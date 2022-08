Corona-Manie Warum haben sie mitgemacht?

28. August 2022

Die Folgen der Ideologie der Aufklärung nach Mattias Desmet

von Robert Grözinger

Artikel aus ef 225, September 2022.

Ich kann eine gewisse Genugtuung nicht verhehlen, die ich angesichts des schrill geäußerten Unbehagens empfinde, den die von der Aktion „Wir haben mitgemacht“ getroffen sich Fühlenden an den Tag legen. Ich kann auch nicht den Gedanken verhehlen, dass diese Leute froh sein können, wenn es bei diesem Unbehagen bleibt und sie nicht, wie viele von ihnen es verdient hätten, vor einem Richter stehen und für ihre verhetzenden Worte und Aktionen eine angemessene Strafe abholen müssen.

Abgesehen davon steht die grundsätzliche Frage im Raum, wie es dazu kommen konnte, dass wieder einmal, nach den hinreichend untersuchten verheerenden Totalitarismen unter Stalin und Hitler, Menschenmassen wie hypnotisiert Parolen nachbeten, die sie, wenn sie nur zwei Sekunden nachdenken würden, als unsinnig abtun würden. Dass sie Abweichler verfolgen, ihnen sogar den Tod wünschen.

Eine bedenkenswerte und detaillierte Antwort liefert uns aktuell ein belgischer Professor für klinische Psychologie namens Mattias Desmet (siehe zu ihm auch die Kolumne von Carlos A. Gebauer in diesem Heft, Seite 6–7). Der Träger mehrerer Preise von Psychotherapieorganisationen und Autor von über einhundert extern begutachteten Aufsätzen hat anlässlich der Corona-Krise ein Buch geschrieben, dessen englischer Titel „The Psychology of Totalitarianism“ lautet. Ob und wann das Buch auf Deutsch erscheint, ist dem Autor dieser Zeilen unbekannt.

Um sein Hauptargument vorwegzunehmen: Die psychologische Wurzel des Totalitarismus, so Desmet, sei die Aufklärung. Obwohl die Aufklärungstradition aus dem optimistischen und energischen Bestreben des Menschen entstanden sei, die Welt zu verstehen und zu beherrschen, habe sie in mehrfacher Hinsicht zum Gegenteil geführt, nämlich zur Erfahrung des Kontrollverlusts. Desmet weiter: „Der Mensch findet sich in einem Zustand der Einsamkeit wieder, abgeschnitten von der Natur und losgelöst von sozialen Strukturen und Beziehungen, fühlt sich ohnmächtig aufgrund eines tiefen Gefühls der Sinnlosigkeit, lebt unter Wolken, die ein unvorstellbares, zerstörerisches Potenzial in sich tragen, und ist dabei psychologisch und materiell abhängig von den wenigen Glücklichen, denen er nicht vertraut und mit denen er sich nicht identifizieren kann. Dies ist das Individuum, das Hannah Arendt das ‚atomisierte Subjekt‘ genannt hat. Es ist dieses atomisierte Subjekt, in dem wir den elementaren Bestandteil des totalitären Staates erkennen.“

Das aus der Aufklärung hervorgegangene moderne Selbstverständnis der Wissenschaft spielt hier eine zentrale Rolle. Obwohl die Wissenschaft seit etwa hundert Jahren die Subjektivität ihrer Arbeit wiederentdeckt und deswegen eine radikale Umkrempelung des westlichen Weltbildes überfällig sei – mehr dazu gleich –, halte der weitaus größte Teil der veröffentlichten Wissenschaft am Dogma der Objektivität fest und degeneriere zu Ideologie und Glaube, der die subjektive Dimension des Menschen ignoriere oder sie lediglich, so Desmet, als „quasi-irreales Nebenprodukt materieller, biochemischer Prozesse im Gehirn“ akzeptiere. Dadurch sei die subjektive Dimension jedoch nicht verschwunden, sondern „wucherte, nahm groteske Gestalt an und manifestierte sich in einer Sturzflut an Fehlern, Schlamperei, fragwürdigen Forschungspraktiken und offenem Betrug“. Das Schlimme daran sei, dass die Forscher selbst nicht merkten, dass etwas mit ihrer Methodologie nicht stimme.

