Die Neue Deutsche Rücksichtslosigkeit Behördliche Vorgaben für das Atmen

02. September 2022

Risikomanagement mit dem Gemeingut Luft

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

In Anbetracht der unendlichen Debatten um eine mutmaßlich wiederkehrende allgemeine „Maskenpflicht“ besteht Anlass, noch einmal auf die einschlägigen Publikationen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hinzuweisen. Die Behörde ist bundesweit zuständig für die Fachbereiche „Arbeitswelt im Wandel“, „Produkte und Arbeitssysteme“, „Arbeit und Gesundheit“ und „Gefahrstoffe und Biologische Arbeitsstoffe“. Zusätzlich unterhält sie eine „Bundesstelle für Chemikalien“. Man darf also davon ausgehen, dass bei dieser Anstalt gewisse Kenntnisse über das Zusammenwirken von Gesichtsmasken und Gesundheit vorhanden sind. Unter dem Titel „Wie lange dürfen FFP2/FFP3-Masken ohne Unterbrechung getragen werden? Wie lange muss die Erholungsdauer nach dem Tragen sein?“ publizierte diese Behörde am 17. Mai 2022 einen (auf ihrer Website „baua.de“ abrufbaren) Text, in dem es unter anderem wörtlich heißt: „Die Belastung beim Tragen von FFP-Masken entsteht durch den Atemwiderstand beim Ein- und Ausatmen, der zu einer erhöhten Atemarbeit und zu einer Beanspruchung der Atmung und des Herz-Kreislauf-Systems führt. Bei der Bewertung der Belastung und der daraus folgenden Beanspruchung sind weitere Faktoren zu berücksichtigen: die Arbeitsschwere, klimatische Bedingungen, weitere Schutzausrüstung, räumliche Verhältnisse, Art, Dauer und Häufigkeit der Arbeitsaufgabe und personenbezogene Faktoren.“

Zu der Frage, wie lange ein Mensch sich dieser zusätzlichen Belastung seines Atemtraktes aussetzen darf, ohne selbst Schaden zu nehmen, wird es dann sehr interessant. Einerseits erläutert die Behörde die Einschätzungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGVU): „Eine Empfehlung zur Gebrauchsdauer, also den Zeitraum fortwährenden Gebrauchs eines Atemschutzgerätes (die DGUV ersetzt den früher benutzten Begriff ‚Tragezeit‘), Erholungsdauer und nötigen Pausen bei der Nutzung von beispielsweise FFP2/FFP3-Masken enthält die DGUV-Regel 112-190 ‚Benutzung von Atemschutzgeräten‘.“ Und weiter: „Als Anhaltswert wird in der DGUV-Regel für eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil eine Gebrauchsdauer von 75 Minuten und eine Erholungsdauer von 30 Minuten angegeben.“

Zwischen diesen Erläuterungen findet sich indes – eingeschoben – dann diese Ergänzung: „Die DGUV gibt in der Ende 2021 überarbeiteten Fassung folgenden redaktionellen Hinweis: ‚Die Erstellung und Überarbeitung dieser DGUV-Regel und insbesondere der Gebrauchsdauertabelle (Abschnitt 8.2) steht in keinem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Eine Pandemie erfordert gegebenenfalls von dieser DGUV-Regel abweichende Maßnahmen, die einer gesonderten Betrachtung bedürfen.‘“

Man spürt geradezu den Konflikt, in dem sich die Verfasser des behördlichen Textes sahen: Einerseits galt es, in der langen Tradition des deutschen Arbeitsschutzes vor einem zu langen Tragen dieser nicht ungefährlichen Masken zu warnen. Andererseits wollte man – politisch korrekt – die pandemiebekämpfenden Maskenpflichten auch nicht rundweg als kontraproduktiv erscheinen lassen. Man pflegte daher in den weiteren Text einen etwas undurchsichtigen Klammerzusatz ein. Wörtlich: „Für eine FFP2-Maske mit Ausatemventil wird eine Gebrauchsdauer von 150 Minuten und eine Erholungsdauer von 30 Minuten empfohlen (Achtung: Im Rahmen des Infektionsschutzes besteht kein Fremdschutz!).“

