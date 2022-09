Kollektivismus Wo Thilo Sarrazin irrt

05. September 2022

Der Ideologiekritiker empfiehlt technokratische Diktatur

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Ich habe großen Respekt vor Thilo Sarrazin. Wer seit Jahren unablässigen geifernden Hass von mehr oder weniger ignoranten, aber mächtigen Gegnern hautnah über sich ergehen lässt, auch und vor allem von sozialdemokratischen Partei-„freunden“, wessen Buch „Deutschland schafft sich ab“ 2010 von keiner Geringeren als der Kanzlerin ungelesen mit dem Urteil „nicht hilfreich“ medial hingerichtet wurde, wer aber trotzdem weitermacht, verdient Achtung. Kürzlich jedoch zeigte der ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbanker, dass er in einem wichtigen Punkt einem fundamentalen Irrtum aufsitzt.

In einem Interview mit der „Jungen Freiheit“, die die Wochenzeitung am gestrigen Sonntag auf ihrer Website veröffentlichte – siehe Link unten –, beantwortet Sarrazin Fragen zu seinem neuen Buch „Die Vernunft und ihre Feinde“. Nachdem er richtigerweise sagt, dass ideologisches Denken zu einer Perspektivverengung führt, die einen objektiven Blick auf die Welt ausschließt, zeigt er, dass er selbst Opfer einer, wenngleich anderen, Perspektivverengung ist. Auf die Frage, warum er in seinem neuen Buch auch „Querdenker“ und Impfgegner kritisiert, antwortet er: „Zu ideologiefreiem Denken gehört auch, sich nicht über alles ein eigenes Urteil anzumaßen, sondern dort, wo man sich ehrlicherweise gestehen muss, an den Grenzen der eigenen Urteilskraft angekommen zu sein, auf die überwiegenden Einschätzungen von dazu vorgebildeten Experten zu hören.“

Hier irrt der studierte Volkswirt aus zwei Gründen – einem allgemeinen und einem speziellen. Erstens deshalb, weil jeder, der etwas kauft oder ein für ihn kostenloses Angebot freiwillig annimmt oder ablehnt, mit dieser Handlung ein Urteil fällt. Bei solchen Transaktionen sind „eigene“ Urteile unvermeidbar. Und zweitens, weil er die Wirkung möglicher Interessenkonflikte ausblendet.

Der Reihe nach: Sarrazin meint, weil der „überwiegende“ Teil entsprechend „ausgebildeter Experten“ die Impfung gegen Corona empfehlen, der Rest von uns unsere Urteilsfindung darüber zur Disposition stellen und dieser Empfehlung folgen sollte. Was er übersieht, ist, dass auch mit der Annahme oder Ablehnung einer solchen Empfehlung unausweichlich ein jeweils individuelles Urteil verbunden ist. Nämlich eines über die empfehlenden Experten. Wer Grund hat, den Experten zu vertrauen, wird ihren Empfehlungen Folge leisten. Wer diesen Grund nicht hat, wird dies nicht tun. So einfach ist das, Herr Sarrazin. Diese Urteile zu ignorieren und zu überstimmen wäre ein erster Schritt in eine technokratische Diktatur.

Viele fragen sich – hier komme ich zum speziellen Grund –, weshalb sie den Empfehlungen eines Experten folgen sollen, der mit Steuergeldern finanziert ist. Der also quasi oder vollständig den Beamtenstatus hat und somit vor den natürlichen Sanktionen des Marktes geschützt ist. Seine Empfehlungen sind daher die Empfehlungen eines Staatsapparats, der sehr gut gegen Haftpflichtforderungen abgeschirmt ist. Und der, selbst wenn er etwa wegen Fahrlässigkeit angeklagt würde, auf einen schier endlosen Geldstrom zurückgreifen kann, um die beste Verteidigung zu kaufen, die gewissenlose Juristen anzubieten wissen. Eine Tendenz, der Einhalt zu gebieten die Politikerkaste, die Sarrazin richtigerweise als mindestens zum Teil ideologisiert brandmarkt, heutzutage nicht die geringsten Anstalten macht. Erschwerend kommt hinzu, dass Richter allesamt Staatsbedienstete und somit befangen sind, wenn einer der Streitparteien der Staat ist.

Andere Experten sind vielleicht nicht direkt mit Steuergeldern finanziert, jedoch indirekt, nämlich mit Geldern von genau der Industrie, die von der möglichst vollständigen „Durchimpfung“ der Bevölkerung einen enormen steuergeldfinanzierten Gewinn erwartet. Eine Industrie, die, zumindest in den USA, ihre staatliche Aufsicht gekapert hat. Wer, der mit wachen Augen durch die Welt geht, würde da keinen Verdacht schöpfen, dass, wie es sich nun mehr und mehr auch für ideologisch oder technokratisch Verblendete herausstellt, die Impfungen bestenfalls mäßig wirksam und ganz und gar nicht sicher sind.

Die meisten Menschen können zwar die Wissenschaft hinter der Impfung und ihrer Wirkung allenfalls im Ansatz verstehen, aber Interessenkonflikte versteht jedes Kind, auch ohne Volkswirtschaft oder Psychologie studiert zu haben. Es sei denn, es wurde propagandistisch verblendet.

