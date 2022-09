25. September 2022

Das PorcFest als Simulation einer freien Gesellschaft an 365 Tagen im Jahr

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Das Free State Project ist nicht ganz neu. Wir haben es in eigentümlich frei in den letzten Jahrzehnten von Beginn an begleitet (siehe unter anderem in ef 136 und ef 153). Immer stärker nimmt das, was einmal als Idee startete, nun Gestalt an und eilt von Erfolg zu Erfolg – durch Migration von immer mehr Libertären aus aller Herren Länder ins „libertäre Israel“. Wir fragten mal wieder nach bei einem der führenden Aktivisten in New Hampshire.

ef: Herr Pratt, bevor wir auf Ihr Steckenpferd in New Hampshire zu sprechen kommen, erzählen Sie uns doch bitte, wie Sie zum Libertären wurden.

Pratt: Ich kam von den Linken und war bis zum College ein demokratischer Sozialist. Im Jahr 1980 arbeitete ich dann in einem Start-up-Unternehmen, das einen konservativen Chef hatte. Wir amüsierten uns, indem wir uns gegenseitig auf die Politik des anderen stürzten, und da wir stets versuchten, ohne Widersprüche zu argumentieren, überzeugte er mich schlussendlich von der freien Marktwirtschaft und ich ihn von einer nicht interventionistischen Außenpolitik. Da saßen wir nun und dachten, wir hätten etwas vollkommen Neues erfunden. Etwa ein halbes Jahr später fand ich in einem Bus ein Flugblatt der „Libertarian Party“. Das war 1981. Der Rest ist Geschichte.

ef: Sie waren in den letzten zwei Jahren der Hauptorganisator für das „PorcFest“, das größte libertäre Festival in den USA. Wie war das?

Pratt: „PorcFest“ steht für „Porcupine Freedom Festival“. Ersteres ist das Wort für das „Stachelschwein“, das Maskottchen des Free State Project ist: ein bescheidenes, friedliches Tier, das sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Aber Achtung, kommen Sie nicht auf die Idee, es anzugreifen! Nächstes Jahr, 2023, wird unser zwanzigstes PorcFest stattfinden. Wir haben es sogar während der Covid-Hysterie vor zwei Jahren abgehalten – unser Festival ist nun das am längsten ununterbrochen stattfindende libertäre Festival der Welt! Ich beschreibe das PorcFest gerne als eine Simulation, bei der die Teilnehmer eine Woche lang in ein libertäres Dorf eintauchen. Ziel ist es, den Teilnehmern, die ihr ganzes Leben lang nur in autoritären Staaten gelebt haben, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es wäre, in einer freien Gesellschaft zu leben – wie der, die wir in New Hampshire aufzubauen versuchen. Unsere Hoffnung – und unsere zahlreichen anderen Aktivitäten im Freistaat sind genau darauf ausgerichtet – ist es, dass die Realität in New Hampshire eher früher als später die Notwendigkeit einer nur einwöchigen Simulation überflüssig machen wird, weil wir 52 Wochen im Jahr in Freiheit leben werden!

ef: Wie genau definieren Sie das offenbar dahinterstehende Free State Project (FSP)?

Pratt: Um das zu beantworten, muss ich einen Schritt ausholen. Denken Sie einmal an den klassischen Spannungsbogen im Leben eines Libertären: Wir entdecken die Idee der Freiheit, beginnen damit, Marktwirtschaft zu verstehen, träumen von einer Welt, in der jeder nach seiner Fasson selig werden kann, und können daraufhin nicht anders, als diese Gedanken mit anderen zu teilen. Ja, wir wollen sie bekehren! Zumeist treffen wir hier aber nicht auf offene Ohren, sondern rennen sprichwörtlich gegen eine Wand. Unsere Gesprächspartner wollen von unseren Ideen oft nichts hören.

ef: Ja, diese Phase hat wohl jeder Libertäre mal durchlaufen.

Pratt: Genau. Und hier stehen Libertären dann drei Wege offen: Man kann, erstens, versuchen, trotz der Misserfolge ein Sprachrohr der Freiheit zu werden. Man kann, zweitens, resignieren oder gar zum Autoritarismus zurückkehren, der zementiert und ohne Alternative erscheint. Und wir glauben an eine weitere, die dritte Möglichkeit: Das FSP ist das erfolgreichste Beispiel für diese Strategie, und ich würde behaupten, dass es die erfolgreichste libertäre Strategie überhaupt ist: die Wanderung. Anstatt unser kurzes Leben mit dem Versuch zu vergeuden, Millionen von Menschen zu bekehren, sammeln wir einfach alle bereits Bekehrten in einem Staat. Und in diesen ziehen unsere Köpfe ein, um gemeinsam unsere eigene freiheitliche Gesellschaft aufzubauen – die erste bewusst libertäre Gesellschaft –, unser libertäres Heimatland. Es ist eine separatistische Bewegung, die für die wenigen wirklich Freiheitsliebenden ein Zuhause schaffen soll.

ef: Warum fiel die Wahl auf New Hampshire?

