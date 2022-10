Pipeline-Sprengung in der Ostsee Festhalten, jetzt geht es steiler abwärts

03. Oktober 2022

Nach der explosiven Botschaft an Deutschland und Europa sind mehr denn je langfristiges Denken und Planen nötig

von Robert Grözinger

Aufgrund der Motivationslage gehe ich bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass die USA die Sprengung der Nord-Stream-Leitungen verursacht oder zumindest billigend zugelassen haben.

„Niemand hat die Absicht, eine Gasrohrleitung zu sprengen“, sagte der debil in die Kamera grinsende US-Präsident Anfang Februar auf die Frage, wie er denn die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 verhindern wolle, wenn diese Entscheidung doch der Hoheit Deutschlands obliege. Natürlich nicht wortwörtlich. Bis auf den Scholzomat haben seit dem Berliner Mauerbau alle Politiker gelernt, es tunlichst zu vermeiden, ein Versprechen unter Berufung auf die Intentionen eines/einer/einex ominösen Herrn/Frau/Divers „Niemand“ abzugeben. Aber Joe Biden meinte es wohl genau so wie vor 61 Jahren sein Bruder im Geiste, Walter Ulbricht, im Hinblick auf die Manifestation betonsozialistischer Ehrlichkeit. Auch der Zweck beider Aktionen war im Prinzip der gleiche.

Das meiner Ansicht nach bisher aussagekräftigste öffentlich zugängliche Dokument über die Sprengung der beiden Gasleitungen in der Ostsee ist ein fünfeinhalbminütiges Video der AfD-Bundestagsfraktion, in dem der scharfzüngige Abgeordnete Dr. Gottfried Curio aus einer Sitzung des Innenausschusses des Parlaments am vergangenen Mittwoch berichtet – siehe Link unten.

Demnach hatte die Bundesregierung selbst um die Gelegenheit gebeten, dem Ausschuss Auskunft über das Ereignis zu geben. Dennoch konnte oder wollte sie auf viele Fragen aus verschiedenen Fraktionen keine inhaltlich befriedigende Antwort geben. Wer ermittelt in der Sache? Die Regierung habe gesagt, sie wisse es nicht, berichtet Curio. Trotzdem weiß sie seltsamerweise bereits, wer wahrscheinlich der Täter war: Russland. Die einzige Begründung für diese Vermutung, die die Regierungsvertreter vorgebracht hätten, sei die entsprechende technische Fähigkeit, die dieses Land habe. Auf die Frage, ob es andere Länder gebe, die diese Fähigkeit hätten, sei keine Antwort gekommen. Es habe vorher einen Hinweis eines amerikanischen Geheimdienstes gegeben. Den Fragen nach dem genauen Datum und die Art des Hinweises sei aus Geheimhaltungsgründen ausgewichen worden. Auf die Frage, ob die Warnung an die Eigentümer und Betreiber der Pipeline weitergeleitet worden sei, kam keine Antwort. Curio kommentiert dies mit den Worten: Es ist offenbar nicht geschehen. Auch nach Ausschluss der Öffentlichkeit sei substanziell nichts weiter von der Regierung gekommen.

Der weiße Schaumkreis, den das auslaufende Erdgas auf der Oberfläche der Ostsee bei Bornholm verursachte, erinnert in seiner Theatralik an die Schlussszene von „Die Brücke am Kwai“ – siehe Link unten. Im Film verursacht die Sprengung im allerletzten Augenblick den größtmöglichen Schaden. Nicht nur wird die von britischen Kriegsgefangenen mit Expertenstolz höchst stabil konstruierte und mit Blut, Schweiß und Tränen zusammengezimmerte Bambusrohrbrücke spektakulär gesprengt, sondern gleichzeitig auch ein mit feindlichen Offizieren vollbesetzter Zug in die Tiefe gerissen.

Zwar ist nach aktuellen Meldungen eine der zwei Nord-Stream-Gasrohre intakt geblieben. Dennoch vermittelte die Unterwassersprengung vor einer Woche eine ebenso spektakuläre Botschaft an die deutsche und europäische Öffentlichkeit. Warum diese Botschaft? Weil der imperial herrschenden Klasse des Westens, insbesondere der Kabale in Washington, das Narrativ des gerechten Krieges in der Ukraine zu entgleiten droht. Der US-Geheimdienst, der die Bundesregierung „warnte“, dass ein Anschlag auf die Pipeline drohe, ist sich sicherlich über die Stimmung insbesondere in Ostdeutschland im Klaren. Er wird die Bedeutung einer 60-prozentigen ablehnenden Haltung gegenüber allen politischen Parteien richtig einschätzen. Er wird die wachsende Erkenntnis in den Betrieben über die Folgen der Russlandsanktionen für die Wirtschaft registriert haben. Er wird Kenntnis über Gespräche und Parolen auf den vielen Demonstrationen insbesondere in ostdeutschen Städten, aber auch in Prag haben. Er wird die unter dem Motto „Preisexplosion stoppen“ angekündigte Großdemonstration der AfD am kommenden Wochenende auf dem Schirm haben. Er weiß auch von der Möglichkeit eines Dominoeffekts, wenn die populistische Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen und der nun anstehenden, für die Regierung oberpeinlichen Bundestagswahlwiederholung in Berlin unter eben diesem Motto heftige Zugewinne erzielt.

