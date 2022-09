26. September 2022

Unternehmer im Namen der Freiheit und ein Aufruf, sich anzuschließen

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Am Samstag, dem 3. September 2022, hat in Konstanz ein Kreis von Unternehmern aus dem deutschsprachigen Raum folgendes Kommuniqué gemeinsam formuliert, das im Internet unter dersandwirt.de/konstanzer-erklaerung zu finden ist: „Wir Unternehmer haben das Vertrauen verloren, dass die staatlichen Akteure die notwendigen Rahmenbedingungen für unser unternehmerisches Schaffen gewährleisten. Wir arbeiten jeden Tag dafür, gesunde Lebensgrundlagen, Stabilität und Sicherheit und damit Wohlstand für alle zu schaffen. Wenn man uns lässt. Überbordende Bürokratie, Überregulierung, Zwangsmaßnahmen und Übergriffe bis ins Private machen unternehmerisches Handeln unmöglich. Wer Unternehmen zerstört, zerstört die Gesellschaft. Wir wissen allerdings, und die Geschichte gibt uns recht: Der unternehmerische Geist, der aus der individuellen Freiheit entspringt, lässt sich nicht bezwingen.“ Gegenüber eigentümlich frei erläutert der Initiator Oliver Gorus die Anliegen der Gruppe.

ef: Herr Gorus, wer sind diese Unternehmer, die sich da zusammengefunden haben?

Gorus: Die Unternehmer dieses informellen Kreises stammen aus den unterschiedlichsten Branchen, aus Produktion, Handel und Dienstleistung. Sie kommen allesamt aus kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen mit unter hundert Mitarbeitern. Einige sind ehemalige Unternehmer oder Einzelunternehmer, mehrere haben recht alte Familienbetriebe, die seit mehreren Generationen existieren und die nun vor dem Aus stehen.

ef: Sie konstatieren den Verlust der notwendigen Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln. Was konkret meinen Sie damit?

Gorus: Die Unternehmer dieses Kreises stellen fest, dass Investitionen und Risikobereitschaft, also Unternehmer zu sein, sich kaum oder gar nicht mehr lohnt, weil der Staat die Bedingungen dafür zerstört hat: konkret durch die sozialistischen Markteingriffe, die planwirtschaftlichen Preisfestsetzungen, die politisch-ideologische Verknappung von Energie, die Destabilisierung der Währung und die Entwertung des Geldes, die hemmungslosen Staatsschulden, die Überregulierung der meisten Märkte, den Terror durch die tägliche Bürokratie, die Übergriffe des Staates in die Sphäre der unternehmerischen Entscheidungen und bis weit ins Private hinein, die Aufkündigung der Garantie der Grund- und Freiheitsrechte, die jederzeit sich potenziell ändernden Zwangsmaßnahmen und die damit verbundene Rechtsunsicherheit – und vor allem die viel zu hohen Steuern und Abgaben.

ef: Was also fordern Sie?

Gorus: Nichts. Wir fordern überhaupt nichts mehr und wir wenden uns mit diesem Kommuniqué auch gar nicht an die Akteure des Staates, also an die Politiker oder die Behörden. Nein, wir haben wirklich das Vertrauen in den Staat und seine handelnden Personen komplett verloren: in die Politiker und die Parteien sowie in die Freunde der Politiker in den Medien, in den staatlichen Institutionen, in den korporatistischen Konzernen oder in den Verbänden. Und warum sollten wir etwas fordern von jemandem, der uns beherrscht und dem wir nicht mehr vertrauen? Forderungen sind Zeugnisse der Ohnmacht. Und wir fühlen uns gar nicht ohnmächtig.

ef: Was wollen Sie dann – und das ist auch schon die letzte und wichtigste Frage – stattdessen mit Ihrer Initiative bewirken?

Gorus: Wir wenden uns an die gesamte Bevölkerung und laden alle unternehmerisch denkenden Menschen in allen deutschsprachigen Regionen ein, sich uns anzuschließen. Denn wir haben bei unserer Zusammenkunft in Konstanz festgestellt, dass uns ein guter Geist eint und dass wir sehr froh darüber sind, Gleichgesinnte zu finden und mit vernünftigen, ideologiefreien Leuten reden zu können. Dieser gute Geist ist geprägt vom Streben nach Freiheit, von Bodenständigkeit, von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, von Gewaltfreiheit und innerer Stärke. Da war nichts Aggressives, kein Jammern, kein Kampf um irgendetwas. Stattdessen sind wir uns sicher, dass die gegenwärtige Tyrannei nicht von Dauer ist und an sich selbst scheitern wird. Wir wissen, dass sich die Prinzipien von individueller Freiheit, von Privateigentum, von unternehmerischer Schaffenskraft, von Freiwilligkeit und Einvernehmlichkeit gegen staatlichen Zwang und Gewalt durchsetzen werden. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass viele von uns in den nächsten Monaten und Jahren gezwungen werden, ihre Mitarbeiter zu entlassen und die Betriebe aufzugeben oder ins Ausland zu verlagern. Aber wenn irgendwann und irgendwo in der Zukunft eine Zone der Freiheit entsteht, werden wir wieder da sein.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 226.