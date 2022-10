Eigentumserwerb durch Erstaneignung Schwammerlsuchen

04. Oktober 2022

Gedanken zu altem, natürlich gewachsenem Recht

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Nach dem trockenen Sommer hat der Herbstbeginn vielerorts ergiebige Niederschläge gebracht. Es ist die Zeit der Pilzesammler, die in die Wälder ziehen, um zu ernten. In der Gegend, in der ich lebe, gibt es dieses Jahr besonders viele Pilze, in Süddeutschland „Schwammerl“ genannt nach den schwammartigen Röhren an der Hutunterseite vieler Pilzarten. Auch mich zieht es in diesen Tagen, mit oder ohne Familie, immer wieder in den Wald, auch um zu ernten. Ich habe es vor allem auf Steinpilze und Maronen abgesehen, deren nussigen Geschmack ich schätze und die unverzichtbarer Bestandteil von Wildsoßen sind. Auch ab und an mit Ei in der Pfanne ergeben sie ein leckeres und erstaunlich sättigendes Gericht. Die meisten werden bei uns getrocknet haltbar gemacht – das funktioniert gut, hält mehrere Jahre, auch bei Stromausfall, anders als per Kühltruhe.

Waldpilze können von jedermann für den Eigenbedarf gesammelt werden. Warum ist das eigentlich in einer überregulierten Welt wie heute so? Es ist kein Recht, das uns der Staat gnädigerweise „zugesteht“ – es ist altes Recht, war schon immer so und das mit gutem Grund. Der Erwerb rechtmäßigen Eigentums fußt bekanntlich auf drei Säulen: durch Erstaneignung an einem vorher eigentümerfreien Gut, durch Schaffung eines Gutes aus eigenen Materialien durch Arbeit oder drittens durch freiwillige Überlassung durch den bisherigen Eigentümer – meist im Rahmen eines Tauschvorgangs. Der Pilzesammler eignet sich offenkundig den Pilz, den er findet, erstmalig an und erwirbt dadurch Eigentum an ihm.

Doch warum wiegt nicht das Recht des Eigentums am Boden, auf dem er wächst, höher? Die Antwort ist einfach: Weil es keinen Sinn ergibt. Dabei ist nicht entscheidend, dass der Eigentümer des Bodens keine Kenntnis vom individuellen Pilz hat, der mindestens bis zur erstmaligen Auffindung verborgen bleibt. Auch der individuelle Baum ist ja nicht unbedingt erfasst und registriert, auch wenn er über Jahre sichtbar am selben Ort steht, auf dem er heranwächst. Zwei andere Punkte sind es, die die Bindung des Erwerbs an das Eigentum des Bodens sinnlos machen. Zum einen ist das Auffinden des wild wachsenden Pilzes, der saisonal über kurze Zeit und in der Menge stark witterungsabhängig zu finden ist, mit einem relativ hohen Zeitaufwand verbunden. Er eignet sich nicht für die professionelle Ausbeutung durch den Grundeigentümer, soweit er nicht gezielt kultiviert werden kann, was bei Waldpilzen bisher nicht gelungen ist. Und dort, wo Pilze gezielt kultiviert und gezüchtet werden, wie zum Beispiel Champignonkulturen, handelt es sich eben auch nicht um wild wachsende Pilze. Zum anderen besteht nicht die Gefahr der Tragik der Allmende, der Gefahr der substanzbedrohenden Überausbeutung durch ungeregelte Aneignung, denn das, was wir als Pilz bezeichnen, ist ja nur der über dem Boden stehende Fruchtkörper, dessen Abschnitt das weit im Boden verzweigte Pilzmyzel so gut wie nicht beeinträchtigt.

Aus diesen beiden Gründen hat es in der Geschichte nie einen Grund gegeben, das Eigentum an noch nicht gefundenen Pilzen vorab zu binden – und wo es vielleicht Bestrebungen gab, haben sie sich deshalb nicht durchgesetzt. Eine kleine Einschränkung ist angesichts des Regulierungsbedürfnisses des heutigen Staats zu erwähnen: Der deutsche Staat „gestattet“ das Pilzesammeln im Wald nur für den eigenen Bedarf und (in der Regel) nicht zum gewerblichen Zwecke. Deswegen kommen Waldpilze im Supermarkt nie „aus der Region“, sondern in der Regel aus Osteuropa. Nicht dass sich der eine oder andere Rentner, der sich staatsgefährdend mit Waldgängen im Bayerischen Wald oder in Thüringen körperlich und geistig fit hält, nebenbei noch ein paar Groschen dazuverdient. Regulierung und Mindestlohn schützen die Allgemeinheit davor zuverlässig.

