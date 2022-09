Zum Tod von Elizabeth II. Der letzte Hauch des 19. Jahrhunderts

12. September 2022

Die Queen war eine lebende, aber meist stumme Antithese zum therapeutischen Managerstaat

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Anlässlich des Todes von Königin Elizabeth II. von England heben viele, darunter auch Nicht-Monarchisten, ihre unablässig vorgelebten Tugenden hervor: Dienstbereitschaft, Treue, Fleiß, Unverwüstlichkeit, Stoizismus und Verschwiegenheit. Hinzu kommt, dass sie Geschichte und Tradition des Landes verkörperte wie sonst kein Mensch und keine Institution mehr.

Dennoch gibt es ernstzunehmende und berechtigte Kritik an ihrer mehr als 70 Jahre währenden Regentschaft: der massive Verlust von bürgerlichen Freiheiten und öffentlicher Sicherheit, die Zulassung unbeschränkter Einwanderung und die daraus resultierende Überlastung der Infrastruktur. Außerdem hätte sie, wie ich in einem früheren Artikel darlegte, die Brexit-Verwerfungen abmildern können, wenn sie vor Unterzeichnung des Lissabon-Vertrages auf die berechtigte Forderung nach einem entsprechenden Referendum eingegangen wäre und ein solches von ihrer Regierung verlangt hätte.

Doch die englische Königin beziehungsweise der König habe nur noch die Macht der entsprechenden Schachfigur auf dem Brett, so der konservative britische Journalist Peter Hitchens gestern in der „Sunday Mail“: Den Platz, den sie/er besetzt, kann kein anderer einnehmen. Das immerhin verhinderte länger als in anderen Demokratien, dass im Volk der fehlerhafte Glauben an die Politik als Quelle der Erlösung dominierte. Nur allzu gerne hätten die neuen Eliten dieses Hindernis beiseitegeräumt. Allein der noch nachglühende Glanz der mit der Monarchie verbundenen Geschichte verhinderte das – ein weiterer Grund für die neuen wahren Herrscher, das Bewusstsein für diese Geschichte möglichst gründlich auszulöschen. Deshalb empfehle ich einen Blick auf diese Geschichte, nicht zuletzt deshalb, weil sie möglicherweise den Keim für eine bessere Zukunft der Welt, als es unsere gegenwärtigen Expertokraten für uns im Schilde führen, in sich trägt.

Europa war im 19. Jahrhundert von autokratischen und hektischen Versuchen seitens der Obrigkeit geprägt, den Geist der Französischen Revolution wieder in die Flasche zurückzudrängen. Das gesamte 20. Jahrhundert ist Zeugnis ihres diesbezüglichen Scheiterns. Auch in Großbritannien gab es solche Unruhen. Im Vergleich zu den Aufständen auf dem Festland blieben diese aber lokalisiert und begrenzt – und sie führten nicht zu einer monarchiebefreiten Republik.

Ein Grund dafür, vielleicht sogar der führende, war die Tatsache, dass die Engländer nach ihrem Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert den Absolutismus abschafften und 1688 eine konstitutionelle Monarchie aus der Taufe hoben, die der ökonomische Historiker österreichischer Prägung Gary North eine „weltliche Version des Cromwellschen Calvinismus“ nannte – womit er meinte, dass Tugenden wie Fleiß und Ehrlichkeit gefördert wurden, woraus Zukunftsgewissheit erwuchs. In den folgenden zwei Jahrhunderten erhielten allmählich immer mehr Menschen das Recht, ihre Repräsentanten ins Parlament zu wählen. Dieser langsame Übergang des politischen Gravitationszentrums vom Monarchen zum mehrheitsbasierten Kabinett erlaubte es der alten Oberschicht, die Charaktereigenschaften einer Hoppschen natürlichen Elite aufwies, sich den Änderungen anzupassen. Diese Anpassungsfähigkeit gelangte erst in den 1980er Jahren an ihre Grenzen und wurde spätestens von Tony Blair gänzlich überwältigt.

Zuvor aber resultierte dieses System im 19. Jahrhundert in das freieste und gleichzeitig wohlhabendste Land der Welt. Es war das Epizentrum der Industriellen Revolution. Seine ökonomische Macht manifestierte sich bald in einem Weltreich. Aufgrund der freiheitlichen Wirtschaftsordnung zu Hause fußte dieses Reich weniger auf dem Wunsch nach Landnahme als auf der Notwendigkeit, Handelsrouten zu schützen. Nicht vergessen werden darf die historisch einzigartige Leistung dieses Weltreiches, den Sklavenhandel zu ächten und zu bannen. Es war eine aus einem religiösen Impuls heraus geborene Initiative.

Die aus dem Schutz des übrigen Handels resultierenden territorialen Ansprüche nahmen in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an Fahrt auf. Dies vor allem, um dem alten Rivalen Frankreich sowie dem kraftstrotzenden Novum auf der europäischen Bühne, dem Deutschen Reich, Grenzen zu setzen und um Russland aus Indien herauszuhalten. Dass die Briten den riesigen chinesischen Markt mit Opium zu knacken versuchten, ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Dennoch: Heutzutage, wo Antikolonialismus zum guten, politisch korrekten Ton gehört, wird gerne übersehen, dass der Handelsimpetus der Briten dafür sorgte, dass in ihren Kolonien Eisenbahnliniennetze, Schulen, Gerichte und andere Institutionen errichtet wurden, von denen die Nachfolgeländer noch heute zehren. Und, Stichwort China: In der Kronkolonie Hongkong wurde der Geist der freien Marktwirtschaft weitaus länger aufrechterhalten als im Mutterland selbst. Das Ergebnis spricht für sich.

