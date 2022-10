Staatsfunk Die Wirkung der täglichen Propaganda …

18. Oktober 2022

… ist allein vom Adressaten abhängig

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Vergangene Woche bin ich viel unterwegs gewesen. Dabei sind mehr als 1.200 Kilometer und circa 14 Stunden im Auto zusammengekommen. Um zumindest einen großen Teil der Zeit zu nutzen und Radio zu vermeiden, habe ich mir durch ein Hörbuch über die Zeit helfen lassen: keine Nachrichten, keine Politik und neben den Fahrten war die Zeit gut ausgefüllt. Umso drastischer war dann der Schnitt am Freitagabend auf den letzten Kilometern nach Hause – drei Meldungen unmittelbar hintereinander, die die Frage aufdrängen, welch seltsamer Film da abgespielt wird.

Erste Meldung: Jeder deutsche Bürger bekomme bereits mit Geburt eine eindeutige Steueridentifikationsnummer zugewiesen. Das Jahressteuergesetz 2022 (Referentenentwurf) sehe nun vor, diese mit einer Bankverbindung zu verknüpfen. Dies diene dazu, „eine unbare Auszahlung von Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen“. Die Steueridentifikationsnummer gibt es schon seit 2008. Nicht etwa deshalb, weil der Staat auf Personen Eigentumsanspruch erhebt und dies dadurch ausdrückt, dass er sie lebenslang durchnummeriert, hat es damals noch gewisse Proteste gegeben. Vielmehr hat damals noch das Potenzial weitreichender Möglichkeiten des Abgleichs aller Datenbanken, in denen die Steuer-ID gespeichert ist, Datenschützer auf den Plan gerufen. Höchste Alarmstufe ist jedoch dann gegeben, wenn der Staat einem „etwas Gutes“ tun will. Vielleicht kennen Sie den alten Marketingspruch: Wenn Ihnen etwas „kostenlos“ angeboten wird, dann sind Sie das Produkt. Man könnte hinzufügen: Wenn Ihnen vom Staat etwas „geschenkt“ wird, dann ist dieses Produkt sogar bereits verkauft. Doch das will keiner wissen, dazu wurde der Boden sorgfältig bereitet. In dem multiplen Krisenumfeld, das der Staat durch Zerstörung von Lieferketten und Geschäftsmodellen, durch Inflation und Verknappung von Energie geschaffen hat, hat er „Hilfen“ versprochen, die er ohne Ausweitung seines Zerstörungswerks selbstverständlich nicht geben kann. Erwartungsgemäß konnte er die geweckten Erwartungen nicht erfüllen und bietet nun eine administrative „Vereinfachung“ an.

Kritik daran wird es kaum geben, zumal vielen Menschen zunehmend das Wasser bis zum Hals steht, was Kurzsichtigkeit fördert. Erwartungsgemäß wird die Speicherung von Kontodaten daran nichts ändern, doch dann sind Steuernummern bereits mit Kontonummern verknüpft. Nun ist das halt schon einmal da, wenn im Zuge der sich auftürmenden Finanzkrise dank digitaler Zentralbankwährung die bankrotten Geschäftsbanken ohnehin überflüssig werden sollten. Wäre das nicht praktisch, wenn man dann gleich zur Einheitskontoführung übergehen könnte?