Dasselbe könne man von großen Teilen der Bevölkerung sagen, die, aufgrund des Zusammenbruchs der Religion verlustig jedes alternativen ideologischen Verstecks, dieser wissenschaftlichen Ideologie blind vertrauten. An dieser Stelle zitiert Desmet Hannah Arendt, die in ihren Untersuchungen über die Ursachen des Totalitarismus als „ideales Subjekt des totalitären Staates“ jenen Menschen ausmachte, der den Unterschied zwischen (pseudo-) wissenschaftlicher Fiktion und Realität nicht mehr kennt.

Der Totalitarismus sei laut Arendt letztlich die logische Fortsetzung einer allgemeinen Wissenschaftsbesessenheit, des Glaubens an ein künstlich zu schaffendes Paradies. In diesem Paradies, so dass Ziel der dieser Besessenheit zugrunde liegenden Ideologie, werde der Mensch von seinen Ängsten und Unsicherheiten befreit – und von seinen moralischen Geboten und Verboten.

Die Folge, so Desmet: „Der Glaube an die mechanistische Natur des Universums und die damit verbundene Überschätzung der Kräfte des menschlichen Verstandes, die für die Aufklärung typisch waren, gingen mit einer Tendenz einher, die Gesellschaft immer weniger nach Prinzipien zu führen. Innerhalb einer rein mechanistischen Denkweise ist es äußerst schwierig (um nicht zu sagen unmöglich), ethische Grundsätze zu begründen. Warum sollte sich ein Maschinenmensch in einem Maschinenuniversum in seinen Beziehungen zu anderen an Prinzipien und ethische Regeln halten?“

Der erkenntnistheoretische Ausgangspunkt der Aufklärung, nämlich dass das Universum eine Maschine ist, deren Komponenten messbar sind, habe Auswirkungen auf die ideologische Vorstellung von der idealen Gesellschaft: „Im Idealfall“, so Desmet, „wird die Gesellschaft von fachkundigen Technokraten geführt, die Entscheidungen auf der Grundlage objektiver, numerischer Daten treffen. Mit der Coronavirus-Krise schien dieses utopische Ziel in greifbare Nähe zu rücken.“

Hier finden wir ein Kernproblem vor, nämlich die „unwiderstehliche Illusion von Objektivität“. Diese mache die Menschen „blind für die dennoch offensichtliche Wahrheit, dass Zahlen immer relativ und mehrdeutig sind, dass sie konstruiert sind und aus einer ideologisch – und subjektiv – gefärbten Erzählung hervorgehen“. Das ist eine der zentralen Botschaften von Desmets Abhandlung: Auch die angeblich unbestechlich objektive Aufklärung basiert auf Erzählungen und nicht weiter beweis- oder widerlegbaren Mythen.

Dieser Umstand sei auf eine einzigartig menschliche Eigenschaft zurückzuführen, die ihn von den Tieren unterscheide, so der Belgier. Ein Tier stelle die Bindung zu einem anderen Tier durch den Austausch von Zeichen her, die im Allgemeinen unzweideutig und selbstevident sind. Die menschliche Kommunikation dagegen sei voll von Mehrdeutigkeiten, Missverständnissen und Zweifeln. Mythen dienen genau dem Zweck, die daraus entstehenden Unsicherheiten zu überwinden oder zumindest zu unterdrücken.

Gänzlich ausräumen lassen sie sich jedoch nicht. Das lernen wir als Kinder im Alter von ungefähr dreieinhalb Jahren während der sogenannten „Warum-Phase“. Wir fragen Erwachsene, warum dies und das so und nicht anders ist, und erfahren, dass es Grenzen der Erkenntnisse gibt. Das wiederum bedeutet, dass das Kind lernt, dass es nicht wissen kann, wie es den Wünschen der Eltern entsprechen kann, eben weil die Eltern selber nicht wissen, was diese Wünsche sind, weil sie nicht alles wissen. Nun gebe es, so Desmet, genau zwei Möglichkeiten, auf die Erkenntnis zu reagieren, dass Unsicherheit das einzig Sichere ist im menschlichen Leben: mit Angst oder Kreativität.