Das soll nicht verschleiern, dass, wie in jedem Imperium üblich, teilweise massive Übergriffe und Ungerechtigkeiten stattfanden. Im Burenkrieg um 1900 herum erfand das Empire schließlich Konzentrationslager, behandelte die Zivilbevölkerung wie Kombattanten und eröffnete somit die Abgründe des 20. Jahrhunderts – Abgründe, die am Ende das Weltreich selbst verschlangen.

Die Weltreiche der anderen europäischen Mächte sind gänzlich verschwunden, allenfalls die Sprache ist übrig geblieben. Das britische Weltreich aber verwandelte sich in das Commonwealth, ein loses Bündnis derzeit 56 unabhängiger und strukturell sehr unterschiedlicher Staaten. Es ist so beliebt, dass sich sogar Länder wie Mosambik und Ruanda angeschlossen haben, die nie Teil des Empire waren. Vielleicht, das klingt zugegebenermaßen im Moment recht phantastisch, wird das Commonwealth eines Tages zum Gegenmodell der von den gegenwärtigen Eliten des Westens gewünschten Weltordnung, die auf Zentralisierung und Verordnungen von oben setzt.

Der Erfolg dieser Evolution des Weltreiches und somit sein Weiterbestehen in gänzlich anderer Form ist eine große, vielleicht die größte Leistung Elizabeths. Es ist das Ergebnis eines lebenslang eingehaltenen Versprechens. Noch vor ihrer Inthronisierung, anlässlich ihres 21. Geburtstags, womit damals die Volljährigkeit als erreicht galt, legte sie ein bemerkenswertes öffentliches Gelöbnis ab. Die Kronprinzessin wandte sich ausdrücklich an „alle Völker des britischen Commonwealth und Reiches, egal, wo sie leben, welcher Rasse sie angehören und welche Sprache sie sprechen“. Sie sagte: „Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst Ihnen gegenüber und der gesamten Empire-Familie, der wir alle angehören, widmen werde.“ Sie nahm dabei sicht- und spürbar, ihrer Religion folgend, den dienenden fußwaschenden König Jesus zum Vorbild. Die angesprochenen Völker verstanden das und dankten es ihr.

Die weitere Entwicklung des Commonwealth hängt daher entscheidend von ihren Nachfolgern ab. In der Hinsicht sieht es im Moment nicht gerade rosig aus. Der erklärte Republikaner Brendan O’Neill bringt es auf spiked-online.com auf den Punkt. Zwar mochte er nie die Vorstellung, jemandes Untertan zu sein. Aber die Queen war für jeden freiheitlich Denkenden ein Vorbild, indem sie Innenleben und Privates vom Öffentlichen und Politischen zu trennen wusste, ja, sogar darauf bestand, indem sie lebenslang Selbstlosigkeit und Stoizismus vorlebte. König Charles III. dagegen hat in seinem bereits langen Leben klargemacht, dass er sich weniger unter Kontrolle hat. Politisch betrachtet er Menschen als potenzielle Umweltplagen. Da der neue König nun aber zur Neutralität verpflichtet ist, wird dessen Sohn diesen Staffelstab übernehmen. William fördert zudem die Vorstellung, dass es gut sei, seinem Innenleben öffentlich Ausdruck zu verleihen.

Damit spielen diese beiden Royals ihren Feinden in die Hände. Leute, die sich als Manager und Therapeuten der Menschheit verstehen und entsprechende diktatorische Gelüste haben. Die „Experten“-Klasse, die, im Gegensatz zur verstorbenen Königin, keine höhere Autorität als sich selbst und ihr sehr begrenztes Verständnis von der Welt anerkennen.

Diese höhere Autorität anzuerkennen war für Briten jeder Schicht noch im 19. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit – eine Tatsache, die zum bis heute nachklingenden Erfolg ihres Weltreichs beitrug. Ein in der gesamten europäischen Elite gegen Ende desselben Jahrhunderts emporkriechender Gegenglaube öffnete die Schleusen zum Ersten Weltkrieg, dessen langfristige gesellschaftliche Folgen uns immer noch plagen. Als die 1926 geborene Queen aufwuchs, waren jedoch die Werte des 19. Jahrhunderts, auch in England, noch ausreichend lebendig. Und zwar dort gerade aufgrund der Monarchie, die im Volk eine stärkere Verbundenheit zur Geschichte und zu den Traditionen, als es in vielen anderen Ländern der Fall war, am Leben erhielt. Eine Verbundenheit, der die heutige Manager-Therapeuten-Klasse in ihrem Orwellschen Furor nur zu gerne vollständig den Garaus machen möchte, weil sie der von ihr sehnlichst erwünschten endlosen Formbarkeit der Gesellschaft im Wege steht.

Königin Elizabeth II. war das letzte noch funktionierende Symbol eines zeitlichen und geographischen Zusammengehörigkeitsgefühls, ohne das eine Gesellschaft zersplittern muss und zum Opfer vieler kleiner und einiger großer Tyrannen wird. Sie war der letzte Hauch des 19. Jahrhunderts. Murray Rothbard wusste, wovon er sprach, als er uns aufforderte, das 20. Jahrhundert zu „widerrufen“. Wenn wir viel Glück haben, hat die Queen lang genug gelebt, um einen Geist am Leben zu erhalten, der verhindert, dass der Ungeist, der sich im 20. Jahrhundert über den Globus entfaltete, die Menschheit gänzlich ins Verderben reißt.