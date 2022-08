Verwaltung ist das Ziel und nicht der Weg Die Bürokraten geben Gas …

30. August 2022

… oder auch nicht

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Die steigenden Energiepreise sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten spürbar. Ich selbst wohne in einer Gegend ohne Gasversorgung für die Wohnhäuser, und der aktuelle Heizölvorrat wurde bereits vor Jahren beschafft. Strom- und Spritpreise schlagen dagegen ziemlich direkt bei mir durch – deutlich genug. Aber die größten Preissteigerungen gibt es in Deutschland derzeit wohl beim Erdgas – sie sind politisch gezielt herbeigeführt worden, zusätzlich zu der zentralbankgesteuerten Inflationspolitik durch die Russlandsanktionen und die Ablehnung der Nord-Stream-2-Pipeline. Ob die Sanktionen direkt die Wartung der alten Pipeline betreffen und zur Verknappung beitragen oder die russische Regierung als Reaktion auf die Sanktionen ein wenig Katz und Maus mit dem blasiert auftretenden politischen Westen spielt, ist dabei nicht entscheidend. Die Verantwortung liegt im politischen Berlin, und die Regierung war sich auch von Anfang an über die Konsequenz der Energieverknappung und -verteuerung im Klaren. Sie hat das sogar von Beginn an kommuniziert und wohlwollend mit ihrer Klima-Agenda verbunden. Die politische Dimension ist aber noch eine andere, doch dazu später.

Um mir selbst zu veranschaulichen, was die aktuelle Gaspreisentwicklung für einen Haushalt bedeutet, stelle ich mir vor, für ein Einfamilienhaus einen maßvollen Gasbedarf von 18.000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr für Heizen und Warmwasser, vielleicht auch Kochen zu haben und nun einen Erdgasanbieter dafür zu suchen. Die angekündigte Umlage von (noch nur) 2,4 Cent/kWh ab Oktober dürfte in den aktuellen Angeboten also bereits einkalkuliert sein. Dazu nehme ich an, dass das Einfamilienhaus in der nächsten Stadt, in Regensburg, steht – denn für meinen Wohnort gibt es nun mal keinen Gasanbieter. In einem Vergleichsportal wird mir als ziemlich günstiges Angebot bei einem Grundpreis von 114 Euro pro Jahr ein Verbrauchspreis von 34,74 Cent/kWh angeboten. Macht Jahreskosten von etwa 6.370 Euro beziehungsweise circa 530 Euro pro Monat. Bei einem nicht unrealistischen Jahresverbrauch von 22.000 kWh für einen vielleicht vierköpfigen Haushalt werden es schon über 640 Euro im Monat. Und bei all dem muss man immer im Hinterkopf behalten: Es ist eine Momentaufnahme und nicht das Ende der Preisentwicklung, die auf der Geldmengeninflation nach oben getragen wird. Man braucht jedoch nicht viel Phantasie, um sich vorstellen zu können, dass sich das bereits jetzt nur mehr die wenigsten leisten können.

Das wird noch deutlicher, wenn man sich anschaut, welches Niveau die Gaspreise zuvor hatten. So meldete das Statistische Bundesamt im April des Jahres, die privaten Haushalte hätten im zweiten Halbjahr 2021 im Durchschnitt knapp sieben Cent/kWh gezahlt – ein Fünftel (!) dessen, was jetzt für einen Neuvertrag verlangt wird. Die Steigerung zuvor vom ersten zum zweiten Halbjahr 2021 mutet zwar mit etwa sieben Prozent für mittlere Verbrauchsmengen im Vergleich zu Neuverträgen vergleichsweise bescheiden an – aber sie entspricht bereits einem inflationären Maßstab, der so manchem Häuslebauer mit laufenden Krediten das Genick brechen kann, zumal sie in eine Preisinflation auf breiter Front eingebettet und nicht isoliert zu betrachten ist. Die Preise für Neuverträge entsprechen noch nicht dem durchschnittlichen Niveau, zeigen aber an, wohin die Reise geht – und die angesprochene Umlage für bestehende Verträge, die medial rauf- und runterdiskutiert wird, deckt auf diesem Weg nur einen Bruchteil ab. Daher die Ankündigung, dass die Umlage auch in kurzen Zeitabständen weiterhin angehoben werden kann. Und wird. Zwar kann man zuverlässig davon ausgehen, dass weder Politiker noch Regierungsjournalisten die Grundrechenarten beherrschen, doch was da auf uns zukommt, ist so deutlich, dass sogar dem intellektuellen Prekariat, das das Land beherrscht, allmählich dämmert, dass da eine Lücke klafft, die nicht zu schließen ist.

