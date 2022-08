Eindrücke aus Island Kunterbunt bis zur Selbstaufgabe

29. August 2022

Die Nachfahren der Wikinger kämpfen um den Platz als Klassenbester in der globalen Schule des Wokismus

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Vor einigen Wochen war ich mit der Familie in Island. Wenn es dort im Sommer mal gerade nicht regnet, bescheint die Sonne teilweise smaragdgrün leuchtende, weiter oben jedoch tiefschwarze, von weißen Schneeresten des vergangenen Winters betupfte Hügel und Berge. Anderenorts sieht man bizarre, an den Mond oder Mars erinnernde, von unterirdischen Kräften zerrissene und zerklüftete Felsenwüsten. Vor diesem, ohnehin atemberaubenden Hintergrund erscheint, aufgrund des dort auch im Sommer niedrigen Sonnenstandes, relativ häufig ein Regenbogen.

Dieser naturgegebene Segen ist allerdings nicht der Grund, weshalb in diesem Inselstaat, wie mir gleich bei der Ankunft auffiel, die sogenannte „Regenbogenflagge“ der LGBTQ-Bewegung häufiger zu sehen ist als etwa in England oder Deutschland, häufiger jedenfalls als die Nationalflagge.

Davíð Gunnlaugsson, ein ehemaliger Ministerpräsident des Landes, schrieb kürzlich in einem Kommentar auf der Website spiked-online.com über den Kulturkampf, den er einen „Ansturm der Woken“ nennt, warum ausgerechnet die nordischen Länder diesem Trend so sehr nachgehen – siehe Link unten. Diese sähen „sich selbst gerne als ‚besser‘ als andere Länder“. Sie meinten sich „in der Verantwortung, auf der Weltbühne ein Beispiel zu geben“. Deshalb wetteiferten deren Regierungen „eifrig“ darum, „in jedem internationalen Ranking, das von Nichtregierungsorganisationen und Interessengruppen gefördert wird, an die Spitze zu gelangen. Und wir erlassen sogar ausdrücklich Gesetze und politische Maßnahmen zu diesem Zweck.“ Auch in Island traut sich laut Gunnlaugsson kein Politiker, gegen den Inhalt oder die Konsequenzen entsprechender Gesetzgebung das Wort zu erheben.

Offenbar versuchen die nordischen Länder ihre geopolitische Randständigkeit und relative Bedeutungslosigkeit mit aktuell modischem Aktivismus oder der Demonstration entsprechender „Haltung“ zu kompensieren. Ihr Selbstverständnis als von vielen Gemeinsamkeiten geprägter Gruppe von fünf bevölkerungsschwachen Staaten verleiht diesem Konkurrenzkampf um die Position des Klassenbesten in der globalen Schule des angeblich klimaneutralen, antidiskriminierenden, egalitären, doch in Wahrheit nur totalitären Wokismus noch zusätzlichen Druck.

Siehe die Tatsache, dass Norwegen, Schweden und Dänemark zu den Ländern gehören, deren Anteile ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts an staatlicher Entwicklungshilfe zu den höchsten der Welt gehören. Siehe Schwedens rekordverdächtige Bereitschaft, kulturfremde Migranten weit über die integrationsfähige Zahl hinaus aufzunehmen. Siehe den Anteil von Wind bei der Stromerzeugung in Dänemark: 48 Prozent im Jahr 2020 – zum Vergleich: In Deutschland waren es im selben Jahr 27 Prozent. Siehe aktuell das von der finnischen Bevölkerung tolerierte Verhalten ihrer Ministerpräsidentin. Und so weiter.

In Island ist man sichtbar stolz auf seine offen zur Schau gestellten, fast schon zwanghaft erscheinenden Toleranz gegenüber Menschen mit von der Norm abweichenden Sexualität. Nicht nur in Flaggenform wird die gütige Herrschaft der Diversität demonstriert. Selbst in einem mickrigen Ort wie Siglufjörður an der Nordküste, Einwohnerzahl knapp über 1.000, wo sich also Polarfuchs und Schneehase gute Nacht sagen, gibt es einen entsprechend kunterbunten Zebrastreifen. Interessanterweise ist dieser allerdings gegenwärtig schon ziemlich abgenutzt und fast nur noch am Bordsteinrand erkennbar. Vielleicht nimmt man es in der Provinz mit der staatlich subventionierten und verordneten demonstrativen Farblinientreue noch nicht so genau. Das Volksmusikmuseum im gleichen Ort ist jedenfalls noch gänzlich undivers.

