Ist die Politik tatsächlich komplett durchgeknallt? Wo der Sinn im Unsinn liegen mag

27. September 2022

Eine Frage der Perspektive

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Man mag sich dieser Tage immer wieder fragen, warum die Politik eine falsche, manchmal gar suizidale Entscheidung nach der anderen trifft, und das in einem globalen Kontext. Lockdowns haben keine Virusausbreitung verhindert, dafür hohe Kollateralschäden verursacht. Das Gleiche gilt für die mRNA-Behandlungen. Wirtschaftssanktionen behindern nicht die russische Kriegführung in der Ukraine, zerstören aber die eigene Wirtschaft, die von Energieimporten abhängig ist. Die Verteilung von Geld durch den Staat, um die Auswirkungen der Inflation zu mindern, befeuert die Inflation noch mehr. Warum wird der ganze Unsinn trotzdem gemacht? Selbst unsereiner hier in der Leserschaft, die wir nicht nur die Unsinnigkeit der Entscheidungen deutlich klarer sehen mögen als der Durchschnitt, sondern uns auch der destruktiven Gewalt und inneren Verlogenheit von Politik bewusst sind, kommen nicht umhin, uns diese Fragen zu stellen und dabei bisweilen rätselnd im Kreis zu gehen. Wir sollten das nicht tun, denn wir würden wissentlich von falschen Voraussetzungen ausgehen. Haben wir nicht immer gefordert, man solle Politik nicht nach ihren Absichtserklärungen beurteilen, sondern nach ihren Auswirkungen? Der politische Apparat ist so gebaut, dass falsche Ergebnisse in Bezug auf Ankündigungen und Versprechungen nur geringe Auswirkungen haben, während die Ergebnisse bleiben und weitere Politik begründen.

Machen wir es anders. Schauen wir uns die Auswirkungen an – und zwar die im großen Maßstab – und versuchen, darin den Sinn zu erkennen, während wir uns mit den kleinen Widersprüchen auf regionaler Ebene nicht lange aufhalten. Vieles von dem Unfug, der im regionalen Maßstab abläuft, ist einfach nur Selbstzweck und zur Ablenkung und Beschäftigung aller gedacht: Irgendein politischer Schwachsinn wird angekündigt, der innerhalb der systemischen Opposition Widerspruch hervorruft, worauf der Schwachsinn diskutiert und dadurch denkbar wird. Beschlossen wird dann ein Kompromiss, der die Herrschaftsgläubigen in zwei Gruppen teilt und mit der Politik verbindet: Die einen fühlen sich mit der Herrschaft und ihrer Durchsetzungsfähigkeit verbunden, die anderen mit denjenigen, die „das Schlimmste“ noch verhindert haben. Vorerst. Bis zur nächsten Runde. Aber so weit muss man ja nicht denken. Jedenfalls wachsen der politische Apparat und seine Bedeutung, und das ist schon Zweck genug. Zudem haben seine Entschlüsse Auswirkungen auf viele, die sich damit beschäftigen und arrangieren müssen. Das hält die Leute auf Trab und bringt sie nicht auf dumme Gedanken. Im günstigen Fall – aus Sicht der Politik – macht es sie weiter von der Politik abhängig und stützt so deren Herrschaft.

Uns ist bereits lange klar, dass das Fiatgeld-System vor dem Platzen steht – mittlerweile eigentlich schon geplatzt ist. Stellen Sie sich einmal vor, sie gehörten zum Kreis der Nutznießer dieses Systems, dem Sie ihren Reichtum zu verdanken hätten, zu denen, die über die Lizenz zum Gelddrucken verfügen und den gewaltigsten Umverteilungsapparat aller Zeiten in ihrem Sinne arbeiten lassen können. Dass es solche Leute gibt, ist natürlich eine reine Verschwörungsspekulation, ein reines theoretisches Gedankenkonstrukt. Natürlich ist uns völlig klar, dass so ein System einzig aufgrund von Zufällen existiert; ein System, mit dem Geld aus dem Nichts geschaffen wird, das denjenigen am meisten nützt, die über das neu geschaffene Geld als Erste verfügen können, auf Kosten derer, die bereits vorhandenes Geld besitzen. Rein zufällig wurde dieses System mit der Federal Reserve (FED) 1913 mit den besten Absichten ins Leben gerufen, mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs praktisch weltweit übernommen und seit 1971 von jeglicher substanziellen Bindung an reale Werte abgeschnitten.

Trotzdem: stellen Sie sich vor, Sie wären in der Position, ein eigennütziges Interesse am Fiatgeld-System zu haben, und wenn Sie es schon nicht erhalten können, dann in ein neues System überzuführen, das Ihnen ähnlich nützlich ist. Welcher Weg böte vielleicht einen Ausweg, wenn Sie wüssten, dass Sie es radikal neu aufstellen müssten, dass ein Great Reset, den Sie eigentlich gar nicht unbedingt wollen, unvermeidlich ist – also müssen Sie ihn gestalten!

Schauen wir uns einmal an, was den beiden großen Krisen – Corona-Krise und Ukraine-Krieg – in ihren Auswirkungen gemeinsam ist: Zerstörung der globalen Lieferketten, massive Verschiebungen der Handelsbeziehungen der großen Wirtschaftsräume, wirtschaftliche Abschottungspolitik nach jahrzehntelangem Ausbau der globalen Arbeitsteilung. Der Regionalisierung der Wirtschaftsräume steht eine Stärkung der globalen Governance-Aktivitäten gegenüber: mithilfe der WHO im Falle der Corona-Krise und, jüngst bereits angedeutet, mithilfe der Uno in Bezug auf den Ukraine-Krieg zur Isolation Russlands. Kein Widerspruch in der vermeintlichen Gegenläufigkeit der Trends: Globale Arbeitsteilung schafft Wohlstand, globale Regierungsaktivitäten zerstören ihn – das sind die Gegensätze. Doch es geht ja nicht um allgemeinen Wohlstand – dessen Verlust kann angesichts der Erschütterungen des Fiatgeld-Systems ein vertretbarer Kollateralschaden sein, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht.

