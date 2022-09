Putschversuche Was in Moskau 1991 scheiterte, ist nun in Washington gelungen

19. September 2022

Der politmediale Komplex meint es nicht mehr nötig zu haben, seine Böswilligkeit zu verstecken

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Der Tod Michail Gorbatschows, des letzten Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, des ersten und letzten Staatspräsidenten der Sowjetunion und ihr unfreiwilliger Totengräber, rief Ende August sicherlich bei jedem, der die Zeit der Wende 1989 bis 91 bewusst erlebte, eine Menge Erinnerungen wach. Die friedliche Beendigung des Sowjetreiches, bei der „Gorbi“ die Schlüsselrolle spielte, war das größte unerwartete Ereignis des 20. Jahrhunderts. Dass der Letzte im Kommunistenreich ausgerechnet am 25. Dezember das Licht ausknipste, ist eine am Rande bemerkenswerte Fügung des Schicksals.

Der Umbruch, der Sieg des Westens am Ende des Kalten Krieges über den Osten, läutete eine Ausnahmezeit ein, die mancher als „Ende der Geschichte“ missverstand. Eine Fehlinterpretation, die in ihrer Hybris ein wenig an den Begriff „Tausendjähriges Reich“ erinnert. Die historische Dauer jener Phase übertriebenen Selbstbewusstseins währte interessanterweise ziemlich genauso lang wie die Zeit vom Fall der Berliner Mauer bis zum Fall der drei (!) WTC-Türme in New York am 11. September 2001.

Meine Erinnerungen an die Wendezeit führen mich in das unmittelbar vorangegangene Jahrzehnt der 1980er Jahre. Ich fing damals an, die Politik zu verfolgen und politisch zu denken. Es war eine spannende Zeit. Am Anfang gab es in den westlichen Ländern eine tiefe Rezession, hohe Arbeitslosigkeit und Inflation, eine scharfe Auseinandersetzung um Aufrüstung und den Aufstieg des Umweltschutzes. Die letzten beiden Themen mündeten 1983 in den seit der Gründung der Bundesrepublik erstmaligen Einzug einer neuen Partei, der Grünen, in den Bundestag. Ich wäre vermutlich ein oder zwei Jahre zuvor den Grünen beigetreten, wenn deren naiv anmutende Forderung nach einseitiger Abrüstung nicht meinen Verdacht geweckt hätte, dass hier dunkle und irrationale Kräfte am Werk waren. Kräfte, die jetzt einen Krieg mit Russland um die Ukraine anstreben.

Frage: Ist es nur ein Zufall, dass in den vergangenen hundert Jahren immer dann, wenn eine Partei in Deutschland (mit) an der Regierung ist, die in ihrem Emblem ein Sonnensymbol trägt, das Land kurz darauf in einen Krieg mit einem slawischen Volk verwickelt ist? So gesehen war es vermutlich ein Glücksfall, dass im Jahrzehnt vor 1991 eine solche Partei in (West-) Deutschland nicht an der Macht war.

Trotz der vielen apokalyptischen Szenarien, die im Jahrzehnt 1981 bis 91 durch die Medien geisterten und uns das Fürchten lehren sollten – Waldsterben, atomarer Winter, Aids, Tschernobyl, das Ozonloch, in der zweiten Hälfte der Dekade dann erstmals auch die menschengemachte Klimaerwärmung –, verspürte ich nur einmal, kurzzeitig, einen Anflug echter Angst. Nämlich als im August 1991 die Nachricht vom Putschversuch gegen Gorbatschow vermeldet wurde. Auslöser dieses Gefühls war vielleicht die Kombination aus Plötzlichkeit und der Gewissheit, dass unzurechnungsfähige, aber zugleich zornige Menschen dabei waren, sich Zugang zum kernwaffenbestückten Arsenal einer Supermacht zu verschaffen. Zumal dies in einer sehr labilen Übergangsphase geschah: Deutschland war zwar formal wiedervereinigt, aber in den neuen Bundesländern stand noch immer sowjetisches Militär.

Ich erwähne das, weil ich, anlässlich des Ablebens Gorbatschows an jenes Jahrzehnt zurückdenkend, merkte, dass ich vor nicht allzu langer Zeit erstmals seitdem wieder eine ähnliche Gefühlswallung erlebte – nicht identisch, aber gleichartig genug, um Assoziationen zu wecken. Es war nicht der Anflug unmittelbarer Existenzangst wie damals, aber doch ein tiefes Entsetzen. Und zwar, als im Juni 2020 die „Black Lives Matter“(BLM) -Krawalle in den USA und, etwas geringer, in anderen westlichen Ländern losgingen. Nicht die Rabauken lösten diesen Schock aus, sondern die Reaktionen darauf. Wie die Leser wohl wissen, wurden die – „meist friedlichen“ – Proteste trotz allgemeiner Lockdowns zugelassen. Die Polizei hielt sich bestenfalls zurück oder ging gar vor Randalierern in die Knie. Die Medien fachten den jahrzehntelang zuvor auch von ihnen gelegten Zunder in den Köpfen der Beteiligten geradezu begeistert an. Politiker, Kirchenfürsten und sonstige Geschwätzfreudige dagegen blickten, wie die Mutter in Heinrich Hoffmanns „Zappelphilipp“, „stumm auf dem ganzen Tisch herum“.

Es war ein Entsetzen darüber, dass sich im ganzen Westen unzurechnungsfähige, zugleich aber zornige Menschen nun offenbar endgültig Zugang zum Staatsapparat und zu den staatsnahen Medien verschafft hatten. Irgendwie war das ja schon zuvor klar gewesen, zum Beispiel in Deutschland aufgrund der bedingungslosen, von den Medien unkritisch begleiteten Öffnung der Grenzen für die Migranten 2015. Während man damals noch mit einer überstarken Dosis guten Willens fehlgeleitete, naive Wohltätigkeit vermuten konnte, offenbarten die BLM-Explosion die innerhalb des staatsmedialen Komplexes des Westens herrschende reine Böswilligkeit sowie den Anschein, dass dieser Komplex es nicht mehr für nötig hält, seine Böswilligkeit noch länger zu verstecken.

1991 war der Putsch der Unverbesserlichen gescheitert – in Moskau. Drei Jahrzehnte später ist klar, dass er gelungen ist – in Washington. Nach langer, gründlicher Vorarbeit. Von Leuten, deren geistige Nähe zu Trägern des modernisierten Sonnensymbols offenbar ist.