Reagierten die Menschen mit Angst, führe dies zu Narzissmus und Regulierungswut. Komme es dagegen zu einem Übergang von der rein logisch-rationalen zu einer sinnträchtig-kreativen Verwendung der Sprache, sei das „nicht mit einem Rückfall in Irrationalität gleichzusetzen“, sondern „tatsächlich die wahre Lösung für die Ungewissheit, die menschlichen Beziehungen und der menschlichen Existenz im Allgemeinen innewohnt“. Die Tradition der Aufklärung, die Ideologie der Vernunft seien ein beharrlicher Versuch gewesen, das Leben in Logik und Theorien zu pressen. Er habe alle Symbolik, Mystik, Fiktion und Poesie in den Hintergrund gestellt. So habe sich Unsicherheit in Angst verwandelt.

Diese Angst führe zu der oben beschriebenen „Erfahrung des Kontrollverlusts“ und zu Arendts „atomisierten Subjekten“. Wenn in diesem Gebräu einer „sozial fragmentierten Bevölkerung“ eine neue Gefahr auftritt, dann kann es schnell zu dem kommen, was Desmet, der auch dieses Stichwort von Arendt übernimmt, eine „Massenformation“ nennt. Mit der Corona-Krise hätten wir „zum ersten Mal in der Geschichte den Punkt erreicht, wo die gesamte Weltbevölkerung über eine längere Zeit im Griff einer Massenformation war“.

Es sei nicht das erste Mal, dass die Aufklärung „zu dem genauen Gegenteil dessen geführt hat, was Immanuel Kant sich vorstellte. ‚Wissenschaft‘ führte zu Erzählungen, die, offen gesagt, absurd waren“, so Desmet weiter. Als Beispiele aus der Vergangenheit nennt er die Rassentheorie und den marxistischen „historisch-materiellen Prozess“. Weil Religion als „Gegenmythos“ ausfiel, sei es Propagandisten leichtgefallen, Menschen zu einem diesen Mythen entsprechenden Gesamtverhalten zu motivieren.

Vier Bedingungen seien notwendig für die Entstehung einer großen Massenformation, erklärt Desmet. Erstens: allgemeine Vereinsamung, soziale Isolation, ein Mangel an sozialer Bindungen in der Bevölkerung. Zweitens: ein Mangel an Lebenssinn. Drittens: die weitverbreitete Präsenz freischwebender Ängste und psychologischen Unbehagens innerhalb der Bevölkerung. Viertens, was aus den ersten drei Bedingungen folge: freischwebende Frustration und Aggression.

Demzufolge bilden sich Massenformationen, wenn „die Angst, die zuvor wie ein dunkler Nebel durch die Gesellschaft schwebte, über die in der Erzählung vorgebrachte Strategie mental unter Kontrolle gehalten werden kann“. Die „Erzählung“ sei in diesem Fall die mechanistische Natur des Universums, die „Strategie“ die darauf aufbauende Überschätzung der Kräfte des menschlichen Verstandes. Darüber hinaus, so Desmet, erhalte „durch einen gemeinsamen Kampf gegen ‚den Feind‘ die zerfallende Gesellschaft ihre Kohärenz zurück, ihre Energie und einen verkümmerten Sinn“.

Desmet vergleicht diese Situation mit dem Absingen von Liedern im Fußballstadion. Wichtig sei nicht, was gesungen, sondern dass zusammen gesungen werde. In der Massenformation sei nicht wichtig, was gedacht, sondern dass zusammen, also dasselbe gedacht werde. Die Massen glaubten die Erzählung also nicht, weil sie zutreffend sei, sondern weil sie eine neue soziale Bindung schaffe.

Massenformation sei also ein bisschen wie Hypnose, mit dem Unterschied, dass in einer Massenformation die Person, die die Erzählung transportiere, selber von dieser Erzählung im Wortsinne ergriffen sei, ihr also glaube. An dieser Stelle hakt der Leser ein und fragt, ob dem wirklich so ist oder ob es nicht doch Menschen gibt, die außerhalb der Massenformation stehen und diese erzeugen und lenken. Letztlich ist das aber eine zweitrangige Frage. Wenn die Voraussetzungen – der exzessive Glaube an ein materiell-mechanisches Universum und die konsequente Vereinsamung und gefühlte Sinnlosigkeit menschlichen Lebens – nicht gegeben wären, würden etwaige „Verschwörer“ keinen fruchtbaren Boden für ihre Machenschaften vorfinden.

