Wirtschaftskriegsmüde Keiner glaubt an den Endsieg

13. September 2022

Die Kapitulation droht diesmal noch vor einer Frühjahrsoffensive

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Früher hatte die Politik wenigstens noch den Anspruch formuliert, die Probleme zu lösen, die sie zuvor selbst geschaffen hatte. Das hat zwar auch nie funktioniert, sondern immer neue Probleme geschaffen, mit denen sie sich dann beschäftigen konnte, aber es war ihr Erfolgskonzept, mit dem sie und damit der Staat gewachsen sind. Heute erhebt sie gar keinen Anspruch mehr auf Problemlösung und glaubt womöglich, damit durchzukommen. Energieknappheit ist kein Problem, das es zu lösen gilt, sondern mit dem man zu leben lernen soll. Nun ist sie halt nun einmal da, die Knappheit. Die Vision einer anderen ökologischen, nachhaltigen oder Was-auch-immer-Energieversorgung, die die alte ersetzt, so falsch auch die Annahmen und Voraussetzungen gewesen sein mögen – sie ist aufgegeben. Man betreibt noch etwas Kosmetik – man könne noch das eine oder andere Kernkraftwerk reaktivieren, wenn es denn unbedingt sein müsse –, doch nur um zu Protokoll geben zu können, man sei nicht ganz untätig und sehenden Auges der Katastrophe entgegengegangen. Niemand in der Regierung glaubt ernsthaft, dass sie sich verhindern lasse. Das spürt man. Nicht nur bei Habeck. Ich würde gar nicht so weit gehen, hier Absicht zu unterstellen – man wurstelt sich halt entlang der ideologischen Leitlinien, in denen man gefangen ist, irgendwie weiter.

Verlässt man diese und versucht, von außen auf die geschaffenen Zwänge zu schauen, so fragt man sich, wo die Fronten in der internationalen Politshow tatsächlich verlaufen. Nach der zentralbankverursachten Inflation, in Verbindung mit einer auf groteske Spitzen getriebenen Staatsverschuldung im EU-Europa und der Zerstörung der globalen Lieferketten im internationalen Gleichschritt der Virus-Hysterie, wird uns also Russland mit seinem Führer Putin als Bedrohung nicht nur der „Freiheit“ der Ukraine, sondern des gesamten Kontinents bis zum Atlantik dargestellt. Nehmen wir einmal an, es wäre so, und es spricht dafür sogar mehr, als man im oppositionellen Lager in Deutschland gemeinhin wahrnehmen möchte angesichts der Freiheitsbedrohung durch die eigene Regierung und ihre politische Kaste, die formal oppositionelle Parteien teilweise einschließt. Immerhin ist Putin sowjetisches Urgestein und KGB-Mann, zweifellos ein skrupel- und rücksichtsloser Machtmensch, was auch vor dem Ukraine-Krieg klar war. Gleichzeitig spielt die Corona-Agenda der WHO umfassend mit, bis heute, einschließlich der Impfungen im Abo – es gibt hier keinen Gegensatz zu den globalistischen Agenden.

Nehmen wir also an, dass die Bedrohung Mittel- und Westeuropas durch Putin-Russland real und akut ist. Und man ist davon mehr oder weniger überrascht worden, denn schließlich hatten alle ökosozialistischen Parteien, ob schwarz, grün oder rot, ja, auch gelb, das auf russischem Erdgas fußende Energiewende-Konzept mitgetragen. Wäre es dann nicht logisch, umgehend zu konsolidieren, zu korrigieren und eigene Kräfte zu sammeln, statt zu zerstören und zu versuchen, Zeit zu gewinnen, um langfristig standhalten zu können?

Jetzt werden Sie sich denken: Was soll die blöde Frage, wir wissen doch alle, dass logisches Denken nicht die Stärke deutscher Regierungen und schon gar nicht der aktuellen ist. Ihr Chef wird als Amnesie-Kanzler in die Geschichte eingehen, die Außenministerin ist in ihr Amt gekommen, weil sie eine Frau ist und man ihre Artikulation unterhaltsam findet, die Kriegsministerin kannte noch lange nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Marder vermutlich nur als irgendwelche Tiere, die Autokabel und -schläuche anfressen, und der Klimaminister … der hat zwar keine tiefere Ahnung von Wirtschaft, aber ich würde ihn nach seinem rhetorischen Maischberger-Debakel vergangene Woche so weit in Schutz nehmen, als er zumindest weiß, dass der Karren an die Wand fährt und der deutsche Mittelstand gerade pleitegeht und um seine Existenz gebracht wird. Er will es nur nicht zugeben und eiert deswegen so herum. Dabei spielt er nicht zum ersten Mal weinerlich auf seine Überforderung an (früher, als er noch Zeit hatte, habe er auch noch beim Bäcker Brötchen gekauft), in der irrigen Hoffnung, dass man ihn dann nicht so sehr verhauen möge. Ja, da stimme ich Ihnen natürlich zu, alles nichts Neues, längst bekannt.

