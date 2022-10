Ludwig von Mises Konferenz 2022 „Die Freiheitskultur des Westens“

11. Oktober 2022

Eindrücke vom vergangenen Samstag in München

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Vergangenes Jahr stand der Sozialismus im Fokus der Konferenz unter dem Thema „Warum und wie der Sozialismus die Welt erobern will“. Untermalt wurde dies durch die Umstände, unter denen die Veranstaltung im Bayerischen Hof abgehalten werden musste – weitgehende Maskenpflicht (immerhin nicht am Platz) und Zugang nur mit „3G“-Nachweis, falls Sie sich noch erinnern, was das bedeutet. Die Vorträge stehen auf der Seite des Ludwig von Mises Instituts zur Verfügung und seien hiermit wärmstens empfohlen. In wenigen Wochen werden die diesjährigen Vorträge sicher ebenfalls zu finden sein – wer nicht dabei sein konnte, dem sei an dieser Stelle bereits Appetit gemacht. Denn nach dem letztjährigen Hauptthema des ideologischen Widersachers der Idee der Freiheit war das Motto für dieses Jahr beinahe zwangsläufig: „Die Freiheitskultur des Westens – ihre Krisen, ihre Zukunft“.

Den Auftakt zu den Hauptreden machte David Dürr mit seinem Vortrag „Freiheit und Recht – geht das zusammen“? Lesern von eigentümlich frei bestens bekannt, stand bereits vor Beginn des Vortrags außer Frage, zu welchem Ergebnis der Rechtsprofessor kommen würde: Ja, aber nur ohne Staat. Schritt für Schritt aufbauend, stellte er die Freiheit des Individuums, das die ultimative Instanz seiner Entscheidungen bildet, im Gegensatz zum Recht des anderen Individuums zur Zurückweisung von Übergriffen dar, mit der Folge der Entwicklung soziologischer Konfliktlösungsmechanismen lange vor der Ausprägung staatlicher Konstrukte. Freiheit und Recht können zum Ausgleich geführt werden, und natürlich angelegte Mechanismen können privatrechtlich umgesetzt werden. Nun gibt es Sonderfälle, in denen Individuen einander natürlicherweise nicht gleichberechtigt gegenüberstehen, wie die Eltern-Kind-Beziehung – Dürr spricht hier von einer integrierenden Befehlsstruktur. Die Ausweitung des Sonderfalls auf große Menschengruppen, die dann das staatliche Konstrukt hervorbringt, das beansprucht, sowohl Entscheidungen für den Einzelnen zu treffen als auch sein natürliches Abwehrrecht gegen Übergriffe zu beschneiden, erklärt er als pathologische Wucherung des Freud’schen Über-Ichs – eine Instanz über dem Ich, das eigentlich für die Entscheidungen des Individuums zuständig wäre. Der Staat als pathologische Diagnose – konsistent erläutert.

So weit ging Michael Esfeld, Wissenschaftsphilosoph und Professor an der Universität Lausanne, bei Weitem nicht. Dafür wurde er der eingangs formulierten Forderung des Moderators Andreas Tiedtke, den Kampf für die Ideen der Freiheit nicht nur auf der intellektuellen, sondern auch auf der emotionalen Ebene zu führen umfänglich gerecht. Jedenfalls erreichte er das Publikum in seinem Vortrag „Grenzen der Freiheit in der modernen Gesellschaft“ so gut, dass er auch den emotionalsten Beifall erhielt. Kernpunkt war seine Kritik an den staatlichen Maßnahmen, die mit dem Coronavirus begründet wurden, und gegen die er bereits frühzeitig Stellung bezogen hatte. Es ging also weniger um die natürlichen, sondern um die gesetzten Grenzen der Freiheit in der modernen Gesellschaft unter dem real existierenden Staat, der in einem antiwissenschaftlichen Ansatz Wissenschaft zur Begründung von Verhaltensforderungen verdreht, anstatt sie zur Beschreibung dessen, was ist, zu nutzen. Auch das Fiatgeld ist letztlich Ausdruck der staatlichen Konstruktion einer postfaktischen Realität.

