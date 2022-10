Gerichtlicher Rechtsschutz im Krisenmodus Die Welt danach

07. Oktober 2022

Wie reanimiert man die Verwaltungsgerichte?

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Im April 2020, als die Sache mit Corona ihren Anfang nahm, wandte sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Osteransprache an sein Volk. Er teilte die Welt anlässlich dieses Fernsehauftritts in zwei Teile – in den Teil vor und den Teil nach der Pandemie – und er befand: „Die Welt danach wird eine andere sein.“

Schon damals habe ich mich gefragt, welche „andere“ Welt wir wohl zu erwarten hätten. Schon damals hat mich beschäftigt, warum man zu diesem Zeitpunkt bereits vorhersagen konnte, dass sich die ganze Welt nun ändere. Und schon damals klang der Satz des Staatsoberhauptes mir in den Ohren, als spreche hier nicht ein von unbeherrschbaren Schicksalsmächten erfasster Politiker, sondern jemand, der die Gelegenheit beim Schopfe greifen wollte, nun gesellschaftliche Strukturen nach seiner Vorstellung zu schaffen.

Aus heutiger Sicht – rund zweieinhalb Jahre nach Ausrufung der viralen Jahrtausendkrise – hat sich dieser Eindruck eher verfestigt als verflüchtigt. Rückblickend ordnet sich die geänderte Stimmungslage gleichsam in eine allgemeinere Tendenz, Menschen- und Bürgerrechte mit härterer Rigidität zu verkürzen, als dies in der alten Bundesrepublik üblich gewesen war.

Betrachtet man die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch die Brille der verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten, so fällt rasch auf: Die Verwaltungsgerichtsordnung und ihre Systematik des Rechtsschutzes gegen behördliche Maßnahmen wurden seit dem Jahr 1960 gesetzlich konturiert. Die Gesetzgeber der „VwGO“ in ihrer Urversion wie auch in ihren frühen Modifikationen waren also allesamt Menschen, die den Wahnsinn mindestens eines Weltkrieges selbst unmittelbar erlebt hatten. Ihnen waren Befehlsstrukturen und Kommandowirtschaft bestens bekannt, der eingeforderte Kadavergehorsam ihrer Vorgesetzten und deren kritiklose Selbstherrlichkeit. Dem wollten sie aus nachvollziehbaren Gründen etwas entgegensetzen. So wie die Väter und Mütter des Grundgesetzes ihre Lehren insbesondere aus dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat gezogen hatten, traten die Schöpfer des Verwaltungsrechtes behördlichen Aktivitäten mit einer gesunden Skepsis entgegen. Einzelnen Beamten wurde durch die nun gesetzlich vorgesehenen Rechtsmittel faktisch weitgehend verunmöglicht, administrativ selbstherrlich „durchzuregieren“ beziehungsweise amtliche Vorgaben kritiklos „durchzustellen“.

Regelhaft hatten Bürger die Möglichkeit, gegen Verwaltungsakte Widerspruch einzulegen. Diese Widersprüche hatten grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Ließ sich der ursprünglich entscheidende Beamte nicht überzeugen, fehlerhaft gehandelt zu haben, wurde sein Vorgesetzter mit der Sache befasst. Blieb auch der bei der Meinung seines Untergebenen, konnten zunächst ein Verwaltungsgericht und im Berufungsverfahren (je nach Landesrecht) auch das Oberverwaltungsgericht oder ein Verwaltungsgerichtshof mit der Sache beschäftigt werden. Nur ausnahmsweise sollten Widersprüche nach dieser Konzeption des Gesetzes keine aufschiebende Wirkung haben. Doch selbst wenn in solchen Ausnahmefällen eine Behörde die Möglichkeit hatte, schnell Fakten zu schaffen („Sofortvollzug“), blieb dem Bürger die Chance, bei Gericht gegenläufig eine Anordnung dieser aufschiebenden Wirkung zu erreichen.

Das damit im Groben skizzierte Rechtsschutzsystem hat dem Verwaltungsrecht über die Jahrzehnte den Ruf eingetragen, die Staatsverwaltung träge und unflexibel gemacht zu haben. Überlange Verwaltungs- und Gerichtsverfahren taten ihr Übriges. Wenn der Bau eines Autobahnabschnitts fast ein halbes Jahrhundert an Planungsdebatten auslöst, wird mancher ungeduldig. Doch die Reaktion der Politik auf diese Verzögerungen zeigt sich nicht als maßvoll. Im Gegenteil. Die jüngste Vergangenheit der Verwaltungsgerichtsordnung und der gesetzgeberische Umgang mit ihren Rechtsbehelfen zeigen eine klare Tendenz: Es ist ruppiger geworden für den Bürger.

Der Gesetzgeber hat dem Bürger schon zum Ende der 1990er Jahre die Möglichkeit genommen, gegen verwaltungsgerichtliche Urteile hindernisfrei Berufung einzulegen. Die Berufung muss nun zugelassen werden, und der Bürger braucht anwaltlichen Beistand. Im Zuge der gesundheitlichen Ausnahmegefahren der Corona-Krise ist das Rechtsschutzsystem der VwGO beinahe vollständig kollabiert. Das Infektionsschutzgesetz hat Verwaltungsakte der Behörden weithin für unmittelbar vollziehbar erklärt. Hilferufe der Bürger nach Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche blieben verwaltungsgerichtlich meist ungehört. Im Extremfall des „Bundeslockdowns“ konstruierte das von der Verfassung nicht vorgesehene Spezialgremium aus Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten sogar ein System, in dem die Verwaltungsgerichtsbarkeit vollends umgangen wurde und alleine noch das Bundesverfassungsgericht Rechtsschutz hätte bieten können, was es aber nicht tat.

Die Welt des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes ist nach alledem eine andere geworden. Dieses „anders“ ist nicht besser, es ist menschen- und bürgerrechtlich gesehen im Gegenteil manifest schlechter als das Vorher. Man darf gespannt sein, ob das System sich wieder erholen kann. Der Traum von einer „Großen Transformation“ darf nicht dazu führen, dass die zu transformierende Masse wie ein willenloses Stück Eisen zum Glühen gebracht und mit den machtvollen Hammerschlägen eines juristisch unerreichbaren Schmiedes in eine neue Form gehauen werden kann. Denn ohne einen effektiv funktionsfähigen Rechtsstaat können eine Republik und eine Demokratie auf Dauer nicht bestehen. 1960 war das Bewusstsein dieses Zusammenhanges noch lebendig.