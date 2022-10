Gegen korrupte Autoritäten Eine empfehlenswerte Freiheitsstrategie

10. Oktober 2022

Mobbingopfer, die Schulverwaltungen zu Handlungen gegen den Mobber zwingen, tun der Gesellschaft einen Gefallen

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Der wichtigste Satz aus dem vor wenigen Tagen hier eingestellten Artikel Gary Norths – siehe Link unten – ist dieser: „Jedes System kann gebrochen werden, indem man entweder die Regeln buchstabengetreu befolgt oder sie bricht und die Konsequenzen akzeptiert.“ Das sei Gandhis Strategie gewesen. Und die Saul Alinskys. Alinsky ist ein Held und Vorbild der radikalen Linken. Mit seiner empfohlenen Vorgehensweise ist es ihnen in den vergangenen sechs Jahrzehnten gelungen, die Institutionen, die dem Westen Wohlstand und Freiheit sicherten, sturmreif zu schießen. Jetzt sind sie drin und vervollständigen ihre Zerstörungsarbeit im Sinne Mephistopheles’: „Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.“

Die Linke ist im Westen der Hegemon, der Herrscher der Systeme, einschließlich der Schulsysteme – mitsamt ihren Teufeln, den großen wie den kleinen. Womit wir beim Schulmobbing sind, dem Hauptthema des Artikels von North. Um in diesem System positive Änderungen für sich zu erreichen, müssen die Opfer die Regeln buchstabengetreu befolgen – oder brechen und die Konsequenzen akzeptieren.

Was wir bei North allein über eine erfolgreiche Strategie gegen das Schulmobbing lernen, ist schon sehr wertvoll, denn vielleicht wird durch diese Lektüre dem einen oder anderen Schüler aus der Klemme geholfen. Aber Norths Artikel regt zu einigen weitergehenden Gedanken an.

Erster Gedanke: Die Tatsache, dass der Schulbetrieb in der Hand des Staates ist – und das schließt Privatschulen ein, die der staatlichen Schulaufsicht unterstehen und sich an die staatlich vorgegebenen Unterrichtsinhalte halten –, ist ein Hauptgrund für den zunehmenden Kollektivismus und den fatalen Glauben an den Staat als Erlöser. Wer in Zukunft mehr Freiheit und Wohlstand will, kommt nicht umhin, vorrangig die Abschaffung des Schul- und Unterrichtszwangs anzustreben.

Zweiter Gedanke: Schulmobbing ist eine Vorstufe zum alltäglichen Mobbing des Staates. Kindermund – des Mobbers Mund und Fäuste – tut Wahrheit kund. Das verstaatlichte Schulsystem gebiert nicht nur den katastrophalen Fehlglauben an den Staat als Erlöser, sondern ist auch der Humus, auf dem genau jene Charaktere bestens gedeihen, die sich später in allerhand staatlich durchseuchten Systemen hochschleimen oder eben -mobben. Letzteres wegen des von North beschriebenen Anreizsystems, das Schulmobber lehrt, dass sie immun sind. Legen sie ihr Mobbingverhalten ab, nachdem sie die Schule verlassen haben? Wohl kaum. Im Gegenteil, sie werden gelernt, geradezu internalisiert haben, dass sich Mobbing lohnt. Wenn wir nicht aufpassen, werden solche Leute am Ende Wirtschafts-, Finanz-, Außen- oder Gesundheitsminister. Oder sogar Kanzler, wer weiß.

Mobbingopfer, die sich an den Rat Norths halten und die Schulverwaltung zu Handlungen gegen den Mobber zwingen, tun somit nicht nur sich, sondern auch der Gesellschaft einen Gefallen. Wenn nämlich dem Mobber die Unannehmlichkeit bereitet wird, die Schule wechseln zu müssen, dann besteht wenigstens eine Chance, dass er die richtige Lehre daraus zieht. Er bekommt zwar Zugang zu anderen potenziellen Opfern, aber da er die Ursache gewissen Ungemachs für die Schulverwaltung war, wird sie einen Anreiz haben, ein besonderes Augenmerk auf ihn zu richten. Sie wird zum Beispiel der neuen Schule Anweisungen geben, besonders darauf zu achten, dass sich der Mobber von nun an zivilisierter verhält. Das wäre dann einer weniger, der in späteren Jahren nicht nur eine Klasse oder Schule, sondern einen Betrieb oder gar ein ganzes Land mobbt.

Dritter Gedanke: Wie von North angedeutet, ist das Mobbing ihrer eigenen Kinder oft leider nicht Grund genug für deren Eltern, ihre Schutzbefohlenen dem Terror zu entziehen. Indem er diesen Punkt anspricht, dringt North zum Kern des Problems vor: „korrupte Autoritäten“. Damit meinte er die Schulverwaltung, aber auch die Eltern. Aufgrund ihrer Korruption darf sich ein Kind diesen Autoritäten legitim widersetzen. Das ist bemerkenswert, weil North ein ausgewiesener Christ war. Allgemein herrscht der Eindruck vor, dass der hohe Wert, den Christen der Familie beimessen, bedeutet, dass sie meinen, die Autorität ihrer Eltern dürfe von den Kindern nicht in Frage gestellt werden.