Weiter mit Desmet: „Die gesamte Entwicklung hin zu einer hyperkontrollierten technologischen Gesellschaft – der Überwachungsgesellschaft – ist einfach unvermeidlich, solange der menschliche Geist in dieser Logik gefangen bleibt und (weitgehend unbewusst) von diesen Attraktoren gesteuert wird.“

Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus? Desmet zeigt auf, dass es ironischerweise die „echte“ – er nennt sie die „große“ – Wissenschaft ist, die bereits jetzt den Weg zu einer Heilung der Gesellschaft von der Anfälligkeit zu Massenformationen weist. Denn spätestens seit Werner Heisenberg in den späten 1920er Jahren entdeckt habe, dass man bei Elementarteilchen nicht von Gewissheit sprechen könne, sei es vorbei mit der unbedingten Mess- und Determinierbarkeit des Universums. Seit – darüber hinaus – der Chaostheorie und ihrer Vorstellung von einer „deterministischen Unberechenbarkeit“ habe sich der Mythos, auf den die Aufklärung basiert, gänzlich überlebt. Er lebe nur deswegen noch weiter, weil unsere Herrscher, die auf seiner Grundlage ihr Weltbild formten und aufgestiegen sind, ihn weiter über die Schulen und Medien am Leben hielten.

Dennoch könnten wir davon ausgehen, dass sich in dieser Hinsicht langfristig etwas ändern werde. Denn für immer werde sich die Wahrheit nicht unterdrücken lassen. Das Wichtigste, das sich in Zukunft ändern werde, lasse sich anhand des „vielleicht revolutionärsten Aspekts der Chaostheorie“ ablesen, der laut Desmet jener ist, „dass ihre Beobachtungen uns zeigen, dass in der Natur tatsächlich eine letzte und formale Ursache am Werk ist“. Mit anderen Worten: Das angeblich tote, rein mechanistisch-materielle Universum ist voller Ideen und Absichten.

Eine Annahme des mechanistischen Materialismus ist, dass alles, was dem Bereich des Bewusstseins und der Psychologie angehört, eine Konsequenz materieller Phänomene ist. Desmet zeigt anhand von Forschungs- und Praxiserfahrungen mit Placebos, dass dem nicht sein kann. Placebos seien „zu den erstaunlichsten körperlichen Wirkungen fähig, von der Öffnung der Herzkranzgefäße bei Angina pectoris bis zur Reaktivierung abgestorbener Hirnregionen“. Wenn jemand – um konkret das Corona-Thema anzusprechen – zudem eine negative Einstellung zu einer Behandlung hat, kann dies negative Auswirkungen haben. Dies ist als Nocebo-Effekt bekannt. Letzterer zeige, dass es neben ethischen Gründen auch ein pragmatisches, intellektuelles Argument gebe, medizinische Behandlungen niemals zwingend vorzuschreiben und das Selbstbestimmungsrecht strikt durchzusetzen.

Der Endpunkt der Wissenschaft sei somit nicht mit einem vollkommen rationalen Verständnis und einer Kontrolle der Realität erreicht, sondern liege in der endgültigen Akzeptanz der Tatsache, dass der menschlichen Rationalität Grenzen gesetzt seien, dass das Wissen nicht dem Menschen gehöre, sondern in einem umfassenderen System angesiedelt werden müsse, von dem der Mensch ein Teil sei.

An dieser Stelle bringt Desmet ein Zitat von Max Planck, ein Auszug dessen rückübersetzt folgendermaßen lautet: „Sowohl Religion als auch Wissenschaft setzen den Glauben an Gott voraus. Für Gläubige steht Gott am Anfang, für Physiker am Ende aller Überlegungen. Für die einen ist er das Fundament, für die anderen die Krone des Gebäudes einer jeden verallgemeinerten Weltanschauung.“ Als Folge der Aufklärung habe der Mensch die Quelle allen Wissens in sich selbst verortet. Doch am Ende der Reise, so Desmet, müsse die Wissenschaft zu dem Schluss kommen, dass das Wissen außerhalb des Menschen liege.

