Kowalskys Nachrichten-Splitter Totalitäre Kloake

17. Oktober 2022

Deutschland at it’s best

von Kurt Kowalsky

Dieter Bohlen, Musikproduzent, hat irgendwas gegen die Sanktionspolitik gesagt. Und das hat Herr Klitschko in der Ukraine erfahren und aufs Heftigste protestiert. Dass die Ukraine nicht den im Bunker sitzenden deutschen Botschafter einbestellt hat, ist ein Wunder.

Saskia Esken, das ist – wie ich lesen durfte – die SPD-Chefin, empörte sich über Bohlens „moralische Verkommenheit“ auf Twitter. Klar doch, eine abweichende Meinung von der „offiziellen Meinung“, muss ja moralisch verkommen sein. Bohlen und RTL fühlten sich sofort verpflichtet, umgehend klarzustellen, dass sie gegen den Krieg seien. Sie seien so was gegen den Krieg, dass sie ganz kräftig gewaltig gegen den Krieg seien.

Und der Bundespräsident, der wohl auch gegen den Krieg ist, hatte bei einer Zugfahrt für 40 Sekunden seinen Mundschutzlappen nicht vor der Fresse. Die Empörung ist groß, die Erbärmlichkeit, sich über diesen Scheiß zu empören, noch wesentlich größer. Der Bundespräsident einer durch Ökofaschisten und Kriegstreiber in den Untergang treibenden führenden Industrienation entschuldigte sich umgehend und bat die Bevölkerung um Verständnis. So geht das aber nicht! Bei weltweit 152.000 Toten pro Tag nutzt Verständnis wenig, wenn ein Zug entgleist.



Das Land Berlin, regiert von einer rot-rot-grünen Clique von Dissertationsfälschern, Berufsversagern und Kryptokommunisten, wollte eine Richterin zwangsweise in den Ruhestand versetzen, weil diese als ehemalige AfD-Abgeordnete im Bundestag etwas gesagt hatte, was den Herrschaften nicht genehm war. Das Richterdienstgericht untersagte diese Maßregelung. Dass es sich dabei um einen weiteren Versuch handelte, das Herrschaftssystem zu einer totalitären Kloake umzubauen, haben die Richterkollegen vielleicht erkannt, jedoch so nicht geschrieben.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wer sich jetzt drei statt zwei Pullover kauft, kann immer mal einen waschen und braucht nicht bis April nächsten Jahres in diesem stinkigen Pullover im trauten, aber kalten Heim zu sitzen. Homeoffice-Bedienstete beiderlei Geschlechts können die Pullover als Arbeitskleidung von der Steuer absetzen, wenn sie mit einem Firmenlogo gezeichnet sind.