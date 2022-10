DeutschlandBrief Zeit der Krisen und der Kriege

22. Oktober 2022

Währungskrise. Energieverknappung. Staatsterrorismus.

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 227, November 2022.

Auch der Euro ist ein Kandidat für den Kollaps

„Gelassenheit ist die Folge akzeptierter Unsicherheit“, sagte Nicolás Gómez Dávila. Gelassenheit ist jetzt gefragt, denn die Krisen verschärfen sich nicht nur – es sind zu viele gleichzeitig. Als der Herbst bevorstand, knirschte es im Gebälk des Finanzsystems. An den Devisenmärkten war der japanische Yen, der lange Zeit als sicherer Hafen galt, schon abgestürzt, als panikartige Verkäufe des Pfunds folgten und die Bank von England eingreifen musste. In der Schweiz flohen die Kunden samt ihren Konten von der Credit Suisse zur UBS. In den USA zeigten sich Ende September Stresssymptome im Finanzmarkt nach den ersten Zinserhöhungen der Federal Reserve. Und erstmals in diesem Jahr war aus Kreisen der Notenbank zu hören, dass es wichtig sei, bei der Geldpolitik auch auf die Stabilität des Finanzsystems zu achten. Da hatte der Euro, ein weiterer Kandidat für den Kollaps, bereits die Parität zum Schweizer Franken und zum Dollar unterschritten. Nach Berechnungen der OECD ist er derzeit, gemessen an der Kaufkraftparität, gegenüber dem US-Dollar um 45 Prozent unterbewertet.

Allein die Spekulation darauf, dass die Straffung der Geldpolitik und damit der Kampf gegen die Inflation abgeblasen werden könnten, ließ Anfang Oktober die Aktienkurse und vor allem die Silber- und Goldpreise steigen. Wahrscheinlich eine verfrühte Hoffnung, denn wenn die Zentralbanken zu früh kapitulieren, riskieren sie, den letzten Rest an Vertrauenswürdigkeit zu verlieren.

Jetzt rächt sich die jahrelange Politik der ultraniedrigen Zinsen. Sie hat das System so fragil gemacht, dass es nicht einmal Zinsen in Höhe der Inflationsrate ertragen könnte. Das ist der große Unterschied zum Ende der 80er Jahre, als Paul A. Volcker daranging, mit Zinsen von 20 Prozent die Inflation zu brechen. Vermutlich werden die Geldschleusen erst 2023 nach einer Reihe von Unfällen wieder geöffnet, wenn die Rezession unerträglich wird und die Bereinigung der Exzesse weiter fortgeschritten ist. Vorstellbar ist dann auch eine konzertierte Aktion der Zentralbanken gegen das sich abzeichnende Währungschaos.

Realitäten der Energiewende: Kapitalvernichtung und Deindustrialisierung

Andere Sorgen werden die Deutschen im Winter haben. Ob der Blackout kommt oder nicht, liegt ebenfalls im Bereich des Unsicheren. Fest steht nur, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind und dass die regierenden Parteien jahrelang daran gearbeitet haben, ihn möglich zu machen. Falls der Strom für mehrere Tage ausfällt, kommt die Wirtschaft zum Stillstand, die öffentliche Ordnung bricht zusammen, in den Städten droht Plünderung. Anfang September wies der renommierte österreichische Blackout-Experte Herbert Saurugg darauf hin, dass so gut wie alle vor 20 Jahren noch vorhandenen Überkapazitäten abgebaut wurden, dass die Speicher und Netze für die schwankungsanfällige Wind- und Sonnenenergie fehlen. Die deutsche Energiewende nannte er „völlig realitätsfern“. Sie habe keine Rücksicht auf Gesetze der Physik und auf technische Rahmenbedingungen genommen. „Das Thema Vorsorge wurde immer ins Lächerliche gezogen oder mit rechten Preppern gleichgestellt.“

Für die Mischung aus ideologischer Verblendung und Dilettantismus steht die Person des Wirtschaftsministers Robert Habeck. Er wollte, so der Stand Anfang Oktober, zwei der drei Atomkraftwerke bis nächsten April weiterlaufen lassen, nicht jedoch Emsland in Niedersachsen, um den dortigen Grünen die Landtagswahl nicht zu verhageln – eine Zumutung für die Belegschaften und die AKW-Betreiber, die wegen ein paar Monaten zusätzlicher Laufzeit ihre lange verhandelten Rückbaupläne wieder verschieben müssen.

