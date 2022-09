Die Gegenwart der Machtausübung Divide et impera

30. September 2022

Alte Rezepte für die neue Zeit

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Es ist ein beliebtes Argumentationsmuster, einander zu versichern, dass Dinge früher anders organisiert gewesen seien als heute. Jede junge Generation ist tief in ihrem Herzen sicher: Wir sind nicht so verstockt und uneinsichtig wie die Alten. Wir wissen es besser. Wir machen es schöner. Wir haben die dumme Vergangenheit hinter uns gelassen.

Betrachtet man die Weltenläufe mit einer historischen Brille, kann man immer wieder erstaunt feststellen, wie sehr die Bilder der Gegenwart denen der Vergangenheit ähneln. Geschichte, sagt man, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Bestimmte Muster sind von großer Beharrlichkeit, sie kehren immer wieder.

Eines dieser Paradigmen ist offenbar die politische Beherrschungstechnik des „divide et impera“, das Kochrezept für Mächtige: Teile und herrsche! Sorge dafür, dass deine Gegner untereinander zerstritten sind, sodass sie dich in Ruhe lassen, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Eroberte Provinzen wurden schon von den alten Römern in interne Grabenkämpfe geführt, um sich gegenseitig aufzureiben – zum Nutzen der Hauptstadt des Reichs. Spätere Imperien haben es den Römern gleichgetan. Blickt man weiter zurück in historische Reiche der Welt, finden sich zahllose weitere Beispiele für diesen einen machtpolitischen Klassiker.

Nutzt man die Gelegenheit, die aktuelle politische Nachrichtenlage auf derartige Teilungen und Spaltungen zu untersuchen, wird man ebenfalls in einer geradezu unendlichen Kasuistik fündig. Die altbundesrepublikanische Spaltung der Gesellschaft in Arbeitnehmer und Arbeitgeber, in Reich und Arm, Sozialisten und Konservative, Katholiken und Protestanten, wirkt geradezu simpel im Vergleich zu den heutigen Spaltungslinien.

Da sind die Umweltsensiblen und die Naturzerstörer, die Weltenretter und die Weltvernichter. Unversöhnlich stehen sich Fahrradfahrer und Autofahrer gegenüber, sauber getrennt durch breite Streifen auf der Straße: Fahrradspuren, Umweltspuren, dein Kreis, mein Kreis. Auf den Autokennzeichen werden die E-Mobilen von den Fossil-Ewiggestrigen geschieden, auf den Windschutzscheiben kann man sehen, wer sich noch wo bewegen darf.

Die Beherrschung durch Zerteilung beschränkt sich natürlich nicht auf den Straßenverkehr. Seuchenrechtlich haben wir gelernt, Geimpfte von Ungeimpften zu unterscheiden, Getestete von Ungetesteten und Infektionsverdächtige von Genesenen. Die Bruchlinien des Körperzustandes werden ihrerseits von dem weiteren Klassiker der Menschenaufspaltung getrennt: Männlein und Weiblein, Frau oder Kerl, Knabe oder Mädchen. Doch das reicht den modernsten Teilern nicht. Die binäre Teilung der Menschheit ist ergänzt um weitere Geschlechter. Und selbst die tatsächlichen oder gefühlten physiologischen Differenzierungen reichen nicht mehr hin: Man hat auf die Worte der Menschen zu hören, mit denen sie ihre Welt bezeichnen! Wer „gendert“ und wer nicht? Wer spricht politisch korrekt und wer – noch immer – unkorrekt?

Damit öffnet sich die nächste Bruchlinie der Gesellschaft: die Kante zwischen denen, die das Richtige denken, und denen, die mit ihren Überlegungen noch immer nicht verstanden haben, was die Zukunft von ihrem Denken fordert. „Folge der Wissenschaft“ insinuiert, dass es nur eine einzige Wissenschaft gibt und dass just diese nur von der vorherrschenden Politik vertreten wird. Die große Einigkeit in den Wissenschaften, dass es gelte, skeptisch zu sein, um menschliche Erkenntnis von Irrtümern zu befreien, ist überwunden: Man möge glauben, was politmedial als die zutreffende Erkenntnis verlautbart wird. Wer fragt, grenzt sich aus.

In die schier endlose Kette weiterer Spaltungen und Trennungen quer durch die Gesellschaft fügt sich ein weiterer Topos, der die Verunsicherung vieler noch in eine weitere Dimension steigert. Er heißt: Wir müssen in unseren vielfältigen Diversitäten eins sein, einig und untrennbar. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Kurz: Wer ausgrenzt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben!

Eine dergestalt in logische Widersprüche und unauflösbare Konflikte getriebene Gesellschaft verliert nicht nur den Glauben an sich selbst, sondern auch den Glauben an die Mitmenschen und zuletzt den Glauben an die Potenziale ihres eigenen Denkens. Die verwirrte Gesellschaft ist eine Gemeinschaft aus haltlosen Individuen, verunsichert und richtungslos. Eine Gesellschaft also, die sich perfekt von außen steuern und beherrschen lässt. Die chinesische Tradition kennt das Bild der List, die ein verirrtes Schaf widerstandslos von der Straße zu führen weiß. Wem die Sinne und das Denken vernebelt sind, der hat seine eigenen Orientierungen verloren. Er wird wehrlos. Er hat seine eigene Richtung verloren.

Ob es eine Möglichkeit gibt, sich dieser Fremdbestimmung wieder zu entwinden? Der erste Schritt in eine friedliche Eintracht mit anderen ist, sich zunächst wieder selbst zu fangen. Nur derjenige, der sich seiner selbst gewiss ist, kann anderen Halt und Sicherheit geben. Also: Habe Mut, dich nicht verunsichern zu lassen. Habe Mut, deinen eigenen Intuitionen zu folgen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Auch das ist – offensichtlich – kein zuvor ungedachter Gedanke. Aber er hat schon einmal geholfen, Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit zu helfen. Man muss es nur wollen.