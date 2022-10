„Klimakleber“ Hirnverbrannte Ausgeburt des Machtkartells

17. Oktober 2022

Wen die Götter vernichten wollen, dem rauben sie erst den Verstand

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Wir leben jetzt inmitten einer Welt, vor der uns George Orwell mit seinem dystopischen Roman „1984“ gewarnt hatte. Wir leben unter Menschen, denen dies mehrheitlich zumindest egal ist, wenn sie es nicht sogar begrüßen. Diese Erkenntnis ist zwar nicht mehr ganz neu, aber sie ist es wert, wiederholt zu werden. Denn sie ist im wahrsten Sinne des Wortes „ungeheuer“, insofern schwer zu begreifen beziehungsweise in ihrer Gänze zu verarbeiten.

Es ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine, wo ein reales, despotisches Ozeanien gegen ein reales, despotisches Eurasien antritt, der diese Assoziation hervorruft. Es ist nicht nur der ganze Corona-Wahn. Es ist nicht nur die völlig ungerechtfertigte, monströse Eine-Milliarde-Dollar-Strafe für Alex Jones, die ihm ein Gericht in „Ozeanien“ wegen „Fehlinformationen“ seiner Nachrichten- und Meinungsplattform „Infowars“ aufgebrummt hat – eine typisch despotische „Treffe einen, erziehe tausend“-Maßnahme. Es ist nicht nur die Enteignungsandrohung gegen Landwirte in einem anderen Teil „Ozeaniens“, nämlich in den Niederlanden.

Neben all diesen großen Entwicklungen sind es die vielen vermeintlich kleinen Ereignisse, die das alptraumhafte Bild vervollständigen. Nehmen wir mal die Klimaprotestler, deren neueste Masche es ist, sich an den verschiedensten unpassenden Orten festzukleben oder -ketten und auf sonstige Weise für Unannehmlichkeiten zu sorgen, um Aufmerksamkeit zu erregen. In ihren Augen wird nicht genug getan, um die Welt vor einer, wie sie glauben, katastrophalen Erwärmung zu schützen. Deshalb sehen sie es als gerechtfertigt an, den Alltag anderer noch mieser zu machen, als er ohnehin schon ist. Und die Obrigkeit „Ozeaniens“ schaut zu und lacht oder klatscht heimlich Beifall.

Was an den Klimaprotestlern am meisten auffällt, ist ihre Herkunft. Obwohl ihre Aktionen regelmäßig inmitten von Großstädten stattfinden, also den multikulturellsten Gemeinden des Westens, ist die Haut der Teilnehmer fast monochrom weiß. Sie scheinen zudem alle aus „gutem Hause“ zu stammen und eine ausgezeichnete Bildung genossen zu haben. In England, wo vergangene Woche in der National Gallery im Herzen Londons zwei dieser Gestalten ein – zum Glück hinter Glas befindliches – Bild von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe aus der Dose bekleckerten, erkennt man das nicht nur am Milchbubi-Teint ihrer Babyspeckgesichter, sondern stärker noch an ihrem verräterischen Akzent. Es ist, wie auch sonst von Teilnehmern solcher Aktionen auf der Insel zu hören, ein gepflegtes, üblicherweise an teuren Privatschulen zu vernehmendes Englisch.

Diese Leute sind die hirnverbrannte Ausgeburt der Oberschicht. Sie sind Sprösslinge des Machtkartells. Einen Dienst immerhin leisten sie der Öffentlichkeit: Kindermund tut Wahrheit kund. Sie treiben die paternalistische Attitüde ihrer Schicht bis zum logisch konsequenten Endpunkt. Ihre Handlungen sprechen eine deutliche Sprache. Ihr Proleten, so die wohl unbewusste narzisstische Botschaft eines typischen Exemplars dieser Schätzchen, wollt die schöne heile Welt, wie ich sie mir vorstelle und wie ich sie mit meiner wunderbaren Präsenz beglücke, mit euren Aktivitäten, mit eurer puren Anwesenheit beschmutzen – was fällt euch ein?