Großartige Wissenschaftler, so zitiert Desmet René Thom, hätten „nicht notwendigerweise eine außergewöhnliche Kapazität, logisch zu denken, sondern eher eine außergewöhnliche Fähigkeit, sich in die Objekte ihrer Forschung einzufühlen“. Dabei sei Wissenschaft nur einer der Wege, die zu dieser Empathie führten. Handwerk und Kunst seien weitere exzellente Beispiele. Durch die „Kunst des vollständigen Sprechens“ – damit meint Desmet das, was zum Beispiel in der psychoanalytischen Therapie erlernt wird – seien wir in der Lage, eine echte Verbindung mit anderen und der Welt um uns herum herzustellen, ohne dabei uns selbst zu verlieren.

Diese Kunstfertigkeit sei es auch, die uns als Menschen und im weiteren Sinne als Kultur und Gesellschaft einen anderen Umgang mit dem Tod ermögliche. Innerhalb eines mechanistischen und biologisch-reduktionistischen Menschenbildes könnten Leiden, Verfall und Tod nur bedeutungslos sein; sie könnten nicht als etwas gesehen werden, das uns als Menschen etwas zu sagen und zu lehren habe. Das sei, so Desmet zum Schluss seines Buches, vielleicht das größte Problem mit der großen mechanistischen Erzählung: Dem „ultimativen Meister des Irdischen“ – dem Tod – werde darin „keine akzeptable Rolle eingeräumt“. Dagegen bäume er sich auf. Aus der Erzählung verbannt, versetze er uns in Angst und Schrecken und erzeuge verzweifelte Reaktionen auf jede Bedrohung.

Desmets Schlussfolgerung: Eine rein rationale Weltanschauung hindere uns nicht daran, dem irrationalen Denken freien Lauf zu lassen. Im Gegenteil, sie hindere uns daran, die Irrationalität zu erkennen. Dann nehme diese Irrationalität groteske Ausmaße an. Wer hingegen die Grenzen seines Intellekts kenne, werde in der Regel menschlicher und weniger arrogant; er sei eher in der Lage, dem anderen zuzugestehen, dass er anders ist. Das Bewusstsein, dass keine Logik absolut ist, sei die Voraussetzung für geistige Freiheit.

Was also, fragt der Leser, sollten diejenigen tun, die in der Corona-Krise nie von der Massenformation ergriffen wurden oder sich schnell wieder von ihr lösten? So lange jedenfalls, wie das neue Wissenschaftsparadigma die Gesellschaft noch nicht durchdrungen hat? Letzteres kann ja noch dauern. Desmet hat hier nur wenige Worte zu bieten, aber die haben es in sich: „Jeder, der auf seine Weise die Wahrheit ausspricht, trägt zur Heilung der Krankheit des Totalitarismus bei.“

Die Aktion „Wir haben mitgemacht“ ist eine Art, die Wahrheit auszusprechen. Für die Angesprochenen ist sie zwar schmerzhaft, deshalb die schrillen Reaktionen. Der Schmerz wird aber für manche, wenn auch beileibe nicht alle, ein erster Schritt zur Besserung sein. Für diese Leute ist es wert, die Aktion weiterzuführen.

Ich begann diesen Text mit der Phantasie eines zweiten Nürnberger Tribunals. Desmets Buch jedoch gemahnt uns, dem anderen zwar mit Festigkeit, aber auch mit Mitgefühl, Verständnis und, ja, Liebe zu begegnen. Auch das ist notwendig, um der ideologischen Grundlage der Massenformationen, dem mechanistisch-materiellen Weltbild eines toten, rational lenkbaren Universums, das Rückgrat zu brechen und ihm seine Macht über die Menschen zu entreißen. Alles andere wäre nur eine oberflächliche, kosmetische und kurzfristige „Lösung“. Echte Heilung dagegen kommt aus der Tiefe, aus der Wahrheit.