Das Konferenzthema am weitgehendsten abgebildet hat der dritte Vortrag des Tages, der von Gerd Habermann mit dem Titel „Freiheitsideale und Freiheitskämpfe in Deutschland. Ermutigendes aus Geschichte und Gegenwart“ gehalten wurde – sofern man Deutschland, das heißt den deutschen Kulturraum, als Teil des „Westens“ begreifen will. In diesem Zusammenhang passt das durchaus. Gerade der deutsche Freiheitsfreund leidet an den historischen Gegenmomenten – von Karl Marx über die totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts bis hin zur Frankfurter Schule und zu den heutigen freiheitsfeindlichen Machenschaften aus dem deutschen Kulturraum – und neigt dazu, am heute wieder scheinbar dominanten Gehorsamsdrang des deutschen Wesens zu verzweifeln. Doch darüber vergisst er gar zu leicht, dass die deutsche Geschichte mindestens ebenso eine Geschichte der Freiheitsideale und des Freiheitskampfes ist, und vergrößert dadurch unnötig sein Leid. Habermann zieht einen großen Bogen von der freiheitlichen Organisation der germanischen Stämme, denen es erfolgreich gelang, sich gegen den römischen Steuer-Staat zur Wehr zu setzen, über die kleinststaatliche Struktur Deutschlands vom Mittelalter bis in die napoleonische Zeit und die Bildung unabhängiger Städte und Handelsbünde wie der Hanse bis hin zu Ludwig Erhard. Ergänzend möchte man anmerken: Entstammt nicht auch der große ökonomische Denker der Freiheit aus dem 20. Jahrhundert, Ludwig von Mises, dem deutschen Kulturraum, ebenso wie sein Schüler Friedrich August von Hayek? Von seinem späteren Wirken in den Vereinigten Staaten, fortgesetzt von seinen dortigen Schülern, geht doch die heutige „Freiheitskultur des Westens“ aus! Mit Blick auf die heutigen Angriffe auf die Freiheit sollte uns das Mut machen – es gibt im deutschen Kulturraum nicht nur eine Gehorsamstradition, sondern eben auch mindestens ebenso starke substanzielle und intellektuelle Impulse für die Idee der Freiheit.

Eher unerwartet – jedenfalls aus meiner Sicht – interpretierte Gunnar Kaiser sein Thema „Die aktuellen Krisen der Freiheit und ihre Bewältigung“ und widmete sich dabei dem Transhumanismus. Dabei ging es ihm um die Frage, den Mensch und sein Menschsein in Beziehung zum technologisch Machbaren zu setzen und darüber zu reflektieren, ob das Ziel, die Beseitigung von Krankheit und Leid mithilfe des technologischen Fortschritts zur Verschmelzung von Mensch und Technik, es wert sei, wenn der Mensch dabei sein Wesen verliere. Man möge es mir nachsehen, wenn ich im Bemühen um Knappheit und mangels ausführlicher Notizen den Inhalt seines Vortrags mit geringer Prägnanz anreiße. So sehr ich Gunnar Kaiser schätze, hatte ich doch etwas Mühe mit seinen weit ausholenden Ausführungen, und bei seinem Aufbau habe ich mich auch an dem einen oder anderen Detail gestoßen. So sehe ich zum Beispiel die Etablierung von Eigentum nicht am Übergang der zivilisatorischen Entwicklung vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit – wenn ich ihn richtig verstanden habe, bezog er sich nicht nur auf das Eigentum an Boden –, sondern viel früher, spätestens bei der Erfindung von Werkzeug. Am besten mache sich jeder selbst ein Bild, wenn der Vortrag online steht – er ist es jedenfalls wert.

Der letzte Vortrag kam – das ist wohl schon so etwas wie Tradition – von Thorsten Polleit. „Warum Freiheit einen freien Markt für Geld erfordert“ ist die Antwort auf den bereits laufenden Zusammenbruch des Fiatgeld-Systems und eignet sich zur Empfehlung an die wachsende Zahl der Ratlosen, die die kommende Umbruchzeit hervorbringen wird. Dass es einen großen Reset geben wird, steht außer Frage angesichts eines vollständig an die Wand gefahrenen postfaktischen Geldsystems (Michael Esfeld). Offen ist jedoch, wie dieser und wie die Zeit danach aussehen. Damit es eine Zeit der Freiheit wird, müssen jetzt die Ideen der Freiheit weiterverbreitet werden. Ebenso wichtig ist aber auch die Gewissheit, dass man mit diesen Ideen nicht alleine steht. So tat es wieder einmal gut, sich in den Pausen am Rande der Konferenz mit Freunden der Freiheit auszutauschen und neue Motivation zu tanken. Am besten, Sie merken sich für das nächste Jahr schon einmal das zweite Oktoberwochenende für eine Reise nach München vor – aber nageln Sie mich nicht auf das Datum fest, ich bin nicht involviert in die Planungen. Sehen wir uns?