Solch eine Person ist nicht nur ein Ein-Euro-Discounter-Gandhi. Sie ist der Auswuchs einer Zeit, in der ein Leben in (ab)greifbarer Nähe des magischen Fiatgeld-Zapfhahns mit Wolkenkuckucksheimillusionen belohnt wird. Aufgrund dessen ist sie außerdem der Auswuchs einer Zeit, in der Wahrheit und Wahrheitssuche nichts mehr zählen und Widerspruch nicht mit eigenen Argumenten, sondern mit auf rein subjektivem Empfinden basierender selbstgerechter Gewalt beantwortet wird – in ihrem Fall bislang „nur“ gegen Sachen. Sie ist der Auswuchs einer Zeit, in der viel von Rechten, aber kaum von Verantwortung die Rede ist. Genauer: In der von Verantwortung nur im Zusammenhang mit einer nebulösen „multikulturellen“ utopischen Eine-Welt, nicht aber mit realen Nächsten die Rede ist. So eine Person mag zwar viel gelernt haben, aber, weil mit Fiatgeld-Mauern vor den Marktkräften geschützt, kaum für die Gemeinschaft Nützliches. Dieses wenige Nützliche hat sie zudem nicht richtig einzuordnen gelernt. Aber den Eltern hat diese „Bildung“ viel gekostet, womit sich der Teufelskreis wieder beim Ausgangspunkt, nämlich dem Fiatgeld-Zapfhahn schließt.

Nehmen wir das aktuelle Beispiel aus der National Gallery. Eine der beiden Van-Gogh-Vandalinnen rief den entsetzten Augenzeugen zu: „Viele Familien können es sich nicht einmal leisten, Tomatensuppe aus der Dose anzuwärmen.“ Sie meinte damit, wie ihren weiteren Ausführungen zu entnehmen war, dass die Krise der Lebenshaltungskosten eine Folge der Dürren und der Flutkatastrophen und somit eine Folge der Nutzung fossiler Brennstoffe sei. Dass die Kostenexplosion eine Folge des Versuchs ist, fossile Brennstoffe für „Proleten“ bereits jetzt unerschwinglich zu machen, weil die ganze Klimapolitik auf dem malthusianischen Fehlglauben fußt, es gebe zu viele Menschen auf der Welt, kommt ihr ebenso wenig in den hirnverbrannten Sinn wie die Tatsache, dass diesen Maßnahmen nun die den Westen ökonomisch verkrüppelnden Sanktionen gegen „Eurasien“ aufgesattelt werden.

Diese beiden Damen haben, wenn es hochkommt, allenfalls eine vier- oder fünfstellige Geldstrafe zu erwarten, fernab jedenfalls der für Jones gesetzten astronomischen Marke für eine reine sachbeschädigungsfreie Meinungsäußerung – fernab der Enteignung ganzer landwirtschaftlicher Betriebe. Selbst diese geringe Strafe werden sie nicht selbst bezahlen müssen. Nicht einmal ihre Daddys, die womöglich stolz auf die „bewusstseinsfördernde“ Aktion ihrer Töchter sind, werden zahlen müssen. Das erledigen Gleichgesinnte, also gleichfalls Hirnverbrannte, mit ihren Spenden aus weitgehend unverdientem Fiat- und/oder Steuergeld. Wofür sie garantiert keine Kontosperrungen oder -auflösungen zu befürchten haben, wie jüngst die Trucker und ihre Unterstützer im nordwestlichsten Teil „Ozeaniens“.

Wir steuern möglicherweise auf einen Krieg zu, der in Europa viel, möglicherweise radioaktiv verbrannte Erde hinterlassen wird. Damit es überhaupt so weit kommen konnte, musste erst eine hinreichende Zahl an Hirnen verbrannt werden. Bücherverbrennung war gestern. Hirnverbrennung ist der Schlüssel zum Erfolg des modernen Despoten. Die Weisheit, dass die Götter dem, den sie vernichten wollen, erst den Verstand rauben, ist alt. Eine der ältesten bekannten Versionen dieses Satzes schrieb Prokopios von Caesarea, der im sechsten Jahrhundert lebte und als letzter Geschichtsschreiber der Antike gilt. Sein entsprechender Satz befindet sich passenderweise in seiner Abhandlung über den „Vandalenkrieg“, der wiederum ein Mosaikstein im Großereignis des Untergangs des Weströmischen Reichs war.