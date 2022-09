02. September 2022

Von den Anfängen des Zweiten Weltkriegs

Dies ist ein außergewöhnliches Buch. Weil es mit der auf Hitler eng fokussierten deutschen Geschichtspolitik bricht. Weil es Strategie und Motive Churchills, Stalins, Hitlers und Roosevelts gleichermaßen herausarbeitet. Weil es deutlich macht, dass der Krieg, der erst 1941 wirklich zum Weltkrieg eskalierte, auch anders hätte verlaufen können. Und weil der Autor der Erkenntnis Herbert Lüthys folgt, dass nur dort Geschichtswissenschaft betrieben wird, wo der Schutt ideologischen Geschichtsbewusstseins weggeräumt wird. Was erwartet den Leser? Ein erstes Kapitel, das die Person Hitlers beleuchtet und fragt, welchen Krieg er wollte. Viel über Stalin, sein Regime und sein geopolitisches Denken. Ebenso ausführlich eine Darstellung, wie Roosevelt Amerika in den Krieg führte. Herbert Kremp schildert, wie sich der Krieg verselbständigte, wie die Beteiligten situationsbedingt reagierten. Im Drama von Dünkirchen, wo die Wehrmacht ihren Vormarsch anhielt und die britische Armee entkommen ließ, sieht Kremp den „Strategie-Infarkt“ der deutschen Kriegsplanung. Als sich Churchill den Berliner Friedensangeboten verweigerte und die Luftschlacht um England verloren ging, habe der Vabanque-Spieler in Berlin die Sowjetunion ausschalten wollen, um den Kontinent unangreifbar zu machen. Das Buch ist sehr gut geschrieben, liest sich spannend wie ein Roman und hat eine besondere Geschichte. Herbert Kremp, Ex-Chef der Tageszeitung „Die Welt“, arbeitete an dem Werk lange Jahre bis zu seinem Tod 2020. Das Manuskript war nicht ganz abgeschlossen und musste editiert werden, was abgesehen von einigen Wiederholungen gut gelungen ist. Allein die Anmerkungen und die historischen Stichworte im Anhang bieten viel interessanten Lesestoff. Dazu kommt eine ausführliche, persönlich gefärbte Einführung von Thomas Kielinger, dem langjährigen England-Korrespondenten der „Welt“. Ein nachdenkliches und tiefschürfendes Buch.



