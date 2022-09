(Pseudo-) Wissenschaft Potsdamer Klima-Institut und „The Lancet“

18. September 2022

Qualitätsvoll ist etwas anderes …

von Axel R. Göhring

Es war 2020 ausgerechnet das weltweit höchst renommierte Medizin-Magazin „The Lancet“, das die Corona-Zoonose-Verschwörung von Staatsvirologe Drosten et al. verbreitete (siehe Link am Ende des Artikels).

„The Lancet“ scheint nun wissenschaftlich an mehreren Fronten abzubauen.

Gerade haben sie in der Unterausgabe „Planetary Health“ eine satirisch anmutende Studie des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung (manche sagen: -Forschungsfolgen) herausgebracht, nach der höhere Temperaturen zu mehr Hasskommentaren in Internetforen führten. Der Spaßartikel zu Weihnachten ist ja bekannt, aber es ist September!

Um wen handelt es sich bei den Autoren, die sich trauen, im Stil von „Geburtenrate und Zahl der Weißstörche in Deutschland nehmen gleichzeitig ab“ pseudowissenschaftliche Wetter-Gegenrechts-Studien zu veröffentlichen? Der Leitautor (letzte Stelle der Liste, das ist immer der Prof) ist Anders Levermann, der vor einigen Jahren im Bundestag schon für Furore sorgte, weil er behauptete, dass CO2 einen Bindungswinkel wie Wasser hätte. Die Physikfans unter den Lesern wissen, dass Kohlendioxid gestreckt ist – ein 104-Grad-Winkel wie im H2O hätte ein starkes Dipolmoment zur Folge; das Gas wäre ab einem bestimmten Punkt über null Grad Celsius also auch flüssig wie Wasser. Der Physik-Professor Levermann von der Potsdamer Universität sollte das wissen.

Bei „Klimawandel bewirkt Hasskommentare“-Artikeln haben die coronagestressten Bürger wenigstens etwas zu lachen. Dennoch zeigt sich ein Abbau wissenschaftlicher Standards sogar in renommierten Zeitschriften. Pikant in dem Zusammenhang: Der Hauptschriftleiter von „The Lancet“, Richard Horton, sagte einmal über das kollegiale Gutachter-Verfahren in den Naturwissenschaften (Peer-Review), es sei „ungerecht, unverantwortlich, oft beleidigend, in der Regel unwissend, gelegentlich töricht und häufig falsch.“

Und genau damit werden fast alle seine Artikel im Heft qualitätsgeprüft. Übrigens ist ausgerechnet Horton im Corona-Jahr 2020 schon ordentlich mit Corona-Studien-Artikeln auf die Nase gefallen, die er zurückziehen musste. Ist der Mann noch zu halten?