Zweite Meldung: Die Ukraine sei in ihrem heroischen Abwehrkampf gegen die russische Invasion dank kluger Taktik recht erfolgreich, jedoch erleide sie auch hohe Verluste. Nun wolle die Europäische Union sie bei der militärischen Ausbildung unterstützen. Sogenannte Nachrichten in deutschen Sendern zeichnen sich durch die leichte Nachvollziehbarkeit der Botschaften aus, die ziemlich unverblümt vermittelt werden sollen: Es besteht kein Zweifel am militärischen Erfolg der Ukraine, sie soll aber Unterstützung bekommen. Die eigentliche Botschaft, nur leicht verdeckt, ist jedoch die vorgebliche militärische Kompetenz der Europäischen Union, die in Realität nicht besteht. Welch ein Unsinn, wenn Gremien auf EU-Ebene, und seien es Ministerzirkel, dazu Beschlüsse fällen. Die Europäische Union hat kein militärisches Mandat durch ihre Mitgliedsstaaten, versucht jedoch stetig, sich dazu die Kompetenz anzumaßen, bis sich die Menschen so weit daran gewöhnt haben, dass man dies formal fixieren kann. Weitere formelle Kompetenzabgabe von der Ebene der Mitgliedsstaaten hin zur EU wären die Folge, darunter auf jeden Fall auch Budgetrechte. Dreimal wird darüber berichtet, dass die EU eine militärische Ausbildung plane, einmal wird über den Beschluss irgendeines Zirkels berichtet – so wird viermal die Botschaft platziert. Ganz so weit ist es jedoch noch nicht; die geplanten Ausbildungen müssen natürlich jeweils unter Regie des jeweiligen Mitgliedsstaats erfolgen, darunter auch Deutschlands, jedoch nicht durch die EU. Voraussichtlich werden die Trainingsprogramme vornehmlich in Deutschland und Polen stattfinden – allein Deutschland soll 5.000 Soldaten schulen. Wie zweckmäßig das ist, sich von einer Armee, die ihre eigene Ausrüstung nicht instand halten kann, die sich in ihrem wichtigsten Ziel der LGBT-Dingsbums verschreibt mit der freien Geschlechterwahl der Soldat*innen und die für den Fall eines Krieges Munition für gerade zwei Tage vorrätig hat, schulen zu lassen, darüber mag man sich in der ukrainischen Führung selbst ein Bild machen. Aber wie das in der Politik meist ist – um solch vordergründige Nebensächlichkeiten wie Sinn und Effizienz in Bezug auf das vorgebliche Ziel geht es vermutlich gar nicht. Wahrscheinlich kriegen die ukrainischen Oligarchen ein paar Milliarden dafür, dass sie einige Soldaten für ein paar Fotos einige Tage in ausgewählte EU-Staaten schicken.

Dritte Meldung: Im Prozess gegen den ehemaligen Starkoch Alfons Schuhbeck (73) wegen Steuerhinterziehungen habe er weitere Details zugegeben. So seien in einem zweiten seiner Betriebe Kassen manipuliert gewesen, um Eingaben nachträglich stornieren zu können. Zwischen 2010 und 2016 habe er wohl an den Unterlagen vorbei auf seine Einnahmen zugegriffen. Bereits vor ein paar Tagen hatte ich am Rande eine Meldung zu dem Prozess wahrgenommen, in der man sich medial gefreut hat, dass ein Mitarbeiter oder Auftragnehmer ausgesagt habe, dass er auf Anweisung Schuhbecks ein Manipulationsprogramm geschrieben habe, was dessen juristische Verteidigungsstrategie zusammenbrechen ließ. Nun will das Finanzamt 2,4 Millionen Euro von ihm. Schuhbeck ist längst ruiniert und hat 2021 Insolvenz angemeldet. Seine Restaurants gehören ihm nicht mehr. Ein alter Mann, ohne Zweifel ein Könner und Künstler seines Fachs, möglicherweise ein nicht ganz so guter Kaufmann, steht vor dem Scherbenhaufen seines Lebenswerks und hat Angst, in den späten Jahren seines Lebens eingesperrt zu werden. Die staatstragenden Medien lieben solche Geschichten – und ihre Perspektive ist dabei klar. Die drei Richterinnen wollen genaue Details von ihm wissen, und gelegentlich könne er sich nicht genau erinnern, da er in dieser Zeit sehr aktiv und beschäftigt gewesen sei – als Betreiber mehrerer Spitzen-Gourmet-Lokale, wer mag das bezweifeln? Doch da kommt dann dieser Satz der Vorsitzenden Richterin, den auch die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert: „Erinnerungslücken sind manchmal hilfreich, in solchen Verfahren eher nicht.“

Höre nur ich, was da gesagt wurde? Und wenn ja oder auch wenn nicht, warum wird ausgerechnet das aus dem Prozess auch noch wiederholt in den Medien zitiert? Die Botschaft ist eindeutig: Dem Steuersklaven wird sein Platz zugewiesen. Quod licet lovi, non licet bovi. Es hat nun einmal nicht jeder das Recht, vor Gericht einfach rumzuscholzen. Die Botschaft soll verdeckt ins Unterbewusstsein eindringen, eher nicht zur Warnung, sondern zur Erniedrigung. Wer sie hingegen durchschaut, bei dem wird es wohl ein gegenteiliges Empfinden auslösen: Verachtung.