Wie könnte man in verantwortlicher Position reagieren, um aus der Krise zu kommen, für die man mitverantwortlich ist? Der konstruktive Weg: schonungslose Analyse, Eingeständnis des Irrtums, Feststellung, was zu tun (und vor allem: was endlich zu lassen) ist, und den Rücktritt anbieten, um den Weg freizumachen für jemanden, der das Notwendige mit mehr Rückhalt tun kann. Das alles ist für einen Politiker natürlich völlig ausgeschlossen. Um das Notwendige zu vermeiden, begibt man sich in Aktionismus, um dem Vorwurf zu entgehen, man habe nicht gehandelt. Da die heutige Politikergeneration inklusive ihrer Vorgänger noch nie echte Krisen zu spüren bekommen hat, die für sie selbst als Kaste insgesamt bedrohlich hätten werden können, spielt ergebnisorientierter Sinn bei ihren Aktionen keine Rolle, sondern nur die Kommunikation der guten Absicht, während das eigene Handeln der Vergangenheit nie infrage gestellt werden darf. Man ist so immer gut gefahren – der eine oder andere war dabei vielleicht weniger geschickt und ist persönlich gestrauchelt, aber als Prinzip hat es immer funktioniert. Staat und Bürokratie sind gewachsen und neue Posten sind entstanden. So betrachtet ist verständlich, was auf der politischen Ebene abläuft.

Wie sieht die aktionistische Kakophonie gerade aus: eine Gasumlage für Privathaushalte und Unternehmen, um die betroffenen Energieversorgungsunternehmen zu unterstützen, bevor die bestehenden Preisbindungen der Gaskunden auslaufen und sie sowieso ein Vielfaches davon als Preissprung hinnehmen müssen. Die Umlage soll aber noch nicht vor Auslaufen der Preisbindung wehtun, also will man bei der EU eine „Erlaubnis“ für einen Plünderungsverzicht für die Umlage erwirken.

Wenn Sie sich jetzt fragen, warum man nicht gleich die Zuschüsse für notleitende Gasversorger um die Plünderungseinnahmen bestreitet, sondern diese seltsame Umlagekonstruktion mit Plünderungsermäßigung einführen will, dann ist die Antwort: weil es nach alter Gewohnheit nicht um die umverteilten Mittel geht, sondern um den Ausbau der Verteilungsbürokratie.

Doch die EU gibt den Bescheid, beim Plündern selektiv nachzulassen, sei Unrecht – wo kämen wir denn da hin? Also senkt man beim Gas insgesamt den Plünderungssatz der Mehrwertsteuer – da kann die EU noch mal ein Auge zudrücken. Möglicherweise wird es angesichts der geballten Kompetenz im Wirtschaftsministerium noch ein paar Wochen dauern, bis man dort merkt, dass ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz den Unternehmen unter den Gaskunden nicht das Geringste an Entlastung bringt, weil es ein Durchlaufposten für die Produktionskosten ist und die Mehrwertsteuer so oder so auf das Endprodukt abgeführt wird. Doch was wie ein Fehler aussieht, ist Methode. Ein Verband wird darauf hinweisen, und die Politik muss „nachbessern“ – wieder in Aktion. Mittlerweile sind es ohnehin wieder weniger Unternehmen geworden, die „entlastet“ werden könnten, da die Kostenexplosionen ihnen das Genick gebrochen haben. Die gleiche Methode mit den Umverteilungsempfängern der Gasumlage – angeblich würden zehn Prozent der Umlage an Gasversorger gehen, die dies gar nicht benötigten. Es ist zwar unbegreiflich, wie ausgerechnet eine Ministerialbürokratie in der Lage sein soll, dies zu beurteilen, aber man wird sich irgendwelche Regeln einfallen lassen, schon allein um in den Nachrichten darüber berichten zu lassen. Die Bürokratie wächst, sie nimmt und gewährt, und wo sie gewährt, nimmt sie noch mehr – und macht dabei alles noch teurer, was sie an Kosten zu dämpfen verspricht. Dabei ist sie selbst verlockt und getrieben vom monetären Inflationsdruck, von dem sie durch ihren Aktionismus und den Schuldzuweisungen abzulenken sich bemüht. Man könnte schreiend an die Wand treten vor Wut über die verblödete Borniertheit, mit der private und unternehmerische Existenzen vernichtet werden.