Anders in der Hauptstadt. Im Nationalmuseum bekommt man einen Führer über die „Queere Geschichte Islands“ angeboten – ein ziemlich dünnes Pamphlet. Auch im Straßenraum zeigt man sich hier „fortschrittlicher“ als draußen in der Einöde. Eine etwa 100 Meter lange Strecke einer Hauptgeschäftsstraße Reykjavíks, Skólavörðustígur genannt, ist mit den bekannten sechs LGBTQ-Farben bemalt. Die gut in Schuss befindlichen bunten Streifen erinnern an Rennbahnen. Man beachte die – bewusste oder unbewusste – Symbolik. Schaut man nämlich vom unteren Teil die Straße entlang hoch, zielen diese höchstwahrscheinlich staatlich finanzierten Bahnen genau auf die am Ende dieser Chaussee und auf dem Scheitel eines Hügels stehende ikonische Kirche Hallgrímskirkja, einem nicht zu übersehenden Wahrzeichen der Stadt – siehe Link unten.

Zwischen diesen beiden Symbolen unterschiedlicher „Religionen“ steht – noch – die imposante Statue von Leif Eriksson. Der sagenumwobene, aber von Historikern bestätigte Pionier der Atlantiküberquerung um die erste Jahrtausendwende herum stand auf meiner vor- und frühpubertären Heldenliste an zweiter Stelle, gleich nach Gerd Müller und vor Neil Armstrong.

Heute würde dieses, 1930 von den USA gespendete und vom Bildhauer Alexander Stirling Calder gestaltete Denkmal niemals errichtet werden. Vielleicht tue ich den Isländern unrecht, aber: Wenn es sein 100. Jubiläum nicht mehr in der Öffentlichkeit oder nicht mehr in dieser Form oder an dieser prominenten Stelle erlebt, wäre das angesichts der geistigen Umnachtung und Entwurzelung des Westens keine Überraschung. Es war schon bei seiner Einweihung, wenn auch aus anderen Gründen, „umstritten“ – vielen Isländern jener Zeit passte der Standort nicht, aber die Amis setzten sich durch. Wer jedoch heute eine solche Statue auch nur vorschlüge, bekäme von Behörden, Politikern und Medien überhaupt kein Gehör mehr. Das Kunstwerk ist viel zu „weiß“, männlich, heteronormativ, prowestlich, kolonialistisch und, wohl am anstößigsten von allem, christlich.

Mit entschlossenem Ausdruck im ansehnlichen kantigen Gesicht – er könnte Ayn Rand, einer Zeitgenossin Calders, als phänomenologisches Vorbild für Howard Roark oder John Galt gedient haben – scheint der Wikinger voranzuschreiten. Sein linker Fuß ragt dabei über den Rand seines Sockels, also seiner bekannten Welt, hinaus. Der Sockel selbst repräsentiert den Bug eines Wikingerlangschiffes. In der Rechten hält der Entdecker eine Streitaxt, in der Linken, an sein kettenhemdbewehrtes Herz gedrückt, ein Kreuz. Ein wallender Umhang fügt der bronzenen Plastik eine passende Dynamik bei.

Dieses Denkmal regt im Betrachter und Autor dieser Zeilen den Gedanken an, ob das „dynamische“ Erbe der Wikinger vielleicht noch ein weiterer Grund für den auffälligen Drang der modernen skandinavischen Länder ist, bei jedem neuen Trend die Pionierrolle übernehmen zu wollen. Wenn auch oft unüberlegt und überhastet – aber das wird auch vor einem Jahrtausend nicht anders gewesen sein. Nicht immer waren die Plünderungs- und Eroberungsexpeditionen der Nordmänner in Europa von Erfolg gekrönt. Die Christianisierung lenkte den „Sturm und Drang“ dieser „Barbaren“ in produktivere und auf Langfristigkeit orientierte Bahnen. Dieser Filter ist inzwischen aufgebraucht. Die Folgen lassen nicht auf sich warten.

In einem Café, einen Steinwurf nur von der Statue entfernt, bat meine Tochter um die Rechnung. Auf Isländisch. Die Bedienung entgegnete: „Sorry?“ Meine Tochter wiederholte den wenige Tage zuvor gelernten Satz. Die Bedienung lächelte entschuldigend und sagte, wiederum auf Englisch: „Tut mir leid, ich verstehe kein Isländisch. Ich bin aus Moldawien.“

Selbstverständlich soll diese Dame aus Südosteuropa in Island leben und arbeiten dürfen – wir hatten ansonsten überhaupt keine Probleme mit ihr, sie war sehr professionell. Aber dass eine Bedienung, die im Übrigen nicht den ersten Tag dort gewesen zu sein schien, in einem isländischen gastronomischen Betrieb die Worte „die Rechnung bitte“ auf Isländisch nicht versteht, überrascht. Es ist ein Anzeichen dafür, welchen Wert die Isländer, jedenfalls in Reykjavík, auf ihre Sprache legen. Eine solche Geringschätzung wird nicht ohne Wirkung auf die Eigenbewertung ihrer Geschichte und Kultur bleiben. Wenn sie glauben, dass sie trotz ihrer kulturellen Selbstentwurzelung als Gesellschaft weiter wie bisher existieren und sogar aufblühen können, wird es auch für die Erben der Wikinger ein böses Erwachen geben.

Davíð Gunnlaugsson in spiked-online.com: There is nowhere to hide from the culture wars

„Rainbow Street“ in Reykjavík (Quelle: Pinterest)