Für die Realität der deutschen Energiewende stehen Abwanderung industrieintensiver Betriebe ins Ausland, beginnende Deindustrialisierung und Kapitalvernichtung, wofür das Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg nur ein Beispiel ist. Es ging 2015 in Betrieb, kostete drei Milliarden Euro und musste schon im Juli 2021 stillgelegt werden. Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis, früher Norddeutsche Affinerie, war beteiligt. Jetzt kann er nur hoffen, die explodierenden Kosten an die Kunden weitergeben zu können.

Paradoxer Wirtschaftskrieg: Europa als Spielball der Amerikaner

Die Politik der Grünen, die den Ton in der Koalition angeben, folgt den Vorgaben der amerikanischen Geopolitik. Seit Joschka Fischer sind sie Realos insofern, als sie in der Anpassung an die realen Machtverhältnisse das Mittel zu Machterwerb und Machterhalt sehen. Ihre führenden Figuren sind in die amerikanischen Netzwerke eingebunden. Ausgerechnet der Altkommunist Jürgen Trittin bekundete in der „FAZ“ vom 19. August: „Ich bin ein großer Fan Amerikas.“ Zugleich warnte er davor, dass „diese hervorragende Zusammenarbeit, vom Ukraine-Krieg bis zum Klimaschutz“, vorbei sein könnte, wenn die Demokraten die nächste Präsidentschaftswahl verlieren.

Wo Trittin von Zusammenarbeit phantasiert, sieht der Schweizer Investmentstratege Felix Zulauf Europa als „Spielball der Amerikaner“. Um den Nebel zu durchdringen, müssen wir die amerikanische und ukrainische und russische Propaganda als das sehen, was sie sind, nämlich Propaganda. Was wir im Westen hören, sagte der israelische Militärexperte Martin van Creveld im Interview mit der „Jungen Freiheit“, müsse durch drei Linsen gehen: die der eigenen Geheimdienste, die des ukrainischen Propagandaapparats und die der westlichen Nachrichtenagenturen.

Tatsache ist, dass die Europäer weder auf den Konflikt und sein mögliches Ende noch auf den Sanktionskrieg nennenswerten Einfluss haben. Versucht haben sie es mit den zwei Minsker Abkommen. Vereinbart wurde eine Waffenruhe im Donbass und ein autonomer Status für die abtrünnigen russischsprachigen Gebiete. Maßgeblich ausgehandelt wurde der Deal von Deutschland und Frankreich, die sich schon vorher gegen einen Nato-Beitritt der Ukraine gestemmt hatten, der dann doch de facto von den Amerikanern vorangetrieben wurde. Da ist es nur konsequent, dass Präsident Selenskyj jetzt auch de jure die Aufnahme fordert, die er aber nicht bekommt, weil nach dem Drehbuch der Angelsachsen die Ukraine zwar Waffen und Geld erhält, aber alleine zu kämpfen hat. Torpediert wurde Minsk von Kiew mit der Rückendeckung Washingtons.

Auch dem amerikanischen Sanktionskrieg sind die 27 EU-Staaten mit Ausnahme Ungarns willig gefolgt, nicht zuletzt mit der Stilllegung von Nord Stream 2 durch Berlin wenige Tage vor dem russischen Angriff. Auf absehbare Zeit werden die Sanktionen den Deutschen und anderen Europäern mehr schaden als den Russen. Vieles an diesem Wirtschaftskrieg ist paradox und absurd. Noch im Oktober floss russisches Erdgas mitten im Krieg durch die Ukraine. Polen bezog zeitweise russisches Gas auf dem Umweg über Deutschland, nachdem Warschau die Bezahlung in Rubel verweigert hatte. China reexportierte russisches Erdgas, Indien russisches Erdöl auf den Weltmarkt und damit auch nach Europa. Sanktionen können eben nur dann wirksam sein, wenn sich alle großen Spieler daran beteiligen. In Russland selbst sind die inländischen Unternehmen die lästige ausländische Konkurrenz losgeworden, als sich die westlichen Konzerne einer nach dem anderen aus dem Land zurückzogen.