Der ratsuchende Leser lernt folglich: Man darf eine FFP2-Maske nicht länger als 75 Minuten tragen, ohne sich selbst einer spezifischen Gefahr durch Atemreduzierung auszusetzen. Alles, was die Gesetzliche Unfallversicherung seit jeher über diese Risiken weiß, ist jedoch irgendwie durch die Corona-Pandemie modifiziert. Genaueres zu den Abweichungen weiß man aber dort nicht. Irgendwie müsse man es anders betrachten. Wie man das machen müsse, sagt das Amt aber nicht. In irgendwelchen Konstellationen bietet die FFP2-Maske indes, amtlich eingeräumt, nicht einmal Infektionsfremdschutz. Warum man sie dann in der Pandemie überhaupt tragen sollte, wird nicht erläutert. Stattdessen schließt die Bundesanstalt eine Empfehlung an: „Bestehen beim Maskenträger gesundheitliche Beeinträchtigungen (vor allem im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems), müssen Gebrauchsdauer und Erholungsdauer nach arbeitsmedizinischer Beurteilung angepasst werden oder ein Tragen von FFP2-Masken kann nicht empfohlen werden.“ Und: „Verbindliche Gebrauchsdauern beziehungsweise Trage- und Erholungszeiten können ohne Berücksichtigung von situations- und personenbezogenen Faktoren nicht festgelegt werden.“

Ungeachtet dieser fachbehördlichen Warnungen verfügen Politiker nun seit Jahren Maskenpflichten für jedermann, ohne in ihren Verordnungen auch nur ansatzweise normativ situations. oder personenbezogene Faktoren zu konkretisieren. Das muss nicht zuletzt deswegen irritieren, weil schon das bloße Verschließen von Mund und Nase zum Zwecke der Atemerschwerung in der Rechtsprechung zutreffend als tatbestandliche Körperverletzung anerkannt ist (Urteil des Bundesgerichtshofes 4 StR 442/14 vom 26. März 2015). Entscheidend ist also, ob ein konkret tragfähiger Rechtfertigungsgrund für die Anordnung einer Maskenpflicht besteht. In bloßen Allgemeinerwägungen kann man sich hier nicht verlieren. Wo die Grenze zwischen rechtmäßigem und rechtswidrigem Nichttragen von Atemschutzgeräten unspezifiziert von Ärzten und deren Einschätzung eines medizinischen Grundes gezogen werden soll, da ist nicht zuletzt auch das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot erkennbar verletzt.

Derartige Maskenpflichten wie auch die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ und das dadurch ausgelöste Verhalten vieler Amtsträger machen schmerzhaft deutlich, in welchen fast paradiesischen Zuständen wir mehrere Jahrzehnte in Deutschland hatten leben können. Rationalität und ein Gespür für Verhältnismäßigkeit prägten weithin die Rechtsprechung und das gesellschaftliche Zusammenwirken. Es waren Jahrzehnte des friedlichen Prosperierens. Mit der Rückkehr des irrationalen Durchregierens ist der Geist fehlender Empathie wieder aus der Flasche gekommen.

Selbst das offensichtlich Sinnwidrige wird nicht beendet, sondern beharrlich fortgeschrieben. In der Rücksichtslosigkeit der medizinischen Pflichtanordnungen wie auch in den erzwungenen Einsamkeitstoden vieler Heimbewohner wird schmerzhaft eine Erinnerung wach: Bis die menschenverachtende Mauer mitten durch Deutschland fiel, dauerte es 27 Jahre. Menschen sind offenkundig zu erheblichen Rücksichtslosigkeiten anderen gegenüber fähig. Die Frage bleibt: Was muss man tun, um diesem neu aufgekeimten Gehabe Einhalt zu gebieten? Nicht mitzumachen, ist ein guter Anfang.