Nehmen wir ferner an, die Basis des weltweiten Fiatgeld-Systems sei der Dollarraum (und vielleicht noch die City of London – zufällig außerhalb der EU). Wenn es zusammenbrechen mag, so könnte eine Strategie sein, zumindest die Basis erhalten zu wollen, möglicherweise mit gewissen Anpassungen – später könnte sie wieder ausgebaut werden. Ob so eine Strategie erfolgreich sein wird, ist eine andere Frage; auch sie wäre ein Ritt auf der Rasierklinge. Vielleicht gab es in den letzten Jahrzehnten Bestrebungen, regionale Fiat-Währungsräume der Welt zusammenzuführen, um dem immanent drohenden Kollaps durch Zentralisierung der Kontrolle entgegenzuwirken. Wenn ja, dann sind sie gescheitert und wurden bereits aufgegeben. Die jetzt koordiniert stattfindende Regionalisierung der Wirtschaftsräume weist in eine andere Richtung. Wenn Sie nun den Dollarraum stabilisieren wollen, dann brauchen Sie zunächst ein Konzept gegen die Handelsbilanzdefizite, die sich als dauerhaftes Phänomen von Fiatgeld-Systemen etablieren konnten. Mit warengedeckten Geldsystemen wären sie nicht dauerhaft möglich, da sie mit entsprechendem Warenausgleich bedient werden müssten, wie es die Politik der Bundesbank bis 1968 war. Da die Importe teurer werden, würde entweder im Exportland der Kostendruck größer oder im Importland der Druck größer, die eigene Produktion besser auszurichten, entweder um den Bedarf selbst zu decken oder um attraktivere andere Produkte von überregionalem Interesse anzubieten. Wenn die Strukturanpassungen dank Fiatgeld-System über Jahrzehnte verschlafen wurden, werden sie umso schmerzhafter. Niemand will die politische Rechnung bezahlen. Sündenböcke stehen hoch im Kurs.

2021 ist das US-Außenhandelsdefizit zunächst sogar noch gewachsen, sowohl gegenüber der EU als auch gegenüber China. Was das Defizit gegenüber der EU betrifft – sprich: gegenüber Deutschland –, dürfte sich das nun nachhaltig ändern. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wirken doppelt: Die Produktion in Deutschland wird dramatisch teurer und verliert an Wettbewerbsfähigkeit, und die USA können teuren Ersatz für russische Energieträger liefern. Vielleicht war das die Grundlage, um der FED nun den Spielraum für eine langsame Zinserhöhung zu verschaffen, die 2019 noch gescheitert sind. Der gescheiterte Euro-Raum kann vielleicht erfolgreich abgekoppelt werden. Es würde – aus einer bestimmten Perspektive – einigen Sinn in das geben, was gerade abläuft. Dass Regierungspolitiker in einem korrupten Beziehungsgeflecht von Abhängigkeit stecken und sich nicht unbedingt dem Nutzen ihres Landes verpflichtet fühlen, ist ja nicht weiter bemerkenswert. Ihr Verständnis von dem, was sie tun, dürfte bei den meisten nicht allzu ausgeprägt sein, und dabei werden sie von unmittelbaren Zwängen ständig getrieben, in einem System, das sie überfordert, täglich irgendwie zu bestehen.

Nun, das sind natürlich alles nur Gedankenspiele, die den Realitätstest erst in der Zukunft bestehen müssen. Wäre an ihnen etwas dran, so gäbe es allenthalben wenig Interesse an einem Ende des Ukraine-Kriegs, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht täusche ich mich ja, und Russland gibt auf Druck der USA den Krieg auf, Putin wird abgesetzt, und unter einer neuen russischen Regierung werden die Handelsbeziehungen mit Deutschland auf eine neue Grundlage gestellt und zu beidseitigem Nutzen neu ausgebaut. Doch wie ich Politik bisher kenne, läuft sie so eben nicht. Wenn einem Land im Krieg gegen den Systemgegner der USA von diesen mit großer Show vor aller Welt auf die Schulter geklopft und jede Unterstützung zugesagt wird, geht das für das betroffene Land nicht unbedingt gut aus. Aus deutscher Sicht ist festzustellen, dass wir für die eigene Prosperität auf Frieden in Mittel- und Osteuropa angewiesen sind – oder wenigstens auf die Abwesenheit von Krieg. Unser Wohlstand beruht auf Kooperation und guten Handelsbeziehungen von West- bis Osteuropa; die Ukraine reicht von Osten bis nach Mitteleuropa – wir sind tatsächlich mit dieser Region verbunden, wenn auch anders, als es unsere Politheuchler vorgeben, die sich in der Öffentlichkeit blau-gelb kleiden, die korrupte Regierung der Ukraine samt Apparat mit Strömen von nicht als solchen deklarierten Bestechungsgeldern versorgen und die deutsche Kriegsmüdigkeit fürchten. Solange die Ukraine keinen inneren und äußeren Frieden findet, wird auch der deutsche Wohlstand, der gerade zerstört wird, nicht wiederaufzubauen sein.