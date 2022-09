25. September 2022

„So sind wir nicht“ erklärte der österreichische Bundespräsident kurz nach Eröffnung des „Ibiza-Untersuchungsausschusses“, der als Generalabrechnung mit der FPÖ begonnen hatte, sich aber bald zu einem Debakel für die Kanzlerpartei ÖVP auswuchs. Alexander Van der Bellen hat nur zum Teil recht. „Wir“ – die große Mehrheit der Österreicher – sind nicht so. Die politische Klasse aber – ungeachtet der Parteifarbe – sehr wohl. Das von den Linksmedien des Landes (de facto also so gut wie allen Medien) gezeichnete Sittenbild einer von der Entourage des inzwischen restlos entzauberten Jungstars Sebastian Kurz durch Korruption und Freunderlwirtschaft geprägten alpenländischen Bananenrepublik ist geradezu abstoßend. Mit welcher Arroganz und Überheblichkeit einige der im Zentrum der Macht und in dessen Umkreis tätige Figuren agiert haben, ist unglaublich. Christian Hafenecker, Chef der FPÖ-Fraktion im Untersuchungsausschuss, hat hier kein parteipolitisch gefärbtes Pamphlet, sondern eine lückenlose Dokumentation der Ereignisse von „Ibiza“ bis zu den Hausdurchsuchungen im Umfeld des Kanzlers vorgelegt – unter umfangreicher Angabe von Quellennachweisen. Die zum Teil auch von den Mainstream-Medien kolportierten Protokolle der Auswertung von Mobiltelephonen und Laptops, respektive die darin enthaltenen Botschaften, lassen erkennen, wie weit sich eine Kaste von Berufspolitikern und in deren Umfeld tätigen „politischen Unternehmern“ mittlerweile vom „Pöbel“ (so einer der wichtigsten Figuren der politischen Ränkespiele über Normalsterbliche, die nicht in der Business-Class zu reisen pflegen) entfernt haben. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang vom „Tiefen Staat“, dessen Existenz von eingefleischten Etatisten stets ins Reich der Verschwörungstheorien verwiesen wird. Der angerichtete Schaden, der immense Verlust an Vertrauen in die politischen Institutionen des Landes, wird so schnell nicht wieder gutzumachen sein. Über Politikverdrossenheit braucht sich in Österreich kein politischer Beobachter mehr zu wundern.