Cui bono? Der Anschlag auf Nord Stream 1 und 2

Und dann am 26. September die Zerstörung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Speziell die neue Pipeline war von den USA, von Polen und von den deutschen Grünen zu einem verhassten Symbol deutsch-russischer Energiepartnerschaft aufgebaut worden, das aus dem Weg geräumt werden musste. Am 7. Februar 2022 erklärte Joe Biden im Weißen Haus unwidersprochen in Gegenwart von Olaf Scholz, es werde „kein Nord Stream 2 mehr geben“, falls Russland in der Ukraine einmarschiere. Auf die Frage einer Reporterin, wie er das genau tun wolle, antwortete Biden: „Ich verspreche Ihnen, wir werden fähig sein, es zu tun.“ Nach der Sprengung freute sich US-Außenminister Antony Blinken über diese „tolle Möglichkeit“, die europäische Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden.

Wenn die Rohre nicht rechtzeitig repariert werden, wächst das Risiko, dass sie wegen Korrosion als 20-Milliarden-Dollar-Ruine in der Ostsee liegenbleiben. Eine unabhängige Untersuchung des Terroranschlags wird es nicht geben, weil die Nato das Gebiet um Bornholm kontrolliert. Es wird so gut überwacht, dass ein derart anspruchsvoller Sabotageakt kaum unbemerkt geblieben sein kann. Nur Berlin hielt sich zurück, als von der Regierung Biden, von der Nato und der EU-Kommission sogleich Russland der Täterschaft verdächtigt wurde. Welches Motiv sollte ein Land, das vom Rohstoffexport lebt, haben, seine eigene Infrastruktur zu zerstören? Und warum blieb die neue Baltic Pipeline, die Polen mit norwegischem Erdgas versorgt und die in der Nähe von Bornholm die Nord-Stream-Leitungen kreuzt, unbeschädigt? Mit den vier Explosionen hat Deutschland die Option verloren, im kommenden Winter oder nach Ende des Krieges langfristige Lieferverträge mit Gazprom abzuschließen, anstatt teures Flüssiggas am Spotmarkt kaufen zu müssen.

Cui bono? Objektiv gesehen kennt der militärische und wirtschaftliche Konflikt schon jetzt viele Verlierer und nur einen Gewinner. Washington hat – mit unbeabsichtigter Hilfe des Hasardeurs Wladimir Putin – drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Erstens wird Pekings Partner durch Verwicklung in einen Abnutzungskrieg, der laut Felix Zulauf nur ein „Vorgeplänkel“ des kommenden amerikanisch-chinesischen Krieges darstellt, schon jetzt vorausschauend geschwächt. Zweitens wurde die schon aus geographischen Gründen natürliche Kooperation zwischen der Industrienation Deutschland und der Rohstoffgroßmacht Russland beendet. Und drittens profitieren die amerikanischen Erdgasproduzenten – so wird der Anschlag in der Ostsee zu einer willkommenen Exportförderung.

Henry Kissinger, der Meister der klassischen amerikanischen Diplomatie, sagte dem „Wall Street Journal“ am 12. August: „Wir befinden uns am Rande eines Krieges mit Russland und China über Fragen, die wir zum Teil selbst geschaffen haben.“ Die Ukraine sei eine Ansammlung von Gebieten, die einst zu Russland gehörten. Der Stabilität wäre besser gedient, wenn die Ukraine als Puffer zwischen Russland und dem Westen fungiere. Beendet werde der Krieg am ehesten mit einer Einigung, bei der Russland die Krim und Teile des Donbass behalten werde. Mit der Alternative, einem Sturz Putins und der Installierung eines amerikafreundlichen Regimes in Moskau, rechnet der Realist Kissinger offenbar nicht.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. Oktober erscheinenden November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 227.