North macht uns darauf aufmerksam, dass dies nicht uneingeschränkt der Fall ist. Wenn sich die Eltern nicht an die diesbezüglichen Gebote Gottes halten, dann darf sich das Kind den Weisungen der Eltern verweigern. Man nehme beispielsweise Kolosser 3:21: „Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden.“ Oder Epheser 6:4: „Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn!“ Oder die Aussage von Petrus in der Apostelgeschichte: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (5:29). Auch dann, wenn die in Frage stehenden Menschen die eigenen Eltern sind.

Deswegen darf sich ein Kind wehren. Gewaltlos natürlich, indem es sich weigert, die Schule zu besuchen, oder, falls es in die Schule gezwungen wird, indem es die Leistung verweigert. In Deutschland kommt allerdings erschwerend der staatliche Schulzwang hinzu, sodass der Schüler nicht nur mit Eltern und Schulverwaltung, sondern auch noch mit dem Gesetz in Konflikt geraten kann. Auch hier könnte ein Rat Norths brauchbar sein: „Dann würde ich ein Video von meiner Geschichte auf Youtube veröffentlichen. Vielleicht würde sie viral gehen. Ich würde den Namen der Schule, des Rektors, der Stadt und des Bundesstaates nennen. Den Namen des Mobbers würde ich nicht nennen. Es hat keinen Sinn, ihn so wütend zu machen, dass er mich zu Hause aufsucht. Er ist mein Problem. Ich will eine Lösung. Ich würde lokale Reporter anschreiben. Ich würde den Link schicken. Vielleicht würden meine Eltern dafür sorgen, dass das Video entfernt wird. Dann würde ich zum Haus eines Freundes gehen. Alle Kinder haben Zugang zu Youtube. Ich würde eine neue Version posten.“

Dem Text, der vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, müsste man an dieser Stelle heute den Rat hinzufügen, dieses Video auch auf alternativen Plattformen zu veröffentlichen, da auch Youtube inzwischen von den Jüngern Alynskis besetzt und in seiner Funktion als freie Informations- und Meinungsaustauschplattform zerstört wurde. Die Links der anderen Videoplattformen wären ebenfalls an die Lokalpresse zu verteilen. Ob die Lokalreporter darauf einsteigen, hängt heute davon ab, inwiefern sie begreifen, dass eine Reportage über das Mobbing an einer Schule der herrschenden Agenda der Schaffung eines totalitären Staates – der sie als Mitarbeiter des faktischen Propagandaministeriums ex- oder implizit verschrieben sind – entgegenwirkt.

Aber auch ohne Druck von alten Medien könnte selbst in Deutschland ein Schulverwaltungsbeamter sich gezwungen fühlen, seinen Sessel gelegentlich etwas auskühlen zu lassen und aktiv daran zu arbeiten, dem Mobbing und den Mobbern Einhalt zu gebieten. Bei genügend negativer Öffentlichkeit, ausgelöst etwa durch Anfragen besorgter Eltern, die die Videos in den sozialen Medien sehen, wird ihm schon was einfallen.

Vierter und letzter Gedanke: Als weitere Erschwernis kommt, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und Nordamerika, die ungeregelte Zuwanderung aus Gebieten hinzu, deren Kulturen alltagsgewaltaffiner sind als die hiesigen. Übrigens sehen wir auch hier im Großen, was schon im Kleinen eingeübt wurde. Zitat North über das Mobbing: „Die Lehrer sagen, sie könnten es nicht bekämpfen. Verwaltungsbeamte sagen dasselbe, versprechen aber, einen Ausschuss zu bilden, der sich der Sache annimmt.“ Man ersetze „Lehrer“ durch „ausführende Organe“ und „Verwaltungsbeamte“ durch „Regierungen“, und im Hinblick auf die Alltagsgewalt durch Einwanderer stimmt es wieder. Aber auch speziell an den Schulen wird Mobbing ein immer stärkeres Problem werden, wenn nicht nur einzelne Mobber „verhätschelt“ werden, sondern ganze Mobbingclans.

Da hilft kein Klagen, sondern nur Handeln. Um es wieder mit den Worten Norths zu sagen: „Es braucht Schmerz, um dem Schmerz zu widerstehen. Derjenige, der bereit ist, mehr Schmerz zu ertragen, hat die Kontrolle über die Situation.“

Um die Alinskys dieser Welt zu überwinden, braucht es Alinskys Strategie. Nicht aber seine Grundeinstellung, sondern das Gegenteil. Es böte sich die des Anti-Mephistopheles an: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14:6).

Gary North: Wie ich mit einem Mobber umgehen würde, wenn ich wieder in der Mittelschule wäre