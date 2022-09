Westen vor der Spaltung „Niedriggradiger Bürgerkrieg“

26. September 2022

Teile der Mittelschicht sind Ziel eines gnadenlosen Angriffs hasserfüllter Machtbesessener

von Robert Grözinger

Mitte dieses Monats verfrachtete der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, 50 venezolanische illegal eingereiste Migranten per Flugzeug nach Martha’s Vineyard. Dieser Ort ist eine Insel an der Nordostküste der USA, die zum Bundesstaat Massachusetts gehört. Sie ist ein unter den Schönen, Reichen und politisch Korrekten Amerikas beliebtes Feriendomizil. Barack Obama hat dort ein auf knapp zwölf Millionen Dollar geschätztes Anwesen. Laut Wikipedia ist der Wochenlohn der dort Ansässigen 71 Prozentc, die Immobilienpreise 54 Prozent und die Mieten 17 Prozent höher als im Landesdurchschnitt.

Natürlich war dies eine Troll-Aktion von DeSantis. Er wollte die Heuchelei der reichen, linken, überdurchschnittlich weißen Oberschicht in Sachen Einwanderung bloßstellen. Er wollte sie öffentlich an der von ihr so oft gepriesenen „Bereicherung“ durch ungebremste Migration teilhaben lassen. Und traf damit voll ins Schwarze. Die autochthone Bevölkerung der Insel stand Kopf. Innerhalb weniger Stunden nach Ankunft der Südamerikaner hatte sie das Militär organisiert und die 50 Bauernfiguren auf dem Schachbrett der Politik in ein Militärlager auf Cape Cod, also dem nahen Festland verschoben. Dort könnten sie schließlich „viel besser versorgt werden“, antworteten Vineyard-Einwohner Journalisten, während sie auf einer von Hotels und Ferienhäusern gesäumten Straße standen – siehe das Video von Paul Joseph Watson, unten verlinkt.

Eine andere Reaktion darauf offenbarte etwas anderes als Heuchelei, und zwar eine auf der linken Seite des Spektrums auf die totale Vernichtung des Gegners ausgerichtete Geisteshaltung. Einige der betroffenen Migranten verklagten DeSantis. Ihnen zur Seite stehen teure Grundrechtsanwälte – bezahlt von wem auch immer, ganz sicher nicht von den Venezolanern. Die paläolibertäre Kolumnistin Ilana Mercer weist auf eine diesbezüglich auffällige Diskrepanz zwischen den zwei politischen Lagern hin. Die aus Südafrika stammende und nun im US-Bundesstaat Washington ansässige Journalistin stellte fest, dass die Republikaner keine entsprechenden Anstrengungen unternommen hätten, die vielen in Einzelhaft dahinvegetierenden Protestler, die am 6. Januar 2021 in das Kapitol-Gebäude in der amerikanischen Hauptstadt eindrangen, mit guten Anwälten auszustatten.

Ähnliches war auch im Hinblick auf die sehr merkwürdige Inszenierung einer höchst aggressiven Ansprache Joe Bidens zu beobachten. Der US-Präsident hatte am 1. September vor dem Gebäude der „Independence Hall“ in Philadelphia gesprochen. In seiner Rede bezeichnete Biden die Unterstützer seines republikanischen Gegners Donald Trump, der bei der Wahl 2020 immerhin mehr als 74 Millionen Stimmen erhalten hatte, als „Extremisten“ und „Feinde der Republik“. Er tat dies nicht als führender Parteisoldat der Demokraten, was schon ungewöhnlich genug gewesen wäre, sondern unter dem Siegel des Staatsoberhaupts. Die zwei hinter ihm strammstehenden Soldaten der Marines vervollständigten die verbale Drohgebärde visuell vor einer blutrot beleuchteten Außenmauer des geschichtsträchtigen Gebäudes. Die Bestrahlung vor dem Haus, in dem sowohl die Unabhängigkeitserklärung als auch die US-Verfassung unterzeichnet worden waren, war so ausgerichtet, dass Ziegelsteine und Fenstersimse lange tiefschwarze Profilschatten warfen. Vor diesem Hintergrund sagte Biden unter anderem, scheinbar ohne die Ironie zu erkennen – vielleicht war es jedoch auch bewusster Hohn: „Die Republikaner schauen auf Amerika und sehen Massaker, Düsternis und Verzweiflung.“

Doch wie reagierten führende Republikaner darauf? Laut Mercer äußerte sich Mitch McConnell, der Fraktionsvorsitzende der Opposition im Senat, gar nicht dazu. Der Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, sagte lediglich, Biden solle sich dafür entschuldigen, viele Millionen Amerikaner als Faschisten verleumdet zu haben. Das sei „Babysprache”, geißelt Mercer und nennt den Republikaner einen „politischen und philosophischen Eunuchen“.

Stattdessen hätte Biden wegen Staatsterrorismus angeklagt werden sollen, so Mercer. Das gleiche Problem des Wegschauens und Kleinredens im Angesicht eines auf Vernichtung erpichten Gegners wirft sie jenen vielen Republikanern vor, die sich jetzt in den Wochen vor den Wahlen zum Senat und Repräsentantenhaus auf die „ungefährliche“ Wirtschaftspolitik konzentrierten, während ihre potenziellen Wähler Angst vor zunehmender Kriminalität einer Verbrecher- und Obdachlosenklasse hätten, die sich durch Tatenlosigkeit oder Nachsicht der Behörden und der Regierung immer mehr ermutigt fühle. Auf dieser Ebene, so Mercer, finde in den USA bereits ein „niedriggradiger Bürgerkrieg“ statt.