Aber das greift ja noch zu kurz! Versetzen Sie sich doch einmal in die Perspektive eines von Eroberungsgier getriebenen russischen Imperators, der das Sowjetimperium schöner und größer wiedererrichten möchte, als es je zuvor war, und nun drei Wünsche frei hätte, was die Regierungen derjenigen Territorien, die Sie als Nächstes zu erobern gedenken, nun erst einmal in ihren Ländern tun sollten: das Land mit Problemen destabilisieren, der wirtschaftlichen Kraft berauben und ihm dabei zu Propagandazwecken noch ein paar Argumente an die Hand geben, es bei deren schädlichem Tun bestmöglich unterstützen. Das Handeln der deutschen Regierung passt nicht mit dem vorgeblichen Ziel zusammen, Russland zu schwächen, trifft stattdessen das eigene Land – und damit, wenn man schon im Konflikt steht, wird Russland relativ gestärkt. Man kann keine Wirtschaftssanktionen verhängen und sich dann beschweren, wenn diese mit Wirtschaftssanktionen beantwortet werden. Man hat Putin sozusagen gar nicht die Chance gegeben, Mitteleuropa durch den Stopp von Energielieferungen wirtschaftlich anzugreifen, sondern ihn förmlich dazu eingeladen, wenn nicht sogar dazu genötigt. Dazu veranstaltet man Waffenlieferungen im Ringtausch, die absehbar darauf hinauslaufen, dass am Ende nahezu alle Beteiligten einen Nachteil haben: nämlich Material im nicht einsatzfähigen Zustand ohne dafür ausgebildetes Personal. Nun ist das Liefern von Waffen an die Gegenseite in den Kriegen, die eine andere militärische Großmacht führt, gängige Praxis der Großmachtpolitik des Kalten Krieges gewesen und an sich nichts Besonderes. Jeder wusste das damals, wenn man auch nicht viel darüber geredet hat, jedenfalls nicht über das eigene Tun. Höchst merkwürdig ist es jedoch, dass dies eine nachrangige abhängige Macht im geopolitischen Konzert unter unablässiger lauter Prahlerei tut. Noch ungewöhnlicher ist es, dass dies ein Staat in der geographischen Mitte ist, dessen militärische Konfliktscheu über Jahrzehnte Staatsräson war. Die Geschichten, die man uns erzählt, passen einfach von vorne bis hinten nicht zusammen.

Ohne militärischen Feindangriff wird die deutsche Infrastruktur zerstört, volkswirtschaftliches Kapital in noch nicht vorstellbarer Weise vernichtet und die Versorgung der Bevölkerung sabotiert. Die Kapitalvernichtung beschränkt sich ja nicht auf die Verschwendung durch staatliche Geldausgaben; dort ist sie nur einigermaßen einfach zu beziffern. Weite Teile der deutschen Wirtschaft sind derzeit mit Allokationen beschäftigt, wie sie für ein unterentwickeltes Dritte-Welt-Land kennzeichnend sind. Kapitalaufbau und -erhalt werden mit Sicherungsmaßnahmen, um Infrastruktureinbrüche und durch staatliche Misswirtschaft verursachte Versorgungsengpässe gegebenenfalls überbrücken zu können, und mit Ausweichaktivitäten, um Kosten durch plötzliche Verknappungen zu kompensieren, verhindert. Die Firmenpleiten haben dabei erst begonnen. Nach Habecks Gestammel, dass ja nicht jeder Betrieb, der zu produzieren aufhöre, notwendigerweise insolvent gehe, hat der bayerische Staatsfunk tags darauf tapfer einen Beitrag zu seiner Verteidigung geliefert, ohne einen Bezug zum Minister zu nennen. Es gebe keine Anzeichen, dass die erhöhten Energiekosten bereits im August zum Anstieg von Insolvenzen geführt hätten; die Zahl der Insolvenzen sei auch nicht höher als „vor Corona“; aber auch die Zahl der Insolvenzen zeige gar nicht das Ausmaß der Betriebsaufgaben, da ein Betrieb ja sein Geschäft aufgeben könne, bevor es so weit gekommen ist, dass er Insolvenz anmelden müsse. Das ist ja auch richtig. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen angesichts von Kostenexplosionen unterschätzt die Betriebsaufgaben. Wer als Unternehmer sieht, dass ihm in absehbarer Zeit die Kosten davonlaufen werden, der stellt sein Geschäft lieber früher ein, als länger zu warten, bis er alles verloren hat. Und vor allem: Die große Zahl der Mittelständler, die Schwierigkeiten haben, einen Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, an den sie übergeben können, und altersbedingt oder aufgrund von Regulierungsfrust bereits länger weitergemacht haben, als sie eigentlich wollten – sie werden dazu getrieben, jetzt, in diesen Wochen und Monaten, den fälligen Schlussstrich zu ziehen.

Um zum Punkt zu kommen, den ich setzen will: Not an der Heimatfront ist nicht gut für die Kriegsmoral, das sollte sich nach den großen Kriegen des letzten Jahrhunderts herumgesprochen haben. Während aber auf der einen Seite die Kriegsmoral beschworen wird, wird genau diese Not geradezu gezielt herbeigeführt. Es passt einfach nicht zusammen, denn das Ergebnis ist absehbar: Man läuft zielstrebig auf die Situation zu, klein beigeben zu müssen – gemessen an dem, was man vorher verkündet hat. Gegenüber Moskau, aber auch gegenüber Washington, und in der EU sowieso. Die Regierung wird vielleicht durch eine andere ersetzt, aber auch eine CDU-Regierung hätte das gleiche Problem. Es gibt keine Perspektive, aus der Nummer rauszukommen. Keine wirtschaftlichen Wunderwaffen, nichts. Keine Frühjahrsoffensive. Im Winter wird buchstäblich das Licht abgedreht.

Und wie heißt es bei deutschen Regierungen der letzten zwei Jahrzehnte? Sie fahren auf Sicht. Genau – nur ohne jegliche Leuchte.