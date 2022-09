Im Visier, die Waffenkolumne Das größte Glück der größten Zahl?

30. September 2022

Über naturrechtliche und utilitaristische Argumente zum Waffenrecht

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Wenn eine Gewalttat verübt wird, stehen oft der Täter und sein sozialer Hintergrund im Mittelpunkt der Berichterstattung. Die Opfer spielen nur dann eine Rolle, wenn ihre Herkunft dazu Anlass gibt, ein rassistisch motiviertes Hassverbrechen zu unterstellen. Ob die Gewalttat mit bloßen Händen, einem Messer oder einer Axt verübt wurde, ist allenfalls eine Randbemerkung wert. Ganz anders sieht es aus, wenn als Tatmittel eine Schusswaffe im Spiel war. Dann tritt die Figur des Täters in den Hintergrund und eine Debatte ums – selbstverständlich viel zu liberale – Waffenrecht bricht los. Nicht selten finden sich der Waffenfachhandel und die „Waffenlobbys“ als Mittäter am Pranger.

Obwohl in Österreich oder Deutschland die weitaus meisten kriminellen Bluttaten mit Messern verübt werden, ist bislang noch niemand auf die Idee gekommen, den Besitz dieser Tatmittel verbieten zu wollen. Nur und allein dann, wenn Schusswaffen im Spiel sind, wird von einer prohibitiven Gesetzgebung das Heil erwartet.

Zwei miteinander unvereinbare Standpunkte stehen sich gegenüber.

Das utilitarisch begründete Waffenverbot

Erstens jener der Utilitaristen, die meinen, mit einem Waffenverbot das „größte Glück der größten Zahl“ herbeiführen zu können. Sie ignorieren Individualrechte, gehen davon aus, dass Schusswaffen ohnehin nur Schaden verursachen können, und blenden die Tatsache aus, dass in Privathand befindliche Waffen oftmals bei der Verhinderung oder Beendigung von Verbrechen ausschlaggebend sind – wobei dazu oft schon die bloße Drohung mit einer Waffe ausreicht.

Die naturrechtlich begründete Notwehr

Die Gegenposition, zweitens, ist naturrechtlich begründet und baut auf dem Recht zu leben und dem daraus resultierenden Recht auf Notwehr und Selbstverteidigung auf. Selbstverteidigung ist aber nur dann auf wirkungsvolle Weise möglich, wenn auch die dafür nötigen Abwehrmittel zur Verfügung stehen. Ist das nicht der Fall, können nur noch erfahrene Kampfsportler entschlossenen Gewalttätern erfolgreich entgegentreten. Das aber kann unmöglich in der Absicht des Gesetzgebers liegen – zumindest dann nicht, wenn der herrschenden Clique keine schimpflichen Motive unterstellt werden.

Die Gegner des privaten Waffenbesitzes stehen heute fast ausnahmslos politisch links. Das ist insofern bemerkenswert, als linke Kräfte – und zwar zu einer Zeit, als sie den Marsch durch die Institutionen noch nicht einmal geplant, geschweige denn erfolgreich hinter sich gebracht hatten – glühende Befürworter der „Volksbewaffnung“ waren. In einer 1850 gehaltenen Rede verlangte Karl Marx: „Die Bewaffnung des ganzen Proletariats mit Flinten, Büchsen, Geschützen und Munition muss sofort durchgesetzt werden.“ Und auf dem anno 1888 in Hainfeld abgehaltenen Gründungsparteitag der österreichischen Sozialdemokratie wurde der „Ersatz des stehenden Heeres durch die allgemeine Volksbewaffnung“ gefordert.

Seltsam, dass die ansonsten so sehr auf Gleichmacherei erpichte Linke dem zweifellos egalisierenden Effekt einer Waffe in der Hand von Privatpersonen dieser Tage nichts mehr abgewinnen kann. Wie, wenn nicht mit einer Schusswaffe, sollte sich eine zierliche junge Frau oder ein gebrechlicher alter Mann gegen körperlich überlegene Angreifer erfolgreich zur Wehr setzen? Der gut gemeinte Ratschlag, im Fall der Fälle doch einfach die Polizei zu rufen, ist bei Vorliegen einer akuten Bedrohungslage – etwa nachts in einer einsamen Gegend – ein zynischer Witz.

Der routinemäßig behauptete positive Zusammenhang zwischen liberaler Schusswaffengesetzgebung und der Zahl der Gewaltverbrechen existiert nicht. In den USA, mit seinen in vielen Bundesstaaten freizügigen Waffengesetzen, befinden sich aktuell rund 300 Millionen Feuerwaffen in Privathand. Gegenüber den 1990er Jahren bedeutet das eine Verdreifachung. Allein von 2000 bis 2020 wurden von US-Herstellern 139 Millionen Schusswaffen für den privaten Markt produziert, von denen nur 7,5 Millionen exportiert wurden. Die Mordrate hat sich im gleichen Zeitraum halbiert. „More guns, more crime?“ Das genaue Gegenteil ist der Fall! Auch utilitaristisch betrachtet, sichern also möglichst viele Waffen möglichst vielen Menschen ihr Eigentum und oft auch ihr Leben.