Pratt: Diese Entscheidung wurde 2004 gefasst. Es waren mehrere Staaten in der Auswahl, wobei die Vor- und Nachteile jedes Staates untersucht und gegeneinander abgewogen wurden. New Hampshire mit seiner geringen Einwohnerzahl, seinem großen Repräsentantenhaus, der historischen Position als freiheitlichster Staat, dem tief verwurzelten „Live Free or Die“-Ethos und seiner vielfältigen Topologie (Berge, Ozean, Seen, Landwirtschaft) gewann mit ziemlichem Abstand. Wyoming belegte übrigens den zweiten und Alaska den dritten Platz. Es wird Sie vielleicht überraschen zu erfahren, dass Deutschland nicht einmal vorgeschlagen wurde.

ef: Haha! Gibt es Schätzungen darüber, wie viele Libertäre sich in New Hampshire nun bereits niedergelassen haben? Und hat die Migrationswelle in den letzten Jahren zugenommen?

Pratt: Unsere Basis besteht derzeit aus etwa 12.000 Personen, zu denen noch zahlreiche weitere Unterstützer und Allianzen hinzukommen. Zur Frage der Migration: In dem Maße, wie die Tyrannei auf der ganzen Welt zugenommen hat, erkennen immer mehr Menschen, die zuvor dachten, sie könnten sich davonschleichen, ohne dass das Auge von Mordor sie findet, dass sie eine neue Strategie brauchen. Darüber hinaus übt das FSP auch eine enorme Anziehungskraft aus. Viele Menschen, die uns besuchen, sind begeistert und wollen fortan dabei sein, wenn wir den Hammer in die Hand nehmen und unsere libertäre Heimat aufbauen.

ef: Geben Sie uns ein Gefühl dafür, wie es ist, in dieser Gemeinschaft zu leben. Gibt es viele kulturelle Aktivitäten mit Freiheitsbezug?

Pratt: Als ich selbst hierherzog, nahm ich mir vor, jede Woche drei bis fünf Freiheitsveranstaltungen zu besuchen. Ich fuhr durch den ganzen Bundesstaat und traf mich täglich mit einer Vielzahl von Menschen, die verschiedene libertäre Projekte anstießen. Heute sehen wir die ersten Früchte dieses Engagements, wenn wir uns die Gemeinschaften ansehen, die sich rund um Kryptowährungen, Waffen, den Anbau von Lebensmitteln, Homeschooling, Politik und Agorismus gebildet haben. Wir scherzen, dass das größte Problem für Libertäre im „Free State“ genau die Frage ist, welche Freiheitsveranstaltung sie besuchen sollen.

ef: Wenn wir New Hampshire auf einer Karte betrachten, sehen wir, und Sie deuteten es selbst an, dass es sowohl eine Meeresküste als auch Berge im Landesinneren hat. Würden Sie New Hampshire auch als einen schönen Staat bezeichnen?

Pratt: Absolut. Wir haben den Atlantik vor der Tür, die „White Mountains“ im Norden und dazwischen eine Vielzahl von wunderschönen Seen und Flüssen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Da ich hier mit Europäern spreche, möchte ich New Hampshire einmal plakativ als eine Art Österreich am Meer beschreiben.

ef: Wie sieht es mit der Politik im Staat aus? Sehen Sie erste Anzeichen dafür, dass Ihre Strategie aufgeht?

Pratt: Von den 50 Bundesstaaten war New Hampshire in den letzten 20 Jahren, mit Ausnahme von zwei Jahren, stets die Nummer eins in Sachen Freiheit, und wir sind der einzige Staat, der im letzten Jahr nicht nur die Steuern gesenkt, sondern auch den Staatshaushalt massiv gekürzt hat. Machen Sie das mal in Deutschland …

ef: Haha! Ich habe im Zusammenhang mit dem FSP von „Liberty Republicans“ gelesen. Was ist das denn?

