiv stützend eingreift, wenn es ihr passt – etwa während der Finanzkrise oder der Lockdowns –, nicht aber dann, oder nicht ausreichend, wenn es ihr, aus welchen Gründen auch immer, nicht genehm ist.

Ein Hinweis darauf, worum es in diesem Gerangel wirklich geht, ist die Person dessen, der auf den glücklosen Finanzminister Kwarteng folgte: Jeremy Hunt. Der 55-jährige Hunt war nach dem Rücktritt Mays der letzte Gegenkandidat bei der parteiweiten Wahl Johnsons zum Premierminister 2019. Bei der Wahl vor zwei Monaten, bei der er anfangs kandidierte, aber bald aufgab, unterstützte er Sunak gegen Truss. Der ehemalige Gesundheits- und Außenminister unter Theresa May bis zur Machtübernahme Johnsons ist ein Technokrat und Elitist reinster Prägung. Wie Johnson stammt er aus reichem Hause, hat aber anders als dieser keinerlei Neigung, sich dem Volk populistisch anzubiedern. Der Sohn eines Admirals stammt Wikipedia zufolge aus einer Großgrundbesitzerfamilie. Unter seinen Vorfahren sei Sir Streynsham Master, ein „Pionier der East India Company“. Außerdem sei er ein entfernter Verwandter von Elizabeth II. und dem englischen Faschistenführer der 30er Jahre, Sir Oswald Mosley. Seine Frau ist Chinesin, die, als er sie kennenlernte, an der Universität Warwick für die Anwerbung chinesischer Studenten gearbeitet haben soll.

Erwähnenswert ist Letzteres deshalb, weil Hunt während der Pandemie von Anfang an ein Scharfmacher war, der hinter den Kulissen einen totalen Lockdown chinesischer Art verlangte, einschließlich der Trennung von Kindern und Eltern, sollte ein Familienmitglied ein positives Testergebnis haben. Erwartungsgemäß trat er darüber hinaus für eine Impfpflicht ein.

Auch in Sachen Brexit war Hunt schon immer voll auf der Seite der WEF-Agenda, also strikt dagegen. Dieser Mann ist als derzeitiger Finanzminister der De-facto-Premierminister. Seine erste Amtshandlung war, fast sämtliche Steuersenkungen wieder einzukassieren und die Energiepreisdeckelung auf sechs Monate zu begrenzen. Der „Mini-Haushalt“ ist seitdem tot. Wer immer auf Truss folgt, wird die von Hunt eingeschlagenen Pflöcke nicht mehr herausreißen können. Die Märkte würden es, nach dem ganzen Theater, nicht zulassen. Hunt hat sich im Finanzministerium eine Gruppe eingerichtet, die den absurd klingenden Namen „Economic Advisory Council“ trägt, also wörtlich „wirtschaftlicher Ratgeberrat“, der dem „Telegraph“ zufolge aus „Absolventen von BlackRock und JP Morgan“ besteht.

Halten wir fest: Als Brexit-Boris Premierminister wurde, stieg sein damaliger Gegenkandidat und Außenminister Hunt sofort aus der Regierung aus. Als Johnson zurücktrat, wollte die Fraktion den trotz seiner Brexit-Befürwortung als Technokrat geltenden damaligen Finanzminister Rishi Sunak als Nachfolger, konnte aber Truss nicht verhindern. Sie und ihr Finanzminister Kwarteng wurden durch den Fleischwolf gedreht, und nun ist Jeremy Hunt, der Mann mit starken China-Verbindungen und -Affinitäten, ein Lockdown- und Impffanatiker, ein lautstarker Brexit-Gegner, der De-facto-Regierungschef.

Der Eindruck einer technokratischen, mit aller gebotenen britischen Höflichkeit und Zuvorkommenheit vorgenommenen Konterrevolution verfestigt sich, wenn man bedenkt, dass kurz vor dem Rücktritt von Truss auch ihre Innenministerin gehen musste, ebenfalls wegen einer Nichtigkeit, nämlich einer vom falschen Account gesendeten E-Mail. Suella Braverman hatte sich in den wenigen Wochen, die sie im Amt war, als Hardlinerin gegen die illegale Einwanderung einen Namen gemacht und sogar diesbezüglich den Austritt ihres Landes aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ins Gespräch gebracht. Sie wurde von Grant Shapps abgelöst, einem weiteren Brexit-Gegner. Und Corona-Impffreund: Er ließ sich als erstes Kabinettsmitglied – damals war er Verkehrsminister – öffentlichkeitswirksam impfen.

Welche Bedeutung hat es noch politisch, wer unter Hunt, Shapps und sonstigen Sockenpuppen des Tiefen Staats Premierminister ist? Wenn Sie, lieber Leser, bei dem ganzen Schauspiel sich an einen Taschenspielertrick erinnert fühlen, dann sind Sie damit nicht allein. Wie die Parteibasis und die Brexit-Befürworter in der Fraktion darauf reagieren werden, bleibt abzuwarten. Eine Kernschmelze der Partei ist nicht mehr auszuschließen. Nigel „Mr. Brexit“ Farage scharrt schon mit den Hufen, in die Politik zurückzukehren, sollte sein Lebenswerk gefährdet werden. Er ist auf jeden Fall ein Machtfaktor: Zwei konservative Premierminister – David Cameron und Theresa May – hat er bereits zu Fall gebracht.

Die Technokraten Großbritanniens haben es dem Volk noch immer nicht verziehen, sie beim Brexit zurückgewiesen und ihnen ein Bein gestellt zu haben. Dass es sie zu Handlungen zwang, die ihren Überzeugungen beziehungsweise ihren Interessen widersprechen. In dieser Runde aber haben sie ihre Gegner auf die Matte gelegt. Einerseits mit propagandistischem Dauertrommelfeuer aus der Angstkanone – die derzeit gegen den Populismus weltweit eingesetzt wird – und andererseits mit höflich durchgeführten Taschenspielertricks gegen jeden in der Regierung, der sich ihrem Willen widersetzt.