Für manche ist es vielleicht schon mehr. Nach der übergriffigen Razzia im Anwesen Trumps in Florida im August haben viele amerikanische Konservative die von ihnen lang gehegte Illusion abgelegt, dass Institutionen des Staates wie das FBI oder die CIA zu unterstützen und von der parteipolitischen Auseinandersetzung auszunehmen seien. Im „Radio Rothbard“-Podcast des Mises Institutes diskutierten vor Kurzem Ryan McMacken und Tho Bishop diese aktuelle Meinungsverschiebung auf der rechten Seite des politischen Spektrums (siehe Link unten). Sie bemerken, dass viele Konservative seit der Razzia erstmals von der US-Regierung als einem „Regime“, also von einer feindlichen Regierungsmacht sprechen würden.

Bei der Führung der Republikaner, die sich nie mit Trump und dem „Make America Great Again“-Phänomen anfreunden konnten, wird diese Verschiebung ignoriert. Es scheint, als versuchte sie sich angesichts des Kulturbruchs der Demokraten lediglich in der Rolle einer scheinoppositionellen Blockpartei einzurichten zu wollen.

Auch auf der gemäßigt linken Seite des Spektrums macht sich Unruhe breit. Auf der Website spiked-online.com schrieb die US-amerikanische Autorin Lionel Shriver, dass sie als lebenslange Demokratin ihre Partei nicht mehr wählen könne. Biden sei ein „Gefangener einer radikalen Linken, die die Partei, der ich mit 18 Jahren beigetreten bin, nicht wiedererkennbar gemacht hat. Sie ist jetzt intolerant, rassistisch besessen, fiskalisch inkontinent, begierig darauf, die Abhängigkeit vom Staat zu fördern, und politisch selbstherrlich.“

Vielleicht deshalb führte der Präsident seine „Rocky Horror Biden Show“ auf. Vielleicht auch deshalb gerade vor jenem Gebäude in Philadelphia. Seine Partei spürt die Ablehnung und Absetzbewegung und reagiert, wie jede tyrannische Bewegung, sehr ungehalten, sogar nahezu panisch.

Kommentator Jack Cashill schreibt im „American Thinker“, dass die Adressaten der Philadelphia-Rede Bidens gar nicht die Republikaner gewesen seien, sondern eine demographische Gruppe genannt ELF: „educated liberal females“, also gebildete linke Frauen. „Da er diese Frauen nicht von seinen Errungenschaften überzeugen konnte – es gibt keine –, appellierte Biden an ihre Paranoia. Diese Präsentation ist deshalb so strategisch, weil seine Zielgruppe nachweislich für Angstpropaganda empfänglich ist.“

Auch auf der anderen Seite des Atlantiks sind die an der Macht Befindlichen nicht nur auf die materielle Verarmung der Bevölkerung aus. Sie streben hier ebenfalls die Vernichtung der kulturellen Werte an, die den materiellen Reichtum erst möglich machten: Herrschaft des Rechts, innere Sicherheit und ein Grundstock an Anständigkeit im Umgang mit Andersdenkenden.

Wir sehen es, wenn die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurz vor der bevorstehenden Wahl in Italien, bei der eine EU-kritische Koalition gewinnen könnte, droht, man habe „Werkzeuge“, wenn die Zusammenarbeit „schwierig“ werde. Wir sehen es, wenn keine wirksamen Maßnahmen gegen den Ansturm von Migranten unternommen werden. Wir sahen es, als die Bundeskanzlerin ihr patziges „Jetzt sind sie nun mal da“ heraustrompetete. Wir sahen es, als sie die Wahl eines Ministerpräsidenten binnen kürzester Zeit mit wenigen, von den Medien amplifizierten Worten an der Verfassung vorbei annullierte; und als sie die „Absicherung“ dieser Annullierung durch die neue SA kommentarlos geschehen ließ. Wir sahen es, als der französische Präsident Anfang dieses Jahres sagte, er wolle Impfgegner „zuscheißen“. Wir sollten die Worte und Gesten ernst nehmen.

Die Machthaber und ihre Strippenzieher offenbaren mit ihren Äußerungen auf der einen und ihrer Tatenlosigkeit auf der anderen Seite ihren Hass auf eine bestimmte Minderheit: die langfristig Planenden, Fleißigen, Sparenden. Sie hassen den bescheidenen Wohlstand, den sich dieser, im breitesten Sinne unternehmerisch denkende Teil der Mittelschicht, teilweise über Jahrhunderte, erarbeitet hat. Sie hassen die auf diesen Wohlstand beruhende materielle wie geistige Unabhängigkeit. Sie hassen die Grenzen, die diese Unabhängigkeit ihrem Machtstreben setzt. Sie hassen die Kultur, die diesen Wohlstand und diese Freiheit ermöglichte. Daher führen sie einen Vernichtungsfeldzug. Nicht gegen die Menschen direkt, sondern gegen ihre Lebensgrundlagen. In diesem Feldzug verstehen sie keinen Spaß. Daher die Klage gegen DeSantis. Daher die Drohung mit „Werkzeugen“. Daher die unsäglichen Worte und Taten Merkels und Macrons.

Je schneller die so Anvisierten begreifen, dass sie Ziel eines gnadenlosen Angriffs hasserfüllter Machtbesessener sind, desto besser für sie – und für die Freiheit und den Wohlstand aller. Zumindest in den USA scheint ein diesbezügliches Umdenken der Betroffenen stattzufinden. Dieses Umdenken könnte zu einer auf lange Sicht unheilbaren Spaltung des Westens führen.