Pratt: Jetzt muss ich aber lachen. Bevor ich nach New Hampshire gezogen bin, habe ich nie die Republikaner gewählt. Aber viele Stachelschweine – sowohl Zugezogene als auch Einheimische – kandidieren als Republikaner, weil sie so die Chance haben, gewählt zu werden. Unsere „Liberty Republicans“ stellen derzeit die Mehrheit der Republikanischen Partei in New Hampshire, und die Republikaner haben wiederum die Mehrheit im Repräsentantenhaus, was uns ein gehöriges Maß an Mitsprache garantiert. Die zweitmächtigste Person im Repräsentantenhaus ist ein „Free Stater“. Der drittmächtigste Abgeordnete erzählte mir letzten Monat, dass er, als er hierherzog, als „Libertarian“ kandidierte und weniger als 20 Stimmen erhielt. Daraufhin wechselte er zu den Republikanern und gewann seither sechs Wahlen in Folge.

ef: Diese Erfolge haben aber die Free Stater sicher in den Fokus der Gegner gerückt, oder?

Pratt: Ja, die Linken sind besonders verärgert. Vor mehr als einem Jahrzehnt bezeichnete eine Demokratin das FSP als die größte Bedrohung für ihre Partei, und sie könnte durchaus recht gehabt haben. Unsere Erfolge und selbst unsere Misserfolge haben die Linken so empört, dass sie uns mit Millionen von Dollar angegriffen haben, die von Gewerkschaften außerhalb des Staates und von Milliardären stammen. Aber ich verrate nun ein Geheimnis: Wir haben unsere Schiffe verbrannt. Wir können nicht zurück! Die Linken können ihre Sachen packen und innerhalb von 30 Minuten in einem von mehreren progressiven, autoritären Bundesstaaten landen. Wir Libertären können nirgendwo anders hin, es gibt keinen anderen Ort, der für die Freiheit vielversprechender ist. Und wir gewinnen wie verrückt, also warum sollten wir auch das Feld räumen?

ef: Wissen Sie zufällig, welche Einwanderungshindernisse eine Person aus Deutschland überwinden muss, um sich in New Hampshire niederzulassen?

Pratt: Wir können es kaum erwarten, die Einwanderungshindernisse der Bundesregierung zu beseitigen! Unsere besten Aktivisten sind diejenigen, die so sehr von der Freiheit motiviert waren, dass sie dafür um die halbe Welt gezogen sind. Ich bin kein Anwalt für Einwanderungsfragen, und, offen gesagt, liegt die Entscheidungshoheit in Einwanderungsfragen auch noch in Washington. Ich hoffe aber, dass wir hier bald die ersten Lichtblicke sehen werden. Bis dahin müssen wir vielleicht einfach einen Fluchttunnel für kanadische Flüchtlinge graben und Schmugglerrouten für euch Flüchtlinge aus Übersee ausarbeiten.

ef: Ist das erklärte Ziel des FSP eigentlich die Abspaltung von den USA?

Pratt: Sie machen den Fehler zu denken, dass es sich um eine hierarchische, von oben gesteuerte Bewegung handelt. Das ist nicht der Fall. „Das Ziel“ wird von den Zielen derjenigen abhängen, die hierher gezogen sind, sowie von unvorhersehbaren zukünftigen Ereignissen in Staat, Land und Welt. Viele glauben, dass die Anfechtung von Gesetzen der Bundesregierung uns vor dem Schlimmsten bewahren wird. Andere glauben, dass die USA in ihrer aktuellen Zusammensetzung dem Untergang geweiht sind – dass Texas, Kalifornien und andere größere Staaten sich abspalten und konservative beziehungsweise progressiv-autoritäre Nationen bilden könnten. Wir wollen bereit sein, wenn das passiert, damit wir durch die Hintertür schlüpfen und den ersten wirklich libertären Staat formen können.

ef: Abschließend etwas vielleicht ein wenig Abseitiges: Innerhalb des Free State Project ist es beliebt, New Hampshire als „libertäres Israel“ zu bezeichnen. Ist das nicht etwas überzogen?

Pratt: Schauen Sie einmal: Die Mormonen wurden verleumdet und diffamiert, bis sie sich in Utah zusammenschlossen. Die Amischen konzentrierten sich recht erfolgreich in klar definierten Dörfern in Pennsylvania. Die Juden wurden jahrhundertelang verfolgt und leben heute in Israel. Die Chinesen siedeln sich in verschiedenen „Chinatowns“ an und so weiter. Sie alle sind eigenständige winzige Minderheiten, die, als sie zerstreut waren, unterdrückt wurden. Indem sie sich zusammenschlossen, schufen sie einen Flecken Erde, an dem sie nach ihren Werten leben konnten, getrennt von einer vorherrschenden Kultur, die ihnen feindlich gesinnt war. Ich finde den Vergleich daher ziemlich passend!

