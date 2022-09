Deutschland als Kulturnation Kinder an der Macht

09. September 2022

Corona war die Krönung

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Man schrieb das Jahr 1986, als der Schauspieler und Sänger Herbert Grönemeyer mit seinem Lied „Kinder an die Macht!“ aufwartete. „Kinder an die Macht“, das war damals noch eine heitere, wenig ernst genommene Forderung. Eine Generation später hat sich die Lage fatal geändert. Denn die Forderung hat sich erfüllt. Wir sehen in Deutschland heute: Kinder an der Macht.

Wie sang doch der Barde einst so keck:

„Gebt den Kindern das Kommando!

Sie berechnen nicht, was sie tun.

Die Welt gehört in Kinderhände,

dem Trübsinn ein Ende.

Wir werden in Grund und Boden gelacht,

Kinder an die Macht!“

In der Tat: Die Machtkinder berechnen nicht. Sie berechnen nichts. Sie rechnen nicht einmal. Die nach des Künstlers Gesängen eingeführte Gemeinschaftswährung haben sie inflationiert und entwertet. Die Haushalte des Bundes, der Länder und der Kommunen haben sie in Überschuldungen versinken lassen. Auf das europarechtliche Gebot, die Mitgliedstaaten nicht quer füreinander haften zu lassen, haben sie nichts gegeben. Sie haben ihre fehlenden Rechenkünste aber nicht auf das Monetäre beschränkt. Wie wir in den kommenden Monaten hautnah erfahren werden, waren sie auch außerstande, den Energieverbrauch des Landes zu kalkulieren. Lustig haben sie das Land Jahr für Jahr mehr von den Energiequellen abgeklemmt und stattdessen fröhliche Windräder in die Landschaft gestellt. Und weil ihnen das damit für teures Geld eingeleitete Chaos noch nicht genug erschien, legten sie zusätzlich landwirtschaftliche Flächen brach. Wenn das Geld der Menschen ohnehin nicht mehr reicht, sich etwas kaufen zu können, dann muss es auch gar nicht mehr produziert werden?

Die unberechenbaren Kinder haben Herbert Grönemeyer immerhin an einer Stelle gut zugehört: Sie verwalten den Staat in ihren Händen nicht mehr wie ihre bundesrepublikanischen Vorväter. Sie haben ihr Verständnis von Regierung vielmehr sangesgerecht modifiziert. Sie kommandieren jetzt. Die Betriebstemperatur des Landes hat sich geändert. In der Pandemie des 2020er Todesvirus wurden Schutzmaßnahmen nicht mehr empfohlen, sondern befohlen: Hausarrest. Abstandspflicht. Maskenpflicht. Dem Trübsinn ein Ende, der Massenpsychose ein Denkmal. Die Welt gehört nun denen, deren Kinderhände sich die Corona aufsetzen, wie einstmals Napoleon sich selber krönte. Oder Seine Kaiserliche Majestät Bokassa der Erste.

Nur an einer Stelle hat Herbert Grönemeyer sich geirrt: Das zivilisierte Leben in der bislang vertrauten deutschen Industrienation wird demnächst nicht in Grund und Boden gelacht, sondern in Grund und Boden kommandiert. Den Unterschied zwischen beiden Varianten kann man rhetorisch gut erkennen, wenn man versucht, lachend (oder gar nur lächelnd) einen Befehl zu erteilen. Stromabschaltungen und Heizungsausfälle im Winter sind weder heiter noch beschwingt. Nicht nur das Klima wird rau, sondern auch der politische Ton. Warten wir ab, welche Melodien die Menschen summen, wenn sie in langen Schlangen im Schneesturm vor dem Lebensmittelgeschäft auf den Einlass zur Verteilung der Standardration warten. Vielleicht hat bis dahin jemand ein neues Lied komponiert, das von abgeschalteten Kernkraftwerken und gerissenen Lieferketten handelt, von der deutschen Dunkelflaute und dem europaweiten Blackout. Die Melodie könnte sich orientieren an einem Hit, den Herbert Grönemeyer nur ein Jahr vor seinem Ruf nach der Kindermacht in den Schlagerparaden sang: „Nackt im Wind“. Hauptsache, es weht.