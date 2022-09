Gute Geschichten Volksaufstand im Auenland

06. September 2022

Was haben Sie eigentlich so im Herbst und Winter vor?

von Christian Paulwitz

Nach mindestens 15 Jahren griff ich für die sommerliche Entspannungslektüre einmal wieder zu J. R. R. Tolkiens Trilogie „Der Herr der Ringe“. Sollte Ihnen das sympathische kleinwüchsige Volk der Hobbits nicht bekannt sein: Sie leben im Auenland, wo die Geschichte ihren Ausgang nimmt, gehen am liebsten friedlich ihren Angelegenheiten nach, wobei sie auch eine gesellige Ader haben, die sie in Verbindung mit ausführlichem Essen gerne ausleben, wollen aber ansonsten im Allgemeinen vom Rest der Welt am liebsten in Ruhe gelassen werden. Wie es das Schicksal nun wollte, ist einer von ihnen in den Besitz des mächtigen Zauberrings gelangt, dessen Erschaffer Sauron, ein dunkler Zauberer und die Personifizierung des Bösen, die Welt mit seiner Hilfe der Knechtschaft unterwerfen wollte. Er hatte ihn vor vielen Generationen in einer großen Schlacht zwischen Gut und Böse verloren und dadurch seine damalige Macht eingebüßt. Nun war er wieder stärker geworden, doch den Ring durfte er nicht bekommen. So verließen vier Hobbits das Auenland und wurden später von einem weisen Zauberer, zwei Menschen, einem Elben und einem Zwerg begleitet. Das Ziel, den Ring für immer zu vernichten und die Macht Saurons zu brechen, wurde erreicht. Einsamer Mut und gewaltige Schlachten liegen hinter ihnen. Sauron hatte riesige Zahlen von ihm selbst geschaffener bösartiger und grausamer Transhumanisten – in der Geschichte heißen sie „Orks“ – zur Verfolgung der Guten und für seinen Krieg aufgeboten. Am Ende kehren die Hobbits wieder in ihre Heimat, das Auenland, zurück … und finden es völlig verändert vor. Diesen Teil der Geschichte hatte ich völlig vergessen, und er kommt mir heute dennoch merkwürdig bekannt vor.

In der Geschichte war es Herbst geworden, als die vier Hobbits nach ihren Abenteuern zurück an die Brücke des Grenzflusses zum Auenland kamen und am Abend vor einem bewachten und verschlossenen Tor standen, wo vorher keines gewesen war. Es gab auf einmal jede Menge Verbote im Auenland, zum Beispiel hinsichtlich der Einreise, insbesondere nach Sonnenuntergang. Zwischenzeitlich hatte nämlich ein heruntergekommener Zauberer, der dem großen Bösewicht Sauron mit einer eigenen Transhumanistenzüchtung hatte Konkurrenz machen wollen, aber damit übel gescheitert war, mit einer größeren Zahl menschlicher Strolche eine Art Staat aufgezogen und mithilfe eines korrumpierten Hobbits als Marionette alle möglichen Verbote erlassen. Von den Strolchen eingeschüchtert, wagten nur wenige Hobbits, sich zu widersetzen, und diese wenigen wurden nach und nach eingesperrt. Denunzianten fanden sich allerorten. Die nach ihren Abenteuern selbstsicheren Hobbits, die nun zurückkehrten, lachten über die Verbote und setzten sich einfach über sie hinweg – zunächst sprangen sie über das Tor, und keiner der Hobbit-Wächter wagte es, ihnen Widerstand entgegenzusetzen. Da man ihnen keine Herberge weisen konnte, suchten sie an Ort und Stelle einen Raum zum Übernachten. Wirtshäuser waren nämlich verboten, was ja nur in ausgesprochenen Strolchen-Staaten denkbar ist, wo man dem geselligen Beisammensein der Leute mit Argwohn begegnet und staatsfeindliche Aktivitäten fürchtet. Bier war ohnehin verboten – außer natürlich für die Strolche. Und die Nahrungsmittel waren knapp, da die Strolche sie einsammelten und zuteilten. Das Gleiche galt für das Holz zum Heizen, denn auch Energie wurde rationiert. Nicht einmal Tabak, für dessen Anbau das Auenland weithin bekannt war und geschätzt wurde, war zu haben. Nur „Landbüttel“, die nun über die Einhaltung der zahlreichen Verbote wachen sollten, gab es mehr als je zuvor. Immerhin waren die Strolche nicht auf die Idee gekommen, den Hobbits Gesichtsmasken im Alltag aufzuzwingen, aber das würde angesichts der sonstigen Geschichte auch etwas dick aufgetragen und unglaubwürdig erscheinen.

Kurz und gut, die Heimkehrer fanden die Verbote albern, akzeptierten nicht die Anmaßung, so etwas zu erlassen, überraschten zunächst diejenigen, die sie durchsetzen wollten, damit, dass es jemand wagte, sich zu widersetzen, und fanden dann genügend andere Widerständige, die nur darauf gewartet hatten, dass jemand den Anfang machte. Das System wurde auseinandergenommen, die Strolche hinausgeworfen, und auch der heruntergekommene Zauberer kam zur Strecke – und dieser Teil der Geschichte ist besonders denkwürdig. Es waren nämlich nicht die aufständischen Hobbits, die ihn am Ende beseitigten, sondern sein Werkzeug, das er beherrscht und für seine Zwecke genutzt hatte: eine Person, die in der Geschichte „Schlangenzunge“ genannt wird. Bitte, der Name ist nicht etwa die Anspielung auf einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk! Er rührt von dessen Rolle als Präsidentenberater … wollte sagen, Berater eines Königs (und nicht Beschwatzer dessen Volks), im Auftrag und zum Zwecke seines Herrn, des ränkeschmiedenden Zauberers her. Als dieser seinen Knecht am Ende noch einmal bloßstellte und demütigte, sprang dieser ihn unvermittelt von hinten an und tötete ihn.

Nun ja, falls Sie das alles selbst genauer nachlesen wollen: Es ist das vorletzte Kapitel des „Herrn der Ringe“ mit dem Titel „Die Befreiung des Auenlands“. Möglicherweise habe ich ja nicht alles ganz richtig verstanden und etwas durcheinandergebracht – besser man liest selber nach. Heutzutage werden ja so viele Falschnachrichten verbreitet.

Was haben Sie sich eigentlich so vorgenommen für den kommenden Herbst und Winter? Also, als Lektüre zur Anregung oder Entspannung, meine ich natürlich.