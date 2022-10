Eine ganz andere Delegitimationsfrage Daseinsvorsorge oder Soseinsverunmöglichung?

14. Oktober 2022

Die Selbstzerstörung des pädagogischen Wohlfahrtsstaates

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Alexander Kissler hat in dieser Woche bei Bild TV die Frage in den Raum gestellt, ob der Gesellschaftsvertrag der Bundesrepublik noch Bestand habe, wenn der Wohlfahrtsstaat sein Versprechen, Daseinsvorsorge zu betreiben, nicht mehr erfülle. Eine ähnliche Frage wurde kurz darauf von dem Journalisten Gerd Held in einem Gespräch mit Benjamin Gollme auf Kontrafunk aufgeworfen. Die Bedeutung und Tragweite dieser Sorge lässt sich nur ermessen, wenn man zunächst noch einmal betrachtet, was es mit diesem – gemeinhin als sozialstaatsbezogen auch verfassungsrechtlich abgesicherten – Prinzip der Daseinsvorsorge auf sich hat.

Erstmals hatte der aus Duisburg stammende Verfassungs- und Verwaltungsrechtler Ernst Forsthoff (1902–1974) die Idee einer staatlichen Daseinsvorsorge im Jahre 1938 formuliert und sie damit rasch populär gemacht. Ungeachtet der wechselnden Staatsformen gelten seither in Deutschland insbesondere die Kommunen als verpflichtet, jene Daseinsvorsorge für jedermann sicherzustellen. Das deutsche Wikipedia fasst die Sache anschaulich zusammen: „[Der Begriff] Daseinsvorsorge, auch Daseinsfürsorge beziehungsweise öffentliche Dienstleistungen, umfasst die staatliche Aufgabe zur Bereitstellung der für ein menschliches Dasein als notwendig erachteten Güter und Dienstleistungen, das heißt die Grundversorgung. Daseinsvorsorge ist in Deutschland ein verwaltungsrechtlicher Begriff, der auch in der politischen und sozialwissenschaftlichen Diskussion eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählen als Teil der Leistungsverwaltung die Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit, also Verkehrs- und Beförderungswesen, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Schwimmbäder, Feuerwehr und so weiter (Infrastruktur).“

Liberale Kritiker dieses gedanklichen Ansatzes der Staatsorganisation wenden bekanntlich gerne ein, er schaffe nicht nur die Voraussetzungen für jenes unübersichtliche Knäuel aus „Public-Private Partnerships“, das so oft dem Verdacht korrumpierender Verhältnisse ausgesetzt ist. Insbesondere wird geltend gemacht, dass derartige Strukturen üblicherweise nicht geeignet seien, ihren Kunden den bestmöglichen Service zu niedrigsten Preisen sicherzustellen. Man kann lange diskutieren, ob der Anschluss- und Benutzungszwang für die kommunale Müllabfuhr, der Wasser- und Abwasseranschluss oder – was erkennbar weit über die ursprüngliche Definition der Daseinsvorsorge hinausgeht – inzwischen auch die „Grundversorgung“ mit Informationen durch einen öffentlichen Rundfunk unbedingt mittels Verwaltungsakten organisiert sein muss. Blickt man aber für den hiesigen Zusammenhang nicht auf das nötige „Ob“ dieser Strukturen, sondern – ex concessis – auf ihr „Wie“, dann ist offenbar tatsächlich zu erörtern, ob Staat und Kommunen diesem selbst auferlegten Daseinsvorsorgeauftrag aktuell überhaupt noch substanziell nachkommen.

Werden der Straßenverkehr zunehmend verunmöglicht, das öffentliche Beförderungswesen durch Zusammenbruch von Infrastrukturen konterkariert, die Gasversorgung infrage gestellt, Elektrizität zur Mangelware, Frischwasserversorgung und Abwasserabtransport zum Risikospiel einer Stromversorgung, werden Kultureinrichtungen via Pandemiemaßnahmen zerstört und Krankenhäuser zur Mangelware, werden Schwimmbäder zum ökofeindlichen Luxusgut umdefiniert und schließlich per Geldpolitik alle Leistungen weithin faktisch unbezahlbar, dann ist deutlich: Der Umverteilungsstaat verspielt möglicherweise gerade tatsächlich seine Raison d’être . Wo sich Menschen aktuell vielerorts zu Versorgungsgenossenschaften zusammenschließen und die eigene Daseinsvorsorge im Selbsthilfebetrieb vorbereiten, da scheint am Horizont an unvermuteter Stelle tatsächlich dieses Problem auf. Es lässt sich mit der Frage umreißen: Delegitimiert sich ein durch selbst überfordernde Transformationsaktivitäten handlungsunfähig werdender Staat an dieser Stelle gerade selbst?

Der Leitende Ministerialrat im nordrhein-westfälischen Innenministerium Klaus Schönenbroicher und der Präsident des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf Andreas Heusch haben der Gemeinde der deutschen Verwaltungsjuristen am 1. Oktober 2022 im „Deutschen Verwaltungsblatt“ soeben mit guten Gründen heikle Fragen im Zusammenhang mit der neuerdings diskutierten „Delegitimierung“ unserer freiheitlich-demokratischen Republik vorgelegt. Kann es sein, dass der Staat verpflichtet wäre, „für die weitere ‚Legitimierung‘ dieser Ordnung einzutreten“? Oder sei nicht im Gegenteil zu konstatieren: „Wer Macht besitzt, muss Kritik aushalten können“?

Nach meinem eigenen Dafürhalten lebt eine demokratische Republik von Kritik, auch von grundsätzlicher. Gerade der Widerspruch, das Anderssein und die Gegenauffassungen stellen sich erfahrungsgemäß als jener intellektuelle Ideenpool dar, aus dem ein gedeihlicher Fortschritt für alle auf Dauer erst möglich wird. Wer hier das Reden unterdrückt und das Publizieren erschwert, der erstickt schon bald das Denken, das Diskutieren, das Kreativsein und mithin alles Vorankommen. Mehr noch: Anderen beim Fehlermachen zusehen zu können, vermeidet die unnötige Wiederholung dieser Fehler. Cancel Culture ist somit – um es kurz zu machen – sogar volkswirtschaftliche Ressourcenverschwendung.

Statt also staatliche Anstrengungen zu unternehmen, feingliedrig zwischen verfassungsrechtlich zulässiger und unzulässiger Kritik an staatlichem Handeln zu differenzieren, könnte der Staat vielmehr Anlass haben, sich selbst in die Pflicht zu nehmen, seinen Bürgern ihr Dasein zu ermöglichen, statt es ihnen zu erschweren oder sie volkspädagogisch in diskussionswürdig modellierte ökokonforme Lebensweisen hineinzuzwingen. Denn ohne Strom und Gas ist gerade ein Wohlfahrtsstaat nicht zu machen.