Sarrazins im Interview offenbarter Grundfehler ist folgender: Zwar kämpft er gegen ideologisches Denken beziehungsweise Urteile auf der Basis eines solchen. Und das ist, besonders in unserem immer mehr ideologisierten Umfeld sehr löblich und sogar bitter nötig. Doch er will dieses Denken stattdessen mit technokratischem Denken ersetzen. Deshalb ist sein Kampf zum Scheitern verurteilt. Denn die Vorherrschaft technokratischen Denkens ist vorbei. Aus. Ende. Finito. Es wurde aufgrund eines eigenen strukturellen Fehlers von ideologischem Denken erledigt und ersetzt. Was nicht heißt, dass das ideologische Denken irgendwie besser wäre.

Wie meine ich das genau? Der Aufstieg des technokratischen Denkens, also der Glaube, dass das Wort von Experten vorherrschend sein sollte, fand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gefolge einer langen Reihe segensreicher technischer Erfindungen statt, die die allgemeine Lebensqualität innerhalb weniger Generationen auf historisch präzedenzlose Weise in ungeahnte Höhen schraubte. Seine Vorherrschaft fand jedoch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Gefolge der technokratisch-ideologischen „Endlösung der Judenfrage“ und dem rein technokratischen Einsatz von Atomwaffen, ein Ende. Es überlebte nach 1945 nur noch wenige Jahre und wurde dann von der Vorherrschaft eines rein ideologischen Denkens abgelöst, dessen Wurzeln Sarrazin, hier wieder richtigerweise, in den Werken Jean-Jacques Rousseaus, Georg W. F. Hegels, den Existentialisten und den postmodernen Denkern erkennt.

Der Umbruch vom technokratischen zum ideologischen Denken wurde vielleicht am deutlichsten im Jahr 1969 markiert. Kaum einen Monat nach dem ersten Besuch von Menschen auf dem Mond, ein riesiger Triumph rationalen, aber technokratischen Denkens, fand das Woodstock-Festival statt, ein riesiger, zumindest symbolischer Triumph irrationalen ideologischen Denkens. Dieser Umbruch wurde essayistisch eindrucksvoll von Ayn Rand in ihrem Aufsatz „Apollo and Dionysus“ zeitnah und absolut korrekt identifiziert.

Der Umbruch kam, weil das technokratische Denken jeden übergeordneten Sinn ausblendete oder gar negierte. Ja, wir können zum Mond fliegen, aber wozu? Raketen sind auch zu kriegerischen Zwecken einsetzbar. Ja, wir können jederzeit mit jedem auf der Welt live und in Farbe kommunizieren, aber wozu? Wir können damit auch medial so gut wie jeden manipulieren. Ja, wir können medizinisch auf vorher ungeahnte Weise das Leben von Menschen retten, aber wozu? Wir können sie ja auch vergasen oder in radioaktive Briketts verwandeln, wenn uns danach ist. In diese Sinnlücke stieß das ideologische Denken. Oder besser: Diese Sinnlücke war der Boden, auf dem ideologische Sumpfblüten florierten. Ideologisches Denken definiert erst einen Sinn und versucht dann, bar jeder Rationalität, die reale Welt auf diesen Sinn, auf dieses Ziel hin zu formen, ungeachtet der Kosten und Verluste. Manchmal mit Hilfe technokratischen Denkens von Experten – wenn genügend Geld für sie da ist.

Beim technokratischen Denken findet auch eine Einengung statt – was sich im Fehlen eines übergeordneten Sinns zeigt. Zu Letzterem gehört notwendigerweise Ethik und somit – gerade auch persönliche – Urteilsfindung. Technokratisches Denken erfasst die Welt rational und gestaltet diese mit Hilfe desselben rationalen Denkens um. Ohne Sinngebung spielt dabei nur ein sehr eingeengtes, leicht zu definierendes Ziel eine Rolle. Dann fliegen wir zum Mond, um den Russen zu zeigen, dass wir besser sind. Eine umfassende Kosten-Nutzen-Rechnung hätte vielleicht zu einer alternativen Mittelverwendung geführt. Vielleicht hätten die Amerikaner gerne weniger Steuern gezahlt. Oder weniger Staatsschulden oder Inflation zugelassen. Oder: Dann impfen wir alle durch, weil das die „einzige“ Methode ist, das Virus zu besiegen. Ganz abgesehen von der sehr berechtigten Frage, ob das wirklich stimmt: Wo war die umfassende Kosten-Nutzen-Rechnung?

Wenn wir dagegen jedem Einzelnen die Urteilsfreiheit überlassen würden, auch da, wo wir auf Expertenmeinung zurückgreifen, wie anders sähe dann die Welt aus? Experten spielten dann mit ihrem rationalen Denken immer noch eine wichtige Rolle. Aber sie müssten ständig beweisen, dass sie keine Interessenkonflikte haben, oder ihre Interessenkonflikte offenlegen. Pharmazeutische Unternehmen, die ihre Aufsicht gekapert haben, hätten keine Chance, ihr angebliches Zaubermittel abzusetzen.

Wo müssten sich die Experten beweisen? Am Markt, bei den Konsumenten. Nicht im Staat oder bei den Produzenten. In der dezentralisierten Urteilsfindung der vielen. In einem solchen Prozess würde sich eine gesunde Symbiose aus Sinnfindung – eine aggregierte Sinnfindung der vielen – und unideologischem rationalen Denken herausschälen. Ohne solch marktinduzierte Sinnfindung herrschen letztlich nur das Machtstreben und andere niedere Instinkte. Daher scheuen Ideologen einen solchen Prozess wie der Teufel das Weihwasser. Technokraten offenbar auch.

Thilo Sarrazin im Interview mit der „Jungen Freiheit“ am 4.9.2022: „Es ist bestürzend“