Was die Gefahr der Tragik der Allmende betrifft, sieht es bei Wild ganz anders aus. Wild ist zwar zunächst genauso herrenlos wie der Waldpilz, aber das Aneignungsrecht ist an den Boden gebunden. Auch dies ist altes, gewachsenes Recht, das vom Grundeigentümer seit jeher verteidigt wurde, jedenfalls dort, wo eine gewisse Siedlungsdichte überschritten wird, wie das in Mitteleuropa der Fall ist. Der Sinn ist leicht einsehbar, denn ein allgemeines Aneignungsrecht hätte gerade in Hungerjahren vergangener Jahrhunderte schnell zu einer Überjagung geführt und den Wildbestand in Bedrängnis gebracht, erst recht mit zunehmender Technisierung der Jagdmethoden. Die Jagdgenossenschaften bilden sich hierzulande aus den Grundeigentümern, die das Recht zur Jagdausübung vertraglich an Personen mit entsprechenden Kenntnisnachweisen übertragen. Auch hierzu hat es früher keinen Staat gebraucht. Die Regeln, was nach welchen Kriterien wann gejagt werden darf, sind einmal gewachsen und haben sich unterschiedlich ausgeprägt. Dem Grundbesitz ging es um den Schutz von Landwirtschaft und Viehzucht sowie die Hege des Wildes, das sich sinnvoll verwerten lässt. Daher wurden Beutegreifer stark bejagt, Wolf und Bär verschwanden weitgehend, und Greifvögel wurden stark dezimiert, manche Arten gefährdet. Heute hat der Staat natürlich die Regulierung fest im Griff, schon allein aus seinem Interesse an der Waffenkontrolle, argumentiert mit Naturschutz und redet vom Schutz des Waldes. Das Ergebnis ist ein anderes Extrem: Wölfe werden geschützt, ungeachtet der Siedlungsdichte und der Schäden beim Nutzvieh auf der Weide, aber auch ungeachtet der biologischen Sinnhaftigkeit angesichts der Frage, wie weit es sich bei den Wölfen in Deutschland noch um Grauwölfe und nicht um Hybriden handelt. Rehe und Gamswild werden heute weiträumig als Waldschädlinge betrachtet und radikal dezimiert, während dem Rothirsch nur ein strikt begrenztes Dasein in ausgewiesenen Reservaten zugestanden wird, außerhalb derer er praktisch vogelfrei ist, und innerhalb derer er genetisch verarmt und vielfach Inzuchterscheinungen aufweist. Natürlich alles im Namen des Schutzes der Natur – und wegen des Klimawandels (weshalb sonst?), für den der Wald umgebaut werden muss. Regeln erweisen sich im Laufe der Zeit als anpassungsbedürftig, weil man die Dinge anders sieht als früher. Wacht der Staat zentral über sie, ist gesichert, dass die dümmsten Regeln großräumig am längsten Bestand haben und durchgesetzt werden.

Des Weiteren bietet der Wald noch Früchte, die indirekt verwertbar sind und Nutzen stiften können. Buchen und Eichen haben jeweils synchron alle paar Jahre sogenannte Mastjahre, in denen sie ausgiebig Ertrag bringen. Angesichts hoher Schwarzwildpopulationen, die landwirtschaftliche Schäden verursachen, sieht man heute vielleicht weniger Nutzen als früher. Eichelmastjahre wie das laufende sichern den Wildschweinen gute Voraussetzungen, mit geringen Verlusten durch die relativ milden Winter zu kommen und hohe Fortpflanzungsraten zu erreichen. In früheren Zeiten nutzten Bauern die Mastjahre zur Erstaneignung der Früchte durch ihre Schweine, die sie dazu in die Wälder trieben. Der damals noch mehr auf effizienten Raub bei Erhaltung des Wirtes als auf Umverteilung spezialisierte Staat wusste dies ebenfalls zu nutzen und sich in der Regulierung dieses mittelbaren Eigentumserwerbs zurückzuhalten. Vielmehr wird aus der napoleonischen Zeit des französischen Staates im Elsass berichtet, dass die Steuerbehörden dort akribisch über die Buchenmastjahre Buch geführt hätten, um die Bauern in den Jahren höherer Schweinemasterträge gezielter auch mit höheren steuerlichen Plünderungsquoten belasten zu können.

Mittlerweile sind unsere Pilze, die dieses Wochenende gebracht hat, getrocknet und auf Behältnisse verteilt, die nur noch etwa ein Zehntel des ursprünglichen Gewichts fassen müssen. Ich stelle mir bei der Betrachtung der erworbenen Vorräte kurz die Frage, um in Zeiten eines zusammenbrechenden Fiatgeld-Systems nicht getrocknete Waldpilze einen brauchbaren Währungsersatz abgeben könnten, verwerfe diesen aber gleich wieder: Eine Steinpilz-Währung, die nicht ausschließlich durch einen Zwangsmonopolisten mit faden Rotfußröhrlingen leicht verwässert werden kann, hätte nicht einmal vorübergehend eine Chance, sich durchzusetzen. Sie bleibt uns für den Eigenverbrauch erhalten.

PS: Noch bevor ich den Text abgeschickt habe, erfahre ich in einer Unterhaltung, dass der Staat tatsächlich das Pilzesammeln in manchen Bundesländern grundsätzlich mengenmäßig begrenzt, wobei die Maximalmenge nicht genauer gesetzlich spezifiziert wird. Gerade noch einmal nachgeschlagen – tatsächlich: In Baden-Württemberg wurden bereits Leute, die mit mehreren Kilo selbst gesammelter Pilze „erwischt“ wurden, mit vierstelligen Bußgeldern belegt. Man fasst es nicht.