Und was genau war die Botschaft an die deutsche und europäische Bevölkerung? Diese: Ihr seid unser, gewöhnt euch daran. Intern wird diese Botschaft auch zuvor der hoffnungslos überforderten Bundesregierung vermittelt worden sein, garniert mit einer weiteren Warnung, was ihr drohe, wenn sie sich in irgendeiner Weise widersetze. Der populistische Antikriegszug, der gerade dabei war, Fahrt aufzunehmen, ist derweil in die Tiefe gerissen worden. „It’s all over bar the shouting“, heißt es im Englischen in solchen Situationen: Außer Geschrei kann da nichts mehr kommen. Denn: Wie kann die Preisexplosion jetzt noch gestoppt werden?

Dennoch hat die einzige einigermaßen funktionstüchtige Oppositionspartei Deutschlands jetzt eine wichtige Aufgabe. Sie kann ihre Großdemonstration zu diesem Zweck nutzen. Und diese Aufgabe ist, zu sagen, was ist. Unverblümt: Egal, wer es war, wir sind jetzt nicht nur Vasallen der USA, sondern noch dazu gefangene Vasallen. Das gilt übrigens auch für den Rest Europas, aber besonders für Deutschland, dem wirtschaftlichen Kernland dieser industriell hochentwickelten Weltregion. Die jetzige und die vorherigen Bundesregierungen haben den Willen der Washingtoner Mafia unterschätzt, kein noch so kleines Schlupfloch aus ihrem Reich zuzulassen. Wie einst die Kommunisten in Ost-Berlin. Sie haben übersehen, dass der Bande in Washington das machtpolitische Hemd der kompletten Weltbeherrschung näher ist als die wirtschaftspolitische Hose des allgemeinen Wohlstandswachstums. Deutsche Behörden und Politiker haben die Logik und Psychologie des (Macht-) Monopols außer Acht gelassen. Das war naiv, aber immerhin sind die Karten jetzt auf dem Tisch.

Die AfD kann ihre Anhänger, Sympathisanten und das verängstigte Volk auf eine Langfriststrategie einstimmen. Das ist jetzt der einzige für sie erfolgversprechende Weg. Hier ist der Hoffnungsschimmer, den sie vermitteln könnte: Auch gefangene Vasallen haben eine Stimme und insofern einen gewissen Machthebel. Beispielsweise sind trotz aller Unterdrückungsversuche alternative Stimmen im Internet nicht verstummt. Christian Stöcker, Wissenschaftskolumnist bei „Spiegel Online“, ärgert sich gerade mal wieder öffentlich genau darüber, was ein gutes Zeichen ist. Reine Monopole existieren nur in der Theorie und in Ökonomielehrbüchern. Jedes Monopol bricht irgendwann zusammen, da Gott spielende Menschen nicht alles wissen können, was für ihren Machterhalt notwendig ist. Die Chaostheorie sagt voraus, dass selbst das stabilste System irgendwann zusammenbricht. Günter Schabowski war der Schmetterling, der den Sturm, der das Vorgängerregime des heutigen zu Fall brachte, entfachte. Die Forderung nach sofortiger Aufnahme von Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland mit dem Ziel, die Neutralität der Ukraine zu garantieren, sollte erhoben werden – auch wenn jetzt kein realistischer Hebel dafür mehr vorhanden ist. Immerhin können diejenigen, die diese Forderung auch jetzt noch stellen, sich sagen, dass sie – sollte dieser Konflikt noch weiter eskalieren – nichts unversucht gelassen haben.

Kurzfristig wird das alles nicht viel helfen; die Machtbesessenheit der herrschenden Klasse ist zu stark. Sie will alles, und zwar jetzt. Sie hat sich mit dem Fiatgeld-System eine scheinbar unerschöpfliche Quelle der Macht geschaffen. Ihre Dreistigkeit speist sich in nicht geringem Maße aus der Illusion, dass diese Quelle ewig sprudeln wird. Auch wenn uns eine letzte Steigerung des geldpolitischen Wahnsinns in Form einer reinen Digitalwährung bevorsteht: Keine Lüge hat ewig Bestand. An dieser Weisheit gilt es jetzt, während wir in die Tiefe rauschen, ebenso festzuhalten wie an seinen Lieben und Nächsten. Wer entsprechend veranlagt ist, möge beten. Wer nicht, dem wird jetzt die Gelegenheit gegeben, es zu lernen.