Währenddessen wird medial rauf- und runterdiskutiert, mit welchen Subventionen man das großartige 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr ersetzen kann. Womit das neue bürokratische Umverteilungsmonstrum finanziert wird und welche Risiken und Nebenwirkungen dabei eingegangen werden – ich bitte Sie, wer soll sich denn mit so etwas aufhalten? Kaum erwähnt wird, dass ebenso der Plünderungsrabatt an der Tankstelle ausläuft – eine Erleichterung für das Weltklima. Am Wochenende hat sich dies bereits in vorweggenommenen Preissteigerungen an den Zapfsäulen abgezeichnet. Der Preisschub trifft natürlich den Gaskunden noch zusätzlich. Ebenso wie der Rest des inflationären Preisauftriebs, der sich mit dem Wegbrechen unternehmerischer Produktion aufgrund der Kostenexplosionen multipliziert.

Den Regierenden dämmert allmählich die reale Möglichkeit von „Volksaufständen“ (Baerbock). Nachvollziehbar. Bitte, bitte, liebe Bürger, spart so viel Energie, dass Ihr uns damit noch einmal den Arsch rettet! Das ist Pfeifen im Walde; und auch wenn es lauter wird, es hilft nichts. Das Problemgemisch ist in seinen Dimensionen längst außer Kontrolle geraten und wächst schneller als es vom politmedialen Komplex mit neuem Schwachsinn überplappert werden kann. Auch das Hungern und Frieren der Leute werden sie noch aktionistisch überplappern und sich dabei nicht schämen.

Und jetzt vergegenwärtigen wir uns den kommunizierten Anspruch der Regierung für ihre Gasverknappungspolitik: Sie wollte es Putin zeigen und von ihm unabhängig werden. Jetzt ist sie in einer Situation, in der sie absolut nichts mehr in der Hand hat und auf Gedeih und Verderb der in Gang gesetzten Entwicklung ausgeliefert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Zwickmühle zwischen dem aufziehenden Chaos der Inflation auf der einen und dem außenpolitischen Desaster auf der anderen Seite aufgelöst werden kann, auch wenn im Hintergrund natürlich einige (für uns teure) Deals laufen mögen – und ja, der woke deutsche Klima- und Weltenrettungspolitiker in Regierungsverantwortung würde um der Rettung seines Kragens willen natürlich jederzeit sein Untertanenvolk verkaufen, auf das er herabschaut. Hat ja bisher auch nichts anderes gemacht – vielleicht ist ja das gerade laufende Geschacher um die Machtausweitung der EU-Bürokratie in diesem Sinne zu deuten. Zunehmend wahrscheinlich ist jedoch, dass die Regierung sich aufgrund des Drucks von unten kein Jahr mehr im Amt halten wird. Je realer die Not für die Masse spürbar wird, desto mehr wird der mediale Zirkus Opfer fordern, um noch Veränderung simulieren zu können. Mit Habecks Rausschmiss für den Anfang wird man sich nicht lange zufriedengeben können. Mit etwas Glück ist die Regierung so mit bürokratischer Problemverwaltung beschäftigt, dass sie es gar nicht merkt, wenn sie komplett abgeschafft wird und die Welt sich ohne sie befreit weiterdreht.

Die Bundesregierung – Gasumlage ab 1. Oktober 2022

Statistisches Bundesamt – Gaspreise für Haushalte im 2. Halbjahr 2021 um 6,6 % gestiegen